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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
買家意向數據提供者收集並提供有關潛在客戶和現有客戶與品牌互動的時刻的見解。買家意圖是指客戶進行購買的可能性，這些工具收集有關真實買家旅程的資訊以及他們的購買傾向指標。組織利用買家意圖資料工具進行有針對性的基於帳戶的行銷 (ABM) 活動，為線上訪客定製網站體驗，並根據他們與公司的互動來優先考慮入站潛在客戶。此外，企業利用這些數據，透過識別與競爭對手的互動實例並評估更換供應商的潛力，主動解決客戶流失問題。買家意向數據也有助於幫助公司了解可以預先滿足客戶需求的其他產品或整合。
提議新的應用程式
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個帳戶的業務關鍵見解 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯絡人、CRM 整合等，成為您工作流程的無縫組成部分。從財富100 強到新創公司，世界上最高效的銷售和營銷團隊都依靠Enlyft 的人工智能驅動的需求生成來推動和優先考慮他們的勘探渠道，並贏得更多業務- 只需花費其預算的一小部分。
Aptivio
aptiv.io
全球最先進的自動化網路銷售平台與真實買家意圖相結合，透過發現最有可能轉換的帳戶和最短的成交路徑，幫助 B2B 公司提高收入成長。 Aptivio 的先進 AI 訊號可在買家週期的每個階段識別機會的買家意圖並確定其優先級，因此您的收入團隊可以專注於重要的潛在客戶。我們的平台在使用的前 60 天內平均增加了 25% 的銷售合格潛在客戶，在 6 個月後增加了 40%。借助 Aptivio 的 AI 釋放管道的最大潛力。
Revmonk
revmonk.io
Revmonk 是人工智慧驅動的 B2B 行銷自動化平台。它具有許多對行銷和銷售團隊非常有益的功能，包括： - 識別有機和付費網路流量：這可以幫助團隊了解哪些管道為其網站帶來最多的流量，並識別潛在客戶已經表達了對其產品或服務的興趣。 -豐富潛在潛在客戶的聯絡資訊：這可以幫助團隊更有效地確定潛在客戶並創建更個人化的行銷活動。 - 配置理想客戶檔案 (ICP) 參數並建立目標客戶清單：這可以幫助團隊將精力集中在最有希望的潛在客戶上並提高轉換率。 - 建立清單並與 CRM 即時同步帳戶/聯絡人：這可以幫助團隊保持 CRM 資料最新，並確保他們始終處理最相關的潛在客戶。 - 使用自訂法學碩士發送超個人化電子郵件：這可以幫助團隊創建更具吸引力和更有效的電子郵件活動。 - 當關鍵客戶/聯絡人造訪您的網站時設定 Slack 警報：這可以幫助團隊快速跟進潛在客戶並增加完成交易的機會。 -總體而言，Revmonk 具有許多功能，可幫助團隊自動化工作流程、提高效率並產生更多潛在客戶和銷售。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne 是一個專為銷售和行銷團隊設計的預測人工智慧平台。該平台利用客戶資料建立預測模型，幫助企業識別新客戶前景、擴大銷售、交叉銷售以及發現面臨風險的客戶。 主要功能包括 AI 潛在客戶評分、即時 MQL 評分、身份圖過濾器和即時豐富。它還提供自動縫合客戶資料和流失預防機制等功能。 Toplyne Sync 和 CRM Copilot 整合可實現與 CRM 系統的無縫資料同步，確保將關鍵經濟決策者納入 CRM 資料庫中。 Toplyne 的預測模型旨在短時間內建立，與內部預測模型相比，可以更快地對業務產生影響。 該平台允許用戶個性化互動、自動化銷售和行銷工作流程。除了預測潛在客戶和銷售之外，Toplyne 還提供對使用模式和驅動客戶意圖的訊號的洞察，這些可以在銷售和行銷活動中有效利用。 該平台已在多個行業和團隊中使用，包括 B2B SaaS、銀行和金融服務、消費者互聯網、保險、銷售、收入營運、行銷、帳戶管理和客戶成功。
Propensity
propensity.com
