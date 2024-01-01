職業管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 直布羅陀

Schoox

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Schoox 是一款以人為本的工作場所學習軟體。人不是齒輪，Schoox 是根據人類實際學習方式而設計的。我們讓學習者無論身在何處（從前線到公司辦公室）都能提供更多種類的內容，從而保持學習者的好奇心。透過讓學習變得簡單、容易、有價值和有趣，我們幫助您讓每個人對自己的職涯發展更加興奮。學習者可以「提高」他們的技能，在工作中成長並完成更多工作，並且您可以衡量他們出色成就的影響。 Schoox 將學習、內容、參與、人才發展和業務影響工具整合到一個全面的解決方案中，鼓勵學習者透過現代直覺的使用者介面參與相關的技能培養內容。