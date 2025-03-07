商業智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美國

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
推出分析軟體已成為企業數位化發展的關鍵焦點，主要重點是部署商業智慧 (BI) 工具。這些 BI 解決方案在提供對公司資料環境的洞察方面發揮著至關重要的作用。透過實現業務數據的可視化和理解，它們使員工能夠做出明智的決策，從而為公司帶來積極的成果。鑑於當今企業可以獲得大量數據，整合某種形式的 BI 軟體對於增強對此類數據的理解和可操作性幾乎是必不可少的。
提議新的應用程式
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，允許用戶創建社交媒體圖形，演示文稿，海報，文檔和其他視覺內容。用戶可以從許多專業設計的模板中進行選擇，並編輯設計並通過拖放界面上傳自己的照片。該平台可以免費使用，並提供付費訂閱，例如Canva Pro和Canva for Enterprise，以提供其他功能。用戶還可以支付打印和發貨的實體產品。根據2019年的籌集資金為32億美元，在190個國家/地區擁有超過2000萬用戶。2020年6月，Canva籌集了6000萬美元，估價為60億美元。這幾乎使2019年的最後一次估值翻了一番。
Kittl
kittl.com
Kittl AI 是一款設計工具，它使用深度學習模型來理解用戶的文本，並在幾秒鐘內將其轉換為具有視覺吸引力的圖像或剪貼畫。 該工具非常適合設計創作，無論是引人注目的商品設計還是社交媒體貼文。無論技能水平如何，用戶都可以使用 Kittl AI 的文本到圖像和文本到剪貼畫功能輕鬆學習新的設計技術，只需單擊幾下即可根據文本描述生成令人驚嘆的圖像、插圖或照片。 產生的內容將被儲存並可從「上傳」部分存取。 Kittl AI 只需單擊即可刪除剪貼畫的背景，並且該工具提供圖像和剪貼畫樣式預設，以幫助用戶找到所需的樣式。 Kittl AI 上的人工智慧生成圖像是使用深度學習模型製作的，使用戶能夠更快地創建並節省資金和資源。使用者可以將人工智慧產生的內容用於商業項目，前提是他們遵守 Kittl 的使用和授權條款。 該工具提供了專門的幫助中心，讓使用者可以聯繫 Kittl 支援人員以獲得設計方面的協助。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（以前是Google Data Studio）是一種在線工具，用於將數據轉換為Google在2016年3月15日推出的可自定義信息的信息報告和儀表板，這是Enterprise Google Analytics 360 Suite的一部分。 通過交互式儀表板和精美的報告啟動更明智的業務決策，以釋放數據的力量。
Tableau
tableau.com
Tableau是一個分析平台，它改變了我們使用數據來解決問題的方式，使人們和組織能夠充分利用他們的數據。 Tableau是最廣泛，最深的端到端數據和分析平台。通過完全集成的數據管理和治理，視覺分析和數據講故事以及協作，確保負責任地使用數據並推動更好的業務成果- 與Salesforce在Tableau Pulse中建立的行業領先的愛因斯坦都可以重新想像數據體驗，這使數據變得更加重要每個人都可以使用數據可視化工具的專業知識。 Tableau Pulse可用於Tableau Cloud用戶，並利用Tableau AI的功能以更具個性化，上下文和智能的方式傳遞數據。在https://tableau.com/pulse Tableau Cloud上了解更多信息，以快速，靈活，直觀的分析能力更聰明，洞察力驅動的決策。在世界＃1分析平台上體驗完全託管的基於雲的企業級解決方案。 Tableau Prep Builder提供了一種現代的數據準備方法，使其更快，更易於組合，形狀和清潔數據進行分析。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩市場開發的技術。除了iGaming 之外，GeoComply 還為串流影音廣播公司以及線上銀行、支付和加密貨幣行業提供地理位置詐欺偵測解決方案，建立了令人印象深刻的客戶名單，包括Akamai、Amazon Prime Video、BBC、BetMGM 、DraftKings 和FanDuel。
SalesRabbit
salesrabbit.com
Salesrabbit的軟件可幫助現場銷售團隊更快，更智能。他們的解決方案使用數字工具解決了銷售組織的所有主要痛苦點。鉛和區域管理，代表績效跟踪，數字合同，潛在客戶生成等功能。他們還提供多種附加服務，例如培訓庫，地理覆蓋的營銷平台和房主信息，以幫助您更聰明地銷售。最重要的是，他們與您和您的公司親自合作，以確保您獲得所需的結果。在salesrabbit.com上了解有關它們的更多信息。
