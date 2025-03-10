日曆軟體 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
日曆軟體旨在幫助使用者以簡單的視覺格式組織任務、會議和目標，從而簡化整個企業的內部活動。它允許創建可以存取、編輯並與整個公司的員工共享的電子議程。該軟體可用於為團隊安排任務、共享公司範圍內的活動以及通知團隊成員同事的帶薪休假、生日等。 日曆軟體可以作為獨立產品出售，但通常作為較大辦公室套件的一部分包含在內。當日曆軟體成為更大套件的一部分時，它可以與其他標準辦公室工具集成，例如電子郵件、數位名片和視訊會議工具。日曆軟體不同於線上預約安排軟體。日曆軟體主要專注於以視覺化格式組織會議、任務和活動以供內部共享，而線上約會安排工具旨在為外部用戶安排約會、處理約會付款以及與客戶溝通。買家可能會考慮在一種產品中同時提供日曆和線上預約安排功能的解決方案，但這些工具有不同的用途。
提議新的應用程式
Calendly
calendly.com
Calendly是一個在線調度工具，簡化會議安排，消除來回溝通，支持多類型活動並與日曆應用程式無縫集成。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是一個安全的企業電子郵件服務，提供無廣告的業務通信平台，支援組織協作與管理。
Outlook Calendar
outlook.live.com
Outlook日曆是一個管理約會、會議和事件的工具，支持時間調度、共享日曆和自動提醒，並可在多平台使用。
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho日曆是一款在線業務日曆，幫助團隊成員協調日程、組織活動及預定資源，支持跨時區協作和智能排程功能。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim是一款AI驅動的調度應用，幫助用戶自動安排會議、任務及休息時間，提升時間管理與生產力。
Teamup
teamup.com
Teamup是一款線上日曆應用，幫助團隊組織人員和資源、安排工作及管理事件。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一款雲端的約會管理軟體，幫助企業和專業人士在線管理預約，包括自動日曆同步和提醒功能。
Spike
spikenow.com
Spike是一個綜合通信平台，將電子郵件、聊天、視頻會議及合作文件整合在一個界面中，簡化溝通與協作。
Planyway
planyway.com
Planyway是一款與日曆整合的時間管理應用，幫助用戶視覺化安排日程、管理項目和團隊合作。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
Beforesunset AI 是一款基於網絡的 AI 日程規劃工具，幫助團隊和專業人士有效地管理每日計劃和時間。
OneCal
onecal.io
OneCal 是一款同步 Outlook 和 Google 日曆的工具，提供直觀的預約連結，並在一個界面中查看所有日曆，幫助用戶管理日程。
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us是一個整合的會議管理平台，提供議程創建、參與者邀請、實時協作及雲端存儲功能，方便用戶高效組織會議與研討會。
Akiflow
akiflow.com
Akiflow 是一款桌面個人任務管理及日曆應用程式，可幫助用戶更有效地組織任務和時間，提升工作效率。
Morgen
morgen.so
Morgen是一個日曆和任務管理平台，支持多種主要日曆的整合，提供時間管理和任務優先級設定的功能。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一個虛擬銷售平台，提供自動化會議安排、互動式產品演示及實時銷售團隊輔導功能，提升銷售效率和成果。
Calendar.online
calendar.online
Calendar.online 是一款免費的線上日曆，供團隊與群組使用，方便用戶無需登入即可訪問。
Clockwise
getclockwise.com
順時針是一款AI驅動的時間管理工具，優化個人和團隊的日曆，透過自動調整靈活會議以提升工作效率。
AddEvent
addevent.com
AddEvent是一款簡化事件管理和日曆共享的工具，支持與多種日曆平台集成，方便用戶創建及管理活動。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper 是一款銷售排程軟體，幫助銷售團隊簡化會議安排和潛在客戶管理，提升生產力和客戶滿意度。
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz是一款共享日曆應用，適用於團隊和社群，方便協作、安排活動及管理個人日程。
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge是一款實時同步多個日曆的管理工具，幫助用戶有效組織活動和約會，考慮通勤時間以實現可行的時間表。
Retime
retime.so
Retime是一款生產力工具，幫助用戶管理日曆、創建議程、記筆記和任務，提高會議效率和時間利用率。
TimeTackle
timetackle.com
TimeTackle 是一款自動時間跟踪應用，與日曆系統集成，幫助用戶捕獲時間和提供生產力見解。
3veta
3veta.com
3veta是一款全方位的約會排程和視頻會議工具，專為遠端團隊設計，支持多平台整合及客製化品牌體驗。
imeetify
imeetify.com
Imeetify是一個在線約會計劃平台，提供會議管理、日曆整合及自定義品牌功能，旨在提高生產力和簡化工作流程。
