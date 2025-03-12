日曆軟體 - 最受歡迎的應用程式

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日曆軟體旨在幫助使用者以簡單的視覺格式組織任務、會議和目標，從而簡化整個企業的內部活動。它允許創建可以存取、編輯並與整個公司的員工共享的電子議程。該軟體可用於為團隊安排任務、共享公司範圍內的活動以及通知團隊成員同事的帶薪休假、生日等。 日曆軟體可以作為獨立產品出售，但通常作為較大辦公室套件的一部分包含在內。當日曆軟體成為更大套件的一部分時，它可以與其他標準辦公室工具集成，例如電子郵件、數位名片和視訊會議工具。日曆軟體不同於線上預約安排軟體。日曆軟體主要專注於以視覺化格式組織會議、任務和活動以供內部共享，而線上約會安排工具旨在為外部用戶安排約會、處理約會付款以及與客戶溝通。買家可能會考慮在一種產品中同時提供日曆和線上預約安排功能的解決方案，但這些工具有不同的用途。
提議新的應用程式
Calendly
calendly.com
Calendly是一個在線調度工具，簡化會議安排，消除來回溝通，支持多類型活動並與日曆應用程式無縫集成。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是一個安全的企業電子郵件服務，提供無廣告的業務通信平台，支援組織協作與管理。
Outlook Calendar
outlook.live.com
Outlook日曆是一個管理約會、會議和事件的工具，支持時間調度、共享日曆和自動提醒，並可在多平台使用。
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho日曆是一款在線業務日曆，幫助團隊成員協調日程、組織活動及預定資源，支持跨時區協作和智能排程功能。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim是一款AI驅動的調度應用，幫助用戶自動安排會議、任務及休息時間，提升時間管理與生產力。
Teamup
teamup.com
Teamup是一款線上日曆應用，幫助團隊組織人員和資源、安排工作及管理事件。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一款雲端的約會管理軟體，幫助企業和專業人士在線管理預約，包括自動日曆同步和提醒功能。
Spike
spikenow.com
Spike是一個綜合通信平台，將電子郵件、聊天、視頻會議及合作文件整合在一個界面中，簡化溝通與協作。
Planyway
planyway.com
Planyway是一款與日曆整合的時間管理應用，幫助用戶視覺化安排日程、管理項目和團隊合作。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
Beforesunset AI 是一款基於網絡的 AI 日程規劃工具，幫助團隊和專業人士有效地管理每日計劃和時間。
OneCal
onecal.io
OneCal 是一款同步 Outlook 和 Google 日曆的工具，提供直觀的預約連結，並在一個界面中查看所有日曆，幫助用戶管理日程。
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us是一個整合的會議管理平台，提供議程創建、參與者邀請、實時協作及雲端存儲功能，方便用戶高效組織會議與研討會。
Akiflow
akiflow.com
Akiflow 是一款桌面個人任務管理及日曆應用程式，可幫助用戶更有效地組織任務和時間，提升工作效率。
Morgen
morgen.so
Morgen是一個日曆和任務管理平台，支持多種主要日曆的整合，提供時間管理和任務優先級設定的功能。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一個虛擬銷售平台，提供自動化會議安排、互動式產品演示及實時銷售團隊輔導功能，提升銷售效率和成果。
Calendar.online
calendar.online
Calendar.online 是一款免費的線上日曆，供團隊與群組使用，方便用戶無需登入即可訪問。
Clockwise
getclockwise.com
順時針是一款AI驅動的時間管理工具，優化個人和團隊的日曆，透過自動調整靈活會議以提升工作效率。
AddEvent
addevent.com
AddEvent是一款簡化事件管理和日曆共享的工具，支持與多種日曆平台集成，方便用戶創建及管理活動。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper 是一款銷售排程軟體，幫助銷售團隊簡化會議安排和潛在客戶管理，提升生產力和客戶滿意度。
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz是一款共享日曆應用，適用於團隊和社群，方便協作、安排活動及管理個人日程。
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge是一款實時同步多個日曆的管理工具，幫助用戶有效組織活動和約會，考慮通勤時間以實現可行的時間表。
Retime
retime.so
Retime是一款生產力工具，幫助用戶管理日曆、創建議程、記筆記和任務，提高會議效率和時間利用率。
TimeTackle
timetackle.com
TimeTackle 是一款自動時間跟踪應用，與日曆系統集成，幫助用戶捕獲時間和提供生產力見解。
3veta
3veta.com
3veta是一款全方位的約會排程和視頻會議工具，專為遠端團隊設計，支持多平台整合及客製化品牌體驗。
imeetify
imeetify.com
Imeetify是一個在線約會計劃平台，提供會議管理、日曆整合及自定義品牌功能，旨在提高生產力和簡化工作流程。
Pyas
pyas.io
Pyas 是一款日曆整合 API 解決方案，幫助初創公司和獨立開發者快速整合 Google 日曆和 Microsoft Outlook，並支持 Zoom 和 Google Meet 進行視訊會議。
Planzer
planzer.io
Planzer.io 是一款幫助用戶集中管理任務和電子郵件的應用程式，支持與 Trello、Notion、Outlook 和 Google 行事曆整合。
Bookeo
bookeo.com
Bookeo是一款在線預約管理工具，幫助各行業的服務提供者實現24/7預約和支付，並提供實時可用性與客戶管理功能。
Calday
calday.app
Calday是一款約會排程工具，適用於顧問和小企業，幫助使用者管理預約並自動發送提醒，支持與Google日曆及Zoom整合。
GoodTime
goodtime.io
GoodTime 是一款以人為本的 AI 招聘管理平台，自動化面試安排，提升候選人和面試官的參與度，幫助企業縮短招聘時間。
Weezly
weezly.com
Weezly 是一個創新的平台，結合排程、視頻訊息和螢幕錄製，幫助企業更有效地與潛在客戶溝通。
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款 Gmail 和 Outlook 的插件，幫助銷售人員在郵箱中整合 Salesforce，管理客戶聯絡、安排會議及追蹤郵件。
QReserve
get.qreserve.com
QReserve是一個靈活的調度平台，用於管理設備、會議室及項目，並提供預訂管理和報告功能。