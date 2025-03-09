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候選人關係管理軟體，也稱為候選人體驗軟體，可協助人力資源專業人員、招募人員和招募經理在整個招募過程中提高候選人的參與度。這些工具為候選人提供個人化體驗，從而提高他們的參與度和滿意度。招募人員和人力資源團隊利用候選人關係解決方案來培養活躍的人才管道，促進為可用職位尋找合格的候選人。 儘管候選人關係管理軟體和 CRM 軟體提供相似的功能，但區分它們還是很重要的。候選人關係管理特別著重於增強候選人的旅程和體驗。該軟體通常整合到招聘行銷平台中，通常與申請人追蹤系統 (ATS) 和求職板軟體無縫協作。
提議新的應用程式
WayUp
wayup.com
為合格且多樣化的候選人提供發現和聘用的行業領導者。尋找工作和實習機會、獲取職業建議並直接與頂級雇主聯繫。
TurboHire
turbohire.co
TurboHire是一個招聘自動化平台，旨在優化招聘流程並提高候選人體驗，支持高容量招聘及全球合規。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一個屢獲殊榮的端到端招募平台，它將創新軟體與您所需的實踐專家支援相結合，讓您充滿信心地發展您的團隊。超過 18,000 家企業信賴 Wizehire 來幫助其團隊發展。
Workable
workable.com
Workable是一個申請跟踪系統，旨在簡化招聘過程，提供AI工具，幫助增強候選人篩選和管理。
Workstream
workstream.us
Workstream是小時員工隊伍的領先人力資源，工資單和招聘平台。它的智能技術簡化了人力資源任務，因此特許經營權和企業主可以快速移動，降低人工成本並簡化運營（都在一個地方）。前50個快速服務餐廳品牌中有46個（包括漢堡王，吉米·約翰（Jimmy John），塔科·貝爾（Taco Bell））在Workstream上以僱用，保留和支付他們的團隊。
The Muse
themuse.com
與傳統招聘委員會相比，Muse 透過引人入勝的內容和品牌宣傳活動講述雇主品牌故事，幫助公司聘用多元化的合適人才，從而降低招聘成本、縮短招聘時間並提高保留率。 Muse 的人才搜尋和參與平台提供了端到端的招聘解決方案，該解決方案結合了可擴展的品牌放大工具、真實的品牌故事內容以及對我們精心策劃的由500 萬知識工作者組成的多元化社區的有針對性的訪問。
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch是一個招聘自動化平台，幫助雇主與大學學生聯繫，簡化招聘過程並促進多元化團隊的建立。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort 是現代專業人士的職涯發展平台。它帶來了超過 300 萬優質專業人士和先進人工智慧的網絡，幫助 20K 招聘人員僱用或推薦合適的人才、尋找職業機會並分享經驗，而無需遇到通常的麻煩。
Beamery
beamery.com
Beamery 人才生命週期管理平台是端到端解決方案，匯集了數據、人工智慧和智能，使人才優先的企業能夠推動策略性人才轉型，為所有人才提供更多人性化體驗，並釋放全球員工的技能和潛力。
Interseller
interseller.io
Interseller 是一家總部位於紐約的招聘技術領域 SaaS 公司，最近於 2021 年 10 月被 Greenhouse Software 收購。我們的平台有助於減少與潛在客戶和候選人互動所需的時間。 Interseller 可以透過自動化和個人化的電子郵件序列來尋找並聯絡任何個人或工作電子郵件地址，同時保持 30 多個 CRM 和 ATS 處於最新狀態。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
用於無憂和協作招聘的在線申請人跟踪軟件。包括一鍵式職位發佈到最佳工作委員會，可自定義的招聘工作流程，合規性報告等。 僱用是Trakstar的申請人跟踪系統（ATS）。輕鬆管理簡歷，吸引來自各種來源的候選人，管理您的職業網站，與您的招聘團隊合作，並為您的招聘工作生成報告 - 所有這些都可以通過一種解決方案。僱用可以幫助公司自動化端到端的招聘過程，從發布工作到選擇理想的候選人。 管理每個簡歷。簡歷流入僱用狀態，並被解析為一貫成型的候選人資料。 與招聘團隊合作。招聘經理和麵試官可以提供候選反饋，並直接從其電子郵件和日曆中接受面試請求。 衡量您的招聘成功：在Trakstar Insights中生成報告，並通過基準測試，可幫助您在招聘過程中識別瓶頸以及如何與類似的同行組堆積。 產品描述 Hire是Trakstar的申請人跟踪系統。管理招聘過程的每個步驟，從招聘人才到選擇合適的候選人。
