汽車經銷商軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉換為桌面應用程式——您的一體化工具，可用來管理應用程式和帳戶。在多個帳戶間輕鬆切換，依工作流程整理應用程式，並存取為 Mac 與 Windows 精選的桌面應用程式目錄。
汽車經銷商軟體或經銷商管理系統 (DMS) 包括旨在簡化汽車零售商營運的工具。這些系統支援前台和後台功能，提供庫存管理、成本計算、融資選項和客戶授權（例如信用檢查和事故歷史記錄）等功能。此外，汽車經銷商軟體可以幫助管理保固詳細資訊、銷售合約、車輛維修、評估和定期電子付款。這些解決方案通常由新車和二手車經銷商的銷售團隊和辦公室管理員使用，也可以與計費軟體、庫存管理系統、網站建立器或客戶關係管理 (CRM) 工具整合。
提議新的應用程式
DealerCenter
dealercenter.com
DealerCenter是一款全面的經銷管理系統，提供庫存追蹤、客戶數據庫及信用報告，旨在提升汽車經銷商的運營效率。
TruVideo
truvideo.com
TruVideo是一款視頻通信應用，幫助汽車經銷商與客戶互動，通過視頻展示車輛特點，提升銷售流程和客戶參與度。
Carsforsale.com
carsforsale.com
Carsforsale.com應用程序幫助用戶搜索和比較汽車，提供詳細的車輛列表和歷史報告，方便買賣雙方進行交易。
CDK
cdkglobal.com
CDK Global 提供經銷商軟件解決方案，幫助近 15,000 個經銷商地點提升業務潛力，實現業務整合与協同運作。
Space Auto
space.auto
Space Auto CRM 讓銷售人員能夠追蹤客戶的整個旅程，並生成交易，無論是在桌面或移動端，都能全面掌握客戶行為。
AutoRaptor CRM
autoraptor.com
AutoRaptor CRM是一款專為汽車經銷商設計的客戶關係管理工具，簡化潛在客戶管理，提高銷售效率，支持售後服務。