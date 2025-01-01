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汽車租賃軟體提供可客製化的工具，幫助汽車租賃企業簡化營運、管理員工並增強客戶互動。辦公室經理和銷售代表使用這些解決方案來監督租賃汽車庫存、協助客戶並處理管理任務。主要功能通常包括庫存管理、車輛歷史報告、客戶資料庫、支付處理、GPS 追蹤和會計功能。此外，該軟體還可以與車庫和汽車修理廠連接進行車輛維修，並方便與汽車經銷商進行溝通以購買租賃車輛。許多汽車租賃軟體系統還與支付網關整合以確保安全交易，以及計費和會計軟體以簡化財務流程。