Covey
getcovey.com
擁有最智慧人工智慧工具的招募平台，可以按照您的方式評估人才。透過用自己的話描述您將如何評估候選人資料，以及您將做出的任何權衡，Scout 將產生一個機器人來執行您的策略。入境候選人篩選 - 可以瀏覽數千份個人資料，並在一小時內發現排名前 5% 的申請人。出站候選人搜尋- Scout 將搜尋數百萬候選人，對其進行評估（就像您一樣），並透過個性化的滴灌活動與他們聯繫，與您的收件匣和其他現有人才系統無縫集成。身為招募經理或招募人員，您可以完全掌控您的篩選和採購策略，Covey Scout 是您值得信賴的夥伴。您可以決定優秀的個人檔案是什麼樣子，然後讓 Scout 完成剩下的工作！科維還提供了一套賭注工具，幫助您提高招募效率，同時降低成本。 Covey CRM：Covey 候選人關係管理平台、電子郵件查找和外展自動化工具、分析套件和推薦入口網站只是增強您的採購能力的部分功能。
hireEZ
hireez.com
hireEZ是一個招聘平台，使用AI簡化外部招聘，集中候選數據並自動化招聘活動，支持多樣性並與ATS整合。
TextUs
textus.com
TextUs是一個通信平台，幫助招聘人員和銷售人員通過有效的短信互動提高客戶參與度和轉換率。
Whippy
whippy.ai
Whippy是一個SMS和電子郵件通信平台，利用自動化和AI技術提升商業生產力及客戶互動，提供團隊收件箱、活動、流程等功能。
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 招募軟體將強大的申請人追蹤 (ATS) 和客戶關係 (CRM) 功能結合到一個招募解決方案中，旨在簡化招募和招募團隊的招募流程，起價為每月 67.15 美元/用戶。 Top Echelon 自動化許多申請人追蹤功能，例如簡歷解析、電子郵件解析、批量簡歷上傳、自訂欄位、自訂工作流程、匯入/匯出電子表格、重複檢查、記錄合併、標記、全文搜尋、半徑搜尋和可選的候選人門戶。為了協助管理招募流程，Top Echelon 提供了CRM 功能，可在整個招募生命週期中與候選人進行溝通，包括自訂管道階段、電子郵件整合、日曆整合、自訂熱門清單、活動規劃器、電子郵件範本、自訂活動、報告、通知系統等。所有這些都包含入職、培訓和支持，無需額外付費。
Sense
sensehq.com
Sense 是領先的人工智慧人才參與平台，透過將個人化全通路候選人體驗與提高的招募人員效率無縫整合，重新定義了招募流程。 Sense 受到 1,000 多個組織的信賴，提供一整套功能，包括招募自動化、人才 CRM、行銷活動、候選人評分和配對、AI 聊天機器人、簡訊、面試安排和推薦。透過 Sense，尖端技術與直覺功能的整合，優化人才招募過程中的每一步。
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire 是一款由人工智慧驅動的招募助手，可在幾分鐘內自動參與、篩選和安排與頂尖候選人的面試，從而顯著減少招募時間（和成本）。
Phenom
phenom.com
在AI 的支持下，Phenom 智慧人才體驗平台是一個單一的解決方案，可以幫助候選人更快地找到和選擇您，幫助員工發展技能並不斷發展，幫助招募人員提高工作效率，幫助管理人員建立更強大的團隊。
Untapped
untapped.io
Untapped 是一個一體化的多元化招募平台，可協助企業有效招募多元化團隊。人才無處不在；機會不是。我們致力於快速改變這一現狀。未開發的領域是公司在招募多元化團隊時消除猜測的地方。這是他們轉變創造力、創新和成長的地方。他們將目標轉化為行動，以創造社會所需的改變。為什麼？因為多樣性不能等待，也不會等待。未來就像你。
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招募 CRM 和 ATS，適用於快速成長的招募和人力資源公司。
flair HR
flair.hr
Flair人力資源應用提供一體化的人力資源管理解決方案，簡化管理員工流程，包含缺勤管理、薪資、考核和招聘功能。
HRLocker
hrlocker.com
HRLocker是一款雲端人力資源管理系統，幫助企業簡化人力資源及招募流程，集中管理員工數據和休假請求。
