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候選人關係管理軟體，也稱為候選人體驗軟體，可協助人力資源專業人員、招募人員和招募經理在整個招募過程中提高候選人的參與度。這些工具為候選人提供個人化體驗，從而提高他們的參與度和滿意度。招募人員和人力資源團隊利用候選人關係解決方案來培養活躍的人才管道，促進為可用職位尋找合格的候選人。 儘管候選人關係管理軟體和 CRM 軟體提供相似的功能，但區分它們還是很重要的。候選人關係管理特別著重於增強候選人的旅程和體驗。該軟體通常整合到招聘行銷平台中，通常與申請人追蹤系統 (ATS) 和求職板軟體無縫協作。
提議新的應用程式
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一個連結大學生與實習及工作機會的平台，提供職位建議及雇主聯繫，幫助學生簡化求職過程。
Paychex
paychex.com
Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款智能人力資源管理軟件，提供招聘、員工管理及休假管理等功能，簡化人力資源流程，提升效率。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一個直觀的求職平台，幫助用戶尋找工作，展示技能並獲取職業建議，提升招聘和求職效率。
TextUs
textus.com
TextUs是一個通信平台，幫助招聘人員和銷售人員通過有效的短信互動提高客戶參與度和轉換率。
Workstream
workstream.us
Workstream 是一款專注於時薪勞動力的 HR、工資和招聘平台，幫助企業主簡化人力資源管理和招聘流程。
Whippy
whippy.ai
Whippy是一個SMS和電子郵件通信平台，利用自動化和AI技術提升商業生產力及客戶互動，提供團隊收件箱、活動、流程等功能。
Workable
workable.com
Workable是一個申請跟踪系統，旨在簡化招聘過程，提供AI工具，幫助增強候選人篩選和管理。
HiPeople
hipeople.io
HiPeople是一款人才評估工具，通過自動化參考檢查和AI評估來簡化招聘過程，幫助企業更有效地選擇合適的候選人。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby是一款直觀的申請人跟踪系統，簡化招聘過程，提供分析、可自定義工作流程，與其他HR工具整合，提高效率。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款招聘管理軟體，幫助企業簡化和優化招聘流程，並促進團隊協作和候選人體驗評估。
Gem
gem.com
Gem 是一個 AI 驅動的招聘平台，幫助招聘團隊提高效率、加快招聘速度，並節省成本。適用於各種公司，並可集成多種招聘工具。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort 是一個為現代專業人士提供職業成長的平台，連結超過 300 萬專業人士，協助求職者找到職位和分享經驗。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款易於使用的申請人跟踪系統，提供免費計劃，集成Gmail與日曆，協助快速吸引、面試及招聘候選人。
flair HR
flair.hr
Flair人力資源應用提供一體化的人力資源管理解決方案，簡化管理員工流程，包含缺勤管理、薪資、考核和招聘功能。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一個招聘平台，使用AI簡化外部招聘，集中候選數據並自動化招聘活動，支持多樣性並與ATS整合。
Crelate
crelate.com
Crelate是一款針對招聘機構的應用程式，提供應聘者追蹤和人才關係管理功能，支援自訂流程、行動訪問及報告分析。
TurboHire
turbohire.co
TurboHire是一個招聘自動化平台，旨在優化招聘流程並提高候選人體驗，支持高容量招聘及全球合規。
Hireology
hireology.com
Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale是一個自動化招聘和銷售平台，幫助用戶簡化候選人搜尋與聯繫，並支持多渠道溝通及CRM整合。
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker是一款雲端人力資源管理系統，幫助企業簡化人力資源及招募流程，集中管理員工數據和休假請求。
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent是一個招聘平台，協助中型企業管理招聘流程，提供候選人篩查、自動化工作流程及品牌招聘網頁等功能。
Longlist
longlist.io
Longlist是一個招聘CRM和ATS，專為快速成長的招聘和人員配置公司設計。
Untapped
untapped.io
