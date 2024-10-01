業務調度軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 莫三比克

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
業務安排軟體透過無縫同步多個日曆來簡化日曆協調，保護個人隱私。事實證明，該工具對於銷售、收入運營和客戶成功團隊來說非常寶貴，可以透過電子郵件連結或網站上的嵌入式排程器輕鬆共享可用性。透過最大限度地減少與外部各方的安排障礙，它可以減少錯誤並透過預設的可用性設定來調節會議頻率。主要功能包括一對一或小組會議安排、可自訂的品牌和客製化的提醒。此外，它通常還包括確定首選會議時間的靈活性。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
Calendly
calendly.com
Calendly 透過消除來回的日程安排，幫助個人、團隊和組織在全球範圍內實現會議生命週期的自動化。 Calendly 讓公司能夠更快地完成交易、僱用候選人、建立關係和發展業務。 230 個國家的超過 2000 萬用戶使用 Calendly 來簡化會議並更有效、有效率地進行協作。要了解更多信息，請訪問Calendly.com Calendly 極大地提高了客戶滿意度和保留率、招聘週期、成本節約、團隊生產力等，正如Forrester TEI 研究中所述，該研究顯示了318% 的投資回報率和68.7 萬美元的總淨利潤客戶預計將獲得超過三年的投資。在此下載完整報告：https://calendly....
Reclaim
reclaim.ai
這款由人工智慧驅動的日程安排應用程式適用於忙碌的團隊，可為您的任務、習慣、會議和休息找到最佳時間。透過自適應即時日程安排，恢復最多40% 的每週工作時間，同時透過預測智能保持日曆靈活性，以便在一周時間緊迫時動態維護優先事項- 因此您始終有時間專注於工作，同時保持開放的協作態度與你的團隊。您可以準確地告訴 Reclaim 您希望如何安排優先事項，就像您是一位出色的助手一樣。當計劃發生變化時，它會在幾秒鐘內自動重新調整您的日程安排。想了解更多嗎？請查看以下 Reclaim 的部分功能： • 任務：在日曆中自動安排待辦事項 • 習慣：為重複的日常事務安排靈活的時間 • 智能 1:1：找到一對一會議的...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling 是一款基於雲端的預約安排軟體解決方案，使企業主能夠在線上管理他們的預約。該產品滿足中小型企業以及個人專業人士的需求。 Acuity Scheduling 讓使用者可以透過提供自己可用時間的即時視圖來自動預約。它能夠根據用戶的時區自動同步日曆，並可以定期向用戶發送有關其約會安排的警報和提醒。 Acuity Scheduling 的日程安排功能集包括可自訂的受理表格、嵌入式日曆、第三方應用程式日曆同步和研討會的小組日程安排。 Acuity Scheduling 適用於服務型企業，例如培訓和輔導中心、輔導和諮詢、攝影和視訊製作公司、健身工作室、沙龍和水療中心...
