候選人關係管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 法屬玻里尼西亞

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
候選人關係管理軟體，也稱為候選人體驗軟體，可協助人力資源專業人員、招募人員和招募經理在整個招募過程中提高候選人的參與度。這些工具為候選人提供個人化體驗，從而提高他們的參與度和滿意度。招募人員和人力資源團隊利用候選人關係解決方案來培養活躍的人才管道，促進為可用職位尋找合格的候選人。 儘管候選人關係管理軟體和 CRM 軟體提供相似的功能，但區分它們還是很重要的。候選人關係管理特別著重於增強候選人的旅程和體驗。該軟體通常整合到招聘行銷平台中，通常與申請人追蹤系統 (ATS) 和求職板軟體無縫協作。
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ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人員管理功能（薪資、人力資源、時間、人才和福利）。 • 可靠的合規性：我們領先業界的安全性可確保您的資料安全，同時我們深厚的合規性專業知識和解決方案可協助您保護您的業務。 • 易於使用：觸手可及的創新、易於使用的功能，讓您能夠輕鬆地以符合您需求的方式工作，同時還為您的員工提供更好的體驗• 洞察工作流程：充滿信心地做出決策，來自業內最豐富、最強大的勞動力資料庫的見解。 • 整合且互聯的生態系統：利用最大的人力資源生態系統擴展您的人員管理能力，該生態系統可輕鬆、安全地與領先的第三方解決方案整合。輕鬆與會計師、經紀人和金融提供者等重要合作夥伴建立聯繫。工資單。利用專為幫助您經營業務並滿足合規性需求而建造的一體化套件，節省時間並減少錯誤。
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Handshake
joinhandshake.com
Handshake for Employers 是唯一一個一體化的早期人才招募平台，可以接觸到 1000 萬以上積極回應的學生和校友。在大學、社區大學和另類教育計畫（訓練營、企業學習計畫）中，當學生尋找符合自己興趣和技能的有意義的工作時，他們會從 Handshake 開始這趟旅程。在 Handshake 上認識您的下一位優秀員工。請求示範：https://joinhandshake.com/employers/request-more-info/
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® 是一款一體化人力資源解決方案，設計時考慮到了簡單性。憑藉隨您的業務發展和變化的技術，Paychex 擁有創新業務解決方案和專門支持的正確組合，無論您的業務發展到何處，都可以幫助您實現目標。和留住員工•透過我們位於美國的24/7/365 即時支援團隊，隨時隨地獲得經驗豐富、屢獲殊榮的支援•與我們的合規專家一起領先於不斷變化的法律和法規••隨時隨地存取您的資訊Paychex Flex 行動應用程式人才管理：從單一人力資源平台招募、保留和培養頂尖人才，並簡化您的招募和入職流程。勞動力管理：利用我們重要的勞動力管理資源提高員工效率和生產力。薪資和財務支援：輕鬆支付員工薪資並管理稅金、費用等，以便您可以繼續專注於您的業務。員工福利：透過提供有價值的員工福利來吸引並留住頂尖人才，同時簡化您的計畫管理。 PEO 和人力資源外包：透過我們全面的人力資源外包解決方案在整個員工生命週期中為您的業務提供支援。員工體驗：透過為員工提供自助人力資源、培訓和財務工具來節省時間並提高準確性。整合：在您的軟體和 Paychex Flex 之間自動準確地連接和共享資料。了解為什麼 Paychex 是最大的中小型企業人力資源公司，讓我們簡化您的薪資體驗。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超過 13,000 個品牌和 75% 的財富 500 強企業使用，是最值得信賴、智慧且可擴展的一體化體驗管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用於建構、啟動和分析調查研究的基礎研究工具。借助 CoreXM，您可以將孤立或外包的營運引入一個整體的端到端平台，以獲得您希望收集並採取行動的所有見解。 CoreXM 具有適用於每個部門的功能和解決方案，可協助您接觸隨時隨地的受眾，確保您比以往更快地獲得見解。 您甚至可以創建自己的項目，或使用 Qualtrics 專家設計的項目（用於品牌、客戶洞察、產品研究或員工體驗），以便您可以在最需要的地方採取行動。