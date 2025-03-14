買家意向數據提供者 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
買家意向數據提供者收集並提供有關潛在客戶和現有客戶與品牌互動的時刻的見解。買家意圖是指客戶進行購買的可能性，這些工具收集有關真實買家旅程的資訊以及他們的購買傾向指標。組織利用買家意圖資料工具進行有針對性的基於帳戶的行銷 (ABM) 活動，為線上訪客定製網站體驗，並根據他們與公司的互動來優先考慮入站潛在客戶。此外，企業利用這些數據，透過識別與競爭對手的互動實例並評估更換供應商的潛力，主動解決客戶流失問題。買家意向數據也有助於幫助公司了解可以預先滿足客戶需求的其他產品或整合。
提議新的應用程式
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
LinkedIn銷售導航器是一個幫助銷售專業人士查找和連接潛在客戶的工具，提供高級搜索功能和直接通訊方式。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶生成和人工智慧平台，幫助您了解網站訪客及其行為，以便與準備購買的訪客互動。
G2
g2.com
G2是一個軟件市場平台，幫助企業依據真實用戶評論做出軟件和服務的選擇，並提供數據分析和參考頁面工具。
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog是一個桌面應用程序，將網站轉換為應用，支持多帳戶管理，提升用戶生產力，適用於Mac和Windows系統。
Drift
drift.com
Drift是一個客戶通信平台，提供實時聊天和聊天機器人，幫助企業簡化客戶互動並提升銷售轉換。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai是一款基於大數據的軟體，透過人工智慧幫助用戶分析數據、管理任務，實現自動化以提高效率和生產力。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI是一個實時搜索引擎，幫助B2B銷售人員獲取經過驗證的聯繫信息，並提供潛在客戶的市場意圖和職位變更資料。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus是一個幫助企業管理客戶生命周期的平台，通過第一方數據提供數字體驗並驅動回報。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit透過豐富公司及員工數據，提升銷售和市場表現，支持與各大工具整合，優化潛在客戶管理。
NetLine
netline.com
NetLine是一個全面的買家參與平台，提供B2B行銷人員即時買家意圖數據和潛在客戶生成功能，幫助擴大收入。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
N.Rich
nrich.ai
N.Rich 應用程式可協助用戶找到具潛在購買意圖的目標客戶，透過多渠道數位廣告激活，並將合適客戶交給銷售團隊。
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor是一個銷售智能平台，提供網站訪問者識別、潛在客戶數據和電子郵件跟踪等功能，以支持銷售和營銷團隊。
Common Room
commonroom.io
公共房間應用程式促進社區管理與參與，提供交流、事件管理和資源共享工具，幫助用戶建立聯繫與互動。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel是B2B銷售情報平台，幫助團隊提高銷售效率，提供客戶數據和決策者聯絡資訊，支持基於帳戶的營銷策略。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront 是一個銷售情報平台，幫助銷售和市場團隊通過追蹤網站訪問者來識別潛在客戶並提高銷售效率。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一款轉換平台，幫助網站將被動訪客轉變為主動潛在客戶，提升轉換率並改善業務表現。
Albacross
albacross.com
Albacross是一款B2B潛在客戶生成工具，幫助企業識別網站訪問者，增強銷售策略並精準定位潛在買家。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics是一款B2B軟件，可識別匿名網站訪客及其聯繫信息，幫助提高潛在客戶生成和銷售管道效率。
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot是一個平台，提供企業技術的評論、比較與社群互動，幫助企業用戶做出明智的購買決策。
Enlyft
enlyft.com
Enlyft幫助B2B銷售和行銷團隊透過人工智慧和專有數據找出最有可能購買的公司，優化客戶開發流程。
Visitor Queue
visitorqueue.com
訪客隊列是一個B2B潛在客戶生成和網站個性化工具，幫助企業追蹤網站訪客並獲取商業信息。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 提供帳戶為基礎的行銷和B2B智能，通過大數據分析幫助行銷人員精確觸達理想客戶。
Propensity
propensity.com
Propensity是一個專為小型B2B成長團隊設計的帳戶基礎行銷平台，方便使用意圖數據創建目標客戶清單並進行多渠道行銷。
UpLead
uplead.com
UpLead是一個B2B潛在客戶開發平台，提供高品質的聯繫人與公司數據，包括實時電子郵件驗證和多種搜尋條件。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks是一個基於帳戶的營銷平台，幫助B2B公司識別目標帳戶、進行互動並測量營銷效果。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius利用機器學習和人類研究者的全球網絡，幫助B2B銷售和營銷團隊擴大客戶獲取流程，提供客製化潛在客戶生成與管理服務。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 幫助銷售團隊自動化管道管理，提供合適買家，從而增加會議預約與收入。也支援行銷自動化高效 ABM 活動。
Bombora
bombora.com
Bombora是一個B2B意圖數據平台，幫助企業分析潛在客戶研究的主題及其程度，優化銷售和行銷策略。
IntentHub
intenthub.com
IntentHub 收集並處理來自超過 100 萬個 B2B 網站的早期購買意向信號，幫助用戶獲取市場賬戶的可行洞察。
Signum
signum.ai
Signum應用程式可讓您隨時了解客戶公司的變化、行業動態及其職業進展，並利用AI生成的摘要進行有效對話。
inMarket
inmarket.com
InMarket應用程序提供精準的客戶數據和行為分析，幫助企業制定個性化的營銷策略並衡量廣告效果。
Intentsify
intentsify.io
Intentsify 提供 B2B 組織準確的買方意圖情報，並透過智能啟動平台協助他們針對潛在客戶進行有效接觸。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne是一個預測人工智慧平台，幫助銷售和行銷團隊利用客戶數據識別潛在客戶和擴展銷售，並提供訂閱自動化和數據同步功能。
Aptivio
aptiv.io
Aptivio 是一款自動化網絡銷售平台，運用 AI 技術幫助 B2B 公司發現有意購買的潛在客戶，提升銷售機會。
6sense
6sense.com
6sense是一個基於帳戶的營銷平台，利用AI和數據分析幫助企業識別、參與目標客戶，提高營收與營銷效率。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket是一個AI驅動的銷售平台，簡化潛在客戶發掘、參與及轉換過程，提供多渠道外展和數據分析工具。
CANDDi
canddi.com
CANDDi 是一款網站訪客追蹤工具，幫助您識別瀏覽您網站的公司和個人，以便進行更有效的銷售和市場行銷。
Revmonk
revmonk.io
Revmonk 是一個 AI 驅動的 B2B 營銷自動化平台，提供流量分析、潛在客戶資訊增豐、理想客戶設定、即時 CRM 同步等功能。