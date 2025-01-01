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最受歡迎 最近新增 候選人關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

候選人關係管理軟體，也稱為候選人體驗軟體，可協助人力資源專業人員、招募人員和招募經理在整個招募過程中提高候選人的參與度。這些工具為候選人提供個人化體驗，從而提高他們的參與度和滿意度。招募人員和人力資源團隊利用候選人關係解決方案來培養活躍的人才管道，促進為可用職位尋找合格的候選人。 儘管候選人關係管理軟體和 CRM 軟體提供相似的功能，但區分它們還是很重要的。候選人關係管理特別著重於增強候選人的旅程和體驗。該軟體通常整合到招聘行銷平台中，通常與申請人追蹤系統 (ATS) 和求職板軟體無縫協作。