透過 Qualtrics CoreXM，您可以讓每個人都能捕捉、分析和分享可行的見解，並利用它們來識別或改進現有的產品、服務和體驗。是時候利用世界上最靈活的現代研究和回饋解決方案來提高您的體驗數據效率了。 1) 專注於正確的結果 透過預測性見解和人工智慧支援的建議為每項決策提供支持，以採取正確的行動並改善體驗。這包括人工智慧驅動的文本分析，以大規模理解開放式回饋、為每個利益相關者提供報告等等。 2) 複雜的研究變得簡單透過點擊式 UI、博士支持的方法以及由調查科學家設計的包含 100 多種問題類型和模板的強大庫，在幾分鐘內創建、定制和修改任何研究項目。一切準備就緒，無需編碼。 3) 提高速度和敏捷性 透過專門建構的解決方案、工作流程和輕鬆協作，在整個組織範圍內擴展對體驗洞察的存取。添加一個靈活的平台，與您的組織已使用的系統進行無與倫比的整合。 4) 節省時間和金錢在單一平台上標準化您的研究，為所有受訪者資料建立一個全面的記錄系統。成為人工智慧研究專家，為您分擔繁重的工作，提供提高調查品質和相容性的建議。 5) 鞏固和簡化研究透過一個統一的系統，連結和集中每個人傾聽、理解回饋和體驗機會並採取行動的能力，深入研究數據，大規模設計個人體驗，並大幅提高研究效率。 6) 降低風險暴露 Qualtrics CoreXM 具有無與倫比的企業級安全性、合規性和治理功能，已通過 GDPR、HITRUST、ISO 27001 認證並符合 FedRAMP 標準。 7) 按需聘請專家來擴展您的頻寬 讓您的資料更有效地發揮作用。爭取我們的研究服務和合作夥伴網絡為設計、分析、報告和受訪者來源提供支援。另外，由於完全靈活的參與模式，您可以根據需要盡可能多地或盡可能少地使用我們。 Qualtrics CoreXM 產品的主要功能 - 專家設計的模板 - 拖放調查產生器 - 自動化 XM 解決方案 - 可自訂的調查主題 - 完整的協作工具 - 先進的調查邏輯 - 配額管理 - 內建人工智慧驅動的方法和問題品質分析（ExpertReview） - 人工智慧驅動的分析和情報（Stats iQ 和 Text iQ） - 交叉表 - 用於系統整合的 REST API 訪問 - 簡訊分發 - 符合 WCAG 2.0 - 電子郵件和聊天支援
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一體化軟體，可協助您在一個集中式系統中管理時間、人才和文檔，從而節省您的時間、消除錯誤並引導您走向成功。基於雲端的 Factorial HR 軟體專為中小型企業 (SMB) 設計，透過簡單直覺的介面解決問題，您將忘記電子表格，該介面可讓您優化和數位化所有手動流程。完整的人力資源解決方案，透過提供資訊和見解來自動化、簡化和理順管理流程，幫助公司改善管理並降低成本。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款適合成長型企業的智慧人力資源軟體。借助 Freshteam，您可以吸引、僱用和入職新員工、解僱現有員工、管理員工資訊和休假 - 所有這些都在一個地方完成。 Freshteam 透過各種管道幫助吸引和尋找頂尖人才 - 快速客製化的職業網站、與多個免費和優質工作委員會的整合以及社交媒體管道。一旦候選人加入，招募人員就可以與招募經理合作，對他們進行篩選和麵試，分享回饋，互相留下筆記，最後僱用最佳候選人並向他們提供錄用通知。 Freshteam 還使人力資源團隊能夠在新員工入職第一天之前就開始入職 - 無論是填寫表格、簽署文件還是分發手冊，Freshteam 只需點擊幾下即可完成。此外，它還允許您建立入職任務清單並將其指派給各個人員。您可以收集所有必要的資訊並建立員工檔案（充實到目錄中），管理對員工資訊和文件的存取權限等。經理批准工作流程、團隊和整個組織的休假報告，可以快速查看即將到來的休假、缺勤趨勢等。 Android 和 iOS 應用程式可讓您隨時隨地執行重要操作。 Freshteam 是 Freshworks 產品系列的一部分，其產品包括 Freshdesk 客戶支援軟體、Freshservice IT 服務管理軟體、Freshsales CRM 軟體等——在全球擁有超過 150,000 家企業，包括思科、本田、Chargebee、大西洋月刊、JCDecaaux 和藥易。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗稱 Greenhouse）是一家總部位於紐約市的美國科技公司，提供招募軟體即服務。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 於 2012 年創立。 該公司在2013年的種子輪融資中籌集了270萬美元，在2014年的A輪融資中籌集了750萬美元，在2015年的B輪融資中籌集了1360萬美元，在2015年的C輪融資中籌集了3500萬美元，在D輪融資中籌集了5000萬美元2018 年，研究公司CB Insights 在《紐約時報》委託進行的一項研究中將Greenhouse 列為預計將成為獨角獸的50 家新創公司之一，這些公司的估值至少為10 億美元。
