Web 應用程式的專屬商店

找到合適的軟體和服務。

WebCatalog Desktop

使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。

下載 WebCatalog
了解更多
全部
書籍
商務
教育
娛樂
金融
飲食
圖像與設計
健康和保健
生活風格
藥物
音樂與音訊
新聞
照片和影片
生產力工具
參考
購物
社群網路
軟體開發
體育
旅遊
實用工具
天氣
商業計劃軟體
目錄
最受歡迎
最近新增

商業計劃軟體 - 最受歡迎的應用程式

商業計劃軟體旨在幫助創建、管理和共享新企業或投資的商業計劃。該軟體可協助使用者確定開展新業務或開展重大專案所需的目標、策略和財務要求。它還概述了與新公司或專案相關的機會和風險。企業家，特別是那些尋求外部投資的企業家，主要使用商業計劃軟體。此外，希望為新專案獲得資金的員工也可以利用它。 區分業務計劃軟體和策略規劃軟體非常重要。策略規劃軟體用於持續的策略運營，並在業務計劃成功實施後發揮作用。商業計劃軟體通常與會計軟體整合以產生財務報表，並與文件產生軟體整合以建立投資者文件。

提議新的應用程式


LivePlan

LivePlan

liveplan.com

LivePlan 是一款雲端業務計劃軟件，幫助小型企業和初創公司簡化商業計劃、預算、預測及績效追蹤。

IdeaBuddy

IdeaBuddy

ideabuddy.com

IdeaBuddy是一款創新業務計劃軟體，幫助企業家和初創企業發展點子、驗證商業概念並制定計劃，簡單易用，並提供可編輯的模板和指南。

Upmetrics

Upmetrics

upmetrics.co

Upmetrics是一款業務計劃軟件，利用AI簡化計劃撰寫、財務預測及團隊協作，適合創業者和小型企業使用。

Vizologi

Vizologi

vizologi.com

Vizologi是一款基於AI的工具，幫助用戶自動生成商業計劃，提供市場研究和競爭分析，便於業務發展和策略規劃。

Planium Pro

Planium Pro

planiumpro.com

Planium Pro 是一款幫助商業顧問、會計師及顧問創造新收入來源的應用程式，提供策略規劃所需的各種工具與資源。

Maus

Maus

maus.com

Maus是一個全面的策略規劃平台，可用於財務和退出規劃，幫助用戶制定、實施和測量商業計劃，以實現增長。

Bizplan

Bizplan

bizplan.com

Bizplan是一款業務計劃軟件，幫助用戶創建、管理和籌集資金，提供指導、模板和自動化財務預測工具。

Cuttles

Cuttles

cuttles.io

Cuttles是一款業務計劃工具，幫助用戶制定商業計劃、預算和財務預測，適合初學者和企業家使用。

Modeliks

Modeliks

modeliks.com

Modeliks是一款業務計劃軟件，專為初創企業和中小企業提供創建推銷甲板、商業計劃及投資者報告的工具，支持團隊協作。

探索

Desktop

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.