Metabase
metabase.com
在公司內部分享資料和分析的最快、最簡單的方法。您可以在 5 分鐘內安裝一個開源商業智慧伺服器，連接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它來建立圖表、儀表板和夜間電子郵件報告。
Looker
looker.com
Looker 正在為現代公司重塑商業智慧。 Looker 的工作方式與網路的工作方式相同：基於瀏覽器，其獨特的建模語言可讓任何員工利用最佳資料分析師的工作成果。 Looker 100% 在資料庫內運行，利用最新、最快的分析資料庫，即時取得真實結果。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用於建立和共享即時業務儀表板的輕鬆工具。 Geckoboard 旨在幫助團隊領導為其團隊和整個組織提供即時數據，它直接與 80 多種不同的工具和服務集成，幫助您提取數據並在幾分鐘內向其他人展示專業外觀的儀表板。無需編碼或培訓。透過簡單的拖放式介面直接在瀏覽器中建立儀表板，並從無生氣的報告和電子表格中提取重要的數字、指標和 KPI。 Geckoboard 讓您的關鍵數據對每個人都更具吸引力，其視覺化效果讓任何人都能一目了然，並且會自動更新以始終保持最新狀態。使用狀態指示器突出顯示某些指標中值得注意的變化，這些指示器會引起人們對錶現高於或低於預期的數字的注意，並通過單擊直觀地顯示您正在努力實現的目標。無論您的團隊如何運作，Geckoboard 都能讓您的儀表板共享變得簡單。複製並貼上指向可在任何 Web 瀏覽器中查看的即時儀表板的鏈接，或邀請您的團隊成員登入、查看甚至創建自己的儀表板。對於定期更新，您可以安排透過電子郵件發送儀表板的螢幕截圖，或定期發佈到 Slack 頻道。為了獲得最大的可見性，Geckoboard 具有「發送到電視」功能，可讓您將帳戶與大螢幕或電視上的瀏覽器配對，並選擇您想要在其中顯示的儀表板。它甚至可以在一個螢幕上循環瀏覽多個儀表板。我們提供了易於遵循的說明，說明如何使用價格實惠的現成硬體在一個下午實現這一目標。最後，您可以透過在行動裝置的瀏覽器上登入您的帳戶來隨時隨地追蹤關鍵數字，您可以在其中存取儀表板，該儀表板的格式完美適合較小的螢幕。 14 天免費建立您的第一個儀表板 - 無需付款詳細資訊。
Litmaps
litmaps.com
Litmaps 是一種研究發現工具，它結合了互動式引文地圖、現代搜尋工具和有針對性的更新，以幫助研究人員和研發團隊理解龐大的科學語料庫。它可以透過學術論文、專利、預印本和電子印刷品等各種內容來視覺化您的研究主題。
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Rose AI
rose.ai
Rose 是一款由人工智慧驅動的工具，可簡化資料研究流程，為尋找、清理、視覺化和轉換資料提供高效率的解決方案。 Rose 著重易用性，採用尖端的開源 LLM（語言模型）和自然語言處理技術來解析基於人類語言提示的資訊。 這使得用戶能夠無縫定位相關資料來源，確保與全球頂級資料供應商的順利整合。該平台的優勢在於其有效參與和視覺化數據的能力。 Rose 將 SF（舊金山）技術的創造性與 NY（紐約）金融的可靠性相結合，提供了一個完全可審計的框架，允許用戶將其輸出背後的邏輯追溯到原始數據輸入。 此功能增強了透明度和問責制。 Rose 還可以實現無摩擦的資料共享，使用戶能夠輕鬆地與內部團隊或第三方分享見解。 使用者可以控制授予接收者的權限級別，確保敏感資訊的保護。此外，Rose 作為值得信賴的第三方數據市場運營，促進多樣化和廣泛數據集的買賣。 此功能使用戶有機會輕鬆預覽、購買和銷售資料集，從而促進協作環境。 Rose 被知名金融機構的分析師使用，進一步證明了它的可靠性和對資料密集型任務的適用性。 該工具附帶全面的文件資源，並透過電子郵件等聯絡管道提供客戶支援。
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以對資料庫執行 SQL 查詢，並將結果視覺化為漂亮的互動式儀表板，可以輕鬆與您的團隊共用。 Cluvio 支援所有主要 SQL 資料庫，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
Elastic Cloud
elastic.co
雲端的企業搜尋、可觀察性和安全性。無論您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 還是 Google Cloud 上執行，都可以快速輕鬆地找到資訊、取得見解並保護您的技術投資。
Grist
getgrist.com
Grist 結合了電子表格、資料庫和應用程式建構器的最佳功能。使用熟悉的電子表格介面，將您的資訊組織為關聯式資料庫，並在幾分鐘內建立拖放儀表板。確保資料結構良好並儲存在一處，充分利用資料。沒有重複，沒有電子表格爭論，沒有合併文件。即時協作，透過控制細至單元的權限的自訂存取規則來保護您的資料。讓每個人都可以使用相同的數據進行工作，而不會影響隱私或穩定性。註冊免費團隊帳戶或親自託管 Grist - 無論哪種方式，您的資料始終是您的。