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 Workable 與所有主要招募網站緊密整合，並提供最佳招募團隊所需的所有功能。 Workable HR 透過高度可設定的系統實現端到端員工管理，該系統可在一個地方安全地處理員工資料、管理休假、與薪資整合等。 Jobs by Workable 是一個招聘委員會，它將數百萬候選人與由 Workable 驅動的公司的工作機會聯繫起來。 Workable 已協助 100 多個國家的 27,000 多家公司尋找、僱用和管理頂尖人才。我們在人力資源和招聘方面實現了前所未有的生產力提高，確保我們的客戶在快速發展的技術領域中保持領先地位。
CareerBuilder
careerbuilder.com
直覺的申請人追蹤系統可協助您簡化招募流程並吸引優質候選人。
Workstream
workstream.us
Workstream 是領先的小時工人力資源、薪資和招募平台。其智慧技術簡化了人力資源任務，使特許經營者和企業主可以快速行動、降低勞動力成本並簡化營運——所有這些都在一個地方完成。前 50 名的快餐店品牌中有 46 個（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 僱用、留住團隊並為其支付工資。請造訪 workstream.us 以了解更多資訊。
Crelate
crelate.com
Crelate 是一款現代化、快速、功能齊全的申請人追蹤、招募 CRM 和人才關係管理解決方案，專為保留獵人頭機構、獵人頭公司和專業企業招募人員而建置。 Crelate 提供繁忙的招募人員所需的所有功能，例如 Outlook 用戶端整合、電子郵件追蹤、靈活的工作流程、候選人入口網站、行動存取、客戶提交等；以及他們期望的入職、培訓和服務，我們以合理的價格提供一切。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 團隊喜愛的人工智慧招募平台。它可以幫助您最大限度地提高生產力、加快招募速度並節省資金，同時為招募人員提供他們認為易於使用的解決方案。使用 Gem 作為您的一體化招聘平台，或透過 CRM、採購、日程安排、分析、招聘網站、活動等整合產品增強您現有的 ATS。超過 1,000 家公司（從新創公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行業領導者）信賴 Gem 能夠快速、輕鬆地進行招募。
Ashby
ashbyhq.com
Ashby 讓人才團隊能夠透過可行的分析、內建最佳實踐以及消除附加元件的一體化解決方案來運行世界一流的招募流程。其影響在於即時可靠的數據、始終如一的優秀候選人和招募人員體驗以及單一事實來源。毫不妥協地整合，無限擴展。整合的一體化解決方案 Ashby 將您的 ATS、CRM、調度和分析整合到一個具有同類最佳功能的可擴展解決方案中。消除附加元件並降低招募軟體成本。培訓您的團隊僅使用一種工具來實施世界一流的招募營運流程。強大的招募分析為您的團隊獲取即時可靠的數據和可行的見解，以改善工作流程、與利害關係人無縫溝通並大規模推動流程改善。利用 Ashby 分析成為策略數據講述者、預測招募能力並追蹤和優化招募目標的進度。消除過時的電子表格、報告建立的漫長等待時間以及對數據準確性的任何懷疑。內建最佳實務 Ashby 為您提供所需的內建結構和自動化工作流程，以促進一致、公平的招募成果。始終提供卓越的候選人體驗，同時透過經過審查的模板、可自訂的警報和可共享的管道視覺化節省時間。讓您的團隊專注於他們喜歡的招募中那些有回報且富有挑戰性的方面。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 正在透過 Braintrust AIR 徹底改變招募方式，這是世界上第一個也是唯一的端對端人工智慧招募平台。 Braintrust AIR 經過人類洞察和專有數據的培訓，可將招募時間從數月縮短至數天，立即為您配對經過預先審查的合格候選人，並為您進行第一輪電話篩選。 Braintrust AIR 受到雀巢、保時捷、Atlassian、高盛和耐吉等數百家財富 1000 強企業的信賴，使人才招募專業人員的效率提高了 100 倍，並為公司節省了數十萬美元的招聘成本。
