日曆軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
日曆軟體旨在幫助使用者以簡單的視覺格式組織任務、會議和目標，從而簡化整個企業的內部活動。它允許創建可以存取、編輯並與整個公司的員工共享的電子議程。該軟體可用於為團隊安排任務、共享公司範圍內的活動以及通知團隊成員同事的帶薪休假、生日等。 日曆軟體可以作為獨立產品出售，但通常作為較大辦公室套件的一部分包含在內。當日曆軟體成為更大套件的一部分時，它可以與其他標準辦公室工具集成，例如電子郵件、數位名片和視訊會議工具。日曆軟體不同於線上預約安排軟體。日曆軟體主要專注於以視覺化格式組織會議、任務和活動以供內部共享，而線上約會安排工具旨在為外部用戶安排約會、處理約會付款以及與客戶溝通。買家可能會考慮在一種產品中同時提供日曆和線上預約安排功能的解決方案，但這些工具有不同的用途。
提議新的應用程式
CalendarWiz
calendarwiz.com
CalendarWiz是一款共享日曆應用，適用於團隊和社群，方便協作、安排活動及管理個人日程。
OneCal
onecal.io
OneCal 是一款同步 Outlook 和 Google 日曆的工具，提供直觀的預約連結，並在一個界面中查看所有日曆，幫助用戶管理日程。
AddEvent
addevent.com
AddEvent是一款簡化事件管理和日曆共享的工具，支持與多種日曆平台集成，方便用戶創建及管理活動。
Morgen
morgen.so
Morgen是一個日曆和任務管理平台，支持多種主要日曆的整合，提供時間管理和任務優先級設定的功能。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
Beforesunset AI 是一款基於網絡的 AI 日程規劃工具，幫助團隊和專業人士有效地管理每日計劃和時間。
Sessions.us
sessions.us
Sessions.us是一個整合的會議管理平台，提供議程創建、參與者邀請、實時協作及雲端存儲功能，方便用戶高效組織會議與研討會。
Bookeo
bookeo.com
使用 Bookeo Appointments 輕鬆簡化您的預約安排流程。非常適合服務提供者、專業人士、沙龍、水療中心、治療師、派對策劃者等。透過 Bookeo 接受網路和行動裝置的 24/7 預訂和付款。透過即時可用性和定期預約，輕鬆簡化您的日程安排。告別雙重預訂。透過銷售促銷、套餐、會員資格和禮券來促進您的業務。接受當面和線上安全付款。透過同步您的個人日曆、高效管理客戶以及安排或重新安排約會，輕鬆保持井井有條。受益於自動電子郵件/文字提醒和進階報告功能。立即開始 30 天免費試用，無需信用卡。
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款針對銷售人員的 Gmail 和 Outlook 外掛程式。適用於 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 銷售支援平台成立於 2011 年，提供具有世界級 Salesforce 整合的一體化銷售生產力平台。我們明白了。您在收件匣中工作以與客戶聯繫。您需要所有工具才能在一個地方完成交易。與潛在客戶聯繫、設定溫暖活動、安排會議並追蹤附件，所有這些都可以從您的收件匣中完成。透過我們的 Salesforce 集成，您無需離開收件匣即可將資訊記錄到 Salesforce。沒有人喜歡忙碌的工作。現在，您可以在工作時查看和更新 Salesforce。無論您使用哪種電子郵件用戶端，您都可以自動將電子郵件和約會同步到Salesforce、追蹤電子郵件開啟、設定後續提醒、建立和更新Salesforce 記錄（例如潛在客戶、聯絡人和機會）、安排銷售電話等。
QReserve
get.qreserve.com
