買家意向數據提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 蒙哲臘

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
買家意向數據提供者收集並提供有關潛在客戶和現有客戶與品牌互動的時刻的見解。買家意圖是指客戶進行購買的可能性，這些工具收集有關真實買家旅程的資訊以及他們的購買傾向指標。組織利用買家意圖資料工具進行有針對性的基於帳戶的行銷 (ABM) 活動，為線上訪客定製網站體驗，並根據他們與公司的互動來優先考慮入站潛在客戶。此外，企業利用這些數據，透過識別與競爭對手的互動實例並評估更換供應商的潛力，主動解決客戶流失問題。買家意向數據也有助於幫助公司了解可以預先滿足客戶需求的其他產品或整合。
提議新的應用程式
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一個以資料優先的參與平台，它將智慧嵌入您的工作流程中，幫助您執行、分析和改進您的成長策略。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超過 6.75 億會員 |管理您的職業身分。建立並參與您的專業人脈。獲取知識、見解和機會。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的現代化上市平台。我們擁有最大、最準確、更新最頻繁的資料庫，包含有關公司和聯絡人的見解、情報和購買意願資料。我們在該智慧之上添加其他工具，例如對話智慧 (Chorus)、銷售參與 (Engage) 和資料編排 (RingLead)，以協助您與潛在客戶和現有客戶互動。透過將所有這些工具與您使用的其他關鍵系統集成，您的上市團隊將做好更充分的準備和裝備，以完成更多交易並達到目標。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
Signals
getsignals.ai
Signals 是一個潛在客戶開發和人工智慧平台，可幫助您了解誰在您的網站上，並利用他們的行為來與準備購買的訪客互動。我們已經幫助公司找到了數千名合格的新聯絡人，而訪客無需填寫表格。
G2
g2.com
G2 是全球最大、最值得信賴的軟體市場。每年有超過 9000 萬人（包括所有財富 500 強公司的員工）使用 G2 根據真實的同行評審做出更明智的軟體決策。數千家各種規模的軟體和服務公司與 G2 合作，建立聲譽、管理軟體支出並發展業務。
Seamless.AI
seamless.ai
Seamless.AI 是第一個也是唯一一個 B2B 銷售線索即時搜尋引擎。超過 35 萬名用戶和數萬名總統俱樂部獎得主使用 Seamless.AI 為他們需要銷售的任何人尋找經過驗證的手機、電子郵件和直撥電話。剛剛宣布：Seamless.AI 的買家意圖和工作變動！ Seamless.AI 剛剛發布了買家意向數據，因此您可以透過聯繫當前市場上準備購買您的產品或服務的帳戶來比以往更快地建立管道。 Seamless.AI 的工作變動讓您可以接觸到任何已經改變角色或跳槽到新公司的人，這樣您就可以在這個關鍵時刻與客戶和潛在客戶聯繫，而不會失去聯繫。
Terminus
terminusplatform.com
舊的做事方式不再有效。而且，你不能落後。 B2B 策略已經發展，遊戲規則也改變了。您需要平台、專家和戰術手冊來幫助您實現業務所需的目標，尤其是在提高每一分錢效率的壓力越來越大的情況下。特斯聯是一個為您的成功而打造的平台。它可以幫助您的團隊在客戶的整個生命週期中滿足客戶需求，您需要一個植根於第一方數據的平台，為買家提供從客戶獲取到擴展和更新的引人入勝的數位體驗。我們的引擎旨在提高投資回報率、最大限度地減少詐欺、優先考慮品牌安全，並將意圖轉化為 GTM 團隊相關的、可操作的見解。
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI 建立基於大數據的軟體和工具，使領導者能夠做出更好的決策並自動化計劃和活動，以最大限度地利用資源以獲得最佳回報。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit Enrichment 會立即將相關公司、其技術和員工的 100 多個數據點附加到您擁有的每筆記錄中，以便您可以更快地將潛在客戶轉換為客戶。具體方法如下： • 與Salesforce、Marketo、HubSpot、Pardot、Segment 等無縫集成，以自動化和優化您的工作流程。 • 不要錯過有價值的線索－您需要根據即時背景來評分、安排路線並加快買家的旅程。 • 縮短表單：隱藏或自動填入已知欄位以提高轉換率。 • 從可靠、準確的來源獲取數據：根據新的業務數據採取行動——透過機器學習演算法和訓練有素的品質保證進行優化——不僅適用於財富500 強企業，還適用於每家擁有網站的公...