HiPeople
hipeople.io
聘用頂尖人才是一項關鍵任務，需要徹底的篩選過程。現代助教團隊使用 HiPeople 的綜合篩選工具包可減少 95% 的篩選時間。我們最先進的篩選工具包結合了基於人工智慧的評估和自動背景調查的力量，使您能夠做出數據驅動的決策，僱用最適合您的組織的人才。透過我們基於人工智慧的評估，您可以評估候選人的硬技能、軟技能、個性特徵、文化契合度和認知能力。測試候選人數百項特定工作相關技能，從客戶成功經理到對細節的關注。透過分析候選人的結果，您可以比較可行的見解，以評估他們的工作適合度，並確定他們是否具備在您的組織中蓬勃發展所需的技能。我們的自動背景調查可以從過去的經理、同事群體或直接下屬那裡提供對候選人過去表現的寶貴見解。透過消除手動背景調查的需要，我們的自動背景調查簡化了您的招募流程，並最大限度地降低了僱用錯誤人員的風險。透過 HiPeople 的篩選工具包，您可以做出更好的招募決策，降低不良招募的風險，並提高組織的整體品質。有了 HiPeople，您可以放心，您正在招募適合工作的人才。完全自動化 無縫收集和分析豐富的人才和招募分析，比正常流程快 95%。有科學支持 從龐大的有科學支持的模型庫中進行挑選，並獲得值得信賴的深刻見解。或創建您自己的自訂問題。由你決定！一個平台上的統一使用者體驗為您的候選人和招募團隊創造出色的使用者體驗。 HiPeople 是您所有人才和招募分析的一站式商店，可讓您減少 75% 的工具。 Secure HiPeople 的平台採用私人設計，完全符合 GDPR 要求，並經過 SOC 2 Type II 認證。在全球範圍內使用 HiPeople，同時將自訂資料操作策略套用至不同的地理位置。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一個功能強大的簡訊和電子郵件通訊平台，旨在透過自動化和人工智慧驅動的技術提高企業生產力和客戶參與度。主要產品包括團隊收件匣、行銷活動、自動化、人工智慧整合、序列、流程和評論。 Whippy 的一體化解決方案簡化了通信，無縫替換了多種工具，並使企業能夠提高生產力並最大限度地實現成長。
100Hires
100hires.com
使用者友善的申請人追蹤系統：免費方案、Gmail 和日曆整合。更快吸引、面試和聘用最優秀的候選人。被新創公司、中小企業以及西門子和麥格納等大公司使用。建立您的簡歷資料庫：簡歷解析器、csv 匯入、重複檢測器。發送大量電子郵件活動。安排並進行面試，並對面試官進行回饋提醒。看板可視化您的招募管道。 Chrome 擴充功能可從 Linkedin、Github 等匯入候選人。
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近 3,000 個組織招募、培養、認可和留住員工。自 2004 年以來，ClearCompany 的端到端人才管理平台已幫助數千家公司透過在員工旅程的每個階段賦予員工權力來最大限度地發揮人才。 ClearCompany 整合了數據驅動的最佳實踐、專家知情的內容和客製化的軟體工具來招募、提升、認可和留住員工，團結人員和流程以實現業務成功。當人力資源部門擁有所需的工具來準確規劃、完美執行人員計畫並刻意建構文化時，人才最大化就得以實現——這些人才最大化的重要支柱是我們人才管理平台的核心。
TextUs
textus.com
TextUs 是招募人員和銷售人員的領先消費者參與平台，可推動通路創建並提高轉換率。使用者喜歡 TextUs，因為它使他們能夠更有效地與候選人、潛在客戶和客戶溝通。透過更快獲得更多回應、改善銷售週期轉換和候選人進入市場的速度，最大限度地提高工作效率。
Cutshort
cutshort.io
Cutshort 是現代專業人士的職涯發展平台。它帶來了超過 300 萬優質專業人士和先進人工智慧的網絡，幫助 20K 招聘人員僱用或推薦合適的人才、尋找職業機會並分享經驗，而無需遇到通常的麻煩。
Fountain
fountain.com
Fountain 將招募工作集中到一個地方，讓您可以更快地僱用更好的人才，無論您是大型企業、特許經營企業還是小型企業。在每個地點進行追蹤、管理和登機。無論您有 1 個還是 1000 個地點，我們都會力求簡單。 Fountain 可在網路和行動裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以僱用候選人。
RippleMatch
ripplematch.com
RippleMatch 是一個招募自動化平台，改變了 Z 世代尋找工作的方式。透過以配對和自動化取代求職板，RippleMatch 消除了雇主和求職者招募過程中最耗時的部分。領先的雇主利用 RippleMatch 建立多元化、高績效的團隊，全國各地的 Z 世代求職者相信 RippleMatch 能夠啟動和發展他們的職業生涯。