Calendar
calendar.com
行事曆利用機器學習的力量，為會議的時間、地點和方式提供智慧建議。
Zoho Bookings
zoho.com
線上排程可提供最佳諮詢。 Zoho Bookings 會同步您的行事曆，同時讓客戶自行安排預約並付費。我們的用戶介面會根據您的行業自動定制，這意味著您有賓至如歸的感覺。向智能調度問好！
Doodle
doodle.com
作為線上日程安排領域的全球領導者，Doodle 是安排與客戶、同事和團隊會議的最強大方式。使用我們用戶友好的日曆工具套件找到進行一對一會議、團隊會議等的最佳時間。了解為什麼 Doodle 每月受到 3000 萬用戶的信賴，可以將人們聚集在一起，無論他們使用哪種日曆解決方案。
Drift
drift.com
Drift® 是一家致力於提供買家體驗和對話式人工智慧的公司，它激勵企業創造更具吸引力的客戶體驗，一次一個對話。其以人為本、人工智慧驅動的平台傾聽、理解和學習買家的意見，在每個接觸點提供個人化的體驗和建議。 Drift 正在創造一個人工智慧幫助人類將對話轉化為關係的世界。 Drift 協助全球數以千計的客戶將對話資料和買家行為轉化為更深層的關係、更多管道和更多收入。該公司成立於 2015 年，是對話式行銷領域的先驅，旨在幫助消除 B2B 購買流程中的摩擦。隨著買家期望不斷提高，人工智慧成為大規模賦能有意義的客戶旅程的核心，Drift 正在顛覆它所創造的類別。
Sessions.us
sessions.us
透過互動會議和網路研討會讓您的參與者驚嘆不已。 Sessions 在 1 個平台上提供一切：日程安排、成績單、房間、雲端儲存和人工智慧。
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的營收團隊的管道產生平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和VMWare 等領先的B2B 品牌相信Qualified 能夠利用其最大的銷售和行銷資產（企業網站）來識別最有價值的買家、發現買家意圖的訊號，並立即擴大其管道。使用 Qualified 的客戶報告，銷售會議次數增加了 10 倍，潛在客戶轉換率增加了 4 倍，管道增加了 6 倍。 Qualified 基於 Salesforce 構建，將網站與 Salesforce 資料連接起來，以識別基於帳戶的買家意圖並促進即時銷售對話。 Qu...
Consolto
consolto.com
Consolto 希望透過其以中小型企業為中心的會議解決方案，任何人都可以提供高影響力的一對一數位服務，這些服務與大型組織所提供的服務相當，甚至超過了大型組織所提供的服務。問題 據 Consolto.com 稱，目前使用 Zoom、Skype 或 Google Hangouts 等當前解決方案與客戶建立視訊聊天可能是一個有點尷尬的過程，這些解決方案並不是為企業對客戶場景而構建的。他們需要： 某種客戶端安裝－糟糕。使用者名稱/密碼憑證－那個該死的密碼在哪裡？發送連結或電子郵件來與潛在客戶聯繫——很乏味。加到聯絡人－隱私有人嗎？幾乎沒有後台功能。一個人應該如何完成任何一項業務？這些解決方案未能很好...
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me 提供簡單但功能豐富的線上預約安排軟體，適用於所有接受時間預約的公司。現在，您的客戶終於可以 24/7 在線上預約並接收簡訊/電子郵件提醒，以消除缺席情況。您將獲得預訂網頁、Facebook 預訂按鈕、Google 日曆同步、促銷功能、預訂時銷售產品的能力、會員功能、禮品卡銷售、預訂統計資料、預訂按鈕（如果您已經有網站並且可以接受）提前付款。請造訪我們的網站 SimplyBook.me 以了解我們的所有功能！
Morgen
morgen.so
透過 Morgen Assist 的自訂工作流程，以您的方式自動化您的時間。將其與 Morgen 的日曆和任務管理器應用程式配對，以完全控制您的時間。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是領先的虛擬銷售平台。自動安排會議、召開專業視訊會議，並利用人工智慧即時指導銷售團隊。 100% GDPR 合規、企業級安全和支援。該平台可自動執行重複性任務並簡化整個銷售流程，使銷售代表能夠專注於建立關係和完成交易。自動調度、即時筆記和 CRM 整合等功能可優化效率和生產力。透過 Demodesk，銷售專業人員可以提供精彩的產品演示，而不僅僅是幻燈片。該平台提供革命性的螢幕共享和互動功能，為潛在客戶創造身臨其境的個人化體驗，從而提高參與度和轉換率。追蹤或整合劇本和戰鬥卡等功能可在虛擬通話期間實現即時指導。該平台提供全面的分析和報告功能，可提供有關銷售業績的可行見解。有了這些...