Hex
hex.tech
Hex 是一個協作分析和資料科學平台。它結合了程式碼筆記本、資料應用程式和知識管理，使資料的使用和結果的共享變得容易。 Hex 將最好的筆記本、BI 和文件整合到一個無縫的協作 UI 中。一起或單獨使用 SQL、Python 和 R。透過在任何人都可以使用的響應式佈局中進行拖放操作，將作品作為互動式資料應用程式在內部或外部發布。利用完整的 UI 元件庫進行即時發布並獲得即時評論，以獲得強大的使用者體驗。透過允許任何人發現和使用數據，使用 Hex 建立組織知識。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是第一個採用現代資料團隊工作方式的 BI 平台，使資料領導者能夠透過真正的自助服務推動更有效率、更具影響力的分析並提高資料成熟度。作為統一的智慧層，Mode 最大限度地提高了現代數據堆疊的投資回報率，並將數據轉化為所有行業和階段的領先企業的競爭優勢。
Domo
domo.com
Domo 讓數據為每個人服務，從而擴大他們對業務的影響。我們的雲端原生資料體驗平台超越了傳統的商業智慧和分析，透過使用者友善的儀表板和應用程式使資料可見且可操作。在人工智慧、數據科學以及與現有雲端和遺留系統連接的安全數據基礎的支持下，Domo 幫助企業在創紀錄的時間內大規模優化關鍵業務流程，激發大膽的好奇心，從而推動指數級的業務成果。
Whatagraph
whatagraph.com
行銷人員擁有多個行銷來源、數百個正在運行的行銷活動以及需要管理和報告的客戶或利害關係人。連接所有數據、處理數據、發現見解並展示投資回報率是一項艱鉅的任務。 Whatagraph 是一款直覺的一體式行銷數據平台，可輕鬆消除行銷人員日常中與數據相關的手動工作和麻煩。您可以用一個平台取代多個緩慢且複雜的工具。與市場上的其他產品不同，Whatagraph 易於使用、可靠，並且使團隊中的任何人都可以快速輕鬆地處理數據（管理、混合和可視化跨渠道數據）：將所有營銷數據連接到一個單個集線器，無需第三方工具和連接器。透過無程式碼轉換來管理和組織非結構化、分散的跨渠道資料。對於行銷團隊中的任何人來說，無需分析技能、編碼或技術知識即可輕鬆執行高級資料管理任務。只需點擊幾下，即可為連接和準備的跨渠道資料創建令人驚嘆的視覺化效果。快速將其轉換為分析或簡報就緒的報告、儀表板或獨立的圖形、圖表、漏斗圖或表格。最後，自動共享資料或將資料傳送到任何目的地：客戶、利害關係人、團隊成員或其他工具和平台。無論您是向董事會或客戶進行演示，還是尋求改進活動的見解，您都確信自己擁有一個可靠且快速的平台，所有最新數據都以清晰、直觀的方式呈現在一個地方。您需要幾分鐘而不是幾個小時來準備，並且需要幾分鐘而不是幾個小時來擴展它以適應新客戶或資料來源。
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基於雲端的自助式商業智慧應用軟體公司，總部位於加州洛杉磯。該公司以創建業務儀表板應用程式而聞名，該應用程式旨在分析、轉換和報告來自不同整合商業智慧來源的數據。它是一款免費增值應用程序，用於在一個地方追蹤和監控所有業務指標。 Cyfe 為代理商和行銷人員提供儀表板來證明投資回報率、整合資料來源並視覺化趨勢。 Cyfe 由 Deven Patel 於 2012 年創立，並在熱門節目《矽谷》中亮相，現已擁有超過 30 萬用戶。 2020 年，Cyfe 加入了新推出的、以代理商為中心的行銷技術套件——Traject。 Traject 由來自 22 個城市和 11 個國家的熱情團隊成員組成，代表行銷科技領域的 7 個品牌。 Cyfe 始終忠於 Cyfe 的根源，致力於提供最簡單的開箱即用儀表板解決方案，同時進行創新、擴展整合並提高可用性。 Cyfe by Traject 支援數十萬用戶和企業，從個人企業家到大型企業，重點是幫助成長中的機構追蹤他們的努力並創造價值。
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來等著您。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基於雲端的軟體，用於建立和分享互動式網路地圖。 繪製地圖並與您的位置資料交互 使用 Esri 的基於 Web 的地圖軟體 ArcGIS Online 建立互動式 Web 地圖。當您與資料互動、放大和在地圖上搜尋時，請獲得新的視角和增強的細節。使用智慧、數據驅動的地圖樣式和直覺的分析工具來獲取位置情報。透過協作建構和使用地圖，在整個組織內有效地工作。與特定的人或全世界分享您的見解。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一個移動優先的操作平台，可為您提供安全工作，滿足更高標準並每天改進的知識，工具和流程，提供更好的工作方式。最初從數字清單應用程序開始演變成一個平台，用於進行檢查，提出和解決問題，管理資產和培訓團隊。安全文化還可以幫助團隊做更多的事情，而不僅僅是為治理，風險和合規性打勾，還可以幫助設定環境，健康和安全標準，並在卓越運營方面提高標準。觸手可及的實時數據捕獲和可操作的見解，您將始終知道什麼在起作用，什麼是什麼，因此您可以專注於真正重要的事情 - 每天都會變得更好。釋放工作團隊的潛力，可以通過安全文化推動您的業務前進。
