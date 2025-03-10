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候選人關係管理軟體，也稱為候選人體驗軟體，可協助人力資源專業人員、招募人員和招募經理在整個招募過程中提高候選人的參與度。這些工具為候選人提供個人化體驗，從而提高他們的參與度和滿意度。招募人員和人力資源團隊利用候選人關係解決方案來培養活躍的人才管道，促進為可用職位尋找合格的候選人。 儘管候選人關係管理軟體和 CRM 軟體提供相似的功能，但區分它們還是很重要的。候選人關係管理特別著重於增強候選人的旅程和體驗。該軟體通常整合到招聘行銷平台中，通常與申請人追蹤系統 (ATS) 和求職板軟體無縫協作。
提議新的應用程式
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一個連結大學生與實習及工作機會的平台，提供職位建議及雇主聯繫，幫助學生簡化求職過程。
Paychex
paychex.com
Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款智能人力資源管理軟件，提供招聘、員工管理及休假管理等功能，簡化人力資源流程，提升效率。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一個直觀的求職平台，幫助用戶尋找工作，展示技能並獲取職業建議，提升招聘和求職效率。
TextUs
textus.com
TextUs是一個通信平台，幫助招聘人員和銷售人員通過有效的短信互動提高客戶參與度和轉換率。
Workstream
workstream.us
Workstream 是一款專注於時薪勞動力的 HR、工資和招聘平台，幫助企業主簡化人力資源管理和招聘流程。
Whippy
whippy.ai
Whippy是一個SMS和電子郵件通信平台，利用自動化和AI技術提升商業生產力及客戶互動，提供團隊收件箱、活動、流程等功能。
Workable
workable.com
Workable是一個申請跟踪系統，旨在簡化招聘過程，提供AI工具，幫助增強候選人篩選和管理。
HiPeople
hipeople.io
HiPeople是一款人才評估工具，通過自動化參考檢查和AI評估來簡化招聘過程，幫助企業更有效地選擇合適的候選人。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby是一款直觀的申請人跟踪系統，簡化招聘過程，提供分析、可自定義工作流程，與其他HR工具整合，提高效率。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款招聘管理軟體，幫助企業簡化和優化招聘流程，並促進團隊協作和候選人體驗評估。
Gem
gem.com
Gem 是一個 AI 驅動的招聘平台，幫助招聘團隊提高效率、加快招聘速度，並節省成本。適用於各種公司，並可集成多種招聘工具。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort 是一個為現代專業人士提供職業成長的平台，連結超過 300 萬專業人士，協助求職者找到職位和分享經驗。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款易於使用的申請人跟踪系統，提供免費計劃，集成Gmail與日曆，協助快速吸引、面試及招聘候選人。
flair HR
flair.hr
Flair人力資源應用提供一體化的人力資源管理解決方案，簡化管理員工流程，包含缺勤管理、薪資、考核和招聘功能。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一個招聘平台，使用AI簡化外部招聘，集中候選數據並自動化招聘活動，支持多樣性並與ATS整合。
Crelate
crelate.com
Crelate是一款針對招聘機構的應用程式，提供應聘者追蹤和人才關係管理功能，支援自訂流程、行動訪問及報告分析。
TurboHire
turbohire.co
TurboHire是一個招聘自動化平台，旨在優化招聘流程並提高候選人體驗，支持高容量招聘及全球合規。
Hireology
hireology.com
Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale是一個自動化招聘和銷售平台，幫助用戶簡化候選人搜尋與聯繫，並支持多渠道溝通及CRM整合。
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker是一款雲端人力資源管理系統，幫助企業簡化人力資源及招募流程，集中管理員工數據和休假請求。
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent是一個招聘平台，協助中型企業管理招聘流程，提供候選人篩查、自動化工作流程及品牌招聘網頁等功能。
Longlist
longlist.io
Longlist是一個招聘CRM和ATS，專為快速成長的招聘和人員配置公司設計。
Untapped
untapped.io
