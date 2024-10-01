日曆軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 福克蘭群島

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
日曆軟體旨在幫助使用者以簡單的視覺格式組織任務、會議和目標，從而簡化整個企業的內部活動。它允許創建可以存取、編輯並與整個公司的員工共享的電子議程。該軟體可用於為團隊安排任務、共享公司範圍內的活動以及通知團隊成員同事的帶薪休假、生日等。 日曆軟體可以作為獨立產品出售，但通常作為較大辦公室套件的一部分包含在內。當日曆軟體成為更大套件的一部分時，它可以與其他標準辦公室工具集成，例如電子郵件、數位名片和視訊會議工具。日曆軟體不同於線上預約安排軟體。日曆軟體主要專注於以視覺化格式組織會議、任務和活動以供內部共享，而線上約會安排工具旨在為外部用戶安排約會、處理約會付款以及與客戶溝通。買家可能會考慮在一種產品中同時提供日曆和線上預約安排功能的解決方案，但這些工具有不同的用途。
提議新的應用程式
Calendly
calendly.com
Calendly 透過消除來回的日程安排，幫助個人、團隊和組織在全球範圍內實現會議生命週期的自動化。 Calendly 讓公司能夠更快地完成交易、僱用候選人、建立關係和發展業務。 230 個國家的超過 2000 萬用戶使用 Calendly 來簡化會議並更有效、有效率地進行協作。要了解更多信息，請訪問Calendly.com Calendly 極大地提高了客戶滿意度和保留率、招聘週期、成本節約、團隊生產力等，正如Forrester TEI 研究中所述，該研究顯示了318% 的投資回報率和68.7 萬美元的總淨利潤客戶預計將獲得超過三年的投資。在此下載完整報告：https://calendly....
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
Outlook Calendar
outlook.live.com
安排和分享會議和活動時間，並自動取得提醒。 Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。
Reclaim
reclaim.ai
這款由人工智慧驅動的日程安排應用程式適用於忙碌的團隊，可為您的任務、習慣、會議和休息找到最佳時間。透過自適應即時日程安排，恢復最多40% 的每週工作時間，同時透過預測智能保持日曆靈活性，以便在一周時間緊迫時動態維護優先事項- 因此您始終有時間專注於工作，同時保持開放的協作態度與你的團隊。您可以準確地告訴 Reclaim 您希望如何安排優先事項，就像您是一位出色的助手一樣。當計劃發生變化時，它會在幾秒鐘內自動重新調整您的日程安排。想了解更多嗎？請查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任務：在日曆中自動安排待辦事項 • 習慣：為重複的日常事務安排靈活的時間 • 智能 1:1：找到一對一會議的...
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar 是一款線上商務行事曆，旨在讓所有團隊成員保持在同一頁上。您可以立即安排約會、組織活動和預訂資源。主要優點和功能包括： 1. 跨時區協作 在與跨時區的同事合作時，您可以將他們的本地時區設定為日曆的輔助時區。這將幫助您避免混亂並更好地與地理位置分散的團隊進行協調。 2. 智慧安排使用我們的智慧新增和快速新增功能立即安排活動。智慧型添加可以使用您輸入的短語或在電子郵件中選擇短語智慧地建立事件，從而節省時間和精力。使用“快速新增”，您可以透過點擊日曆網格來安排活動。 3. 邀請參與者並授予其訪問權限 根據參與者的可用性安排活動。您可以在安排活動時查看參與者的空閒時間和空閒時...
Teamup
teamup.com
Teamup 是一個線上行事曆應用程序，可供團體組織人員和資源、安排工作、管理可用性和分享事件。組隊
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，...
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling 是一款基於雲端的預約安排軟體解決方案，使企業主能夠在線上管理他們的預約。該產品滿足中小型企業以及個人專業人士的需求。 Acuity Scheduling 讓使用者可以透過提供自己可用時間的即時視圖來自動預約。它能夠根據用戶的時區自動同步日曆，並可以定期向用戶發送有關其約會安排的警報和提醒。 Acuity Scheduling 的日程安排功能集包括可自訂的受理表格、嵌入式日曆、第三方應用程式日曆同步和研討會的小組日程安排。 Acuity Scheduling 適用於服務型企業，例如培訓和輔導中心、輔導和諮詢、攝影和視訊製作公司、健身工作室、沙龍和水療中心...
