日曆和日程安排服務 - 最受歡迎的應用程式 - 新加坡

Google Calendar

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Google 日曆是 Google 開發的時間管理和日程安排服務。它於 2006 年 4 月 13 日發布測試版，並於 2009 年 7 月正式發布，在網路上以及作為 Android 和 iOS 平台的行動應用程式發布。 Google 日曆允許使用者建立和編輯事件。可以為事件啟用提醒，並提供類型和時間選項。也可以新增活動地點，並可以邀請其他使用者參加活動。使用者可以啟用或停用特殊日曆的可見性，包括生日（應用程式從 Google 聯絡人中檢索出生日期並每年顯示生日賀卡）和假期（顯示特殊場合日期的特定國家/地區日曆）。隨著時間的推移，Google添加了利用機器學習的功能，包括“來自 Gmail 的事件”，其中來自用戶 Gmail 訊息的事件資訊會自動添加到 Google 日曆中； “提醒”，用戶添加待辦事項活動，這些活動可以自動更新為新資訊； “智慧建議”，應用程式在建立活動時推薦標題、聯絡人和位置；和“目標”，使用者輸入有關指定個人目標的信息，應用程式會自動在最佳時間安排活動。 Google 日曆的行動應用程式收到了兩極分化的評價。 2015 年 Android 和 iOS 應用程式的評論對這項設計既有讚揚也有批評。雖然一些評論家稱讚該設計“更乾淨”、“大膽”並使用了“彩色圖形”，但其他評論家則斷言這些圖形佔用了太多空間。智慧建議功能也受到了人們的喜歡和不喜歡，該應用程式的成功程度各不相同，實際上能夠在活動創建時建議相關資訊。然而，Google 日曆和 Gmail 之間的整合受到了讚揚，批評者寫道「所有相關細節都在那裡」。