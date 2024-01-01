日曆和日程安排服務 - 最受歡迎的應用程式 - 法羅群島

HEY Calendar

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讓你過得愉快。全新的 HEY 日曆讓您有時間。 一周又一周，而不是一月又一月 人們思考的時間是幾天或幾週，而不是幾個月。明天是什麼？這週晚些時候？下週？ HEY 日曆是根據您的想法建立的，而不是紙本日曆的設計方式。 習慣和亮點 養成習慣，堅持下去。圈出重要事件，使它們脫穎而出。讓你的日子充滿回憶或時刻——而不僅僅是事件。 「本周某個時候」模仿現實生活 需要換油嗎？從 ATM 取現金嗎？寫一封感謝信？也許是本週或下週，只是不確定什麼時候有機會？嘿知道「也許」是真實存在的。 還有更多 HEY 日曆是一款功能齊全的日曆，對常見（和不常見）慣例進行了許多原創修改。很快您就會想知...