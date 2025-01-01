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最受歡迎 最近新增 汽車經銷商軟體 - 最受歡迎的應用程式

汽車經銷商軟體或經銷商管理系統 (DMS) 包括旨在簡化汽車零售商營運的工具。這些系統支援前台和後台功能，提供庫存管理、成本計算、融資選項和客戶授權（例如信用檢查和事故歷史記錄）等功能。此外，汽車經銷商軟體可以幫助管理保固詳細資訊、銷售合約、車輛維修、評估和定期電子付款。這些解決方案通常由新車和二手車經銷商的銷售團隊和辦公室管理員使用，也可以與計費軟體、庫存管理系統、網站建立器或客戶關係管理 (CRM) 工具整合。