TurboHire
turbohire.co
TurboHire 是一個綜合性招募自動化平台，旨在解決各種招募挑戰。該工具將自動化和智慧整合到招聘流程的每個步驟中。 它專為大批量招聘而定制，優化了在短時間內擴展團隊的流程。此外，它的採用率很高，並且具有自動化功能。 TurboHire 優先考慮候選人體驗，培養從最初參與到入職的候選人關係。該工具透過其安全平台確保多個地點的合規性。 TurboHire 的智慧還可以透過 Restful API 整合到使用者首選的系統中。該產品包括涵蓋端到端招募的七個重要模組，例如用於尋找被動候選人的對外招募、用於簡化人才篩選的人工智慧候選人評分、用於簡化面試的自動化安排、用於候選人參與的招募聊天機器人以及即時儀表板用於招募分析。 TurboHire 是各主要行業公司值得信賴的選擇，它符合全球合規標準，並擁有跨 IT、製造、BFSI 和製藥等行業的案例研究。
Pinpoint
pinpointhq.com
工作流程、漂亮的報告和更簡單的招募流程——不僅適合您的候選人，也適合您自己的團隊。使用 Pinpoint 更快做出更好的招募決策。
HRLocker
hrlocker.com
HRLockeri 是一個基於雲端的人力資源、招募和績效管理系統。 HRLocker 讓公司能夠自動化其人員管理和招募流程，在一處簡化人力資源需求。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一體化人力資源和招募解決方案，為複雜的人員相關流程（無論是本地、全球、遠端或基於辦公室）帶來結構性和簡單性。它具有人力資源團隊改善組織工作生活體驗所需的所有功能。 flair 涵蓋整個員工旅程，並且完全可自訂。從標準功能開始，或根據您組織的獨特需求調整每個流程 - 選擇權在您。透過招募功能吸引人才並減少招募時間，例如我們的拖放職涯頁面建立器和可自訂的候選人管道。透過個人化的入職旅程，將熱情的新手轉變為忠實的品牌擁護者。並簡化核心人力資源任務，例如缺勤管理、薪資、績效評估、時間追蹤等。我們的解決方案基於 Salesforce 構建，讓您能夠受益於世界領先的 CRM 平台的強大功能和安全性。但即使您不使用 Salesforce，我們也會為您提供存取權限。為您的組織增添一些才華，並實現人力資源和諧。
Interseller
interseller.io
Interseller 是一家總部位於紐約的招聘技術領域 SaaS 公司，最近於 2021 年 10 月被 Greenhouse Software 收購。我們的平台有助於減少與潛在客戶和候選人互動所需的時間。 Interseller 可以透過自動化和個人化的電子郵件序列來尋找並聯絡任何個人或工作電子郵件地址，同時保持 30 多個 CRM 和 ATS 處於最新狀態。
Scout Talent
applynow.net.au
Scout Talent 是一家人才獲取平台提供商，致力於將人們與公司、職業和社區的發展聯繫起來。我們的平台提供一系列軟體模組和人才獲取解決方案，專門幫助組織吸引、管理和僱用合適的人才。我們的首要軟體：Recruit 軟體是一個強大的候選人管理系統，使組織能夠採用主動的方法來獲取人才並推動策略成長。 :Recruit 減少了雙重處理，節省了您的時間，並降低了人為錯誤的風險。 Scout :Recruit 讓您： - 管理招聘生命週期- 創建、管理和發布品牌招聘網頁- 直接發佈到招聘網站，以確保合適的候選人看到您的職位- 輕鬆篩選候選人以獲得最佳結果- 評分、排名和評論追蹤您的最佳候選人 - 在整個招聘過程中追蹤候選人 - 與您最喜歡的招聘和人力資源技術解決方案集成
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 將您吸引、僱用和加入最佳團隊所需的一切功能整合到一個平台中，並在設計時考慮了您的行業。建立品牌知名度，自動化招募流程、簡訊和電子郵件候選人，並透過技能測試和驗證降低風險。如今，超過 7,500 家企業信賴 Hireology 來尋找和僱用他們所需的人才。
SourceWhale
sourcewhale.com
SourceWhale 的存在是為了自動化無聊的工作、簡化繁瑣的工作並讓招募人員保持理智。我們透過在Linkedin 等平台上工作（儘管我們也處理Github、Crunchbase、Angel List、Facebook、Twitter 和許多其他網站）並整合到您現有的電子郵件用戶端和ATS/CRM 中，幫助自動化採購和外展流程。