Propensity 是唯一為小型 B2B 成長團隊建立的基於帳戶的行銷 (ABM) 平台。我們可以輕鬆地使用意圖資料建立有市場的客戶和聯絡人列表，透過全通路 ABM 活動預熱這些聯絡人，並將每日高品質銷售線索列表交給銷售人員。結果是一個自動化、始終在線的 ABM 引擎，與傳統的 B2B 成長策略相比，它產生了 MQA 流量和 5 倍的銷售參與度 為什麼選擇傾向？ - 5 分鐘內建立受眾群體，在不到2 週內啟動- 使用意向數據創建無限制的帳戶列表- 為每個帳戶列表充分豐富聯繫人- 每週熱身帳戶和銷售聯繫人列表- 程序化展示廣告- 行銷電子郵件分發- 存取存取我們的ABM 手冊庫- AI 內容產生器- 每週與Propensity CSM 舉行會議- 整合包括Hubspot 和Salesforce - 記錄時間投資回報率— 30 -180 天，具體取決於您的手冊傾向核心功能： 手冊庫- 預先建立的手冊範圍為30 個長達90 天劇本編輯器- 輕鬆編輯用戶選擇的劇本中的每個劇本受眾生成器- 使用授權的第三方帳戶級意圖數據來了解購買家的興趣和行為以及購買傾向購買圈子中內置的模型- 創建和基於客戶級別意圖管理目標聯繫人渠道管理器- 跨渠道活動編排和激活ABM 儀表板- 客戶衡量和分析，以量化提升和績效與行銷技術和銷售技術集成
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基於帳戶的行銷和 B2B 情報的領先提供者。我們的技術平台結合了大數據和廣告自動化的力量，幫助 B2B 行銷人員定義、接觸和吸引他們的理想客戶。透過即時分析數十億個數據點，我們能夠準確地將經過驗證的離線業務數據連接到線上世界，並為行銷人員在數位廣告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基於帳戶的行銷解決方案。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信基於帳戶的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
CANDDi
canddi.com
98% 造訪您網站的潛在客戶永遠不會聯絡您。如果您能夠識別這些人、伸出援手並完成交易怎麼辦？ CANDDi 是一種網站訪客追蹤工具，有助於揭示哪些公司和個人正在瀏覽您的網站。我們超越了市場上其他工具提供的“公司級追蹤”，這意味著您可以最大程度地了解您的銷售和行銷管道。但不要相信我們的話；我們提供 30 天免費試用，以便您可以真正測試 CANDDi，看看它是否適合您的業務！將我們的追蹤代碼添加到您的網站後，您將與我們出色的客戶成功團隊合作。他們將指導您完成 CANDDi，並幫助您選擇能夠縮短銷售週期的功能，更深入地了解您的數位行銷工作，並更有效地優先安排您的時間。 CANDDi 不僅僅告訴您哪些公司曾造訪過您的網站...CANDDi 適合您的流程，以便您可以根據該資訊採取行動並完成交易。
Intentsify
intentsify.io
我們做什麼 Intentsify 為 B2B 組織提供當今市場上最準確、最全面的買家意向情報，以及根據該情報採取行動的解決方案。我們如何做到這一點Intentsify 的智慧啟動平台提供並啟動專有的下一代精確意圖數據，可識別表現出與您的業務解決方案直接相關的研究行為的公司，找出他們在購買過程中的位置，提出他們最關心的問題，並使您能夠快速有效地與已確定的公司合作。 我們為什麼這樣做 改變 B2B 組織消費、解釋和激活意圖的方式，實現卓越的全通路購買體驗，從而推動收入。
Visitor Queue
visitorqueue.com
訪客隊列是一個B2B潛在客戶生成和網站個性化工具，幫助企業追蹤網站訪客並獲取商業信息。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 透過提供最有可能的買家來幫助收入團隊創建和關閉更多管道。對於銷售，LoneScale 將銷售意圖大規模自動化到 CRM 中，每天提供合格的管道和賣點，以便銷售代表預訂更多會議並增加收入。對於行銷，LoneScale 捕獲每個關鍵意圖和聯絡人，以自動執行高效能 ABM 活動、減少 CAC 並增加收入貢獻。 LoneScale 利用 AI，自動為 CRM 提供支持，讓買家與您的最佳客戶相匹配。這意味著銷售代表可以專注於銷售而不是研究數據。快速發展的公司相信 LoneScale 能夠將其勝率提高 3 倍，每次代表節省 10 小時以上，並且其管道 ARR 提高 10 萬美元。
Albacross
albacross.com
