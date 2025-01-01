KABOB

kabob.io

Kabob Retail Cloud 是一個綜合零售技術平台，旨在支援連鎖店和品牌。該平台提供了一套核心和擴展應用程序，幫助企業自動化和簡化其營運的各個方面。 Kabob 提供的核心應用程式包括： * 顯示器 - 數位看板管理解決方案，用於跨多個顯示器和裝置進行集中控制和內容同步。 * BGM（背景音樂）- 店內音訊管理，允許遠端控制和更新背景音樂和促銷訊息。 * 員工管理 - 用於培訓、安排和管理商店員工的工具。 除了核心應用程式之外，Kabob 還提供一系列擴展應用程式來支援行銷、營運和其他業務功能，例如： * 數位行銷 - 用於內容管理、全通路行銷和線上調查的工具。 * 自動化操作 ...