Demandbase
demandbase.com
Demandbase One Smarter GTM™ 平台可協助團隊以更少的資源實現收入目標。它使用帳戶智慧、豐富且可靠的帳戶層級洞察來幫助您協調銷售和行銷活動，並將相關性注入 B2B 購買旅程的每個階段。您將獲得一個單一管理平台，連接所有情報和洞察來源以及每個銷售和行銷活動，因此您可以更早發現機會，更聰明地與之互動，並更快地完成交易。使用我們的客戶智慧、您的 CRM 和 MAP 資料、意圖訊號、技術圖表等建立精確的受眾。然後利用其他功能實現更高的精確度和控制：唯一經過優化的B2B 廣告平台可覆蓋整個購買團隊，透過個人化提高網站轉換率，協調整個生態系統和管道中有意義的客戶互動，並衡量行銷和銷...
SalesIntel
salesintel.io
SalesIntel 是一個進入市場的情報平台，可協助行銷、銷售和收入營運團隊透過以下方式將管道效率提高 5 倍： - 從 3 億個獨特技術分析的 2,200 萬個帳戶中識別您的理想客戶 (ICP)安裝數據點。 - 透過使用最佳意圖、公司新聞和網路訪客數據，顯示對您的產品或服務有積極市場需求的帳戶。 - 從我們包含1 億多聯絡人的資料庫（包括電子郵件和手機號碼）中為決策者提供經過驗證的聯絡資訊- 充當您團隊的延伸，利用我們2,000 多人的研究團隊來填補任何聯絡人或帳戶資料空白- 同時提供無限信用世界級客戶服務支援的定價我們的客戶是來自ServiceTitan、ProGlove、Openpri...
Visual Visitor
visualvisitor.com
功能強大、價格實惠且易於使用的銷售智慧平台。我們讓 B2B 銷售變得更輕鬆。幫助銷售和行銷團隊在更短的時間內銷售更多產品。我們的平台包括 - 買家意向數據 - 擁有超過 6.06 億聯絡人的 B2B 聯絡人資料庫 - 匿名網站訪客識別 - 電子郵件/提案追蹤 我們平台的優勢包括： - 幫助您的銷售和行銷團隊進行首次聯繫。 36% 的銷售額流向最先回應的供應商。 - 將勘探時間減少多達 80% 我們提供您找到困難的潛在客戶所需的數據。 - 發現你隱藏的線索。我們幫助您從現有流量中獲得更多潛在客戶。 - 潛在客戶沒有回應？我們將讓您深入了解前景方面正在發生的事情。我們成立於 2009 年，在佛羅裡...
N.Rich
nrich.ai
在保持預算的同時增加您的管道。尋找具有經過驗證的買家意圖的 ICP 帳戶，透過跨通路數位廣告啟動它們，並向銷售人員提供熱門帳戶。
Lead Forensics
leadforensics.com
Lead Forensics 是一款用於快速產生潛在客戶的 B2B 軟體。識別您的匿名網站訪客、聯絡資訊並增加您的銷售管道。
NetLine
netline.com
成功的 B2B 行銷人員從這裡開始。 NetLine 使 B2B 行銷人員能夠透過一體化買家參與平台擴大收入，該平台提供無與倫比的買家級意向數據和潛在客戶生成功能。營運唯一的買家級意向平台 INTENTIVE，提供即時洞察
Foundry
foundryco.com
Foundry 的帳戶為基礎的行銷 (ABM) 平台在購買過程的每個階段協調行銷和銷售活動。在單一平台中，Foundry ABM 結合了基於帳戶的廣告、網路個人化和銷售啟動功能，以跨多個管道編排行銷活動。這些活動工具和分析在專有的人工智慧驅動的購買意圖引擎上運行，該引擎可在購買過程中評估帳戶興趣。 Foundry ABM 可以精心策劃 ABM 活動，以提高目標客戶的認知度、參與度和管道。要了解更多信息，請訪問 https://foundryco.com/our-solutions/software/。注意：許多評論都是針對 Triblio 平台，即現在的 Foundry ABM。
Common Room
commonroom.io
Common Room 可協助您打造更好的產品、加深關係並更快成長。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用機器學習和全球人類研究人員網路來幫助 B2B 銷售和行銷團隊擴展其外撥流程。世界上發展最快的公司使用 LeadGenius 來尋找並與持久客戶建立聯繫。 LeadGenius 為 B2B 銷售和行銷團隊提供 3 項主要服務，這些服務可以單獨使用，也可以作為一個端到端解決方案使用：自訂潛在客戶生成、潛在客戶豐富和託管電子郵件外展。透過 LeadGenius，企業可以識別新客戶、更新和改進現有潛在客戶資料庫，並消除出站電子郵件中耗時的步驟。
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot 的購買情報平台是技術專業人員獲取有關企業技術的實用、可靠資訊的平台，因此他們可以確定他們購買的正是他們需要的。 PeerSpot 由全球最大的企業技術買家社群提供支持，提供深入評論、線上論壇、直接問答支援等，讓專業人士有信心做出正確的決定，並享受現實滿足期望的幸福感。