Albacross是一款B2B潛在客戶生成工具，幫助企業識別網站訪問者，增強銷售策略並精準定位潛在買家。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將被動的網站流量轉化為主動的潛在客戶和有形的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，他們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型並共同創造新的商業效率。 他們透過以下方式做到這一點： * 利用現場機器人來推動轉化之旅 * 強大的個人化功能，提升使用者體驗 * 公司識別以識別潛在客戶 * 用戶旅程映射以繪製銷售週期 * 分析以了解用戶 * AI會根據網站內容自動回答使用者問題 * 銷售提醒以支援商業團隊 * CRM 整合將所有內容整合在一起 * Leadoo 還配備了專門的轉換專家團隊，他們透過網站建立並不斷優化轉換旅程。 對於 800 位 Leadoo 客戶，在與他們合作的前 12 個月裡，他們發現基本轉換率平均成長了 74%。簡而言之，Leadoo 提供了以下所需的所有工具和見解： * 識別網站訪客 * 現場啟動它們 * 在他們的購買過程中培養他們 * 最終將更多的人轉化為客戶
inMarket
inmarket.com
在 InMarket，成為一流意味著為我們的客戶提供當今最準確、最精確、基於授權、源自 SDK 的位置資料。它也意味著在重要時刻透過高度相關、及時的訊息創造突破性體驗，提供變革性的 360 度測量並提供消費者情報，使廣告商在每次互動中變得更加智慧。
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot是一個平台，提供企業技術的評論、比較與社群互動，幫助企業用戶做出明智的購買決策。
Signum
signum.ai
隨時了解客戶公司、產業和職業發展的變化，並使用人工智慧產生的摘要進行有效的對話。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.ai是一款基於大數據的軟體，透過人工智慧幫助用戶分析數據、管理任務，實現自動化以提高效率和生產力。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius利用機器學習和人類研究者的全球網絡，幫助B2B銷售和營銷團隊擴大客戶獲取流程，提供客製化潛在客戶生成與管理服務。
NetLine
netline.com
成功的 B2B 行銷人員從這裡開始。 NetLine 使 B2B 行銷人員能夠透過一體化買家參與平台擴大收入，該平台提供無與倫比的買家級意向數據和潛在客戶生成功能。營運唯一的買家級意向平台 INTENTIVE，提供即時洞察
IntentHub
intenthub.com
IntentHub 收集並處理超過 100 萬個早期買家意向訊號。 B2B 網站，為客戶提供對市場帳戶的可行見解。了解更多：intenthub.com IntentHub 由 N.Rich 開發，這家芬蘭公司開發的基於帳戶的上市平台受到 General Electric Healthcare、Powell Software、Rise Up 等公司的信賴。
WebCatalog
webcatalog.io
WebCatalog是一個桌面應用程序，將網站轉換為應用，支持多帳戶管理，提升用戶生產力，適用於Mac和Windows系統。
UpLead
uplead.com
UpLead 是一個 B2B 勘探平台，提供最高品質的 B2B 聯絡人和公司資料。功能包括：即時電子郵件驗證、200 多個國家的全球聯絡人、50 多個搜尋條件、技術追蹤、基於帳戶的行銷、競爭對手情報、電子郵件模式情報、社交資料連結、Salesforce 和12 個其他CRM 整合、強大的API 等。
Bombora
bombora.com
Bombora 的產品可以識別哪些企業目前正在研究哪些主題以及這些努力的強度。它對這些訊號進行評分，然後幫助銷售和行銷團隊優先考慮目標客戶，客製化與他們的對話，並優化行銷工作。 Bombora 為擁有 100 多名員工的組織提供最大價值。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit透過豐富公司及員工數據，提升銷售和市場表現，支持與各大工具整合，優化潛在客戶管理。
Common Room
commonroom.io
公共房間應用程式促進社區管理與參與，提供交流、事件管理和資源共享工具，幫助用戶建立聯繫與互動。