Flourish
flourish.studio
美觀、簡單的數據視覺化與說故事
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免費的IP 地理定位API 和準確的IP 查找資料庫免費的IP API 提供國家、城市、州、省、當地貨幣、緯度和經度、公司詳細資料、ISP 查找、語言、郵遞區號、國家呼叫代碼、使用者代理資訊、IP-透過 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式從任何 IPv4 和 IPv6 位址取得安全性資訊、時區、當前時間、日落和日出時間、月落和月出時間。
Scribble Maps
scribblemaps.com
易於使用的線上 GIS 和網路地圖視覺化解決方案。註釋地圖、繪製區域、篩選資料、分析資料、最佳化路線等。非常適合需要管理和創建大量地圖的團隊。較低的學習曲線將地圖數位化帶到組織的各個層級。 Scribble Maps 成立於 2009 年，是根據用戶的直接回饋而建構的。我們的團隊入口網站允許團隊在地圖上進行協作和協同工作，並透過大量匯出選項，Scribble Maps 可以與現有工作流程集成，為您的整個組織帶來地理空間功能。
Reportz
reportz.io
Reportz 是一款基於儀表板的白標即時報告工具，適用於數位行銷公司、代理商和自由工作者，可以幫助自動化客戶報告流程。設定正確的 KPI，讓 Reportz 為您完成所有日常工作。吸引您的客戶並為他們提供他們所見過的最透明的客戶報告。無限的整合。無限用戶。免費電子郵件和帳號白標。儀表板內的 KPI 不受限制。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一專為行銷代理商設計的報告平台。這個易於使用的平台可以節省您的時間，改善報告流程，並透過富有洞察力的報告和即時、可自訂的行銷儀表板來展示您的全面行銷影響力，給您的客戶留下深刻的印象。在單一、無縫的儀表板中連接和監控每個客戶的行銷管道。 AgencyAnalytics 與 80 多個平台集成，可追蹤和報告 SEO、PPC、呼叫追蹤、社交媒體、電子郵件行銷、電子商務、本地等，所有這些都為您的代理商提供完全白標。 AgencyAnalytics 還包括一整套 SEO 工具，旨在簡化和自動化您的代理商。每天追蹤排名、監控反向連結、執行技術 SEO 審核，並利用全套內建 SEO 工具跟上競爭的步伐。無論您是成熟的代理商還是剛起步的代理商，AgencyAnalytics 都能為您代理商發展的每個階段提供簡單、靈活的定價，每個客戶活動每月只需 12 美元。 14 天無風險試用，無需信用卡。
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
Visme
visme.co
Visme是授權非設計專業人員的多合一平台，以改變他們創建和共享和發布引人入勝的演示文稿，文檔，視覺報告，數據可視化和其他視覺格式的方式。來自IBM，Goldenstate Warriors，Gartner，Nationwide和1500萬用戶的用戶利用Visme作為內容創建工具來講述和介紹他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨或作為團隊合作工作。在線發布，嵌入到您的網站或下載以供離線使用。用戶可以在文件夾中協作，組織項目數據，並為相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme具有出版和顯示的幾個自動化功能，使出版商可以設置時代以自動化在線演示文稿和分析以跟踪已發佈內容的有效性。
Databox
databox.com
Databox 是一個易於使用的商業分析平台，適合成長型企業。它可以讓您輕鬆集中數據，以便您可以在一個地方查看整個公司的健康狀況。然後，它可以幫助您使用數據做出更好的決策並提高公司的績效。我們採用了複雜企業工具中常見的所有強大分析功能，並使成長中的企業可以使用它們。無需程式碼即可建立漂亮的自訂儀表板，因此您始終了解自己的表現。建立自動化報告以與您的團隊或客戶分享更新、儀表板和上下文。為每個團隊設定目標，並自動追蹤他們的進度。使用基準來了解您與類似公司的比較情況，並找到改進的機會。使用預測來預測未來績效並立即制定更好的計劃。並透過自訂電子郵件和 Slack 更新自動監控公司的績效。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse 是領先的地理位置追蹤平台，配備內建的客戶通知和通訊功能。它與尋求預測可見性和位置智慧解決方案的各種規模的公司合作，幫助他們捕獲和處理資料元素，以視覺化和智慧觸發內部和外部事件。 