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Planyway
planyway.com
在日曆或時間線上直觀地管理您的日程安排和規劃團隊合作的最佳方式。從每日日程安排到團隊合作和大型項目，一切都在 Trello 的單一日曆上進行管理！
Akiflow
akiflow.com
Akiflow 是一款個人工作管理員 + 行事曆桌面應用程式 (win+mac)，可協助您隨時保持井井有條。透過將基礎操作速度提高 10 倍，讓自己保持井井有條將不再是一種負擔，也不會需要一整天太多時間。我們建構 Akiflow 的重點是加快生產力的基礎：捕捉任務、處理任務，並始終知道要做什麼。 → 減少工作量 透過在基礎知識上速度提高 10 倍，讓自己保持井井有條將不再是一種負擔，也不會需要一整天太多的時間。 → 防止錯誤 Akiflow 旨在防止影響生產力最常見的錯誤。我們的功能旨在幫助您避免認知超載、分心、過度安排和情境切換。 → 安心 單一事實來源。明確的時間表。全天為您提供指導的通知...
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
BeforeSunset AI 是一款基於網路的人工智慧日常計劃程序，旨在幫助團隊和忙碌的專業人士進行日常計劃和時間管理。如何運作：借助 BeforeSunset AI 計劃器和待辦事項軟體，您可以透過日曆和待辦事項清單、回顧昨天的成就和未完成的任務來規劃您的一天。透過追蹤每項任務的時間並一次專注於一項任務，您可以全天按計劃進行。此外，透過估計每項任務所需的時間，您可以確保您的工作按計劃進行並根據需要進行調整。使用 BeforeSunset AI 提供的分析來結束這一天，以回顧和反思您所取得的進展。特點： 讓 AI 為您規劃您的一天：BeforeSunset AI 透過同步您的日曆和待辦事項清...
OneCal
onecal.io
即時同步您的行事曆。讓您的活動在多個日曆之間保持同步，以便您的團隊始終了解您的空閒時間。
Morgen
morgen.so
透過 Morgen Assist 的自訂工作流程，以您的方式自動化您的時間。將其與 Morgen 的日曆和任務管理器應用程式配對，以完全控制您的時間。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是領先的虛擬銷售平台。自動安排會議、召開專業視訊會議，並利用人工智慧即時指導銷售團隊。 100% GDPR 合規、企業級安全和支援。該平台可自動執行重複性任務並簡化整個銷售流程，使銷售代表能夠專注於建立關係和完成交易。自動調度、即時筆記和 CRM 整合等功能可優化效率和生產力。透過 Demodesk，銷售專業人員可以提供精彩的產品演示，而不僅僅是幻燈片。該平台提供革命性的螢幕共享和互動功能，為潛在客戶創造身臨其境的個人化體驗，從而提高參與度和轉換率。追蹤或整合劇本和戰鬥卡等功能可在虛擬通話期間實現即時指導。該平台提供全面的分析和報告功能，可提供有關銷售業績的可行見解。有了這些...
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 是一款由人工智慧驅動的時間管理日曆工具，可以優化團隊的日程安排，為他們的一天創造更多時間。它提供了一種靈活、專注的新工作方式。 Clockwise 利用人工智慧，特別是 GPT（生成式預訓練變壓器），根據使用者的偏好和生產力模式為他們設計理想的一天。 該工具會自動將靈活的會議（例如一對一會議）轉移到最有效的時間，並解決日程安排中的衝突。它還透過跨日曆工作創建不間斷的專注時間區塊，使個人在一起工作時能夠在場，在獨立工作時能夠集中註意力。 在專注時間期間，Clockwise 透過與Slack 和Asana 等工具整合來最大限度地減少干擾，確保心流狀態並提高工作效率。知名公...