Mixmax
mixmax.com
Mixmax 是一個銷售參與平台，可協助團隊在整個客戶旅程中提高收入。透過自動化重複任務和簡化工作流程，我們讓與客戶互動的每個人（而不僅僅是 SDR）的生活變得更加輕鬆。這提高了生產力並使銷售代表能夠專注於銷售。 Mixmax 客戶在 6 個月內即可看到積極的投資回報率，並且可以在不到一天的時間內開始使用平台。
OnceHub
oncehub.com
OnceHub 透過即時適應客戶偏好的預約安排和數位參與解決方案，幫助大大小小的組織快速追蹤銷售並簡化服務交付。 我們以前稱為ScheduleOnce，被廣泛認為是在線預訂和日曆領域的領跑者，但我們的產品遠遠超出了這一範圍，包括一系列市場領先的工具，旨在以最高的效率和監管來捕獲、限定、吸引和轉換潛在客戶。 每個行業的自由工作者、業主經營者、代理商、附屬機構和內部團隊都依靠我們來加強他們的數位銷售和行銷，實現他們的招募目標，並提供優質服務，一對一或團隊親自提供、遠程或兩者兼具。 篩選和權衡機會，自動將其路由給適當的人員，管理團隊協作的資源池，並隨時預訂房間或設備。當時機成熟時，立即接...
vcita
vcita.com
vcita 讓您能夠透過直覺的管理平台專注於發展業務、保持井井有條並提供卓越的客戶體驗。自動執行耗時的管理任務，例如收款和計費、日程安排、客戶提醒和管理 - 透過記筆記並從友善的儀表板查看客戶付款歷史記錄來追蹤您與客戶的互動。
CalendarHero
calendarhero.com
更快地安排每次會議。適用於現代商業的智慧調度軟體。會議需要時間，但日程安排不應該。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齊全的 CRM，可協助您的團隊組織起來，了解日常工作，並透過您的銷售團隊真正喜歡的強大、易於使用的銷售平台完成更多工作。透過即時可見性更聰明、更快速地工作，使銷售團隊能夠事半功倍。透過將所有工具集中在一處，加快週期時間、達成更多交易、節省時間、改進業務流程並確保不會出現任何遺漏。透過 FreeAgent CRM，讓您的業務擺脫電子表格和電子郵件的束縛，贏得您的工作日。
Yesware
yesware.com
Yesware 協助高績效銷售團隊大規模進行有意義的電子郵件推廣。如果您需要透過電子郵件外展來增加收入，但複雜的企業銷售軟體太過分了，請嘗試 Yesware。 Yesware 的 Outlook 和 Gmail 外掛程式位於您的收件匣內，追蹤您的活動，並輕鬆與您已使用的工具整合。 Yelp、Experian 和 Teach for America 等公司使用 Yesware 來建立更好的管道並增加對已完成機會的轉換。 Yesware 是一家總部位於麻薩諸塞州波士頓的私人公司。要了解更多信息，請訪問 www.yesware.com。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 是一款由人工智慧驅動的時間管理日曆工具，可以優化團隊的日程安排，為他們的一天創造更多時間。它提供了一種靈活、專注的新工作方式。 Clockwise 利用人工智慧，特別是 GPT（生成式預訓練變壓器），根據使用者的偏好和生產力模式為他們設計理想的一天。 該工具會自動將靈活的會議（例如一對一會議）轉移到最有效的時間，並解決日程安排中的衝突。它還透過跨日曆工作創建不間斷的專注時間區塊，使個人在一起工作時能夠在場，在獨立工作時能夠集中註意力。 在專注時間期間，Clockwise 透過與Slack 和Asana 等工具整合來最大限度地減少干擾，確保心流狀態並提高工作效率。知名公...
