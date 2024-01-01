日曆和日程安排服務 - 最受歡迎的應用程式 - 布威島

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
日曆和日程安排服務是數位工具，旨在幫助個人和組織有效地管理他們的時間、約會和活動。這些服務通常提供建立和組織活動、設定提醒以及與他人分享日程安排等功能。使用者可以輸入重要的日期、會議和截止日期，該服務通常會提供通知和警報，以保持個人在正軌上。此外，一些平台可能包括協作功能，允許使用者安排與同事的會議或與朋友協調活動。
提議新的應用程式
Google Calendar
workspace.google.com
Google 日曆是 Google 開發的時間管理和日程安排服務。它於 2006 年 4 月 13 日發布測試版，並於 2009 年 7 月正式發布，在網路上以及作為 Android 和 iOS 平台的行動應用程式發布。 Google 日曆允許使用者建立和編輯事件。可以為事件啟用提醒，並提供類型和時間選項。也可以新增活動地點，並可以邀請其他使用者參加活動。使用者可以啟用或停用特殊日曆的可見性，包括生日（應用程式從 Google 聯絡人中檢索出生日期並每年顯示生日賀卡）和假期（顯示特殊場合日期的特定國家/地區日曆）。隨著時間的推移，Google添加了利用機器學習的功能，包括“來自 Gmail ...
TimeTree
timetreeapp.com
如果你把你的時間與那些與你有共同興趣和和你一起出去玩的人聯繫起來，你將能夠規劃一個更美好的未來。
Proton Calendar
proton.me
使用 ProtonMail 開發人員提供的加密開源日曆來保護您的計劃的隱私。
iCloud Calendar
icloud.com
您可以使用 iCloud.com 上的行事曆來建立和管理生活各個領域的行事曆。您所做的變更會自動顯示在 iCloud.com 上以及您設定 iCloud for Calendar 的任何位置，包括 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的行事曆 App，或 Windows 電腦上的 Microsoft Outlook。
Outlook Calendar
outlook.live.com
安排和分享會議和活動時間，並自動取得提醒。 Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。
Outlook Calendar Business
microsoft.com
安排和分享會議和活動時間，並自動取得提醒。 適用於 Microsoft 365 (Office 365) 訂閱者的 Microsoft Outlook 行事曆。 Outlook 網頁版（以前稱為 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的個人資訊管理器 Web 應用程式。它包括一個基於網路的電子郵件用戶端、一個日曆工具、一個聯絡人管理器和一個任務管理器。它還包括加載項整合、網路版 Skype、警報以及跨所有網路應用程式的統一主題。 Outlook 網頁版可供 Office 365 和 Ex...
Zoho Calendar
zoho.com
Zoho Calendar 是一款線上商務行事曆，旨在讓所有團隊成員保持在同一頁上。您可以立即安排約會、組織活動和預訂資源。主要優點和功能包括： 1. 跨時區協作 在與跨時區的同事合作時，您可以將他們的本地時區設定為日曆的輔助時區。這將幫助您避免混亂並更好地與地理位置分散的團隊進行協調。 2. 智慧安排使用我們的智慧新增和快速新增功能立即安排活動。智慧型添加可以使用您輸入的短語或在電子郵件中選擇短語智慧地建立事件，從而節省時間和精力。使用“快速新增”，您可以透過點擊日曆網格來安排活動。 3. 邀請參與者並授予其訪問權限 根據參與者的可用性安排活動。您可以在安排活動時查看參與者的空閒時間和空閒時...
Notion Calendar
notion.so
Notion Calendar 讓您以前所未有的方式安排會議並控制您的時間。它與 Google 日曆帳戶深度集成，以便同步您的所有活動。 除了速度、美觀和明/暗模式外，Notion Calendar 還包括強大的功能： - 連接到 NOTION — 新增 Notion 文件、專案和時間表。 - 多個時區－將時區欄向右拉動即可「前往任何城市」並增加更多時區。 - 集中在一個地方 — 查看跨多個日曆的統一視圖以及它們之間的自動同步事件。 - 小工具 — 從 6 個主畫面小工具中進行選擇，其中包含即將發生的事件的豐富預覽、月份概述、快速新增事件按鈕等等！鎖定螢幕小工具可讓您在拿起手機時...
