商業計劃軟體 - 最受歡迎的應用程式

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商業計劃軟體旨在幫助創建、管理和共享新企業或投資的商業計劃。該軟體可協助使用者確定開展新業務或開展重大專案所需的目標、策略和財務要求。它還概述了與新公司或專案相關的機會和風險。企業家，特別是那些尋求外部投資的企業家，主要使用商業計劃軟體。此外，希望為新專案獲得資金的員工也可以利用它。 區分業務計劃軟體和策略規劃軟體非常重要。策略規劃軟體用於持續的策略運營，並在業務計劃成功實施後發揮作用。商業計劃軟體通常與會計軟體整合以產生財務報表，並與文件產生軟體整合以建立投資者文件。
提議新的應用程式
LivePlan
liveplan.com
LivePlan 是一款雲端業務計劃軟件，幫助小型企業和初創公司簡化商業計劃、預算、預測及績效追蹤。
IdeaBuddy
ideabuddy.com
IdeaBuddy是一款創新業務計劃軟體，幫助企業家和初創企業發展點子、驗證商業概念並制定計劃，簡單易用，並提供可編輯的模板和指南。
Upmetrics
upmetrics.co
Upmetrics是一款業務計劃軟件，利用AI簡化計劃撰寫、財務預測及團隊協作，適合創業者和小型企業使用。
Vizologi
vizologi.com
Vizologi是一款基於AI的工具，幫助用戶自動生成商業計劃，提供市場研究和競爭分析，便於業務發展和策略規劃。
Planium Pro
planiumpro.com
Planium Pro 是一款幫助商業顧問、會計師及顧問創造新收入來源的應用程式，提供策略規劃所需的各種工具與資源。
Maus
maus.com
Maus是一個全面的策略規劃平台，可用於財務和退出規劃，幫助用戶制定、實施和測量商業計劃，以實現增長。
Bizplan
bizplan.com
Bizplan是一款業務計劃軟件，幫助用戶創建、管理和籌集資金，提供指導、模板和自動化財務預測工具。
Cuttles
cuttles.io
Cuttles是一款業務計劃工具，幫助用戶制定商業計劃、預算和財務預測，適合初學者和企業家使用。
Modeliks
modeliks.com
Modeliks是一款業務計劃軟件，專為初創企業和中小企業提供創建推銷甲板、商業計劃及投資者報告的工具，支持團隊協作。