靈活且使用者友善的調度平台，可輕鬆管理設備、實驗室、會議室、便利設施、人員等，同時提供廣泛的報告和財務功能。使用 QReserve： - 設定詳細的資源存取規則 - 收集預訂表格 - 管理項目 - 簽入/簽出預訂並自動取消遲到或缺席預訂 - 與現有 Outlook 和 Google 日曆整合 - 允許在自助服務終端上即時預訂地圖/平面圖- 從規定的時間段預訂- 邀請客人預訂並請求回复- 發票和處理付款- 具有集成條碼閱讀器支持的入住/退房設備- 訪問活動、實際使用情況、容量和利用率數據- 等等！
3veta
3veta.com
3veta是一款全方位的約會排程和視頻會議工具，專為遠端團隊設計，支持多平台整合及客製化品牌體驗。
Weezly
weezly.com
Weezly 是一個突破性的平台，它重新定義了企業與潛在客戶的溝通方式，將日程安排的效率與視訊訊息的個人風格以及螢幕錄製的多功能性相結合。 Weezly 旨在簡化外展流程，使企業能夠以更有意義、更有效率的方式與客戶建立聯繫。觀看演示：https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly 功能： 預訂頁面：透過反映您的空閒時間的可自訂預訂頁面簡化安排會議的過程。此功能使客戶可以輕鬆預約，無需來回發送電子郵件，從而簡化了您的日程安排流程。時段選擇器：讓受邀者選擇最適合他們的會議時間，為他們提供支援。您提出可用時間，他們會選擇最適合他們的時間，從而使日程安排變得高效且無憂。小組投票：協調小組會議從未如此簡單。透過群組投票功能，受邀者可以投票選出最適合每個人的時間，確保最大程度的參與和最小化的日程衝突。網站小工具：透過將具有預訂功能的影片直接新增至您的網站，將網站訪客轉換為潛在客戶。這個創新的小部件吸引了訪客，並為他們提供了一種與您聯繫的簡單方法。截圖影片：使用截圖影片功能創建和發送個人化影片訊息，對於尋求更具吸引力的溝通方式的企業來說，這是一個理想的選擇。無論是產品演示、教學課程還是個人訊息，截圖影片都會為您的數位通訊增添個人風格。截圖影片 + 預訂頁面：Weezly 是世界上唯一將截圖影片與預訂頁面結合的平台。錄製影片並立即為觀眾提供透過影片旁邊嵌入的預訂頁面安排會議的機會。這種獨特的解決方案彌合了參與和行動之間的差距，增強了客戶旅程。動態影片：透過動態影片提升您的宣傳範圍。錄製一條介紹訊息，輸入網站地址，然後讓 Weezly 創建個性化視頻，將您的訊息與特定網站的滾動視圖相結合。此功能提供了無與倫比的個人化，使每一次通訊都為收件人量身定制。使用 Weezly 的好處： 提高效率：Weezly 的整合功能可以節省時間並簡化日程安排和溝通流程，使企業能夠專注於成長和客戶服務。提高參與度：透過個人化的截圖影片、動態影片和簡單的日程安排選項，Weezly 顯著提高了參與率，將潛在客戶轉變為客戶。靈活性和客製化：無論您是規劃個人會議、小組會議，還是希望提高網站的參與度，Weezly 的多功能功能都可以量身定制，以滿足您的特定需求。創新通訊：透過將視訊訊息傳遞與調度功能相結合，Weezly 為業務通訊樹立了新標準，提供了一種更個性化和有效的方式與客戶聯繫。採用 Weezly 的企業報告了變革性成果，包括： 安排會議所花費的時間減少了 50%。使用動態和個人化影片內容，參與率提高了 70% 以上。由於簡化的調度流程和增強的溝通方法，轉換率顯著提高。
GoodTime
goodtime.io
GoodTime 透過以人為本的 AI 提升整個招募體驗，同時將 90% 的面試管理任務自動化。我們的平台深受 Hubspot、Spotify、Priceline 和 Lyft 等公司的全球人才團隊的信賴，不僅可以自動安排面試時間，還可以讓候選人和麵試官在整個招聘過程中保持深度參與。獲得強大的見解和人工智慧驅動的建議，以簡化流程並確保每位面試官始終做好充分準備。結果呢？卓越的候選人體驗將持續為您帶來頂尖人才。憑藉自動多日面試安排、簡訊和 WhatsApp 通訊、工作流程自動化、智慧面試官選擇以及強大的數據和基準報告等先進功能，我們正在幫助企業公司將招募時間縮短一半。請造訪 Goodtime.io 以了解更多信息
