商業計劃軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 中國澳門特別行政區

Vizologi

vizologi.com

Vizologi 是一種基於人工智慧的工具，旨在促進業務策略。該工具充當業務計劃產生器，自動制定業務計劃，以節省用戶時間並提供富有洞察力的分析。 Vizologi 幫助用戶產生無限數量的商業想法，提供了一個集思廣益的平台。它在提供有關市場和競爭對手的見解方面同樣有效，從而促進商業智慧。 它使用人工智慧來加速商業計劃的創建過程，包括研究、市場分析、業務設計和原型設計等要素。 使用 Vizologi 的另一個好處是可以存取知識庫，從而有助於識別新的商機。此外，這位人工智慧專家也接受過領先公司策略的培訓，增強了其提供準確分析和全面回饋的能力。 事實證明，Vizologi 對包括策略家、創意人...