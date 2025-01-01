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日曆和日程安排服務 - 最受歡迎的應用程式

日曆和日程安排服務是數位工具，旨在幫助個人和組織有效地管理他們的時間、約會和活動。這些服務通常提供建立和組織活動、設定提醒以及與他人分享日程安排等功能。使用者可以輸入重要的日期、會議和截止日期，該服務通常會提供通知和警報，以保持個人在正軌上。此外，一些平台可能包括協作功能，允許使用者安排與同事的會議或與朋友協調活動。

提議新的應用程式


Google Calendar

Google Calendar

workspace.google.com

Google日曆是一款時間管理和排程工具，允許用戶創建、編輯活動，設置提醒，並與其他Google服務集成。

TimeTree

TimeTree

timetreeapp.com

TimeTree是一款多功能日曆應用，幫助個人及團體管理日程、共享事件和協調活動，支持多平台同步及即時更新。

Proton Calendar

Proton Calendar

proton.me

Proton日曆是一款安全的數位日曆應用，透過端到端加密保護用戶時間表，支持與ProtonMail整合及日曆共享功能。

iCloud Calendar

iCloud Calendar

icloud.com

iCloud日曆允許用戶在多個設備上創建和管理日曆，支持事件編輯、提醒設置及實時同步。

Notion Calendar

Notion Calendar

notion.so

概念日曆是一個多功能的日曆應用，與Google日曆整合，支持多時區管理，方便用戶高效安排會議及管理時間。

Outlook Calendar Business

Outlook Calendar Business

microsoft.com

Outlook日曆業務應用程序用於安排和共享會議及活動，並提供自動提醒，支持多個日曆和日曆共享，以簡化時間管理。

Outlook Calendar

Outlook Calendar

outlook.live.com

Outlook日曆是一個管理約會、會議和事件的工具，支持時間調度、共享日曆和自動提醒，並可在多平台使用。

Zoho Calendar

Zoho Calendar

zoho.com

Zoho日曆是一款在線業務日曆，幫助團隊成員協調日程、組織活動及預定資源，支持跨時區協作和智能排程功能。

Nook Calendar

Nook Calendar

nookcalendar.com

Nook日曆是一款幫助個人和團隊管理時間表的應用，提供創建、編輯及跟蹤事件的功能，並支持自定義選項和提醒通知。

Yandex Calendar

Yandex Calendar

calendar.yandex.com

Yandex日曆幫助用戶管理日常任務，支持共享日曆、設置提醒及整合其他服務，方便協調活動和會議。

Amie

Amie

amie.so

Amie是一款生產力應用，結合待辦事項與日曆，讓用戶安排任務、事件與聯絡人，並能隨時查看團隊動態。

Yahoo!カレンダー

Yahoo!カレンダー

yahoo.co.jp

Yahoo!日曆是數位日曆應用，幫助用戶管理行程，設置提醒，並可通過顏色編碼事件以便於區分和組織。

Calendar

Calendar

calendar.com

日曆應用程序通過智能建議簡化會議安排，支持多種視圖和日曆服務集成，適合個人和團隊使用，並提供事件提醒和分析功能。

FlowSavvy

FlowSavvy

flowsavvy.app

FlowSavvy是一個任務管理應用程式，通過自動安排任務的時間區間來幫助用戶提高生產力。

네이버 캘린더

네이버 캘린더

calendar.naver.com

NAVER日曆是一款數字日曆應用，幫助用戶有效管理計劃，支持活動安排、提醒及與其他工具同步。

Rise Calendar

Rise Calendar

risecalendar.com

Rise Calendar是一款幫助用戶有效管理時間的日曆應用，支持任務安排、協作及時間洞察，提升生產力。

HEY Calendar

HEY Calendar

hey.com

HEY 日曆應用程式專注於周和日的規劃，幫助使用者建立習慣、標註重要事件，並提供彈性提醒和倒數計時功能。

Calenday

Calenday

calenday.co

日曆是一款日曆管理應用，提供實時編輯、建議、投票、鏈接分享及外部日曆整合功能，簡化日程安排。

Yahoo Calendar

Yahoo Calendar

calendar.yahoo.com

Yahoo日曆是一個網絡日曆服務，幫助用戶管理時間、設置提醒及與他人共享活動，並支持多設備同步及與Yahoo郵件整合。

Kalender

Kalender

termine.schule

Kalender應用程式為學校提供日曆服務，允許管理員在瀏覽器、Outlook、Thunderbird以及Android和iOS上編輯日曆，學生、教師和家長可在線查看或訂閱。

Koalendar

Koalendar

koalendar.com

Koalendar 是一款多功能會議安排應用，旨在簡化約會和訪談的調度過程，整合所有約會並支持視頻會議。

Calendar.online

Calendar.online

calendar.online

Calendar.online 是一款免費的線上日曆，供團隊與群組使用，方便用戶無需登入即可訪問。

CalendarWiz

CalendarWiz

calendarwiz.com

CalendarWiz是一款共享日曆應用，適用於團隊和社群，方便協作、安排活動及管理個人日程。

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