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase－旨在為招募經理提供支援的綜合平台。輕鬆簡化您的招募流程，從候選人參與到評估和申請追蹤。無縫溝通、安排活動、進行遠端訪談並保護資料。使用 Tacitbase 體驗優化的工作流程。 主要特點： 協同工作： 透過 Tacitbase 靈活的訂閱方案實現無縫協作。輕鬆地與團隊成員在候選人資料庫、候選人審核和申請追蹤方面進行協作。無論身在何處，都可以分配任務、追蹤進度並保持即時通訊。享受精細的權限管理以控制存取。 候選人資料庫： 輕鬆創建、管理和儲存來自各種來源的候選人。無論是來自社群媒體、電子郵件還是現有資料庫，Tacitbase 都可以幫助您輕鬆組織候選人。使用個人化列自訂您的候選人資料庫，並根據教育、經驗、技能和地點等特定標準搜尋潛在候選人。在一個集中位置追蹤所有候選人活動，包括評論、申請和通信。 候選人審查： 透過協作性和建設性的候選人評審來簡化和加快評估流程。全面了解每位候選人的資格和工作適合性，從而加快決策速度並提高招募品質。做出明智的選擇並建立一支強大的團隊。 預設郵件： 透過專用電子郵件地址與候選人進行有效溝通，將所有與候選人相關的電子郵件整合到一處。利用可自訂的電子郵件範本和自動通訊來節省時間、培養候選人關係並在整個招募過程中提供個人化體驗。輕鬆保持聯繫。 應用程式追蹤： 使用我們直覺的基於看板的申請追蹤系統 (ATS)，在整個招募流程中無縫追蹤候選人。客製化您的招募流程，與團隊成員合作，並直接在系統內與候選人溝通。透過標籤和過濾器簡化招募流程，確保高效的候選人管理和流暢的工作流程。 活動安排： 利用我們方便的活動安排功能簡化面試和評估安排。建立活動、指定詳細資訊並直接透過 Tacitbase 向候選人發送邀請。管理日曆上的所有已安排活動並向候選人發送提醒，確保無縫的招聘體驗並避免衝突。 會議整合： 利用 Tacitbase 針對 Zoom 和 Google Meet 等流行會議平台的整合功能進行安全的遠端訪談和評估。安排並邀請候選人參加虛擬面試，記錄會議以供將來參考，並簡化您的遠距招募活動。毫不費力地跨越距離。 進階搜尋： 利用我們高級搜尋過濾器的強大功能，根據特定標準（例如技能、經驗、教育程度等）識別候選人。使用一系列搜尋選項和過濾器優化搜尋結果，節省時間並確保為每個職缺選擇最合適的候選人。高效能找到完美匹配。 資料安全： 在 Tacitbase，資料安全是我們的首要任務。我們採用強大的安全措施來保護敏感的候選人訊息，包括行級安全性和定期資料備份。我們的平台符合資料保護法規，與第三方服務的整合符合嚴格的安全標準。將您的資料交給我們。 使用 Tacitbase 提高您的招募成功率。釋放簡化工作流程、進階功能和數據驅動洞察的力量。使用 Tacitbase 體驗招募的終極優勢並徹底改變您的招募遊戲！
Bryq
bryq.com
Bryq 是一個人才情報平台，可協助組織快速聘用合適的人才，並使現有人才充分發揮潛力。 Bryq 利用 I-O 心理學的最新發展，提供由人工智慧驅動的平台，使人力資源專業人員和領導者能夠降低招募成本、提高員工績效並有效管理人才。 Bryq 支持內部流動性，促進學習和發展文化，提高員工積極性，確定成長領域，並預測表現最佳的員工 - 所有這些都使用數據，而不僅僅是直覺。借助 Bryq，您還可以確保遵守僱傭法並顯著降低招聘偏見的風險。
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale是一個自動化招聘和銷售平台，幫助用戶簡化候選人搜尋與聯繫，並支持多渠道溝通及CRM整合。
Chattr
chattr.ai
人力資源自動化軟體使小時工招聘成為您一天中最輕鬆的部分。
Survale
survale.com
Survale屢獲殊榮的人才反饋平台為雇主提供了一種“始終”解決方案，以在招聘過程的每個階段以及整個人才生命週期的每個階段自動收集，分析和行動來自候選人，招聘人員，招聘經理和員工的體驗數據。 Survale的頂級人力資源產品獎獲獎者候選X模塊提供數據驅動的候選人體驗，Oboardx提供了數據驅動的第一年經驗，並且一員優化了所有面臨的人才計劃。 automatically gathers feedback on virtually all internal talent facing programs. Survale的預測分析優先考慮問題，並通過前所未有的見解對從僱員到退出的招聘和人才運營提供了前所未有的見解，從而使他們能夠優化和調整圍繞共同指標的人員和流程。
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity 是一個由人工智慧支援的公司和個人招募平台。公司可以使用SupportFinity 的ATS 軟體充分尋找就業或簽約人才，該軟體與世界上最大的不斷發展的專業社群之一相連。人們和求職者可以加入 SupportFinity 來尋找工作或項目，並與同事和朋友建立聯繫。 SupportFinity 社群提供工作和專案的存取權限以及許多其他免費福利，例如獎金、部落格和存取僅限社群的功能。