Untapped 是一個多元化招聘平台，幫助企業有效地招聘多元化團隊，促進創新和成長，並實現社會所需的變革。
Phenom
phenom.com
現象是一個AI驅動的人才體驗平台，幫助候選人快速找工作，員工發展技能，招聘人員提高效率，並幫助管理者建立團隊。
Sense
sensehq.com
Sense 是一個AI驅動的人才互動平台，提供招聘自動化、人才CRM、候選人評分等功能，優化招聘流程並提升招聘效率。
Fountain
fountain.com
Fountain 是一款招聘管理應用，無論是大企業還是小型商業，都能方便地追蹤、管理和入職新員工，支援多地點操作，提供網頁和行動裝置版本。
Interseller
interseller.io
Interseller 是一款招聘工具，通過自動化電子郵件外展來簡化尋找和管理潛在候選人的流程，幫助招聘更有效率。
Criteria
criteriacorp.com
標準應用程序提供結構化的候選人評估，旨在提高招聘決策的公平性與效率，支持數據驅動的選拔過程。
Top Echelon
topechelon.com
頂級Echelon應用程序結合了申請者跟踪和客戶關係管理功能，簡化招聘過程，支持自定義工作流程和候選人溝通。
WayUp
wayup.com
WayUp是一個連接求職者與職業機會的平台，用戶可搜索職位、獲取職業建議，並直接與雇主聯繫。
Covey
getcovey.com
Covey是一個招聘平台，利用AI工具評估人才，幫助篩選及尋找候選人，提高招聘效率，並提供多種管理功能。
Beamery
beamery.com
Beamery是一個人才管理平台，專注於候選人關係管理，幫助組織管理整個人才生命週期並提高招聘效率。
The Muse
themuse.com
The Muse 幫助公司通過品牌故事和內容，招聘多元化的合適人才，提高招聘效率，降低成本，並增強留才率。
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers是一個招聘管理軟體，幫助雇主管理職位發布、候選應用、面試流程及候選評估，簡化招聘過程。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef是一款基於SaaS的申請人跟踪及人才管理應用，專為分散的小時工而設，簡化招聘與管理流程。
Survale
survale.com
Survale是一個人才反饋平台，幫助雇主自動收集和分析招聘過程中的反饋，以優化招聘和提高候選人滿意度。
Bryq
bryq.com
Bryq是一個人才評估平台，通過評估候選人的能力和特徵，幫助組織優化招聘流程和人員發展。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
用於無憂和協作招聘的在線申請人跟踪軟件。包括一鍵式職位發佈到最佳工作委員會，可自定義的招聘工作流程，合規性報告等。 僱用是Trakstar的申請人跟踪系統（ATS）。輕鬆管理簡歷，吸引來自各種來源的候選人，管理您的職業網站，與您的招聘團隊合作，並為您的招聘工作生成報告 - 所有這些都可以通過一種解決方案。僱用可以幫助公司自動化端到端的招聘過程，從發布工作到選擇理想的候選人。 管理每個簡歷。簡歷流入僱用狀態，並被解析為一貫成型的候選人資料。 與招聘團隊合作。招聘經理和麵試官可以提供候選反饋，並直接從其電子郵件和日曆中接受面試請求。 衡量您的招聘成功：在Trakstar Insights中生成報告，並通過基準測試，可幫助您在招聘過程中識別瓶頸以及如何與類似的同行組堆積。 產品描述 Hire是Trakstar的申請人跟踪系統。管理招聘過程的每個步驟，從招聘人才到選擇合適的候選人。
Team Engine
teamengine.io
選擇的雇主使用團隊引擎來招募，保留，參與和改善其現場勞動力。 團隊發動機是一個人力資源自動化套件，可幫助成長中的公司勝任頂尖人才，並在員工敬業度中實施最佳實踐。組織可以告別手動，脫節，耗時的流程，並向直觀，可自定義的軟件打招呼，這些軟件自動執行傑出人才策略的關鍵，時間敏感的組成部分。 目前，由數百家成長的公司使用，團隊引擎的文本優先溝通平台可以滿足其在現場分佈式勞動力的組織的獨特需求。這是因為現場工作人員在招聘過程和日常工作中都在尋找速度和簡單性。借助團隊引擎，組織可以克服其行業所獨有的參與挑戰，以勝任和僱用最好的人，然後以一致的溝通和反饋機會來推動保留和參與。 團隊引擎將幫助組織： *查找並僱用偉大的人：自動化招聘過程中的冗餘任務，以便在最重要的情況下增加價值。 *激勵和保留優質的員工：通過一對一結構化的新員工開始良好的開端，並有機會提供有關體驗的反饋。 *執行並不斷改進：在整個公司中建立聯繫，以完成工作，創造有效的流程並培養成長和發展的文化。 瞥見團隊引擎如何幫助： *與無桌員的員工和求職者發短信 *用於時間敏感的通信的自動消息傳遞（例如，面試提醒和開放式登記截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的內置招聘廣告 *為西班牙語者翻譯通信 *一個集中式樞紐，用於組織所有招聘活動和申請人詳細信息 *候選人採購的多樣化以獲得更大的覆蓋範圍
TalentLyft
talentlyft.com
招募軟體將申請人追蹤系統、招募行銷、採購和人才 CRM 解決方案整合在 1 個平台中。
LiveHire
livehire.com
