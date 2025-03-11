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業務安排軟體透過無縫同步多個日曆來簡化日曆協調，保護個人隱私。事實證明，該工具對於銷售、收入運營和客戶成功團隊來說非常寶貴，可以透過電子郵件連結或網站上的嵌入式排程器輕鬆共享可用性。透過最大限度地減少與外部各方的安排障礙，它可以減少錯誤並透過預設的可用性設定來調節會議頻率。主要功能包括一對一或小組會議安排、可自訂的品牌和客製化的提醒。此外，它通常還包括確定首選會議時間的靈活性。