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon 招募軟體將強大的申請人追蹤 (ATS) 和客戶關係 (CRM) 功能結合到一個招募解決方案中，旨在簡化招募和招募團隊的招募流程，起價為每月 67.15 美元/用戶。 Top Echelon 自動化許多申請人追蹤功能，例如簡歷解析、電子郵件解析、批量簡歷上傳、自訂欄位、自訂工作流程、匯入/匯出電子表格、重複檢查、記錄合併、標記、全文搜尋、半徑搜尋和可選的候選人門戶。為了協助管理招募流程，Top Echelon 提供了CRM 功能，可在整個招募生命週期中與候選人進行溝通，包括自訂管道階段、電子郵件整合、日曆整合、自訂熱門清單、活動規劃器、電子郵件範本、自訂活動、報告、通知系統等。所有這些都包含入職、培訓和支持，無需額外付費。
Criteria
criteriacorp.com
做出更好的人才決策。您的目標是建立最好的團隊。我們的目標是幫助您透過多維評估實現目標，以科學為後盾，並透過我們強大且用戶友好的平台提供。
Beamery
beamery.com
Beamery 人才生命週期管理平台是端到端解決方案，匯集了數據、人工智慧和智能，使人才優先的企業能夠推動策略性人才轉型，為所有人才提供更多人性化體驗，並釋放全球員工的技能和潛力。
The Muse
themuse.com
與傳統招聘委員會相比，Muse 透過引人入勝的內容和品牌宣傳活動講述雇主品牌故事，幫助公司聘用多元化的合適人才，從而降低招聘成本、縮短招聘時間並提高保留率。 Muse 的人才搜尋和參與平台提供了端到端的招聘解決方案，該解決方案結合了可擴展的品牌放大工具、真實的品牌故事內容以及對我們精心策劃的由500 萬知識工作者組成的多元化社區的有針對性的訪問。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef 是基於 SaaS 的申請人追蹤和人才管理解決方案的領先提供商，這些解決方案專為分散的小時工而構建。我們的行動優先平台簡化了從招募到留任的流程，從招募、聘用、培訓到敬業度，改變雇主追蹤小時工的方式。許多最知名的全球品牌都信賴 TalentReef 提供優化和推動其人才管理流程所需的可行見解。
QJumpers
qjumpers.com
QJumpers 申請人追蹤軟體是一個易於使用的基於網路的平台，可促進與招募經理的協作，以快速獲得最優質的招募。自動化工作流程透過使用最新技術的排名工具和自動排序顯著減少管理時間。增強您的候選人體驗並輕鬆遠端管理您的招募。根據您的招募方式委託決策。
Survale
survale.com
Survale 屢獲殊榮的人才回饋平台為雇主提供了「始終在線」的解決方案，可在招聘流程的每個階段以及整個人才生命週期自動收集、分析來自候選人、招聘人員、招聘經理和員工的經驗數據並採取行動。 Survale 的頂級人力資源產品獲獎 CandidateX 模組提供數據驅動的候選人體驗，OboardX 提供數據驅動的第一年體驗，EmployX 優化所有面向人才的計劃。自動收集幾乎所有面向內部人才的計畫的回饋。 Survale 的預測分析可以確定問題的優先級，並為招募和人才領導層提供對招募和人才營運（從聘前到退出）的前所未有的洞察，使他們能夠圍繞通用指標優化和調整人員和流程。欲了解更多信息，請訪問：https://survale.com。
Bryq
bryq.com
Bryq 是一個人才情報平台，可協助組織快速聘用合適的人才，並使現有人才充分發揮潛力。 Bryq 利用 I-O 心理學的最新發展，提供由人工智慧驅動的平台，使人力資源專業人員和領導者能夠降低招募成本、提高員工績效並有效管理人才。 Bryq 支持內部流動性，促進學習和發展文化，提高員工積極性，確定成長領域，並預測表現最佳的員工 - 所有這些都使用數據，而不僅僅是直覺。借助 Bryq，您還可以確保遵守僱傭法並顯著降低招聘偏見的風險。
Longlist
longlist.io
Longlist 是一款招募 CRM 和 ATS，適用於快速成長的招募和人力資源公司。
Untapped
untapped.io
Untapped 是一個一體化的多元化招募平台，可協助企業有效招募多元化團隊。人才無處不在；機會不是。我們致力於快速改變這一現狀。未開發的領域是公司在招募多元化團隊時消除猜測的地方。這是他們轉變創造力、創新和成長的地方。他們將目標轉化為行動，以創造社會所需的改變。為什麼？因為多樣性不能等待，也不會等待。未來就像你。
Phenom
phenom.com
在AI 的支持下，Phenom 智慧人才體驗平台是一個單一的解決方案，可以幫助候選人更快地找到和選擇您，幫助員工發展技能並不斷發展，幫助招募人員提高工作效率，幫助管理人員建立更強大的團隊。