Leadoo
leadoo.com
Leadoo 是一個轉換平台，可將被動的網站流量轉化為主動的潛在客戶和有形的業務成果。由於 83% 的購買決策發生在網路上，因此網站轉換的機會從未如此之高。但大多數網站訪客都是被動的，沒有準備好購買。平均而言，98% 的網站訪客沒有發生轉換就離開了。如此低的轉換率可能會影響效能。因此，他們的使命是協調並授權行銷和銷售團隊更好地進行轉型並共同創造新的商業效率。 他們透過以下方式做到這一點： * 利用現場機器人來推動轉化之旅 * 強大的個人化功能，提升使用者體驗 * 公司識別以識別潛在客戶 * 用戶旅程映射以繪製銷售週期 * 分析以了解用戶 * AI會根據網站內容自動回答使用者問題 * 銷售提醒...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 透過專用人工智慧和深入的專有帳戶數據，幫助 B2B 銷售和行銷團隊找到、優先考慮、吸引和轉換最有可能購買其產品的公司。我們透過瞄準技術採用和數百種業務屬性，幫助您在全球數千萬家公司中發現最適合的客戶。我們的人工智慧平台可以預測誰需要您的技術產品以及何時準備好購買。更重要的是 - Enlyft 讓您的團隊能夠在幾秒鐘內獲得有關每個帳戶的業務關鍵見解 - 從而實現自信、有針對性和有效的外展。為此，我們將銷售和行銷優化的人工智慧模型與專有的資料收集機制相結合，產生市場上最豐富、最可靠和最新的潛在客戶資料資料庫。 Enlyft 透過易於使用的網站、外掛程式、資料下載、LinkedIn 聯...
Albacross
albacross.com
世界各地的收入團隊正在使用 Albacross 的意圖數據來創造更多機會並更快地增加收入。從早期認識到後期決策，您擁有揭示潛在買家所需的所有見解，讓他們了解他們想要的東西，並在他們準備購買時收到通知。具體方法如下： - 提高銷售效率：確定造訪您網站的公司的購買意圖，並在他們準備購買時通知您的銷售團隊。 - 消除行銷中的猜測：了解哪些帳戶與您的內容互動以及他們最感興趣的內容。 - 您需要的所有數據點：我們每月追蹤全球 30 億個事件，並每週刷新數據點。 - 無縫整合到您已經使用的技術工具 - 這不是另一個需要學習的工具。
Dealfront
dealfront.com
Dealfront 是進入市場平台，為銷售和行銷團隊提供贏得銷售線索和達成交易所需的一切。作為德國 Echobot 和芬蘭 Leadfeeder 的聯合合併，Dealfront 的演算法和應用程式可以存取其他工具無法存取的數據和見解，同時提供透明度並遵守歐洲嚴格而複雜的法規。 Dealfront 將銷售和行銷流程的工具和階段整合到一個平台中，為飛輪提供動力，從而在永久循環中優化您的整個上市運作。其結果是不斷提高準確性、動態且即時的 ICP 以及更多最終達成交易的潛在客戶。
UpLead
uplead.com
UpLead 是一個 B2B 勘探平台，提供最高品質的 B2B 聯絡人和公司資料。功能包括：即時電子郵件驗證、200 多個國家的全球聯絡人、50 多個搜尋條件、技術追蹤、基於帳戶的行銷、競爭對手情報、電子郵件模式情報、社交資料連結、Salesforce 和12 個其他CRM 整合、強大的API 等。
LoneScale
lonescale.com
LoneScale 透過提供最有可能的買家來幫助收入團隊創建和關閉更多管道。對於銷售，LoneScale 將銷售意圖大規模自動化到 CRM 中，每天提供合格的管道和賣點，以便銷售代表預訂更多會議並增加收入。對於行銷，LoneScale 捕獲每個關鍵意圖和聯絡人，以自動執行高效能 ABM 活動、減少 CAC 並增加收入貢獻。 LoneScale 利用 AI，自動為 CRM 提供支持，讓買家與您的最佳客戶相匹配。這意味著銷售代表可以專注於銷售而不是研究數據。快速發展的公司相信 LoneScale 能夠將其勝率提高 3 倍，每次代表節省 10 小時以上，並且其管道 ARR 提高 10 萬美元。
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue 是一款 B2B 潛在客戶生成和網站個人化軟體，旨在為您的銷售團隊提供有關網站訪客的見解，同時為他們提供獨一無二的網站體驗。透過我們的潛在客戶開發服務，識別造訪您網站的企業的名稱、聯絡資訊和使用者資料。推銷電話和猜測的日子已經一去不復返了，我們為您的銷售團隊提供已經對您的產品和/或服務表現出興趣的熱門線索。 98% 的網站訪客從您的網站上消失得無影無踪，您是否該找出他們是誰了？透過我們新的網站個人化功能，以獨特的方式對待您的網站訪客。根據公司詳細資訊（例如地理位置、公司規模，甚至他們的名稱）為訪客提供網站的自訂視圖。根據他們的素質向他們展示相關的案例研究、用例和推薦。...