AddEvent
addevent.com
日曆和活動工具。 - 使用我們令人驚嘆的新增至日曆按鈕、漂亮的嵌入式小工具、RSVP 和訂閱者工具，可以輕鬆分享您的活動和日曆。 新增到網站和新聞通訊的日曆和活動工具。活動需回覆。用於電子郵件活動、MailChimp、Marketo。由 Google、Microsoft、Salesforce、HubSpot 使用。
Calendar.online
calendar.online
線上日曆，為團隊和團體提供多種功能。 Calendar.online 是一款免費的線上日曆，適用於團隊和團體，無需登入即可透過存取連結輕鬆存取。
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper 的先進調度軟體可協助 B2B 收入團隊將轉換率提高一倍、提高客戶滿意度並達到新的生產力水平。
3veta
3veta.com
3veta 是一整套適用於遠距團隊的預約安排和視訊會議工具。突出的用例：→ 預約安排（預訂頁面、共享團隊日曆、雙向日曆同步、與 Microsoft Exchange、Google 日曆、Apple 日曆同步；會議提醒等）→ 全高清視訊會議→ 自訂品牌（（可以整個體驗完全白標） → 與5000 多個其他網路應用程式集成
TimeTackle
timetackle.com
Tackle 可協助您自動、輕鬆地追蹤時間並從行事曆、專案管理和協作工具中收集生產力見解。它與您的 Google 日曆無縫配合，幫助您直接從日曆介面追蹤您的活動。 Tackle 提供了清晰的思路，確保您在正確的專案上擁有合適的人員，並保障您的投資報酬率。它可以衡量營運效率，輕鬆追蹤團隊時間，並透過目標設定將專案控制在預算範圍內。 Tackle 提高了不同部門的生產力和時間追蹤。從機構到非營利組織，其量身定制的解決方案、時間追蹤自動化和寶貴的見解可為任何企業帶來營運效率。 300 多個團隊採用 Tackle 作為解決時間追蹤挑戰的解決方案，這些團隊的工作效率平均提高了 20%。 Tackle 是...
Retime
retime.so
Retime 是一款生產力工具，可透過在一個地方管理日曆、建立議程、記筆記和建立任務來幫助您簡化會議。借助 Retime，您可以輕鬆安排會議並設定議程、在會議期間做筆記以及在會議結束後建立任務。這有助於縮短會議時間、提高會議效率，讓您能夠最大限度地利用時間並完成更多工作。
CalendarWiz
calendarwiz.com
團隊和社區的共享日曆。 與您的團隊協作、分享事件和活動或管理私人日程安排。日曆、活動板和其他外掛程式可以快速嵌入到任何網站中。發送邀請和提醒，並防止重複預訂。
Pyas
pyas.io
Pyas 是新創公司和獨立開發人員的日曆整合 API 解決方案。只需幾分鐘而不是幾個月即可建立您的日曆整合功能。輕鬆與 Google 日曆和 Microsoft Outlook 整合。整合 Zoom 和 Google Meet 進行視訊會議，全部使用單一 API。
Planzer
planzer.io
Planzer.io 旨在協助使用者節省日常待辦事項的時間。用戶可以養成用 Planzer.io 開始新的一天並用 Planzer.io 結束新的一天的習慣。該解決方案在一個視圖中收集來自多個來源的所有任務和電子郵件。 Trello 集成 與 Trello 集成，因此用戶可以輕鬆集成他們的帳戶，開始拉取他們的 Trello 任務，並在 Planzer.io 中處理它們，以節省在應用程式之間切換的時間。 Notion 整合 新增您的 Notion 帳戶並在 Planzer.io 中查看您的所有任務，以便您可以輕鬆地在特定日期規劃它們。電子郵件整合 與 Outlook 電子郵件整合以提取使用者電子...