Glympse 成立的前提是位置共享應該是暫時的，最終使用者始終可以控制該位置共享的時間限制和地理邊界。它花了十多年的時間提供位置共享體驗，在簡單、安全、有用、臨時和私密之間取得了和諧的平衡。它掌握了基於位置資料建立互動式體驗的細微差別。它很自豪能夠根據複雜的到達檢測和地理圍欄邏輯自動更新客戶所看到的內容，優化電池壽命，並透過流暢的 UX/UI 功能平衡所有這些。由於Glympse 的每個人都是技術極客，並且對創建尖端解決方案感到興奮，因此它採用了相同的方法來開發解決方案，使企業品牌能夠在人員、產品和服務運行時提供更流暢的客戶至上體驗。 Glympse 提供靈活的地理位置追蹤平台，具有企業級位置SDK、API、儀表板等，可為您建立自己的基於位置的產品或服務解決方案，用於現場服務、車隊和物流、產品交付和零售到貨通知，或使用其兩種預包裝產品之一：適用於企業客戶的 Glympse En Route 和適用於小型企業的 Glympse PRO。
Nearmap
nearmap.com
探索比衛星影像和 3D 資料品質更好的高解析度鳥瞰圖，以及為政府和企業提供的自動化見解。
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai 為您提供任何地點背後的故事。 Placer.ai 的客流量數據可讓您衡量訪問量、查看趨勢、對競爭對手進行基準測試、發現新受眾並找到並贏得理想的租戶或房產。零售商、商業房地產專業人士、消費品公司、投資者和市政當局依靠 Placer.ai 做出明智的決策和獲勝的建議。 Key features include: - Visitation measurement & trends - True Trade Area - Customer insights & demographics - Customer journeys - Competitive benchmarking - Chain & industry analysis - Online analytics platform - Data feed, custom reports & API Sign up for a free account and Placer.人工智慧
Mapbox
mapbox.com
Mapbox 是超過 400 萬開發者首選的即時定位平台。 Mapbox 提供精確的位置資料和靈活的開發工具，使任何企業都可以為其應用程式添加地理空間功能，並透過位置智慧增強營運。客戶涵蓋汽車、物流、商業智慧、零售、旅遊、數據視覺化、消費者應用程式、天氣、物聯網、地理空間分析等。憑藉領先的網路和行動地圖渲染技術，Mapbox 因提供深受開發人員、公司和商業領袖信賴的高效能、可自訂、可靠且可擴展的位置服務而聞名。 Mapbox 服務包括全球地圖資料、即時交通、地理編碼和地址搜尋以及導航路線和方向。透過 API、程式碼庫、SDK 和綜合開發人員文件使用 Mapbox 進行建置。 Mapbox 專為各種規模的企業而設計，可以免費開始構建，定價基於每月使用情況，無需預先許可或合約。 Mapbox 是一個由 700 多人組成的全球團隊，在華盛頓特區、赫爾辛基和東京設有辦公室。 Mapbox 成立於 2010 年。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma 是一款屢獲殊榮的現代商業智慧 (BI) 和分析平台，專為雲端而建置。借助 Sigma，任何人都可以使用他們已知的電子表格函數和公式來探索雲規模的即時數據，直至最細微的細節。我們熟悉的類似電子表格的介面將 SQL 的全部功能交付給任何用戶，同時保持雲端資料倉儲中資料的新鮮和安全。數據優先的公司使用 Sigma 來幫助其員工、客戶和合作夥伴擺脫儀表板的限制，自行探索數據，從而做出更好、更快的決策。我們的軟體旨在利用雲端資料倉儲的效能來組合資料來源並立即分析數十億行資料 - 無需編碼。
Reach Reporting
reachreporting.com
升級至 Reach 報告。財務和非財務數據的自動化。借助強大的儀表板和增強的視覺效果，使報告、預測和預算變得容易。自動執行重複性任務，以便在幾分鐘內做出更好的數據驅動決策。透過我們的三向預測功能，獲得有關您的業務軌蹟的寶貴見解。透過連接損益表、資產負債表和現金流量表，您可以透過自動現金流量預測建立全面的財務視圖。財務經理、會計師和顧問估計，他們 48% 的時間都花在準備財務報告和儀表板上。報告和儀表板會隨著每月資料的流動而動態更新。只需點擊幾下即可視覺化資料。
Infogram
infogram.com
Infogram 是一個易於使用的資訊圖表和圖表製作工具。創建和分享精美的資訊圖表、線上報告和互動式地圖。在這裡製作你自己的。
Geo Targetly
geotargetly.com
