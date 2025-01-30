商業音樂軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 汶萊

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
商業音樂軟體使企業能夠存取完全授權的音樂目錄，使他們能夠創造一種引人入勝的品牌氛圍，吸引客戶的注意力並培養忠誠度。這些解決方案通常包括專業策劃的播放清單或用於建立適合品牌形象的自訂播放清單的選項。根據企業的偏好，可以選擇串流媒體和實體音樂設備。商業音樂廣泛應用於餐廳、酒吧和零售店等實體場所，但它也可以整合到網站、應用程式或活動中。
提議新的應用程式
Chartmetric
chartmetric.com
利用數據的力量推動音樂發展。 Chartmetric 是一個一體化平台，為音樂產業專業人士提供全面的串流媒體和社交數據，幫助他們在音樂領域創造成功的職業生涯。
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud 是一個綜合零售技術平台，旨在支援連鎖店和品牌。該平台提供了一套核心和擴展應用程序，幫助企業自動化和簡化其營運的各個方面。 Kabob 提供的核心應用程式包括： * 顯示器 - 數位看板管理解決方案，用於跨多個顯示器和裝置進行集中控制和內容同步。 * BGM（背景音樂）- 店內音訊管理，允許遠端控制和更新背景音樂和促銷訊息。 * 員工管理 - 用於培訓、安排和管理商店員工的工具。 除了核心應用程式之外，Kabob 還提供一系列擴展應用程式來支援行銷、營運和其他業務功能，例如： * 數位行銷 - 用於內容管理、全通路行銷和線上調查的工具。 * 自動化操作 - 訂單排隊、預訂和餐桌管理以及菜單板同步的解決方案。 * AIoT（人工智慧物聯網）—用於遠端設備管理、臉部偵測、社交距離監控和餐桌佔用追蹤的智慧型系統。 * 員工管理 - 用於培訓、安排和管理商店員工的工具。 Kabob 將自己定位為連鎖品牌的一站式平台，提供一整套基於雲端的解決方案，以簡化和自動化零售營運的各個方面。該平台聲稱提供跨平台支援、可擴展性以及與第三方系統的輕鬆整合。 該公司業務遍及全球，在中國大陸、台灣、新加坡和日本設有直接分支機構，並在加拿大和澳洲設有經銷商合作夥伴。 Kabob 服務於多種行業，包括快餐連鎖店、傳送帶壽司店、斯堪的納維亞家居品牌，甚至美國的 VR 咖啡館。 Kabob Retail Cloud 似乎是一個強大且多功能的零售技術平台，旨在幫助連鎖企業透過使用人工智慧、物聯網和基於雲端的解決方案來優化營運、增強客戶體驗並提高效率。
Rockbot
rockbot.com
自2010年以來，Rockbot一直是媒體企業行業的先驅。 Rockbot通過備受讚譽的單平台解決方案提供音樂，電視，數字標牌和廣告，使世界上最大的公司，特許經營和成千上萬的中小型企業能夠提供最佳的地點客戶體驗。 Rockbot的客戶在Google的支持下，並受到北美近50,000家企業的信任，包括Planet Fitness，Walmart，Shake Shack和Ashley Furniture。
Soundtrack Your Brand
soundtrackyourbrand.com
商業音樂串流變得簡單。播放世界上最大的商業目錄中超過 1 億首歌曲的完全授權音樂！ Soundtrack Your Brand（原 Spotify for Business）提供合法的全球服務，提供像個人串流平台一樣的彈性。非常適合透過音樂提升品牌的企業；包括餐廳、酒吧、飯店和零售店。聆聽 Soundtrack 音樂策展人提供的 1,300 多個現成的播放列表，或獲得靈感來創建自己的播放清單。利用客製化工具，例如音樂安排、客戶訊息、Spotify 導入和明確的歌詞過濾器。使用 Soundtrack 應用程式控制聲音，或根據您的喜好從桌面進行操作。立即造訪 SoundtrackYourBrand.com！
Voicefinder
voicefinder.io
Voicefinder 是一個專業服務市場，連結地球上最好的人類聲音。 Voicefinder 是一款完美的創意工具，旨在幫助電影製作人和公司進行創意過程。我們希望世界聽起來更好、更人性化。我們的願景很簡單：我們希望將世界上最好的人類聲音連結到創作者和企業，我們的使命是幫助釋放每個人才的潛力，創造經濟機會，讓世界各地的人們過上更美好的生活。