WayUp
wayup.com
為合格且多樣化的候選人提供發現和聘用的行業領導者。尋找工作和實習機會、獲取職業建議並直接與頂級雇主聯繫。
hireEZ
hireez.com
hideEZ 是一個屢獲殊榮的端到端對外招募平台，它集中了大大小小的招募團隊的所有招募工作，使對外招募變得容易。跨 8 億多個開放網路設定檔和 45 個以上平台體驗快速、簡單的 AI 採購。使用範本、序列、追蹤和日曆安排自動化並建立個人化招募活動。透過我們的人才資料雲，透過近乎零的管理和安全的資料中心來集中、刷新和重新發現先前孤立的數據，從而實現招募品質。欲了解更多信息，請訪問hireez.com。
Covey
getcovey.com
擁有最智慧人工智慧工具的招募平台，可以按照您的方式評估人才。透過用自己的話描述您將如何評估候選人資料，以及您將做出的任何權衡，Scout 將產生一個機器人來執行您的策略。入境候選人篩選 - 可以瀏覽數千份個人資料，並在一小時內發現排名前 5% 的申請人。出站候選人搜尋- Scout 將搜尋數百萬候選人，對其進行評估（就像您一樣），並透過個性化的滴灌活動與他們聯繫，與您的收件匣和其他現有人才系統無縫集成。身為招募經理或招募人員，您可以完全掌控您的篩選和採購策略，Covey Scout 是您值得信賴的夥伴。您可以決定優秀的個人檔案是什麼樣子，然後讓 Scout 完成剩下的工作！科維還提供了一套賭注工具，幫助您提高招募效率，同時降低成本。 Covey CRM：Covey 候選人關係管理平台、電子郵件查找和外展自動化工具、分析套件和推薦入口網站只是增強您的採購能力的部分功能。
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire 是 Trakstar 的申請人追蹤系統 (ATS)。輕鬆管理履歷，吸引來自各種來源的候選人，管理您的職業網站，與您的招募團隊協作，並產生有關您的招募工作的報告 - 所有這些都只需一個解決方案。 Hire 協助公司實現從發布職位到選擇理想候選人的端到端招募流程自動化。管理每一份履歷。履歷流入 Hire 並被解析為格式一致的候選人資料。與招募團隊合作。招募經理和麵試官可以直接從電子郵件和日曆中提供候選人回饋並接受面試請求。衡量您的招募成功：在 Trakstar Insights 中產生包含基準測試的報告，幫助您識別招募流程中的瓶頸以及您與類似同業群體的比較情況。產品說明 Hire 是 Trakstar 的申請人追蹤系統。管理招募流程的每一步，從招募人才到選擇合適的候選人。
TalentLyft
talentlyft.com
招募軟體將申請人追蹤系統、招募行銷、採購和人才 CRM 解決方案整合在 1 個平台中。
LiveHire
livehire.com
LiveHires 招募軟體提供世界一流的候選人和招募人員體驗，直覺且易於使用，同時允許您的組織： - 建立一支更有生產力和高效的招募團隊- 透過減少候選人拒絕來保護您的品牌聲譽- 在實現招募目標的同時減少支出 - 僱用對您的品牌感興趣並參與其中的人員 - 與候選人建立真誠的關係 - 建立更多元化的員工隊伍
SupportFinity
supportfinity.com
SupportFinity 是一個由人工智慧支援的公司和個人招募平台。公司可以使用SupportFinity 的ATS 軟體充分尋找就業或簽約人才，該軟體與世界上最大的不斷發展的專業社群之一相連。人們和求職者可以加入 SupportFinity 來尋找工作或項目，並與同事和朋友建立聯繫。 SupportFinity 社群提供工作和專案的存取權限以及許多其他免費福利，例如獎金、部落格和存取僅限社群的功能。
Chattr
chattr.ai
人力資源自動化軟體使小時工招聘成為您一天中最輕鬆的部分。
Tacitbase
tacitbase.com
Tacitbase－旨在為招募經理提供支援的綜合平台。輕鬆簡化您的招募流程，從候選人參與到評估和申請追蹤。無縫溝通、安排活動、進行遠端訪談並保護資料。使用 Tacitbase 體驗優化的工作流程。 主要特點： 協同工作： 透過 Tacitbase 靈活的訂閱方案實現無縫協作。輕鬆地與團隊成員在候選人資料庫、候選人審核和申請追蹤方面進行協作。無論身在何處，都可以分配任務、追蹤進度並保持即時通訊。享受精細的權限管理以控制存取。 候選人資料庫： 輕鬆創建、管理和儲存來自各種來源的候選人。無論是來自社群媒體、電子郵件還是現有資料庫，Tacitbase 都可以幫助您輕鬆組織候選人。使用個人化列自訂您的候選人資料庫，並根據教育、經驗、技能和地點等特定標準搜尋潛在候選人。在一個集中位置追蹤所有候選人活動，包括評論、申請和通信。 