Handshake
joinhandshake.com
握手是一個連結大學生與實習及工作機會的平台，提供職位建議及雇主聯繫，幫助學生簡化求職過程。
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是一個基於雲端的人力資源管理應用程式，整合了工資、福利、人才和時間管理功能，幫助企業簡化人事流程。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby是一款直觀的申請人跟踪系統，簡化招聘過程，提供分析、可自定義工作流程，與其他HR工具整合，提高效率。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR是一款在線人力資源管理軟體，幫助企業集中管理員工數據，提供招聘、入職、績效評估等功能。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。
CareerBuilder
careerbuilder.com
CareerBuilder是一個直觀的求職平台，幫助用戶尋找工作，展示技能並獲取職業建議，提升招聘和求職效率。
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany 是一個全面的人才管理平台，幫助組織簡化招聘、入職、績效管理和員工敬業度，從而優化員工經歷。
Crelate
crelate.com
Crelate是一款針對招聘機構的應用程式，提供應聘者追蹤和人才關係管理功能，支援自訂流程、行動訪問及報告分析。
Criteria
criteriacorp.com
做出更好的人才決策。您的目標是建立最好的團隊。我們的目標是幫助您透過多維評估實現目標，以科學為後盾，並透過我們強大且用戶友好的平台提供。
Factorial
factorialhr.com
階乘人力資源應用程式提供時間、人才和文件管理的綜合解決方案，適用於中小企業，簡化人力資源流程，提高效率。
Fountain
fountain.com
Fountain 將招募工作集中到一個地方，讓您可以更快地僱用更好的人才，無論您是大型企業、特許經營企業還是小型企業。在每個地點進行追蹤、管理和登機。無論您有 1 個還是 1000 個地點，我們都會力求簡單。 Fountain 可在網路和行動裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以僱用候選人。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam是一款智能人力資源管理軟件，提供招聘、員工管理及休假管理等功能，簡化人力資源流程，提升效率。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 團隊喜愛的人工智慧招募平台。它可以幫助您最大限度地提高生產力、加快招募速度並節省資金，同時為招募人員提供他們認為易於使用的解決方案。使用 Gem 作為您的一體化招聘平台，或透過 CRM、採購、日程安排、分析、招聘網站、活動等整合產品增強您現有的 ATS。超過 1,000 家公司（從新創公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行業領導者）信賴 Gem 能夠快速、輕鬆地進行招募。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse是一款招聘管理軟體，幫助企業簡化和優化招聘流程，並促進團隊協作和候選人體驗評估。
100Hires
100hires.com
100Hires是一款易於使用的申請人跟踪系統，提供免費計劃，集成Gmail與日曆，協助快速吸引、面試及招聘候選人。
HiPeople
hipeople.io
HiPeople是一款人才評估工具，通過自動化參考檢查和AI評估來簡化招聘過程，幫助企業更有效地選擇合適的候選人。
Hireology
hireology.com
Hireology是一個招聘平台，幫助企業吸引、聘用和培訓員工，並提供自動化流程和背景驗證工具。
LiveHire
livehire.com
LiveHires 招募軟體提供世界一流的候選人和招募人員體驗，直覺且易於使用，同時允許您的組織： - 建立一支更有生產力和高效的招募團隊- 透過減少候選人拒絕來保護您的品牌聲譽- 在實現招募目標的同時減少支出 - 僱用對您的品牌感興趣並參與其中的人員 - 與候選人建立真誠的關係 - 建立更多元化的員工隊伍
Paychex
paychex.com