Appointlet
appointlet.com
Appointlet 可讓您直接從您的登陸頁面、電子郵件和銷售管道與您聯繫，從而將更多潛在客戶轉變為實際客戶。然後，預訂會無縫添加到您的 Google 或 Office 365 日曆中，以便您可以專注於銷售！客戶報告稱，由於消除了來回、手動提醒和預約管理任務，銷售額增加了 300%，時間節省了 80%。開始 15 天免費試用並親自查看結果！
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 為 60,000 多家合作夥伴提供端到端電子商務平台，這些合作夥伴向全球超過 550 萬家中小企業 (SMB) 銷售數位產品和服務。這些合作夥伴包括行銷機構、獨立軟體供應商 (ISV) 和媒體公司。 Vendasta 平台使這些團體能夠輕鬆地從基於雲端的技術市場採用新的解決方案，並以自己的品牌向中小型企業客戶銷售這些解決方案。該平台提供由人工智慧驅動的行銷自動化、銷售工具和整合的 CRM，以促進產品進入市場。它還包括項目、訂單和計費管理系統，以幫助透過機器人流程自動化進行擴展。中小型企業只需一次登入即可存取以 Vendasta 客戶品牌購買的所有解決方案。他們喜歡一個包含處方...
Chili Piper
chilipiper.com
Chili Piper 的先進調度軟體可協助 B2B 收入團隊將轉換率提高一倍、提高客戶滿意度並達到新的生產力水平。
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市場領先的銷售參與平台，使銷售領導者能夠以智慧、適應性的方式執行他們的策略。借助 Groove，收入領先者可以利用自動化以更少的資源完成更多的工作，從而在整個客戶生命週期中提高效率和效益。 Groove 讓 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一資本和其他大型企業的 75,000 多名用戶更加高效和有效。要了解更多信息，請訪問 https://groove.co。
Harmonizely
harmonizely.com
Harmonizely 被 SimplyBook.me Ltd. 收購，並更名為 SimplyMeet.me。如果您想以個人身分註冊一個出色的團隊會議安排解決方案，請造訪 www.simplymeet.me。個人可以永久免費存取。 Harmonizely 是一款免費的排程工具，它提供了可靠、易於使用且快速的解決方案來安排與客戶的會議。它與您的線上日曆整合：Google、iCloud、FastMail、Nextcloud、Zoho 或任何 CalDAV 相容日曆。借助 Zapier 集成，您可以將 Harmonizely 連接到 1,000 多個應用程式。
3veta
3veta.com
3veta 是一整套適用於遠距團隊的預約安排和視訊會議工具。突出的用例：→ 預約安排（預訂頁面、共享團隊日曆、雙向日曆同步、與 Microsoft Exchange、Google 日曆、Apple 日曆同步；會議提醒等）→ 全高清視訊會議→ 自訂品牌（（可以整個體驗完全白標） → 與5000 多個其他網路應用程式集成
Avoma
avoma.com
Avama 是面向客戶團隊的端到端人工智慧會議助理。其人工智慧技術可協助面向客戶的團隊在重要會議之前、期間和之後捕捉重要的客戶資訊。 Avama 分析對話見解和情報，幫助銷售代表縮短銷售週期並取悅更多客戶。透過 Avama，您可以自動記錄所有會議、取得完整的文字記錄和摘要筆記，以及直接同步到 CRM 的可操作見解。透過直接在記錄中搜尋並使用已確定的主題來準確找到您要查找的內容，可以更快地查看通話和會議。 Avama 與您最喜歡的工具無縫整合。
GReminders
greminders.com
GReminders 發送簡訊/簡訊/電子郵件/電話提醒或跟進，並允許線上安排，專為 Google 日曆和 Microsoft Outlook/Office 365、Retail 和 Wealthbox 建置。 GReminders 使用您現有的日曆，按照您的工作方式工作。消除缺席並消除所有來回的預約安排。與 Zoom、GoToMeeting、Webex、Google Meet、Microsoft Teams、Skype 等整合。 GReminders 具有強大的約會提醒和會議日程提醒功能。最好的預約安排應用程式之一，它提供預約提醒作為簡訊服務。現在您可以使用 Google 或 Micros...