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一個部門，為各種規模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基於帳戶的平台，以協調其行銷和銷售團隊並自信地增加收入。 RollWorks 平台由機器學習和廣泛的帳戶資料基礎提供支持，可協助您識別目標帳戶，透過數位廣告、網路個人化、電子郵件簽名和銷售自動化吸引他們，最後衡量您的計劃的有效性。對於大大小小的行銷和銷售團隊來說，RollWorks 是一個不可或缺的平台，他們相信以帳戶為基礎的方法就是好的 B2B 行銷。今天就開始造訪 www.rollworks.com。
AdDaptive Intelligence
addaptive.com
AdDaptive Intelligence 是基於帳戶的行銷和 B2B 情報的領先提供者。我們的技術平台結合了大數據和廣告自動化的力量，幫助 B2B 行銷人員定義、接觸和吸引他們的理想客戶。透過即時分析數十億個數據點，我們能夠準確地將經過驗證的離線業務數據連接到線上世界，並為行銷人員在數位廣告工作中提供世界一流的 B2B 定位和基於帳戶的行銷解決方案。
Bombora
bombora.com
Bombora 的產品可以識別哪些企業目前正在研究哪些主題以及這些努力的強度。它對這些訊號進行評分，然後幫助銷售和行銷團隊優先考慮目標客戶，客製化與他們的對話，並優化行銷工作。 Bombora 為擁有 100 多名員工的組織提供最大價值。
IntentHub
intenthub.com
IntentHub 收集並處理超過 100 萬個早期買家意向訊號。 B2B 網站，為客戶提供對市場帳戶的可行見解。了解更多：intenthub.com IntentHub 由 N.Rich 開發，這家芬蘭公司開發的基於帳戶的上市平台受到 General Electric Healthcare、Powell Software、Rise Up 等公司的信賴。
Signum
signum.ai
隨時了解客戶公司、產業和職業發展的變化，並使用人工智慧產生的摘要進行有效的對話。
Intentsify
intentsify.io
我們做什麼 Intentsify 為 B2B 組織提供當今市場上最準確、最全面的買家意向情報，以及根據該情報採取行動的解決方案。我們如何做到這一點Intentsify 的智慧啟動平台提供並啟動專有的下一代精確意圖數據，可識別表現出與您的業務解決方案直接相關的研究行為的公司，找出他們在購買過程中的位置，提出他們最關心的問題，並使您能夠快速有效地與已確定的公司合作。 我們為什麼這樣做 改變 B2B 組織消費、解釋和激活意圖的方式，實現卓越的全通路購買體驗，從而推動收入。
Propensity
propensity.com
Propensity 是唯一為小型 B2B 成長團隊建立的基於帳戶的行銷 (ABM) 平台。我們可以輕鬆地使用意圖資料建立有市場的客戶和聯絡人列表，透過全通路 ABM 活動預熱這些聯絡人，並將每日高品質銷售線索列表交給銷售人員。結果是一個自動化、始終在線的 ABM 引擎，與傳統的 B2B 成長策略相比，它產生了 MQA 流量和 5 倍的銷售參與度 為什麼選擇傾向？ - 5 分鐘內建立受眾群體，在不到2 週內啟動- 使用意向數據創建無限制的帳戶列表- 為每個帳戶列表充分豐富聯繫人- 每週熱身帳戶和銷售聯繫人列表- 程序化展示廣告- 行銷電子郵件分發- 存取存取我們的ABM 手冊庫- AI 內容產...
