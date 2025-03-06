商業智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 烏干達

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
推出分析軟體已成為企業數位化發展的關鍵焦點，主要重點是部署商業智慧 (BI) 工具。這些 BI 解決方案在提供對公司資料環境的洞察方面發揮著至關重要的作用。透過實現業務數據的可視化和理解，它們使員工能夠做出明智的決策，從而為公司帶來積極的成果。鑑於當今企業可以獲得大量數據，整合某種形式的 BI 軟體對於增強對此類數據的理解和可操作性幾乎是必不可少的。
提議新的應用程式
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，允許用戶創建社交媒體圖形，演示文稿，海報，文檔和其他視覺內容。用戶可以從許多專業設計的模板中進行選擇，並編輯設計並通過拖放界面上傳自己的照片。該平台可以免費使用，並提供付費訂閱，例如Canva Pro和Canva for Enterprise，以提供其他功能。用戶還可以支付打印和發貨的實體產品。根據2019年的籌集資金為32億美元，在190個國家/地區擁有超過2000萬用戶。2020年6月，Canva籌集了6000萬美元，估價為60億美元。這幾乎使2019年的最後一次估值翻了一番。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基於雲端的軟體，用於建立和分享互動式網路地圖。 繪製地圖並與您的位置資料交互 使用 Esri 的基於 Web 的地圖軟體 ArcGIS Online 建立互動式 Web 地圖。當您與資料互動、放大和在地圖上搜尋時，請獲得新的視角和增強的細節。使用智慧、數據驅動的地圖樣式和直覺的分析工具來獲取位置情報。透過協作建構和使用地圖，在整個組織內有效地工作。與特定的人或全世界分享您的見解。
Litmaps
litmaps.com
Litmaps 是一種研究發現工具，它結合了互動式引文地圖、現代搜尋工具和有針對性的更新，以幫助研究人員和研發團隊理解龐大的科學語料庫。它可以透過學術論文、專利、預印本和電子印刷品等各種內容來視覺化您的研究主題。
Kittl
kittl.com
Kittl AI 是一款設計工具，它使用深度學習模型來理解用戶的文本，並在幾秒鐘內將其轉換為具有視覺吸引力的圖像或剪貼畫。 該工具非常適合設計創作，無論是引人注目的商品設計還是社交媒體貼文。無論技能水平如何，用戶都可以使用 Kittl AI 的文本到圖像和文本到剪貼畫功能輕鬆學習新的設計技術，只需單擊幾下即可根據文本描述生成令人驚嘆的圖像、插圖或照片。 產生的內容將被儲存並可從「上傳」部分存取。 Kittl AI 只需單擊即可刪除剪貼畫的背景，並且該工具提供圖像和剪貼畫樣式預設，以幫助用戶找到所需的樣式。 Kittl AI 上的人工智慧生成圖像是使用深度學習模型製作的，使用戶能夠更快地創建並節省資金和資源。使用者可以將人工智慧產生的內容用於商業項目，前提是他們遵守 Kittl 的使用和授權條款。 該工具提供了專門的幫助中心，讓使用者可以聯繫 Kittl 支援人員以獲得設計方面的協助。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一個移動優先的操作平台，可為您提供安全工作，滿足更高標準並每天改進的知識，工具和流程，提供更好的工作方式。最初從數字清單應用程序開始演變成一個平台，用於進行檢查，提出和解決問題，管理資產和培訓團隊。安全文化還可以幫助團隊做更多的事情，而不僅僅是為治理，風險和合規性打勾，還可以幫助設定環境，健康和安全標準，並在卓越運營方面提高標準。觸手可及的實時數據捕獲和可操作的見解，您將始終知道什麼在起作用，什麼是什麼，因此您可以專注於真正重要的事情 - 每天都會變得更好。釋放工作團隊的潛力，可以通過安全文化推動您的業務前進。
Rose AI
rose.ai
Rose 是一款由人工智慧驅動的工具，可簡化資料研究流程，為尋找、清理、視覺化和轉換資料提供高效率的解決方案。 Rose 著重易用性，採用尖端的開源 LLM（語言模型）和自然語言處理技術來解析基於人類語言提示的資訊。 這使得用戶能夠無縫定位相關資料來源，確保與全球頂級資料供應商的順利整合。該平台的優勢在於其有效參與和視覺化數據的能力。 Rose 將 SF（舊金山）技術的創造性與 NY（紐約）金融的可靠性相結合，提供了一個完全可審計的框架，允許用戶將其輸出背後的邏輯追溯到原始數據輸入。 此功能增強了透明度和問責制。 Rose 還可以實現無摩擦的資料共享，使用戶能夠輕鬆地與內部團隊或第三方分享見解。 使用者可以控制授予接收者的權限級別，確保敏感資訊的保護。此外，Rose 作為值得信賴的第三方數據市場運營，促進多樣化和廣泛數據集的買賣。 此功能使用戶有機會輕鬆預覽、購買和銷售資料集，從而促進協作環境。 Rose 被知名金融機構的分析師使用，進一步證明了它的可靠性和對資料密集型任務的適用性。 該工具附帶全面的文件資源，並透過電子郵件等聯絡管道提供客戶支援。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics充當您可信賴的業務副駕駛，目的是使您對數據驅動的決策更加聰明，更快，更有信心。 IBM Cognos Analytics為每個用戶（無論是數據科學家，業務分析師還是非IT專家）都以與組織目標相關的方式執行相關分析的功能。它縮短了每個用戶的旅程從簡單的分析到復雜的分析，使他們可以利用數據探索未知的數據，確定新的關係，對結果有更深入的了解並挑戰現狀。通過IBM Cognos分析可視化，分析和分享有關您的數據的可行見解。