Paychex應用程序簡化雇主和僱員的工資及福利管理，提供薪資提交、報告審查、員工數據管理及健康福利信息訪問等功能。
Personio
personio.de
Personio是一款全面的人力資源管理軟體，幫助企業管理員工的招聘、入職、績效、薪酬等流程，提升人力資源效率。
Pinpoint
pinpointhq.com
工作流程、漂亮的報告和更簡單的招募流程——不僅適合您的候選人，也適合您自己的團隊。使用 Pinpoint 更快做出更好的招募決策。
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers 申請人追蹤軟體是一個易於使用的基於網路的平台，可促進與招募經理的協作，以快速獲得最優質的招募。自動化工作流程透過使用最新技術的排名工具和自動排序顯著減少管理時間。增強您的候選人體驗並輕鬆遠端管理您的招募。根據您的招募方式委託決策。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics是一個體驗管理平台，幫助組織收集、分析和管理有關客戶、員工、產品和品牌的數據。
Rakuna
rakuna.co
Rakuna 是一個重新定義頂級雇主招募年輕人方式的招募平台。 Rakuna 平台包括 Rakuna Recruit（招募線下活動的最簡單的行動應用程式）和 Rakuna Recruit Dashboard（用於校園/活動招募的活動管理和候選人關係管理儀表板）。我們正在繼續擴展我們的產品套件，包括有助於簡化招聘操作並擴大公司招聘行銷工作的招聘工具，例如面試安排、簡訊招聘、招聘CRM 等。 /www.rakuna .co/
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent 是一家人才獲取平台提供商，致力於將人們與公司、職業和社區的發展聯繫起來。我們的平台提供一系列軟體模組和人才獲取解決方案，專門幫助組織吸引、管理和僱用合適的人才。我們的首要軟體：Recruit 軟體是一個強大的候選人管理系統，使組織能夠採用主動的方法來獲取人才並推動策略成長。 :Recruit 減少了雙重處理，節省了您的時間，並降低了人為錯誤的風險。 Scout :Recruit 讓您： - 管理招聘生命週期- 創建、管理和發布品牌招聘網頁- 直接發佈到招聘網站，以確保合適的候選人看到您的職位- 輕鬆篩選候選人以獲得最佳結果- 評分、排名和評論追蹤您的最佳候選人 - 在整個招聘過程中追蹤候選人 - 與您最喜歡的招聘和人力資源技術解決方案集成
TalentLyft
talentlyft.com
招募軟體將申請人追蹤系統、招募行銷、採購和人才 CRM 解決方案整合在 1 個平台中。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef 是基於 SaaS 的申請人追蹤和人才管理解決方案的領先提供商，這些解決方案專為分散的小時工而構建。我們的行動優先平台簡化了從招募到留任的流程，從招募、聘用、培訓到敬業度，改變雇主追蹤小時工的方式。許多最知名的全球品牌都信賴 TalentReef 提供優化和推動其人才管理流程所需的可行見解。
Team Engine
teamengine.io
選擇的雇主使用團隊引擎來招募，保留，參與和改善其現場勞動力。 團隊發動機是一個人力資源自動化套件，可幫助成長中的公司勝任頂尖人才，並在員工敬業度中實施最佳實踐。組織可以告別手動，脫節，耗時的流程，並向直觀，可自定義的軟件打招呼，這些軟件自動執行傑出人才策略的關鍵，時間敏感的組成部分。 目前，由數百家成長的公司使用，團隊引擎的文本優先溝通平台可以滿足其在現場分佈式勞動力的組織的獨特需求。這是因為現場工作人員在招聘過程和日常工作中都在尋找速度和簡單性。借助團隊引擎，組織可以克服其行業所獨有的參與挑戰，以勝任和僱用最好的人，然後以一致的溝通和反饋機會來推動保留和參與。 團隊引擎將幫助組織： *查找並僱用偉大的人：自動化招聘過程中的冗餘任務，以便在最重要的情況下增加價值。 *激勵和保留優質的員工：通過一對一結構化的新員工開始良好的開端，並有機會提供有關體驗的反饋。 *執行並不斷改進：在整個公司中建立聯繫，以完成工作，創造有效的流程並培養成長和發展的文化。 瞥見團隊引擎如何幫助： *與無桌員的員工和求職者發短信 *用於時間敏感的通信的自動消息傳遞（例如，面試提醒和開放式登記截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的內置招聘廣告 *為西班牙語者翻譯通信 *一個集中式樞紐，用於組織所有招聘活動和申請人詳細信息 *候選人採購的多樣化以獲得更大的覆蓋範圍
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