Toplyne
toplyne.io
Toplyne 是一個專為銷售和行銷團隊設計的預測人工智慧平台。該平台利用客戶資料建立預測模型，幫助企業識別新客戶前景、擴大銷售、交叉銷售以及發現面臨風險的客戶。 主要功能包括 AI 線索評分、即時 MQL 評分、身份圖過濾器和即時豐富。它還提供自動縫合客戶資料和流失預防機制等功能。 Toplyne Sync 和 CRM Copilot 整合可實現與 CRM 系統的無縫資料同步，確保將關鍵經濟決策者納入 CRM 資料庫中。 Toplyne 的預測模型旨在短時間內建立，與內部預測模型相比，可以更快地對業務產生影響。 該平台允許用戶個性化互動、自動化銷售和行銷工作流程。除了預測潛在客戶和銷...
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是現代銷售團隊的人工智慧平台。透過 Amplemarket，您將神奇地簡化發現、吸引和轉換下一位客戶的方式。 我們的客戶評價： * Deel：12個月內從A輪到獨角獸。 Amplemarket 如何推動 Deel 實現 20 倍的營收成長。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 購買意向數據更多更快地達成目標（9 倍投資回報率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等數百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升銷售水平。 這是你得到的： * 資料原生：輕鬆找到可協助您完成交易的資料。 * 內建個人化：透過超個人化訊息將您的...
inMarket
inmarket.com
在 InMarket，成為一流意味著為我們的客戶提供當今最準確、最精確、基於授權、源自 SDK 的位置資料。它也意味著在重要時刻透過高度相關、及時的訊息創造突破性體驗，提供變革性的 360 度測量並提供消費者情報，使廣告商在每次互動中變得更加智慧。
CANDDi
canddi.com
98% 造訪您網站的潛在客戶永遠不會聯絡您。如果您能夠識別這些人、伸出援手並完成交易怎麼辦？ CANDDi 是一種網站訪客追蹤工具，有助於揭示哪些公司和個人正在瀏覽您的網站。我們超越了市場上其他工具提供的“公司級追蹤”，這意味著您可以最大程度地了解您的銷售和行銷管道。但不要相信我們的話；我們提供 30 天免費試用，以便您可以真正測試 CANDDi，看看它是否適合您的業務！將我們的追蹤代碼添加到您的網站後，您將與我們出色的客戶成功團隊合作。他們將指導您完成 CANDDi，並幫助您選擇能夠縮短銷售週期的功能，更深入地了解您的數位行銷工作，並更有效地優先安排您的時間。 CANDDi 不僅僅告訴您哪些...
Revmonk
revmonk.io
Revmonk 是人工智慧驅動的 B2B 行銷自動化平台。它具有許多對行銷和銷售團隊非常有益的功能，包括： - 識別有機和付費網路流量：這可以幫助團隊了解哪些管道為其網站帶來最多的流量，並識別潛在客戶已經表達了對其產品或服務的興趣。 -豐富潛在潛在客戶的聯絡資訊：這可以幫助團隊更有效地確定潛在客戶並創建更個人化的行銷活動。 - 配置理想客戶檔案 (ICP) 參數並建立目標客戶清單：這可以幫助團隊將精力集中在最有希望的潛在客戶上並提高轉換率。 - 建立清單並與 CRM 即時同步帳戶/聯絡人：這可以幫助團隊保持 CRM 資料最新，並確保他們始終處理最相關的潛在客戶。 - 使用自訂法學碩士發送超個人...
Aptivio
aptiv.io
全球最先進的自動化網路銷售平台與真實買家意圖相結合，透過發現最有可能轉換的帳戶和最短的成交路徑，幫助 B2B 公司提高收入成長。 Aptivio 的先進 AI 訊號可在買家週期的每個階段識別機會的買家意圖並確定其優先級，因此您的收入團隊可以專注於重要的潛在客戶。我們的平台在使用的前 60 天內平均增加了 25% 的銷售合格潛在客戶，在 6 個月後增加了 40%。借助 Aptivio 的 AI 釋放管道的最大潛力。
6sense
6sense.com
重塑您的公司創建、管理管道並將其轉化為收入的方式。我們的 ABM 軟體揭示收入洞察，從而形成高品質的管道，消除猜測並為您的收入團隊提供所需的數據和可見性。