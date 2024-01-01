日曆和日程安排服務 - 最受歡迎的應用程式 - 中國

Zoho Calendar

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Zoho Calendar 是一款線上商務行事曆，旨在讓所有團隊成員保持在同一頁上。您可以立即安排約會、組織活動和預訂資源。主要優點和功能包括： 1. 跨時區協作 在與跨時區的同事合作時，您可以將他們的本地時區設定為日曆的輔助時區。這將幫助您避免混亂並更好地與地理位置分散的團隊進行協調。 2. 智慧安排使用我們的智慧新增和快速新增功能立即安排活動。智慧型添加可以使用您輸入的短語或在電子郵件中選擇短語智慧地建立事件，從而節省時間和精力。使用“快速新增”，您可以透過點擊日曆網格來安排活動。 3. 邀請參與者並授予其訪問權限 根據參與者的可用性安排活動。您可以在安排活動時查看參與者的空閒時間和空閒時...