Demandbase
demandbase.com
Demandbase 是一個基於帳戶的營銷和銷售平台，幫助企業識別和互動最有價值的客戶，提升參與度和銷售效率。
Drift
drift.com
Drift是一個客戶通信平台，提供實時聊天和聊天機器人，幫助企業簡化客戶互動並提升銷售轉換。
G2
g2.com
G2是一個軟件市場平台，幫助企業依據真實用戶評論做出軟件和服務的選擇，並提供數據分析和參考頁面工具。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics是一款B2B軟件，可識別匿名網站訪客及其聯繫信息，幫助提高潛在客戶生成和銷售管道效率。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
LinkedIn銷售導航器是一個幫助銷售專業人士查找和連接潛在客戶的工具，提供高級搜索功能和直接通訊方式。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI是一個實時搜索引擎，幫助B2B銷售人員獲取經過驗證的聯繫信息，並提供潛在客戶的市場意圖和職位變更資料。
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Apollo.io
apollo.io
Apollo.io是一個銷售參與平台，幫助用戶管理銷售外展工作，提供撥號器、搜尋過濾器及與CRM系統集成的功能。
Visual Visitor
visualvisitor.com
Visual Visitor是一個銷售智能平台，提供網站訪問者識別、潛在客戶數據和電子郵件跟踪等功能，以支持銷售和營銷團隊。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo是一個B2B數據平台，提供公司和聯繫信息，幫助企業識別潛在客戶並增強銷售策略。
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel是B2B銷售情報平台，幫助團隊提高銷售效率，提供客戶數據和決策者聯絡資訊，支持基於帳戶的營銷策略。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是現代銷售團隊的人工智慧平台。透過 Amplemarket，您將神奇地簡化發現、吸引和轉換下一位客戶的方式。 我們的客戶評價： * Deel：12個月內從A輪到獨角獸。 Amplemarket 如何推動 Deel 實現 20 倍的營收成長。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 購買意向數據更多更快地達成目標（9 倍投資回報率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等數百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升銷售水平。 這是你得到的： * 資料原生：輕鬆找到可協助您完成交易的資料。 * 內建個人化：透過超個人化訊息將您的回覆率提高 3 倍。 * 多通路外展：電子郵件、電話、LinkedIn 等。 * 人工智慧驅動：讓銷售代表專注於銷售，而人工智慧則負責其餘工作。 * 送達率最佳化：將您的電子郵件放入潛在客戶的主收件匣中。 * 購買意願訊號：針對正在積極尋找像您這樣的解決方案的買家。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront 是一個銷售情報平台，幫助銷售和市場團隊通過追蹤網站訪問者來識別潛在客戶並提高銷售效率。
6sense
6sense.com
重塑您的公司創建、管理管道並將其轉化為收入的方式。我們的 ABM 軟體揭示收入洞察，從而形成高品質的管道，消除猜測並為您的收入團隊提供所需的數據和可見性。
Foundry
foundryco.com
Foundry是一個帳戶專屬營銷平台，提供廣告、網站個性化及銷售啟動功能，以優化客戶參與及提高轉換率。
N.Rich
nrich.ai
在保持預算的同時增加您的管道。尋找具有經過驗證的買家意圖的 ICP 帳戶，透過跨通路數位廣告啟動它們，並向銷售人員提供熱門帳戶。
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