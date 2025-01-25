商業音樂軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿拉伯聯合大公國

KABOB

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Kabob Retail Cloud 是一個綜合零售技術平台，旨在支援連鎖店和品牌。該平台提供了一套核心和擴展應用程序，幫助企業自動化和簡化其營運的各個方面。 Kabob 提供的核心應用程式包括： * 顯示器 - 數位看板管理解決方案，用於跨多個顯示器和裝置進行集中控制和內容同步。 * BGM（背景音樂）- 店內音訊管理，允許遠端控制和更新背景音樂和促銷訊息。 * 員工管理 - 用於培訓、安排和管理商店員工的工具。 除了核心應用程式之外，Kabob 還提供一系列擴展應用程式來支援行銷、營運和其他業務功能，例如： * 數位行銷 - 用於內容管理、全通路行銷和線上調查的工具。 * 自動化操作 - 訂單排隊、預訂和餐桌管理以及菜單板同步的解決方案。 * AIoT（人工智慧物聯網）—用於遠端設備管理、臉部偵測、社交距離監控和餐桌佔用追蹤的智慧型系統。 * 員工管理 - 用於培訓、安排和管理商店員工的工具。 Kabob 將自己定位為連鎖品牌的一站式平台，提供一整套基於雲端的解決方案，以簡化和自動化零售營運的各個方面。該平台聲稱提供跨平台支援、可擴展性以及與第三方系統的輕鬆整合。 該公司業務遍及全球，在中國大陸、台灣、新加坡和日本設有直接分支機構，並在加拿大和澳洲設有經銷商合作夥伴。 Kabob 服務於多種行業，包括快餐連鎖店、傳送帶壽司店、斯堪的納維亞家居品牌，甚至美國的 VR 咖啡館。 Kabob Retail Cloud 似乎是一個強大且多功能的零售技術平台，旨在幫助連鎖企業透過使用人工智慧、物聯網和基於雲端的解決方案來優化營運、增強客戶體驗並提高效率。