Cronofy
cronofy.com
公司依靠 Cronofy 使用面試安排工具、嵌入式組件和 API 來支援他們的安排。對招募人員來說，招募就是關係。這不是管理行政部門來支持你的關係。這也不是與日曆和無休止的日記管理搏鬥。透過 Cronofy 強大的日程安排軟體，告別重複預訂和日程安排衝突。迎接面試官和候選人喜愛的更順暢的日程安排。更快安排面試 – 快 12 倍。直接從 ATS 中利用這些節省時間的功能。我們與 80 多個 ATS 整合。 - 我們的面試安排程序可以讓您告別來回的電子郵件。產生一次性會議請求鏈接，其中可以包含多人的可用性和自訂設定。您的團隊在為候選人和招募經理提供預約、會議或面試時間時，可以與他們分享即時空閒情況...
MeetFox
meetfox.com
MeetFox 是一款基於雲端的應用程序，可讓線上會議變得輕鬆。各種規模的企業都可以安排約會、主持瀏覽器內視訊通話、收取會議費用、透過自動發票向客戶開立帳單並處理即時付款。
Sidekick
sidekickai.com
透過人工智慧和語言處理建構更智慧的調度軟體。花言巧語已經夠多了，簡單地說，我們幫助您簡化日程安排。我們提供了幾種為使用者安排會議的方法。請在我們的網站上查看我們的產品導覽以了解更多資訊。
lemcal
lemcal.com
lemcal 是您預訂更多會議所需的第一個工具。使用代表您的客製化預訂頁面更快地開始安排。透過lemcal，您可以： → 在幾秒鐘內產生個人化預訂頁面→ 更快、更輕鬆地安排所有會議→ 透過銷售整合優化您的冷外展→ 一鍵匯入您的Calendly 日程安排1,000 多家公司已改用lemcal 開始日程安排自動駕駛儀。另外，它是免費的。無需卡。使用 lemcal 對您的排程連結進行升級。
CallPage
callpage.io
CallPage 是您網站上的一個小部件，可協助您的網站訪客在 28 秒內透過免費電話與您聯繫。 CallPage 小工具可讓您致電網站訪客，並協助您額外獲得 30-125% 的潛在客戶。透過 CallPage，您可以輕鬆： - 增加優質潛在客戶數量 - 降低客戶獲取成本 - 提高轉換率 - 改善客戶體驗
Rezrva
rezrva.com
在線上安排客戶、預訂服務並管理您的日程。 透過預訂軟體，您可以每天 24 小時快速輕鬆地安排客戶、管理服務、自動化您的日程安排並增加您的銷售額、優化您的時間、減少缺勤並發展您的業務。
Arrangr
arrangr.com
Arrangr 是安排商務會議最快、最簡單的方式 - 無論是虛擬會議還是面對面會議。不再需要無數的電子郵件、簡訊和/或電話來安排日期和時間。不再需要搜尋 URL 或 PIN 來組織視訊聊天或電話會議。無需再打開另一個瀏覽器來搜尋具有合適氛圍和位置的咖啡館來舉辦重要會議。 Arrangr 將所有這些任務整合到一個簡單的服務中，密切注意速度、簡單性和清晰度。只需 30 秒，即可以我們都希望和需要的「一勞永逸」的方式組織一次完整的會議。
Flexperto
flexperto.com
Flexperto 為您帶來通訊雲，以實現更有效率的銷售。銷售部門過去線下做的所有事情現在都可以在線進行：安排客戶預約、透過視訊聊天澄清問題、一起編輯文件、簽署合約或透過 Whatsapp 打招呼。
GoodTime
goodtime.io
GoodTime 透過以人為本的 AI 提升整個招募體驗，同時將 90% 的面試管理任務自動化。我們的平台深受 Hubspot、Spotify、Priceline 和 Lyft 等公司的全球人才團隊的信賴，不僅可以自動安排面試時間，還可以讓候選人和麵試官在整個招聘過程中保持深度參與。獲得強大的見解和人工智慧驅動的建議，以簡化流程並確保每位面試官始終做好充分準備。結果呢？卓越的候選人體驗將持續為您帶來頂尖人才。憑藉自動多日面試安排、簡訊和 WhatsApp 通訊、工作流程自動化、智慧面試官選擇以及強大的數據和基準報告等先進功能，我們正在幫助企業公司將招募時間縮短一半。請造訪 Goodtime.i...
