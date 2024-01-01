業務調度軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝南

Leadmonk

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Leadmonk 是一個銷售自動化平台，可協助收入團隊透過隨時隨地進行即時資格、路由和安排（無論是 Web 表單、推銷電話、行銷活動等），將潛在客戶轉換為會議。即時潛在客戶資格 - 建立即時潛在客戶資格跟踪，根據潛在客戶自行提供的資訊和豐富的數據對其進行評估。垃圾會議減少90%，合格會議增加35%。您可以使用個人或臨時電子郵件網域以及未經驗證的電子郵件地址輕鬆過濾潛在客戶。即時潛在客戶路由 - 根據複雜的條件立即路由潛在客戶，並在您的網站上顯示日曆，以便潛在客戶預訂會議。不再有漫長的銷售週期。直接與合格的領導者參加會議。從隱藏欄位路由您的潛在客戶 - 使用 Clearbit 或 ZoomInf...