Untapped 是一個多元化招聘平台，幫助企業有效地招聘多元化團隊，促進創新和成長，並實現社會所需的變革。
Phenom
phenom.com
現象是一個AI驅動的人才體驗平台，幫助候選人快速找工作，員工發展技能，招聘人員提高效率，並幫助管理者建立團隊。
Sense
sensehq.com
Sense 是一個AI驅動的人才互動平台，提供招聘自動化、人才CRM、候選人評分等功能，優化招聘流程並提升招聘效率。
Fountain
fountain.com
Fountain 是一款招聘管理應用，無論是大企業還是小型商業，都能方便地追蹤、管理和入職新員工，支援多地點操作，提供網頁和行動裝置版本。
Interseller
interseller.io
Interseller 是一款招聘工具，通過自動化電子郵件外展來簡化尋找和管理潛在候選人的流程，幫助招聘更有效率。
Criteria
criteriacorp.com
標準應用程序提供結構化的候選人評估，旨在提高招聘決策的公平性與效率，支持數據驅動的選拔過程。
Top Echelon
topechelon.com
頂級Echelon應用程序結合了申請者跟踪和客戶關係管理功能，簡化招聘過程，支持自定義工作流程和候選人溝通。
WayUp
wayup.com
WayUp是一個連接求職者與職業機會的平台，用戶可搜索職位、獲取職業建議，並直接與雇主聯繫。
Covey
getcovey.com
Covey是一個招聘平台，利用AI工具評估人才，幫助篩選及尋找候選人，提高招聘效率，並提供多種管理功能。
Beamery
beamery.com
Beamery是一個人才管理平台，專注於候選人關係管理，幫助組織管理整個人才生命週期並提高招聘效率。
The Muse
themuse.com
The Muse 幫助公司通過品牌故事和內容，招聘多元化的合適人才，提高招聘效率，降低成本，並增強留才率。
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers是一個招聘管理軟體，幫助雇主管理職位發布、候選應用、面試流程及候選評估，簡化招聘過程。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef是一款基於SaaS的申請人跟踪及人才管理應用，專為分散的小時工而設，簡化招聘與管理流程。
Survale
survale.com
Survale是一個人才反饋平台，幫助雇主自動收集和分析招聘過程中的反饋，以優化招聘和提高候選人滿意度。
Bryq
bryq.com
Bryq是一個人才評估平台，通過評估候選人的能力和特徵，幫助組織優化招聘流程和人員發展。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Trakstar Hire是一款在線申請人跟踪系統，簡化招聘流程，提供簡歷管理、職位發布、團隊協作及報告功能。
Team Engine
teamengine.io
Team Engine 是一款 HR 自動化工具，幫助企業招募、留住和管理一線員工，簡化招聘流程並增強員工參與感。
TalentLyft
talentlyft.com
TallyLyft 是一款招聘軟體，集成申請人跟踪系統、招聘營銷和人才CRM，簡化中小型企業的招聘流程。
LiveHire
livehire.com
LiveHire是一款應用於大規模招聘的軟體，提供申請人追蹤、招聘分析及自動化工具，以提高招聘效率和候選體驗。
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch是一個招聘自動化平台，幫助雇主與大學學生聯繫，簡化招聘過程並促進多元化團隊的建立。
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint應用程式提供流暢的招聘流程、美觀的報告，幫助團隊和候選人更輕鬆地進行招聘決策。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity是一個招聘平台，透過AI幫助公司和求職者連結，提供就業和合同機會，以及社群功能和免費優惠。
Chattr
chattr.ai
Chattr 是一款人力資源自動化軟體，旨在簡化小時工的招聘流程，讓雇用過程更加輕鬆便捷。
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase是一個綜合招聘平台，幫助招聘經理簡化招聘流程，包括候選人管理、評估和應用追蹤等功能。
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire是一款AI招聘助手，自動化候選人互動、篩選及面試安排，顯著縮短招聘時間與成本。
Rakuna
rakuna.co
Rakuna是一個招聘平台，簡化校園和活動招聘，提供候選關係管理、面試安排和短信招聘等功能，幫助雇主高效識別人才。
WizeHire
wizehire.com
WizeHire是一款招聘平台，簡化職位發布、候選應用和團隊協作，幫助企業更有效地管理招聘流程和增強團隊建設。
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