Leadmonk
leadmonk.io
Leadmonk 是一個銷售自動化平台，可協助收入團隊透過隨時隨地進行即時資格、路由和安排（無論是 Web 表單、推銷電話、行銷活動等），將潛在客戶轉換為會議。即時潛在客戶資格 - 建立即時潛在客戶資格跟踪，根據潛在客戶自行提供的資訊和豐富的數據對其進行評估。垃圾會議減少90%，合格會議增加35%。您可以使用個人或臨時電子郵件網域以及未經驗證的電子郵件地址輕鬆過濾潛在客戶。即時潛在客戶路由 - 根據複雜的條件立即路由潛在客戶，並在您的網站上顯示日曆，以便潛在客戶預訂會議。不再有漫長的銷售週期。直接與合格的領導者參加會議。從隱藏欄位路由您的潛在客戶 - 使用 Clearbit 或 ZoomInf...
ModernLoop
modernloop.com
ModernLoop 透過面試安排、面試官培訓操作和綜合分析幫助提高招募操作的效率。該解決方案與電子郵件、日曆、Slack、Zoom/Google Meets 和您的申請人追蹤系統集成，可幫助您為您的團隊提供最佳的候選人體驗和內部招聘體驗。我們的平台幫助招募團隊、小型團隊和時間有限的團隊更有效地參與。您將能夠： - 找到完美的面試時間表，並立即交付 - 提供一流的候選人體驗 - 更快地培訓內部面試官 - 定制您的面試官需求 - 使用招聘績效指標做出數據驅動的決策 查看我們在Modernloop.io
Cirrus Insight
cirrusinsight.com
Cirrus Insight 是一款針對銷售人員的 Gmail 和 Outlook 外掛程式。適用於 Gmail 和 Outlook 的 Cirrus Insight 銷售支援平台成立於 2011 年，提供具有世界級 Salesforce 整合的一體化銷售生產力平台。我們明白了。您在收件匣中工作以與客戶聯繫。您需要所有工具才能在一個地方完成交易。與潛在客戶聯繫、設定溫暖活動、安排會議並追蹤附件，所有這些都可以從您的收件匣中完成。透過我們的 Salesforce 集成，您無需離開收件匣即可將資訊記錄到 Salesforce。沒有人喜歡忙碌的工作。現在，您可以在工作時查看和更新 Salesfo...
Zipteams
zipteams.com
專為內部銷售和客戶成功團隊設計的智慧會議室，可提供即時客戶背景、見解和建議，使客戶會議更具吸引力和成果。
Kronologic
kronologic.com
Kronologic 透過自動發送邀請和邀請電子郵件混合訊息、使用 AI 協商會議時間調整（在整個團隊中協調）來加速收入成長。
Setster
setster.com
Setster 為任何企業或部門提供無縫預約安排。它可以自動執行複雜的調度規則和工作流程，同時每次都提供自訂的使用者體驗。無論您的公司管理龐大的分支機構和地點網絡，還是僅僅需要虛擬會議解決方案，Setster 的雲端驅動或本地部署替代方案都旨在隨著您的成長而擴展，為您不斷變化的需求提供令人放心的解決方案。輕鬆管理日程安排和資源，提高工作效率，並減少因缺席而造成的高昂費用。其功能強大、包羅萬象的平台包括豐富的功能集，可由產品負責人輕鬆配置，或透過 API 和開發人員工具集以程式設計方式配置。與 Setster 一起做更多事情。
Re:catch
recatch.cc
Re:catch 是一款基於雲端的銷售漏斗自動化軟體，使收入團隊能夠透過優化潛在客戶速度和收入時間來實現收入加速。
Nylas
nylas.com
