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商業音樂軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

商業音樂軟體使企業能夠存取完全授權的音樂目錄，使他們能夠創造一種引人入勝的品牌氛圍，吸引客戶的注意力並培養忠誠度。這些解決方案通常包括專業策劃的播放清單或用於建立適合品牌形象的自訂播放清單的選項。根據企業的偏好，可以選擇串流媒體和實體音樂設備。商業音樂廣泛應用於餐廳、酒吧和零售店等實體場所，但它也可以整合到網站、應用程式或活動中。

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Chartmetric

Chartmetric

chartmetric.com

Chartmetric是一個音樂數據分析平台，提供流媒體和社交媒體數據，幫助音樂專業人士評估績效和市場趨勢。

KABOB

KABOB

kabob.io

Kabob是一個綜合零售技術平台，提供數字標牌、背景音樂、員工管理等應用，以支援連鎖商店的運營和客戶體驗。

Rockbot

Rockbot

rockbot.com

Rockbot是一個為企業提供背景音樂解決方案的應用，支持自定義播放列表和遠程管理，適用於各行業的客戶體驗提升。

Soundtrack Your Brand

Soundtrack Your Brand

soundtrackyourbrand.com

Soundtrack Your Brand 是一種商業音樂串流服務，提供超過 1 億首已授權音樂，適合餐廳、酒吧、酒店等場所使用。

Voicefinder

Voicefinder

voicefinder.io

Voicefinder 是一個專業服務市場，連結地球上最好的人類聲音。 Voicefinder 是一款完美的創意工具，旨在幫助電影製作人和公司進行創意過程。我們希望世界聽起來更好、更人性化。我們的願景很簡單：我們希望將世界上最好的人類聲音連結到創作者和企業，我們的使命是幫助釋放每個人才的潛力，創造經濟機會，讓世界各地的人們過上更美好的生活。

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