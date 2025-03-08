日曆和日程安排服務 - 最受歡迎的應用程式 - 烏茲別克

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
日曆和日程安排服務是數位工具，旨在幫助個人和組織有效地管理他們的時間、約會和活動。這些服務通常提供建立和組織活動、設定提醒以及與他人分享日程安排等功能。使用者可以輸入重要的日期、會議和截止日期，該服務通常會提供通知和警報，以保持個人在正軌上。此外，一些平台可能包括協作功能，允許使用者安排與同事的會議或與朋友協調活動。
提議新的應用程式
Google Calendar
workspace.google.com
Google日曆是一款時間管理和排程工具，允許用戶創建、編輯活動，設置提醒，並與其他Google服務集成。
Notion Calendar
notion.so
概念日曆是一個多功能的日曆應用，與Google日曆整合，支持多時區管理，方便用戶高效安排會議及管理時間。
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar 是一款日曆應用程序，適合希望控制和靈活安排日程的個人和團隊。
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Calendar 是一項用於規劃日常任務（從常規活動到重要會議）的服務。
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho日曆是一款在線業務日曆，幫助團隊成員協調日程、組織活動及預定資源，支持跨時區協作和智能排程功能。
Outlook Calendar
outlook.live.com
Outlook日曆是一個管理約會、會議和事件的工具，支持時間調度、共享日曆和自動提醒，並可在多平台使用。
네이버 캘린더
calendar.naver.com
使用 NAVER 日曆應用程式享受規劃一天的樂趣 - 各種設計來查看您的日曆和黑暗模式 - 700 張免費貼紙可供訂製 - 當天的天氣資訊與智慧簡報
HEY Calendar
hey.com
做一天。全新的嘿日曆將時間放在您身邊。 一周又一周而不是一個月，人們在幾天和幾周而不是幾個月中思考。明天什麼？本週晚些時候？下週？嘿日曆是圍繞您的思維方式而不是設計紙日曆的設計。 習慣和高光養成習慣，堅持下去。圈出重要事件，因此他們脫穎而出。充滿回憶或時刻 - 不僅僅是事件。 “本週的某個時候”模仿現實生活需要換油嗎？從ATM那裡獲得一些現金？寫感謝信？也許本週或下一個，只是不確定何時有機會？嘿，“也許”是真實的。 還有更多的嘿日曆是一個功能豐富的日曆，有許多原始的曲折（而不是那麼普遍）。很快，您會想知道為什麼所有日曆都無法正常工作。 - 設置預期事件的倒計時 - 使用日間標籤將上下文添加到幾天 - 設置顏色編碼的子卡倫達 - 靈活的提醒，因此您不會錯過
CalendarWiz
calendarwiz.com
團隊和社區的共享日曆。 與您的團隊協作、分享事件和活動或管理私人日程安排。日曆、活動板和其他外掛程式可以快速嵌入到任何網站中。發送邀請和提醒，並防止重複預訂。
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
雅虎日曆是雅虎基於網路的日曆服務。它可以讀取來自使用已發布的雅虎日曆程式介面的網站的日曆提要和事件。
FlowSavvy
flowsavvy.app
簡單模式下的時間限制。 不僅僅是一個待辦事項清單。不僅僅是一本日曆。 智慧日曆為您安排一天的時間。
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise 是下一代日曆，可協助您找到時間做重要的事情。
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
Yahoo！日曆是確定的免費日曆應用程序！顏色編碼您的計劃很容易，因此您不會錯過重要的計劃。當您忙碌時，您可以使用方便的郵票功能輕鬆註冊時間表。
Proton Calendar
proton.me
Proton日曆是一款安全的數位日曆應用，透過端到端加密保護用戶時間表，支持與ProtonMail整合及日曆共享功能。
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Outlook日曆業務應用程序用於安排和共享會議及活動，並提供自動提醒，支持多個日曆和日曆共享，以簡化時間管理。
Koalendar
koalendar.com
消除來回的會議安排。 更快地安排您的約會，忘記來回的電子郵件。您的行程安排得滿滿的，您也能保持高效率。
Kalender
termine.schule
我們為學校託管日曆。 - 身為學校管理人員，您可以在瀏覽器、Outlook、Thunderbird 或 Android 和 iOS 上編輯日曆。 - 所有教師、學生和家長都可以在線上查看日曆或使用 Outlook、Thunderbird 或在 Android 1 和 iOS 上訂閱。 - 如需概覽，您可以查看年曆並直接從瀏覽器列印出來。 - 您可以將日曆嵌入學校主頁上的客製化設計中。我們推薦首頁.schule
iCloud Calendar
icloud.com
iCloud日曆允許用戶在多個設備上創建和管理日曆，支持事件編輯、提醒設置及實時同步。
Calenday
calenday.co
透過即時日曆編輯、建議、投票、連結共享和外部日曆整合來制定您的計劃。
Calendar.online
calendar.online
線上日曆，為團隊和團體提供多種功能。 Calendar.online 是一款免費的線上日曆，適用於團隊和團體，無需登入即可透過存取連結輕鬆存取。
Calendar
calendar.com
行事曆利用機器學習的力量，為會議的時間、地點和方式提供智慧建議。
Amie
amie.so
令人愉悅的生產力應用程式。我們將您的待辦事項和日曆結合起來。以一種令人驚訝的明顯方式。 安排待辦事項、事件和聯絡人的時間。 - 使用您的日曆作為待辦事項列表 - 為你的日曆上色以便整理 - 立即知道是否有人有空 - 追蹤您何時收聽的內容 - 發送客人喜愛的日程安排鏈接 - 始終了解您的團隊在做什麼
TimeTree
timetreeapp.com
TimeTree是一款多功能日曆應用，幫助個人及團體管理日程、共享事件和協調活動，支持多平台同步及即時更新。