候選人審查： 透過協作性和建設性的候選人評審來簡化和加快評估流程。全面了解每位候選人的資格和工作適合性，從而加快決策速度並提高招募品質。做出明智的選擇並建立一支強大的團隊。 預設郵件： 透過專用電子郵件地址與候選人進行有效溝通，將所有與候選人相關的電子郵件整合到一處。利用可自訂的電子郵件範本和自動通訊來節省時間、培養候選人關係並在整個招募過程中提供個人化體驗。輕鬆保持聯繫。 應用程式追蹤： 使用我們直覺的基於看板的申請追蹤系統 (ATS)，在整個招募流程中無縫追蹤候選人。客製化您的招募流程，與團隊成員合作，並直接在系統內與候選人溝通。透過標籤和過濾器簡化招募流程，確保高效的候選人管理和流暢的工作流程。 活動安排： 利用我們方便的活動安排功能簡化面試和評估安排。建立活動、指定詳細資訊並直接透過 Tacitbase 向候選人發送邀請。管理日曆上的所有已安排活動並向候選人發送提醒，確保無縫的招聘體驗並避免衝突。 會議整合： 利用 Tacitbase 針對 Zoom 和 Google Meet 等流行會議平台的整合功能進行安全的遠端訪談和評估。安排並邀請候選人參加虛擬面試，記錄會議以供將來參考，並簡化您的遠距招募活動。毫不費力地跨越距離。 進階搜尋： 利用我們高級搜尋過濾器的強大功能，根據特定標準（例如技能、經驗、教育程度等）識別候選人。使用一系列搜尋選項和過濾器優化搜尋結果，節省時間並確保為每個職缺選擇最合適的候選人。高效能找到完美匹配。 資料安全： 在 Tacitbase，資料安全是我們的首要任務。我們採用強大的安全措施來保護敏感的候選人訊息，包括行級安全性和定期資料備份。我們的平台符合資料保護法規，與第三方服務的整合符合嚴格的安全標準。將您的資料交給我們。 使用 Tacitbase 提高您的招募成功率。釋放簡化工作流程、進階功能和數據驅動洞察的力量。使用 Tacitbase 體驗招募的終極優勢並徹底改變您的招募遊戲！
Hellohire
tryhellohire.com
Hellohire 是一款由人工智慧驅動的招募助手，可在幾分鐘內自動參與、篩選和安排與頂尖候選人的面試，從而顯著減少招募時間（和成本）。
Sense
sensehq.com
Sense 是領先的人工智慧人才參與平台，透過將個人化全通路候選人體驗與提高的招募人員效率無縫整合，重新定義了招募流程。 Sense 受到 1,000 多個組織的信賴，提供一整套功能，包括招募自動化、人才 CRM、行銷活動、候選人評分和配對、AI 聊天機器人、簡訊、面試安排和推薦。透過 Sense，尖端技術與直覺功能的整合，優化人才招募過程中的每一步。
Rakuna
rakuna.co
Rakuna 是一個重新定義頂級雇主招募年輕人方式的招募平台。 Rakuna 平台包括 Rakuna Recruit（招募線下活動的最簡單的行動應用程式）和 Rakuna Recruit Dashboard（用於校園/活動招募的活動管理和候選人關係管理儀表板）。我們正在繼續擴展我們的產品套件，包括有助於簡化招聘操作並擴大公司招聘行銷工作的招聘工具，例如面試安排、簡訊招聘、招聘CRM 等。 /www.rakuna .co/
Team Engine
teamengine.io
為了贏得人才爭奪戰，您需要閃電般的招募流程和防故障系統，以便與候選人和員工保持一致的溝通。 Team Engine 可協助您吸引更多申請人、更快地聘用他們，至關重要的是，讓他們在整個任期內保持參與度。 Team Engine 透過自動執行手動（但對時間敏感）步驟來加速招募流程，以保持候選人繼續前進 - 即使您的團隊下班！透過我們的自動訊息傳遞平台，接觸候選人和員工喜歡參與的地方（在他們的文本中），讓每個人都了解情況。透過自動化招募和保留最佳實踐，您將確保為申請人和員工提供最佳體驗。 Team Engine 將協助您： 尋找並聘用優秀人才 — 自動執行招募流程中的冗餘任務，以便您可以在最重要的地方增加價值。激勵並留住優秀員工－透過結構化的一對一交流和提供體驗回饋的機會，讓新員工有一個良好的開始。執行和持續改進－在整個公司內建立聯繫以完成工作、創造高效的流程並培養成長和發展的文化。了解我們如何提供協助： • 與無辦公桌員工和求職者發短信• 用於時間敏感的通信的自動訊息傳遞（例如面試提醒和開放註冊截止日期） • Craigslist、Facebook 和Instagram 上的內置招聘廣告•翻譯為西班牙語的通信 -演講者 • 組織所有招聘活動和申請人詳細資訊的集中中心 • 候選人來源多樣化，以擴大影響範圍。
WizeHire
wizehire.com
Wizehire 是一個屢獲殊榮的端到端招募平台，它將創新軟體與您所需的實踐專家支援相結合，讓您充滿信心地發展您的團隊。超過 18,000 家企業信賴 Wizehire 來幫助其團隊發展。