使用我們的地理定位工具對您的網站訪客進行地理定位。使用 IP 地理位置按國家、州和城市重新導向訪客或顯示內容。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的軟體平台可管理複雜的操作程序，節省操作員時間並減少錯誤。 它支援專案從整合和測試到即時運營的整個生命週期。 * 多個程序/任務的互動式即時同步程序 * 嵌入式發布流程，包括批准、編輯、線上回饋和追蹤修訂之間的更改 * 運行過程的可查詢資料庫 * 手動和自動程序視圖和功能 * 整合遙測、命令與控制以及任務數據 * 詳細的分析、報告和儀表板
Radar
radar.com
每個產品和服務的位置基礎設施。 最具創新性的公司使用 Radar 的位置 SDK 和 API 為全球數億設備提供基於位置的體驗。
Venngage
venngage.com
Venngage 是一個資訊設計平台，提供一系列 B2B 特定模板，以便於在組織內部和外部輕鬆交流複雜訊息，無需設計師。 Venngage 的產品提供了引人入勝的視覺材料，可添加到您的學習和發展課程中，從而幫助您的組織了解重要的決策和流程。 Venngage 的產品有助於轉變資料洞察力，以創建引人入勝且強大的視覺內容/研究文檔，從而在 B2B 領域建立思想領導力。 Venngage 還提供有用的外部溝通模板，協助與潛在客戶和買家分享您公司的故事。如果您提供的解決方案很複雜，並且需要一種更簡單的方式來傳達您的業務價值主張，Venngage 的資訊圖表範本將確保他們了解您的產品。 Venngage 是為您的組織創建和組織重要視覺資產的好地方，例如報告、組織結構和資訊、入職指南和材料、研究文件和白皮書等。您可以透過使用數據驅動的故事敘述來激勵您的組織和客戶以視覺形式理解高科技訊息，從而使自己與其他公司區分開來。每天使用 Venngage 加入 500 多個團隊和組織，簡化他們的溝通並吸引他們的團隊和受眾。將您品牌的訊息和內容從技術含量高且令人困惑的術語轉變為具有視覺吸引力和引人注目的資訊圖形。讓分散的團隊保持聯繫並保持一致，以實現更好的企業溝通。了解為什麼沃爾瑪、阿斯特捷利康、Facebook、GoodLife 等企業將 Venngage 視為維持組織高效、協調和參與的重要工具。
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等傳統 SQL 編輯器的演進。我們為希望節省時間、提高資料準確性、更快地入職新員工以及快速為業務提供見解的資料中心團隊提供美觀、現代的 SQL 編輯器。借助 PopSQL，使用者可以輕鬆了解其資料模型、編寫版本控制的 SQL、與現場協作、在圖表和儀表板中可視化資料、安排報告、共享結果以及組織搜尋和發現的基礎查詢。即使您的團隊已經在利用大型BI 工具（例如Tableau 或Looker）或SQL 編輯器的大雜燴，PopSQL 也可以在您的SQL 高級用戶、初級分析師，甚至是渴望數據洞察力的技術水平較低的利益相關者之間實現無縫協作。 * 與 macOS、Windows 和 Linux 跨平台相容 * 適用於 Snowflake、Redshift、BigQuery、Clickhouse、Databricks、Athena、MongoDB、PostgreSQL、MySQL、SQL Server、SQLite、Presto、Cassandra 等
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板。 查看來自 Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指標頻道全部在一個螢幕上。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。立即嘗試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。 --- 只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板 在單一畫面上查看以下主要指標：Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google My Business、Twitter、 Pinterest和其他管道。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。現在進行一個簡單的測試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。
Jet Admin
jetadmin.io
隆重介紹 JetAdmin：用於建立內部工具和客戶入口網站的無程式碼動力來源！使用 JetAdmin 開啟軟體開發的未來，JetAdmin 是您打造內部工具和吸引客戶入口網站的終極無程式碼建構器。告別傳統編碼的複雜性，採用更快、更有效的方式來創建強大的客製化解決方案，為您的業務提供支援。為什麼選擇 JetAdmin？無程式碼簡單性：使用 JetAdmin，您無需成為編碼精靈即可建立功能強大的應用程式。我們直覺的拖放介面和預先建置的元件使建立內部工具和客戶入口網站變得輕而易舉。通用存取：無縫開發可隨時隨地存取的基於網路的解決方案。無論是簡化內部流程還是增強客戶互動，JetAdmin 都提供無與倫比的可訪問性。完美客製化：JetAdmin 讓您能夠制定完全適合您獨特需求的解決方案。