商業計劃軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 加拿大

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商業計劃軟體旨在幫助創建、管理和共享新企業或投資的商業計劃。該軟體可協助使用者確定開展新業務或開展重大專案所需的目標、策略和財務要求。它還概述了與新公司或專案相關的機會和風險。企業家，特別是那些尋求外部投資的企業家，主要使用商業計劃軟體。此外，希望為新專案獲得資金的員工也可以利用它。 區分業務計劃軟體和策略規劃軟體非常重要。策略規劃軟體用於持續的策略運營，並在業務計劃成功實施後發揮作用。商業計劃軟體通常與會計軟體整合以產生財務報表，並與文件產生軟體整合以建立投資者文件。
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LivePlan
liveplan.com
LivePlan 簡化了小型企業和新創公司的業務規劃、預算、預測和績效追蹤。成為更有自信的企業主，並從第一天起就透過 LivePlan 策略性地管理您的業務。 LivePlan 適用於任何企業、任何階段。無論您是希望制定商業計劃或共同尋求資金，還是您目前是企業主，希望制定預測作為未來的路線圖 - LivePlan 都可以幫助您輕鬆規劃、資助和發展業務。透過逐步說明、專家指導、教程、網路研討會和 500 多個範例商業計劃 - 創建專業的商業計劃從未如此簡單。無需複雜的電子表格或數字運算。 LivePlan 具有內建公式的自動化財務意味著您的預測和財務非常準確。與貸方、投資者和內部團隊快速分享您的...
IdeaBuddy
ideabuddy.com
IdeaBuddy 是一款創新的商業規劃軟體，可幫助企業家和新創公司發展想法、創建商業模式、驗證商業理念並制定令人印象深刻的商業計劃。所有這些都附帶逐步指南和可編輯範本。該工具簡單、容易、使用起來很有趣！
Upmetrics
upmetrics.co
Upmetrics 是一款商業計劃軟體，利用人工智慧徹底改變了商業計劃，幫助企業家和小型企業主在商業計劃流程和成長策略中取得成功。使用 Upmetrics AI Assistant 編寫商業計劃比以往更容易！它可以幫助您產生文字、重寫內容、縮短或擴展文本，還可以讓您調整語氣。該工具透過逐步指導、400 多個範例業務計劃和自動化財務，簡化了業務計劃的編寫。使用 Upmetrics 制定完善且全面的商業計劃將吸引投資者並鼓勵他們投資您的想法。計劃擴展您的業務？使用 Upmetrics 預測財務狀況、準備預算並做出自信的財務決策。全球超過 11 萬多名企業家使用 Upmetrics 來規劃他們的業務...
Vizologi
vizologi.com
Vizologi 是一種基於人工智慧的工具，旨在促進業務策略。該工具充當業務計劃產生器，自動制定業務計劃，以節省用戶時間並提供富有洞察力的分析。 Vizologi 幫助用戶產生無限數量的商業想法，提供了一個集思廣益的平台。它在提供有關市場和競爭對手的見解方面同樣有效，從而促進商業智慧。 它使用人工智慧來加速商業計劃的創建過程，包括研究、市場分析、業務設計和原型設計等要素。 使用 Vizologi 的另一個好處是可以存取知識庫，從而有助於識別新的商機。此外，這位人工智慧專家也接受過領先公司策略的培訓，增強了其提供準確分析和全面回饋的能力。 事實證明，Vizologi 對包括策略家、創意人...
Bizplan
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Cuttles
cuttles.io
夢想家和企業家如何提出想法並建立新創公司來創建您的融資演講稿。寫下你的商業計劃。做好你的財務。規劃你的路線圖。接受創業培訓並向任何人展示一切。創業比以往任何時候都更簡單、更快捷、更有影響力。
Planium Pro
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無論您是商業顧問、會計師還是顧問，Planium Pro 都可以讓您為您的企業創造新的收入來源，而無需分配過多的資源或額外的員工。透過我們精心設計的引人入勝的儀表板、自動化目錄、附錄、高解析度動態圖表、知識庫、教育資源和範例規劃、溝通管道和行業基準，Planium Pro 涵蓋了您客戶的所有策略規劃需求。
Modeliks
modeliks.com
Modeliks 是一款商業規劃軟體，可協助新創公司和中小企業建立宣傳資料、商業或財務計劃以及投資者報告。單獨或與團隊合作制定計劃，並與投資者和外部利害關係人分享。引導式業務規劃軟體，無需任何經驗。
Maus
maus.com
策略規劃和執行可倍增業務價值。 Maus 是一個用於策略、財務和退出規劃的一體化平台，可將偉大的想法轉化為行動。在一個易於使用的平台中，您可以規劃、實施、衡量和發展您的業務。僅僅制定一個計劃是不夠的。透過 Maus，您可以將策略轉變為成功路線圖，同時與您的財務和業務價值目標保持一致