imeetify
imeetify.com
imeetify.com - 線上預約安排平台、時間規劃器、排程器、行事曆管理 我們動態且易於使用的排程器可讓您集中精力並調整您的日常任務。擺脫多封電子郵件的麻煩，讓行程精靈為您簡化一切。加入這個強大的專業團隊，掌控您的時間並提高生產力。
CalendarBridge
calendarbridge.com
CalendarBridge 將日曆即時同步在一起，並提供為擁有多個日曆的使用者建立的日程安排頁面
Bookeo
bookeo.com
使用 Bookeo Appointments 輕鬆簡化您的預約安排流程。非常適合服務提供者、專業人士、沙龍、水療中心、治療師、派對策劃者等。透過 Bookeo 接受網路和行動裝置的 24/7 預訂和付款。透過即時可用性和定期預約，輕鬆簡化您的日程安排。告別雙重預訂。透過銷售促銷、套餐、會員資格和禮券來促進您的業務。接受當面和線上安全付款。透過同步您的個人日曆、高效管理客戶以及安排或重新安排約會，輕鬆保持井井有條。受益於自動電子郵件/文字提醒和進階報告功能。立即開始 30 天免費試用，無需信用卡。
GoodTime
goodtime.io
GoodTime 透過以人為本的 AI 提升整個招募體驗，同時將 90% 的面試管理任務自動化。我們的平台深受 Hubspot、Spotify、Priceline 和 Lyft 等公司的全球人才團隊的信賴，不僅可以自動安排面試時間，還可以讓候選人和麵試官在整個招聘過程中保持深度參與。獲得強大的見解和人工智慧驅動的建議，以簡化流程並確保每位面試官始終做好充分準備。結果呢？卓越的候選人體驗將持續為您帶來頂尖人才。憑藉自動多日面試安排、簡訊和 WhatsApp 通訊、工作流程自動化、智慧面試官選擇以及強大的數據和基準報告等先進功能，我們正在幫助企業公司將招募時間縮短一半。請造訪 Goodtime.i...
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款針對銷售人員的 Gmail 和 Outlook 外掛程式。適用於 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 銷售支援平台成立於 2011 年，提供具有世界級 Salesforce 整合的一體化銷售生產力平台。我們明白了。您在收件匣中工作以與客戶聯繫。您需要所有工具才能在一個地方完成交易。與潛在客戶聯繫、設定溫暖活動、安排會議並追蹤附件，所有這些都可以從您的收件匣中完成。透過我們的 Salesforce 集成，您無需離開收件匣即可將資訊記錄到 Salesforce。沒有人喜歡忙碌的工作。現在，您可以在工作時查看和更新 Salesfo...
Calday
calday.app
Calday 是一款顧問、專業人士、個人服務提供者和小型企業的預約安排工具。無論您是治療師、導師、輔導員還是教練，卡爾迪都可以幫助您建立線上形象。 Calday 應用程式的設計易於使用，並提供高級功能，使用戶能夠安排會議、管理約會和發送自動提醒。建立您自己的預約連結並與潛在客戶分享，以獲得無縫的預訂體驗，或自動化工作流程並允許您的客戶自行預訂、重新安排、取消和支付您的服務費用。 Calday 可以輕鬆地與 Google 日曆和 Zoom 等其他應用程式整合。要了解更多信息，請訪問 Calday.app。
Weezly
weezly.com
Weezly 是一個突破性的平台，它重新定義了企業與潛在客戶的溝通方式，將日程安排的效率與視訊訊息的個人風格以及螢幕錄製的多功能性相結合。 Weezly 旨在簡化外展流程，使企業能夠以更有意義、更有效率的方式與客戶建立聯繫。觀看演示：https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly 功能： 預訂頁面：透過反映您的空閒時間的可自訂預訂頁面簡化安排會議的過程。此功能使客戶可以輕鬆預約，無需來回發送電子郵件，從而簡化了您的日程安排流程。時段選擇器：讓受邀者選擇最適合他們的會議時間，為他們提供支援。您提出可用時間，他們會選擇最適合他們的時間，從而使日...
QReserve
get.qreserve.com
靈活且使用者友善的調度平台，可輕鬆管理設備、實驗室、會議室、便利設施、人員等，同時提供廣泛的報告和財務功能。使用 QReserve： - 設定詳細的資源存取規則 - 收集預訂表格 - 管理項目 - 簽入/簽出預訂並自動取消遲到或缺席預訂 - 與現有 Outlook 和 Google 日曆整合 - 允許在自助服務終端上即時預訂地圖/平面圖- 從規定的時間段預訂- 邀請客人預訂並請求回复- 發票和處理付款- 具有集成條碼閱讀器支持的入住/退房設備- 訪問活動、實際使用情況、容量和利用率數據- 等等！