業務調度軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 荷屬阿魯巴

Weezly

weezly.com

Weezly 是一個突破性的平台，它重新定義了企業與潛在客戶的溝通方式，將日程安排的效率與視訊訊息的個人風格以及螢幕錄製的多功能性相結合。 Weezly 旨在簡化外展流程，使企業能夠以更有意義、更有效率的方式與客戶建立聯繫。觀看演示：https://www.youtube.com/watch?v=_UhbwEoVTwM Weezly 功能： 預訂頁面：透過反映您的空閒時間的可自訂預訂頁面簡化安排會議的過程。此功能使客戶可以輕鬆預約，無需來回發送電子郵件，從而簡化了您的日程安排流程。時段選擇器：讓受邀者選擇最適合他們的會議時間，為他們提供支援。您提出可用時間，他們會選擇最適合他們的時間，從而使日...