LiveHires 招募軟體提供世界一流的候選人和招募人員體驗，直覺且易於使用，同時允許您的組織： - 建立一支更有生產力和高效的招募團隊- 透過減少候選人拒絕來保護您的品牌聲譽- 在實現招募目標的同時減少支出 - 僱用對您的品牌感興趣並參與其中的人員 - 與候選人建立真誠的關係 - 建立更多元化的員工隊伍
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch是一個招聘自動化平台，幫助雇主與大學學生聯繫，簡化招聘過程並促進多元化團隊的建立。
Pinpoint
pinpointhq.com
Pinpoint應用程式提供流暢的招聘流程、美觀的報告，幫助團隊和候選人更輕鬆地進行招聘決策。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity 是一個由人工智慧支援的公司和個人招募平台。公司可以使用SupportFinity 的ATS 軟體充分尋找就業或簽約人才，該軟體與世界上最大的不斷發展的專業社群之一相連。人們和求職者可以加入 SupportFinity 來尋找工作或項目，並與同事和朋友建立聯繫。 SupportFinity 社群提供工作和專案的存取權限以及許多其他免費福利，例如獎金、部落格和存取僅限社群的功能。
Chattr
chattr.ai
人力資源自動化軟體使小時工招聘成為您一天中最輕鬆的部分。
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase－旨在為招募經理提供支援的綜合平台。輕鬆簡化您的招募流程，從候選人參與到評估和申請追蹤。無縫溝通、安排活動、進行遠端訪談並保護資料。使用 Tacitbase 體驗優化的工作流程。 主要特點： 協同工作： 透過 Tacitbase 靈活的訂閱方案實現無縫協作。輕鬆地與團隊成員在候選人資料庫、候選人審核和申請追蹤方面進行協作。無論身在何處，都可以分配任務、追蹤進度並保持即時通訊。享受精細的權限管理以控制存取。 候選人資料庫： 輕鬆創建、管理和儲存來自各種來源的候選人。無論是來自社群媒體、電子郵件還是現有資料庫，Tacitbase 都可以幫助您輕鬆組織候選人。使用個人化列自訂您的候選人資料庫，並根據教育、經驗、技能和地點等特定標準搜尋潛在候選人。在一個集中位置追蹤所有候選人活動，包括評論、申請和通信。 候選人審查： 透過協作性和建設性的候選人評審來簡化和加快評估流程。全面了解每位候選人的資格和工作適合性，從而加快決策速度並提高招募品質。做出明智的選擇並建立一支強大的團隊。 預設郵件： 透過專用電子郵件地址與候選人進行有效溝通，將所有與候選人相關的電子郵件整合到一處。利用可自訂的電子郵件範本和自動通訊來節省時間、培養候選人關係並在整個招募過程中提供個人化體驗。輕鬆保持聯繫。 應用程式追蹤： 使用我們直覺的基於看板的申請追蹤系統 (ATS)，在整個招募流程中無縫追蹤候選人。客製化您的招募流程，與團隊成員合作，並直接在系統內與候選人溝通。透過標籤和過濾器簡化招募流程，確保高效的候選人管理和流暢的工作流程。 活動安排： 利用我們方便的活動安排功能簡化面試和評估安排。建立活動、指定詳細資訊並直接透過 Tacitbase 向候選人發送邀請。管理日曆上的所有已安排活動並向候選人發送提醒，確保無縫的招聘體驗並避免衝突。 會議整合： 利用 Tacitbase 針對 Zoom 和 Google Meet 等流行會議平台的整合功能進行安全的遠端訪談和評估。安排並邀請候選人參加虛擬面試，記錄會議以供將來參考，並簡化您的遠距招募活動。毫不費力地跨越距離。 進階搜尋： 利用我們高級搜尋過濾器的強大功能，根據特定標準（例如技能、經驗、教育程度等）識別候選人。使用一系列搜尋選項和過濾器優化搜尋結果，節省時間並確保為每個職缺選擇最合適的候選人。高效能找到完美匹配。 資料安全： 在 Tacitbase，資料安全是我們的首要任務。我們採用強大的安全措施來保護敏感的候選人訊息，包括行級安全性和定期資料備份。我們的平台符合資料保護法規，與第三方服務的整合符合嚴格的安全標準。將您的資料交給我們。 使用 Tacitbase 提高您的招募成功率。釋放簡化工作流程、進階功能和數據驅動洞察的力量。使用 Tacitbase 體驗招募的終極優勢並徹底改變您的招募遊戲！
Hellohire
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Hellohire 是一款由人工智慧驅動的招募助手，可在幾分鐘內自動參與、篩選和安排與頂尖候選人的面試，從而顯著減少招募時間（和成本）。
Rakuna
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Rakuna 是一個重新定義頂級雇主招募年輕人方式的招募平台。 Rakuna 平台包括 Rakuna Recruit（招募線下活動的最簡單的行動應用程式）和 Rakuna Recruit Dashboard（用於校園/活動招募的活動管理和候選人關係管理儀表板）。我們正在繼續擴展我們的產品套件，包括有助於簡化招聘操作並擴大公司招聘行銷工作的招聘工具，例如面試安排、簡訊招聘、招聘CRM 等。 /www.rakuna .co/
WizeHire
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