Pyas
pyas.io
Pyas 是一款日曆整合 API 解決方案，幫助初創公司和獨立開發者快速整合 Google 日曆和 Microsoft Outlook，並支持 Zoom 和 Google Meet 進行視訊會議。
Planzer
planzer.io
Planzer.io 是一款幫助用戶集中管理任務和電子郵件的應用程式，支持與 Trello、Notion、Outlook 和 Google 行事曆整合。
Bookeo
bookeo.com
Bookeo是一款在線預約管理工具，幫助各行業的服務提供者實現24/7預約和支付，並提供實時可用性與客戶管理功能。
Calday
calday.app
Calday是一款約會排程工具，適用於顧問和小企業，幫助使用者管理預約並自動發送提醒，支持與Google日曆及Zoom整合。
GoodTime
goodtime.io
GoodTime 透過以人為本的 AI 提升整個招募體驗，同時將 90% 的面試管理任務自動化。我們的平台深受 Hubspot、Spotify、Priceline 和 Lyft 等公司的全球人才團隊的信賴，不僅可以自動安排面試時間，還可以讓候選人和麵試官在整個招聘過程中保持深度參與。獲得強大的見解和人工智慧驅動的建議，以簡化流程並確保每位面試官始終做好充分準備。結果呢？卓越的候選人體驗將持續為您帶來頂尖人才。憑藉自動多日面試安排、簡訊和 WhatsApp 通訊、工作流程自動化、智慧面試官選擇以及強大的數據和基準報告等先進功能，我們正在幫助企業公司將招募時間縮短一半。請造訪 Goodtime.io 以了解更多信息
Weezly
weezly.com
Weezly 是一個突破性的平台，它重新定義了企業與潛在客戶的溝通方式，將日程安排的效率與視訊訊息的個人風格以及螢幕錄製的多功能性相結合。 Weezly 旨在簡化外展流程，使企業能夠以更有意義、更有效率的方式與客戶建立聯繫。觀看演示：https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly 功能： 預訂頁面：透過反映您的空閒時間的可自訂預訂頁面簡化安排會議的過程。此功能使客戶可以輕鬆預約，無需來回發送電子郵件，從而簡化了您的日程安排流程。時段選擇器：讓受邀者選擇最適合他們的會議時間，為他們提供支援。您提出可用時間，他們會選擇最適合他們的時間，從而使日程安排變得高效且無憂。小組投票：協調小組會議從未如此簡單。透過群組投票功能，受邀者可以投票選出最適合每個人的時間，確保最大程度的參與和最小化的日程衝突。網站小工具：透過將具有預訂功能的影片直接新增至您的網站，將網站訪客轉換為潛在客戶。這個創新的小部件吸引了訪客，並為他們提供了一種與您聯繫的簡單方法。截圖影片：使用截圖影片功能創建和發送個人化影片訊息，對於尋求更具吸引力的溝通方式的企業來說，這是一個理想的選擇。無論是產品演示、教學課程還是個人訊息，截圖影片都會為您的數位通訊增添個人風格。截圖影片 + 預訂頁面：Weezly 是世界上唯一將截圖影片與預訂頁面結合的平台。錄製影片並立即為觀眾提供透過影片旁邊嵌入的預訂頁面安排會議的機會。這種獨特的解決方案彌合了參與和行動之間的差距，增強了客戶旅程。動態影片：透過動態影片提升您的宣傳範圍。錄製一條介紹訊息，輸入網站地址，然後讓 Weezly 創建個性化視頻，將您的訊息與特定網站的滾動視圖相結合。此功能提供了無與倫比的個人化，使每一次通訊都為收件人量身定制。使用 Weezly 的好處： 提高效率：Weezly 的整合功能可以節省時間並簡化日程安排和溝通流程，使企業能夠專注於成長和客戶服務。提高參與度：透過個人化的截圖影片、動態影片和簡單的日程安排選項，Weezly 顯著提高了參與率，將潛在客戶轉變為客戶。靈活性和客製化：無論您是規劃個人會議、小組會議，還是希望提高網站的參與度，Weezly 的多功能功能都可以量身定制，以滿足您的特定需求。創新通訊：透過將視訊訊息傳遞與調度功能相結合，Weezly 為業務通訊樹立了新標準，提供了一種更個性化和有效的方式與客戶聯繫。採用 Weezly 的企業報告了變革性成果，包括： 安排會議所花費的時間減少了 50%。使用動態和個人化影片內容，參與率提高了 70% 以上。由於簡化的調度流程和增強的溝通方法，轉換率顯著提高。
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款針對銷售人員的 Gmail 和 Outlook 外掛程式。適用於 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 銷售支援平台成立於 2011 年，提供具有世界級 Salesforce 整合的一體化銷售生產力平台。我們明白了。您在收件匣中工作以與客戶聯繫。您需要所有工具才能在一個地方完成交易。與潛在客戶聯繫、設定溫暖活動、安排會議並追蹤附件，所有這些都可以從您的收件匣中完成。透過我們的 Salesforce 集成，您無需離開收件匣即可將資訊記錄到 Salesforce。沒有人喜歡忙碌的工作。現在，您可以在工作時查看和更新 Salesforce。無論您使用哪種電子郵件用戶端，您都可以自動將電子郵件和約會同步到Salesforce、追蹤電子郵件開啟、設定後續提醒、建立和更新Salesforce 記錄（例如潛在客戶、聯絡人和機會）、安排銷售電話等。
QReserve
get.qreserve.com
靈活且使用者友善的調度平台，可輕鬆管理設備、實驗室、會議室、便利設施、人員等，同時提供廣泛的報告和財務功能。使用 QReserve： - 設定詳細的資源存取規則 - 收集預訂表格 - 管理項目 - 簽入/簽出預訂並自動取消遲到或缺席預訂 - 與現有 Outlook 和 Google 日曆整合 - 允許在自助服務終端上即時預訂地圖/平面圖- 從規定的時間段預訂- 邀請客人預訂並請求回复- 發票和處理付款- 具有集成條碼閱讀器支持的入住/退房設備- 訪問活動、實際使用情況、容量和利用率數據- 等等！