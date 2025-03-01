日曆和日程安排服務 - 最受歡迎的應用程式 - 千里達及托巴哥

Google Calendar

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Google日曆是由Google開發的時間管理和調度日曆服務。它在2006年4月13日發布的Beta版本中獲得，並在2009年7月的一般版本上發布，作為Android和iOS平台的移動應用程序。 Google日曆允許用戶創建和編輯事件。可以為事件啟用提醒，並提供類型和時間的選項。還可以添加活動位置，並且可以邀請其他用戶參加活動。用戶可以啟用或禁用特殊日曆的可見性，包括生日，該應用程序每年從Google Contacts中檢索出生日期，並每年顯示生日賀卡，以及假期，這是一個特定於國家/地區的日曆，顯示了特殊場合的日期。隨著時間的流逝，Google添加了使用機器學習的功能，包括“ Gmail的事件”，其中從用戶的Gmail消息中的事件信息自動添加到Google日曆中； “提醒”，用戶添加可以自動使用新信息更新的待辦事項活動； “智能建議”，應用程序在創建活動時建議標題，聯繫人和位置；和“目標”，用戶輸入有關指定個人目標的信息，並且該應用程序會在最佳時間內自動安排活動。 Google日曆的移動應用程序已收到兩極分化的評論。 2015年對Android和iOS應用程序的評論都讚揚和批評了該設計。儘管一些批評家稱讚該設計是“清潔”，“大膽”並利用“彩色圖形”，但其他評論家斷言這些圖形佔用了太多空間。智能建議功能也受到了喜歡和不喜歡的方式，該應用程序中的成功水平不同，實際上設法在創建事件時建議相關信息。但是，Google日曆與Gmail之間的集成受到讚揚，但是，批評家寫道“所有相關細節都存在”。