HEY Calendar

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做一天。全新的嘿日曆將時間放在您身邊。 一周又一周而不是一個月，人們在幾天和幾周而不是幾個月中思考。明天什麼？本週晚些時候？下週？嘿日曆是圍繞您的思維方式而不是設計紙日曆的設計。 習慣和高光養成習慣，堅持下去。圈出重要事件，因此他們脫穎而出。充滿回憶或時刻 - 不僅僅是事件。 “本週的某個時候”模仿現實生活需要換油嗎？從ATM那裡獲得一些現金？寫感謝信？也許本週或下一個，只是不確定何時有機會？嘿，“也許”是真實的。 還有更多的嘿日曆是一個功能豐富的日曆，有許多原始的曲折（而不是那麼普遍）。很快，您會想知道為什麼所有日曆都無法正常工作。 - 設置預期事件的倒計時 - 使用日間標籤將上下文添加到幾天 - 設置顏色編碼的子卡倫達 - 靈活的提醒，因此您不會錯過