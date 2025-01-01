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汽車租賃軟體提供可客製化的工具，幫助汽車租賃企業簡化營運、管理員工並增強客戶互動。辦公室經理和銷售代表使用這些解決方案來監督租賃汽車庫存、協助客戶並處理管理任務。主要功能通常包括庫存管理、車輛歷史報告、客戶資料庫、支付處理、GPS 追蹤和會計功能。此外，該軟體還可以與車庫和汽車修理廠連接進行車輛維修，並方便與汽車經銷商進行溝通以購買租賃車輛。許多汽車租賃軟體系統還與支付網關整合以確保安全交易，以及計費和會計軟體以簡化財務流程。
提議新的應用程式
Turo
turo.com
Turo是一個汽車共享應用，讓用戶從當地擁有者處租用各種汽車，適合短期或長期需求。
Fleetlane
fleetlane.com
Fleetlane 是一款雲端租車管理解決方案，幫助車商實時跟蹤車輛、管理合約和支付，無需年度合約，提升租車管理效率。
RentSyst
rentsyst.com
RentSyst是一款汽車租賃管理軟件，可簡化車隊管理、預訂和支付流程，並提供詳細的車輛性能分析。
Fleetee
fleetee.io
Fleetee 是一款車輛租賃管理軟體，提供預約、車輛準備、維護及理賠管理，並能整合線上支付和提高曝光率。
Loopit
loopit.co
Loopit 是一款整合軟體，幫助企業推出及管理自有的汽車訂閱服務，包括計費、客戶管理及車隊庫存管理等功能。
CarCort
carcort.com
CarCort是一個全方位的汽車租賃管理平台，旨在簡化紐約市及其他地區的租賃業務，包括合約管理、電子簽名及責任轉移等功能。
RENTALL
rentallsoftware.com
RENTALL是一款雲端整合的汽車租賃管理軟體，幫助用戶輕鬆管理車隊、客戶、線上預訂及交易。
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