毫不費力地自訂一切，從資料欄位到使用者介面。數據驅動的見解：利用我們強大的數據管理工具輕鬆收集、分析和視覺化資訊。做出明智的決策並以前所未有的方式優化您的營運。安全第一：我們優先考慮您的資料和應用程式的安全。 JetAdmin 擁有一流的安全功能，可保護您的內部工具和客戶入口網站免受威脅，確保您高枕無憂。可擴展性是其核心：JetAdmin 與您一起成長。從小規模開始，隨著業務的擴展而擴展，所有這些都不會影響效能或穩定性。無縫整合：輕鬆將 JetAdmin 與您現有的系統和第三方應用程式集成，最大限度地提高整個生態系統的效率和連接性。釋放您的創造力：有了 JetAdmin，就有無限的可能性。設計令人驚嘆的介面、自動化任務並輕鬆提供卓越的使用者體驗。沒有限制，只有可能性：無論您是經驗豐富的開發人員還是完全的新手，JetAdmin 都可以讓您不受限制地將想法變成現實。體驗軟體開發的革命。加入全球企業的行列，利用 JetAdmin 創建創新的內部工具和客戶門戶，為生產力和使用者滿意度設定新標準。 JetAdmin：無程式碼即可發揮無限潛力。今天就開始，重新定義您的數位之旅的可能性！
Inforiver
inforiver.com
Inriver Analytics+ 是在 Microsoft Power BI 中視覺化資料和分享富有洞察力的故事的最快方式。直覺的無程式碼使用者體驗 (UX) 甚至可以幫助臨時使用者在幾分鐘內建立儀表板和故事板，並將 50 多個圖表、圖表和表格整合到單一視覺效果中。 Analytics+ 旨在協助客戶從 Tableau、Spotfire、Qlik、Cognos、SAP Lumira 遷移舊儀表板，或從 Think-cell 或 Mekko Graphics 遷移靜態 PowerPoint 儀表板，並將其整合到 Microsoft Power BI 中。
GRID
grid.is
GRID 是新一代電子表格工具，具有用於資料視覺化、敘述和簡報的內建文件層。除了我們的原生 GRID Sheets 電子表格編輯器之外，GRID 還可以讓您輕鬆地將多個其他資料來源組合到一個位置。匯入電子表格檔案、連接到雲端磁碟機中的電子表格或連接來自其他來源（例如 Airtable 或 Notion）的資料庫。借助 GRID，您可以停止在工具之間切換，並在單一產品中完成所有分析、視覺化和資料共用。 GRID 將電子表格、簡報軟體和文字編輯器的功能結合在一個漂亮的表面上。我們正在建立一個工具，讓每個人都能更輕鬆、更輕鬆地存取資料。 GRID 會在您工作時建議相關圖表類型，甚至可以幫助您找出與我們完全整合、GPT-3 支援的公式副駕駛一起使用的正確公式。 GRID 是數位的未來。在 www.grid.is 上免費註冊並啟動 GRID。
Nrby
nrby.com
Nrby 是行動團隊更聰明的溝通方式。 Nrby 由擁有數十年經驗的現場操作資深人士創建，旨在方便現場人員、承包商和管理人員在行動裝置、平板電腦和桌上型電腦上輕鬆直觀地使用。該應用程式具有強大的位置智慧功能，為高階主管、董事和經理提供所有專案、專案狀態、任務、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，請訪問：https://nrby.com 或發送電子郵件至 [email protected] 以了解更多資訊。
DashThis
dashthis.com
如果您正在尋找具有您所需功能的數位行銷報告工具，並且沒有複雜的「額外」內容，那麼 DashThis 非常適合您！我們與 30 多個資料來源集成，對於其他一切，我們有漂亮的 CSV 檔案管理器，可以幫助您添加您可能想要在儀表板中包含的任何其他資料。最重要的是，我們以令人驚嘆的客戶支援而聞名。您不會孤單地擁有一個工具和幾篇幫助中心文章（不過，如果您願意的話，那也沒關係！）。如果您需要的是我們團隊中的專職成員，確保您立即啟動並運行，並且隨時可以在您需要時回答問題，那麼這正是您所得到的！
Observable
observablehq.com
Observable 是一種端到端解決方案，可協助開發人員建立和部署富有表現力的高效能資料應用程式、儀表板和報表。與傳統 BI 工具不同，Observable 允許開發人員使用程式碼建立儀表板，這樣他們就可以開發自訂報告並發現更深入、更細緻的見解。建構者可以在即時協作筆記本中迭代和探索資料。在 Observable 上安全地部署和託管資料應用程式很容易。我們負責 SSO、工作區管理、審核日誌等，因此開發人員可以專注於建立其團隊所見過的最佳資料應用程式。更好的儀表板、數據應用程式和報告是使用程式碼建立的。最好的都是用 Observable 創建的。
Aiven
aiven.io
作為滿足所有資料庫需求的中心樞紐，Aiven 提供關係型和非關係型資料庫服務以及視覺化套件和高吞吐量訊息代理程式。我們的服務產品包括 Kafka、PostgreSQL、MySQL、Opensearch、Elasticsearch、Cassandra、Redis、InfluxDB、M3 和 Grafana。所有 Aiven 服務均依實際使用情況按小時計費，無隱藏費用。立即開始 30 天試用！
