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最受歡迎 最近新增 買家意向數據提供者 - 最受歡迎的應用程式

買家意向數據提供者收集並提供有關潛在客戶和現有客戶與品牌互動的時刻的見解。買家意圖是指客戶進行購買的可能性，這些工具收集有關真實買家旅程的資訊以及他們的購買傾向指標。組織利用買家意圖資料工具進行有針對性的基於帳戶的行銷 (ABM) 活動，為線上訪客定製網站體驗，並根據他們與公司的互動來優先考慮入站潛在客戶。此外，企業利用這些數據，透過識別與競爭對手的互動實例並評估更換供應商的潛力，主動解決客戶流失問題。買家意向數據也有助於幫助公司了解可以預先滿足客戶需求的其他產品或整合。