全球數十萬名開發人員使用 Nylas 來提高速度，並透過最先進的 API 無縫建立可自訂的電子郵件和日程安排功能。 Nylas 是唯一一個讓開發人員透過單一整合普遍存取電子郵件、日曆和聯絡人提供者的平台。開發人員及其團隊越來越多地求助於 Nylas 來快速、安全地啟動關鍵功能，使他們能夠在基礎設施上花費更少的時間，而將更多的時間用於建立具有無限潛力的軟體。請訪問 www.nylas.com 以了解更多信息，並在 LinkedIn、Twitter 和 YouTube 上關注我們。
DaySchedule
dayschedule.com
先進的預約、服務和網路研討會安排軟體，可提高團隊效率、減少缺席情況，並在單一平台上組織所有會議、服務預訂和通話
Weezly
weezly.com
Weezly 是一個突破性的平台，它重新定義了企業與潛在客戶的溝通方式，將日程安排的效率與視訊訊息的個人風格以及螢幕錄製的多功能性相結合。 Weezly 旨在簡化外展流程，使企業能夠以更有意義、更有效率的方式與客戶建立聯繫。觀看演示：https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly 功能： 預訂頁面：透過反映您的空閒時間的可自訂預訂頁面簡化安排會議的過程。此功能使客戶可以輕鬆預約，無需來回發送電子郵件，從而簡化了您的日程安排流程。時段選擇器：讓受邀者選擇最適合他們的會議時間，為他們提供支援。您提出可用時間，他們會選擇最適合他們的時間，從而使日...
AppointmentCore
get.appointmentcore.com
一個基於雲端的調度平台，適合希望加快銷售和履行流程的成長型領導者。
Default
default.com
Default 透過捆綁自動化、調度、資格、路由、報告和豐富來消除手動工作流程並消除技術堆疊的複雜性。透過一個統一平台，自動化那些會破壞您的管道的手動工作流程，同時簡化收入運作。
Apptoto
apptoto.com
使用 Apptoto 的預約管理軟體，減少昂貴的缺席預約，並確保您的客戶和患者準時出現並做好充分準備。 Apptoto 是一個針對預約業務的自動預約提醒、線上日程安排和客戶訊息平台。 Apptoto 幾乎可以與任何日曆同步，包括 Google 日曆、Outlook、Microsoft Exchange、Salesforce、Clio 等，以便在一個易於掃描的介面中顯示您即將到來的約會。透過簡訊、電子郵件或語音電話自動發送自訂預約提醒和確認訊息。此外，還可以透過雙向訊息與客戶即時交談，使客戶能夠透過線上預訂頁面安排自己的預約，並透過高級報告進行分析。透過 Apptoto，您將增加收入、減少手動調...
Engageware
engageware.com
Engageware 是唯一一家全面的客戶參與解決方案供應商，讓企業和組織在第一次互動時解決客戶的需求。 Engageware 的端到端客戶參與平台由對話式和生成式人工智慧提供支持，可自動回應日常問題，提供對知識庫的即時訪問，並為組織提供客戶旅程的整體視圖。收購Aivo 後，銀行、金融服務、零售、健康和教育領域的700 多家組織依靠Engageware 的解決方案來推動成長，提高銷售額和轉換率，改善多通路客戶體驗，實現客戶服務自動化，並降低成本。 Engageware 的平台允許同步管道切換以及強大的數據和分析，為策略性業務決策提供訊息，從而推動成長、提高效率和加強客戶關係。 Engagewa...
RevenueHero
revenuehero.io
RevenueHero 是一款入站收入加速產品，可為 B2B 收入團隊處理即時會議安排和各種複雜程度的線索路由。 RevenueHero 與您的潛在客戶捕獲表單集成，以鑑定潛在客戶並即時安排他們與您團隊中合適的代表之間的會議。 RevenueHero 協助團隊縮短銷售週期，並縮短潛在客戶的周轉時間。