Retime
retime.so
Retime是一款生產力工具，幫助用戶管理日曆、創建議程、記筆記和任務，提高會議效率和時間利用率。
Pyas
pyas.io
Pyas 是新創公司和獨立開發人員的日曆整合 API 解決方案。只需幾分鐘而不是幾個月即可建立您的日曆整合功能。輕鬆與 Google 日曆和 Microsoft Outlook 整合。整合 Zoom 和 Google Meet 進行視訊會議，全部使用單一 API。
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge是一款實時同步多個日曆的管理工具，幫助用戶有效組織活動和約會，考慮通勤時間以實現可行的時間表。
imeetify
imeetify.com
imeetify.com - 線上預約安排平台、時間規劃器、排程器、行事曆管理 我們動態且易於使用的排程器可讓您集中精力並調整您的日常任務。擺脫多封電子郵件的麻煩，讓行程精靈為您簡化一切。加入這個強大的專業團隊，掌控您的時間並提高生產力。
Calday
calday.app
Calday 是一款顧問、專業人士、個人服務提供者和小型企業的預約安排工具。無論您是治療師、導師、輔導員還是教練，卡爾迪都可以幫助您建立線上形象。 Calday 應用程式的設計易於使用，並提供高級功能，使用戶能夠安排會議、管理約會和發送自動提醒。建立您自己的預約連結並與潛在客戶分享，以獲得無縫的預訂體驗，或自動化工作流程並允許您的客戶自行預訂、重新安排、取消和支付您的服務費用。 Calday 可以輕鬆地與 Google 日曆和 Zoom 等其他應用程式整合。要了解更多信息，請訪問 Calday.app。
Planzer
planzer.io
Planzer.io 旨在協助使用者節省日常待辦事項的時間。用戶可以養成用 Planzer.io 開始新的一天並用 Planzer.io 結束新的一天的習慣。該解決方案在一個視圖中收集來自多個來源的所有任務和電子郵件。 Trello 集成 與 Trello 集成，因此用戶可以輕鬆集成他們的帳戶，開始拉取他們的 Trello 任務，並在 Planzer.io 中處理它們，以節省在應用程式之間切換的時間。 Notion 整合 新增您的 Notion 帳戶並在 Planzer.io 中查看您的所有任務，以便您可以輕鬆地在特定日期規劃它們。電子郵件整合 與 Outlook 電子郵件整合以提取使用者電子郵件，以便他們可以規劃何時處理不同的電子郵件。日曆整合 與 Google 日曆和 Outlook 日曆集成，以便使用者透過 Planzer.io 目標模組在一個視圖中查看每日日曆 設定每週目標並附加任務，其中任務將確保使用者實現其目標。任務模組 在一個檢視中管理所有任務，包括待辦事項等。
Planyway
planyway.com
Planyway是一款與日曆整合的時間管理應用，幫助用戶視覺化安排日程、管理項目和團隊合作。
Akiflow
akiflow.com
Akiflow 是一款個人工作管理員 + 行事曆桌面應用程式 (win+mac)，可協助您隨時保持井井有條。將基礎操作速度提高 10 倍，讓自己保持井井有條將不會成為一種負擔，也不會需要一整天太多時間。我們建構 Akiflow 的重點是加快生產力的基礎：捕捉任務、處理任務，並始終知道要做什麼。 → 減少工作量 透過在基礎知識上速度提高 10 倍，讓自己保持井井有條將不再是一種負擔，也不會需要一整天太多的時間。 → 防止錯誤 Akiflow 旨在防止影響生產力最常見的錯誤。我們的功能旨在幫助您避免認知超載、分心、過度安排和情境切換。 → 安心 單一事實來源。明確的時間表。全天指導您的通知。一切近在咫尺。 Akiflow 旨在讓您保持頭腦清晰、專注。我們的主要功能包括 → 通用任務收件匣 - 隨時隨地擷取任何內容。集中您的任務。 → 命令列 - 在幾秒鐘內解決問題。使用鍵盤快捷鍵確定優先順序、計劃和暫停。 → 一種工具 - 不再需要上下文切換。任務+日曆。