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
行銷機構透過建立自動化報告和白標客戶入口網站來節省時間並贏得客戶。 Octoboard 向客戶發送報告，並託管客戶門戶，其中包含來自 50 多個行銷平台（SEO、PPC、社交媒體、電子郵件行銷、網路分析等）的數據。 * 完全白標- 創建自己的品牌報告* 託管客戶門戶- 為您的網站帶來更多流量* 與您喜愛的所有營銷平台進行50 多種集成* 100 多個用於客戶門戶儀表板和報告的預先建立範本* 無限的報告、儀表板、使用者每位客戶只需 5 美元起 代理網站上託管的白標客戶入口網站可增加客戶流量並更新客戶的代理進度。無限用戶、無限報告、超過 50 種與社交媒體、SEO、PPC、Web 分析、Octoboard 關鍵字分析的整合 - 為行銷代理商和忙碌的行銷人員提供的一個客戶報告平台。
Mapline
mapline.com
將您的數據連接到現實世界。只需幾秒鐘，您就可以上傳數據，在地圖上查看數據，建立路線，產生圖表和報告，並將所有數據整合到視覺化儀表板中。使用我們強大的分析工具，創建可視化和理解數據的新方法。如果您遇到問題，我們的專家團隊隨時準備向您展示如何充分利用您的數據！致電我們、與我們聊天或發送電子郵件，我們隨時為您提供協助。
Grow
grow.com
Grow是一個無代碼的全棧業務智能（BI）平台，它使您的組織中的每個人都能做出數據驅動的決策。通過在一個易於使用的平台中結合ETL，數據倉庫和可視化，任何組織都可以將其數據連接並探索其表面見解。我們的無限用戶許可證模型使每個人都可以訪問所需的答案，而無需排隊等待分析師。現在，每個人都可以實時做出明智的決定，以加速其成長。
datapine
datapine.com
datapine 是一款一體式商業智慧軟體，讓每個人都能以前所未有的方式探索、視覺化、監控和分享他們的資料！
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI 是一個先進的物體偵測平台，旨在分析衛星和無人機影像。它使用戶能夠檢測、分割和定位這些影像中的物件和區域，以及追蹤變化和識別異常。它的用戶友好界面和無代碼方法使所有技術背景的用戶都能夠創建定制用例並從數據中獲取有價值的見解。
Ardoq
ardoq.com
重新構想企業架構。 Ardoq的數據驅動平台將您的企業視圖統一，繪製了瀏覽變化，解鎖收入增長，燃料創新和加速轉型的清晰途徑。我們的軟件可以幫助組織計劃，執行和預測其人員，項目，策略，流程，應用程序，基礎架構和能力的變化的影響。使用ARDOQ，Fresh Data創建了動態概述，該概述為更好的決策提供了見解。通過儀表板，交互式可視化和圖表的幫助，用戶可以專注於理解技術與人之間的相互依賴性，並且記錄時間更少。 Ardoq是一家大膽，有愛心且受驅動的公司，其使命是使我們的客戶通過成功的變革來推動價值。更多信息：www.ardoq.com。
Sisense
sisense.com
Sisense 超越了傳統的商業智能，為組織提供了將分析融入客戶和員工應用程式和工作流程中的無處不在的能力。 Sisense 客戶透過 Sisense Fusion 超越儀表板，突破了分析採用的障礙。全球超過 2,000 家公司依靠 Sisense 進行創新、顛覆市場並推動世界有意義的變革。 Sisense 在客戶成功方面被評為第一大商業智慧公司，也連續五年被評為福布斯雲端 100 強、全球最佳雲端公司之一。請造訪我們的 www.sisense.com 並透過 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 與我們聯繫。
Azira Pinnacle
azira.com
Azira LLC 是一個全球消費者洞察平台，透過可操作的情報幫助行銷和營運領導者提高效率，從而推動業務成果。其使命是創造一個更具相關性的世界，讓品牌接觸消費者並與他們建立關係。 Azira 提供創新的行銷解決方案來管理受眾、啟動全通路行銷活動並了解客流量歸因。它還為選址、貿易區域分析、競爭情報等用例提供營運見解。 Azira 為零售、飯店、旅遊、房地產、金融服務和媒體企業提供服務。 Azira 資料智慧平台闡明了 44 個國家 70 多萬個地方的消費者行為。營運情報：Pinnacle 可以輕鬆獲得有關位置績效的見解，幫助回答以下問題： - 我所在位置的人流量如何？ - 一周中的哪一天或一天中的哪一天訪問量最多？ - 他們在我的位置待了多久？ - 我的訪客在哪裡生活或工作？ - 訪客前往我所在位置最常用的路線是什麼？ - 我的競爭對手錶現如何？行銷情報：Allspark 讓您可以即時存取高級受眾管理，為您的數據驅動行銷提供支援： - 根據真實數據建立和管理受眾。 - 透過跨數位管道即時估計自訂受眾，提高媒體規劃效率，並比較結果，從而更明智地分配預算。 - 在您選擇的平台上啟動。 - 透過離線歸因閉合循環來衡量結果。 - 創建與您目前客戶或競爭對手客戶相似的受眾群體，並以他們為目標來推動收購。