Calendar
calendar.com
行事曆利用機器學習的力量，為會議的時間、地點和方式提供智慧建議。
Amie
amie.so
令人愉悅的生產力應用程式。我們將您的待辦事項和日曆結合起來。以一種令人驚訝的明顯方式。 安排待辦事項、事件和聯絡人的時間。 - 使用您的日曆作為待辦事項列表 - 為你的日曆上色以便整理 - 立即知道是否有人有空 - 追蹤您何時收聽的內容 - 發送客人喜愛的日程安排鏈接 - 始終了解您的團隊在做什麼
네이버 캘린더
calendar.naver.com
使用 NAVER 日曆應用程式享受規劃一天的樂趣 - 各種設計來查看您的日曆和黑暗模式 - 700 張免費貼紙可供訂製 - 當天的天氣資訊與智慧簡報
Nook Calendar
nookcalendar.com
Nook Calendar 是一款日曆應用程序，適合希望控制和靈活安排日程的個人和團隊。
Yahoo!カレンダー
yahoo.co.jp
權威的免費日曆應用程序，雅虎日曆！您可以輕鬆地對日程安排進行顏色編碼，這樣您就不會錯過任何重要的日程安排。當您忙碌時，您可以使用便利的印章功能輕鬆安排約會。
Yandex Calendar
calendar.yandex.com
Yandex.Calendar 是一項用於規劃日常任務（從常規活動到重要會議）的服務。
FlowSavvy
flowsavvy.app
簡單模式下的時間限制。 不僅僅是一個待辦事項清單。不僅僅是一本日曆。 智慧日曆為您安排一天的時間。
Rise Calendar
risecalendar.com
Rise 是下一代日曆，可協助您找到時間做重要的事情。
Kalender
termine.schule
我們為學校託管日曆。 - 身為學校管理人員，您可以在瀏覽器、Outlook、Thunderbird 或 Android 和 iOS 上編輯日曆。 - 所有教師、學生和家長都可以在線上查看日曆或使用 Outlook、Thunderbird 或在 Android 1 和 iOS 上訂閱。 - 如需概覽，您可以查看年曆並直接從瀏覽器列印出來。 - 您可以將日曆嵌入學校主頁上的客製化設計中。我們推薦首頁.schule
Koalendar
koalendar.com
消除來回的會議安排。 更快地安排您的約會，忘記來回的電子郵件。您的行程安排得滿滿的，您也能保持高效率。
Calenday
calenday.co
透過即時日曆編輯、建議、投票、連結共享和外部日曆整合來制定您的計劃。
Calendar.online
calendar.online
線上日曆，為團隊和團體提供多種功能。 Calendar.online 是一款免費的線上日曆，適用於團隊和團體，無需登入即可透過存取連結輕鬆存取。
Yahoo Calendar
calendar.yahoo.com
雅虎日曆是雅虎基於網路的日曆服務。它可以讀取來自使用已發布的雅虎日曆程式介面的網站的日曆提要和事件。
HEY Calendar
hey.com
讓你過得愉快。全新的 HEY 日曆讓您有時間。 一周又一周，而不是一月又一月 人們思考的時間是幾天或幾週，而不是幾個月。明天是什麼？這週晚些時候？下週？ HEY 日曆是根據您的想法建立的，而不是紙本日曆的設計方式。 習慣和亮點 養成習慣，堅持下去。圈出重要事件，使它們脫穎而出。讓你的日子充滿回憶或時刻——而不僅僅是事件。 「本周某個時候」模仿現實生活 需要換油嗎？從 ATM 取現金嗎？寫一封感謝信？也許是本週或下週，只是不確定什麼時候有機會？嘿知道「也許」是真實存在的。 還有更多 HEY 日曆是一款功能齊全的日曆，對常見（和不常見）慣例進行了許多原創修改。很快您就會想知...
CalendarWiz
calendarwiz.com
團隊和社區的共享日曆。 與您的團隊協作、分享事件和活動或管理私人日程安排。日曆、活動板和其他外掛程式可以快速嵌入到任何網站中。發送邀請和提醒，並防止重複預訂。