您唯一的真相來源。 → 托盤通知 - 隨時知道下一步該做什麼。您的一天一目了然。功能豐富 → 共享空閒時間 - 不再需要在電子郵件和日曆標籤之間進行 ping 操作來共享您的空閒時間。在幾秒鐘內快速選擇並分享您的老虎機。 → 週期性任務 - 建立具有任意週期性的任務：每天、每月 1 日、自訂 - 您能想到的。 → 優先管理 - 在 Akiflow 中設定您的真正目標 - 讓您進步的任務 - 並開始執行。 → 時間鎖定 - 在行事曆中鎖定任務的時間。 Akiflow 將在您的行事曆中建立一個活動，讓您的同事知道您何時忙碌。 → 時區 - 點擊一個捷徑即可在行事曆中顯示每個城市的時區，並與當地時間並排顯示。 → 智慧清單 - 自訂標籤，以適合您的方式組織您的工作。它們易於添加，可幫助您清晰地了解一天的情況。 → 智慧通知 - 在正確的時間提供您所需的資訊。不錯過任何會議，快速加入通話。更好的是，完全可自訂。與您的所有應用程式整合 Gmail、日曆、Slack、Gmail、Zoom、Todoist、Trello、Asana、Super human 等。您還可以請求所需的整合。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Calendar.online
calendar.online
Calendar.online 是一款免費的線上日曆，供團隊與群組使用，方便用戶無需登入即可訪問。
Calendly
calendly.com
Calendly是一個在線調度工具，簡化會議安排，消除來回溝通，支持多類型活動並與日曆應用程式無縫集成。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper 是一款銷售排程軟體，幫助銷售團隊簡化會議安排和潛在客戶管理，提升生產力和客戶滿意度。
Clockwise
getclockwise.com
順時針是一款AI驅動的時間管理工具，優化個人和團隊的日曆，透過自動調整靈活會議以提升工作效率。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk是一個虛擬銷售平台，提供自動化會議安排、互動式產品演示及實時銷售團隊輔導功能，提升銷售效率和成果。
Outlook Calendar
outlook.live.com
Outlook日曆是一個管理約會、會議和事件的工具，支持時間調度、共享日曆和自動提醒，並可在多平台使用。
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一款雲端的約會管理軟體，幫助企業和專業人士在線管理預約，包括自動日曆同步和提醒功能。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim是一款AI驅動的調度應用，幫助用戶自動安排會議、任務及休息時間，提升時間管理與生產力。
Brevo
brevo.com
Brevo是一個整合銷售與行銷的平台，提供電子郵件、實時聊天和社交媒體支援，以提升顧客服務和銷售。
Spike
spikenow.com
Spike是一個綜合通信平台，將電子郵件、聊天、視頻會議及合作文件整合在一個界面中，簡化溝通與協作。
Teamup
teamup.com
Teamup是一款線上日曆應用，幫助團隊組織人員和資源、安排工作及管理事件。
TimeTackle
timetackle.com
TimeTackle 是一款自動時間跟踪應用，與日曆系統集成，幫助用戶捕獲時間和提供生產力見解。
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho日曆是一款在線業務日曆，幫助團隊成員協調日程、組織活動及預定資源，支持跨時區協作和智能排程功能。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail是一個安全的企業電子郵件服務，提供無廣告的業務通信平台，支援組織協作與管理。