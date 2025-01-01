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最受歡迎 最近新增 日曆軟體 - 最受歡迎的應用程式

日曆軟體旨在幫助使用者以簡單的視覺格式組織任務、會議和目標，從而簡化整個企業的內部活動。它允許創建可以存取、編輯並與整個公司的員工共享的電子議程。該軟體可用於為團隊安排任務、共享公司範圍內的活動以及通知團隊成員同事的帶薪休假、生日等。 日曆軟體可以作為獨立產品出售，但通常作為較大辦公室套件的一部分包含在內。當日曆軟體成為更大套件的一部分時，它可以與其他標準辦公室工具集成，例如電子郵件、數位名片和視訊會議工具。日曆軟體不同於線上預約安排軟體。日曆軟體主要專注於以視覺化格式組織會議、任務和活動以供內部共享，而線上約會安排工具旨在為外部用戶安排約會、處理約會付款以及與客戶溝通。買家可能會考慮在一種產品中同時提供日曆和線上預約安排功能的解決方案，但這些工具有不同的用途。