Looker
looker.com
Looker 正在為現代公司重塑商業智慧。 Looker 的工作方式與網路的工作方式相同：基於瀏覽器，其獨特的建模語言可讓任何員工利用最佳資料分析師的工作成果。 Looker 100% 在資料庫內運行，利用最新、最快的分析資料庫，即時取得真實結果。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（以前是Google Data Studio）是一種在線工具，用於將數據轉換為Google在2016年3月15日推出的可自定義信息的信息報告和儀表板，這是Enterprise Google Analytics 360 Suite的一部分。 通過交互式儀表板和精美的報告啟動更明智的業務決策，以釋放數據的力量。
Tableau
tableau.com
Tableau是一個分析平台，它改變了我們使用數據來解決問題的方式，使人們和組織能夠充分利用他們的數據。 Tableau是最廣泛，最深的端到端數據和分析平台。通過完全集成的數據管理和治理，視覺分析和數據講故事以及協作，確保負責任地使用數據並推動更好的業務成果- 與Salesforce在Tableau Pulse中建立的行業領先的愛因斯坦都可以重新想像數據體驗，這使數據變得更加重要每個人都可以使用數據可視化工具的專業知識。 Tableau Pulse可用於Tableau Cloud用戶，並利用Tableau AI的功能以更具個性化，上下文和智能的方式傳遞數據。在https://tableau.com/pulse Tableau Cloud上了解更多信息，以快速，靈活，直觀的分析能力更聰明，洞察力驅動的決策。在世界＃1分析平台上體驗完全託管的基於雲的企業級解決方案。 Tableau Prep Builder提供了一種現代的數據準備方法，使其更快，更易於組合，形狀和清潔數據進行分析。
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來等著您。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 是一個有趣的、低程式碼/無程式碼、端到端資料分析平台，讓任何人在任何地方將大量資料轉化為快速見解，幫助他們每天創造突破。如今，世界各地的組織都依靠 Alteryx 來快速提高員工的技能並產生高影響力的業務成果。因此，請造訪 Alteryx.com 開始免費試用並從您的數據中獲得更多收益！
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智慧驅動的對話介面簡化了您的資料分析之旅。輕鬆簡化您的資料分析之旅，消除傳統分析的複雜性。無需分析或 SQL 專業知識。在幾分鐘內立即產生報告和儀表板以獲取有價值的見解。 為什麼選擇 Flowtrail AI： 在當今技術先進的世界中，有許多可用的分析平台，其中許多可以利用分析專家。相較之下，Flowtrail AI 可讓您詢問有關資料的任何問題並立即收到答案，因此您無需了解 SQL 查詢、資料庫架構或分析即可使用它。 特徵： 1. 與您的資料對話：Flowtrail AI 透過與您的資料庫對話自動產生報表。無需 SQL 專業知識。我們的人工智慧系統了解您的意圖並產生檢索您所需資訊所需的查詢。 2. 進階資料集建立：將簡單語言描述無縫轉換為 SQL 查詢。我們的人工智慧引擎解釋您的指令，建立 SQL 查詢，並從連接的資料庫中檢索相關數據，從而使數據提取更快、更容易存取。利用動態參數建立響應用戶輸入的可自訂資料集 3. 可自訂的報告：客製化您的報告以滿足您的特定需求。自訂資料視覺化、格式設定和分組，以建立富有洞察力且具有視覺吸引力的報告，從而有效地傳達資料。整合動態參數以啟用互動式過濾和個人化報告視圖。 4. 可自訂的儀表板：使用我們直覺的拖放介面輕鬆建立動態儀表板。排列視覺元素並調整其大小，以製作儀表板，提供數據的全面概述，從而實現快速洞察和決策。 5. 發布和嵌入：使用受密碼保護的發布方式與利害關係人安全地分享您的報告和儀表板。這可確保只有經過授權的個人才能查看您的報告並與之互動。您還可以將報告和儀表板整合到外部平台或網站中。透過在必要時嵌入視覺化來提高可訪問性和覆蓋範圍。 6. 連接最喜歡的資料庫：輕鬆連接到您喜歡的資料庫，例如 MySQL、PostgreSQL 和 MSSQL。更多選項即將推出。透過直接在 Flowtrail AI 中存取您喜歡的來源的資料來簡化您的工作流程，無需手動提取和匯入資料。
Cube
cubeanywhere.com
管理業務所需的洞察力！透過即時專案成本、時間和費用，管理您的專案、任務和客戶變得輕而易舉。取得團隊成員、專案、客戶和公司層級的豐富互動式圖表。我們知道您的業務並非在辦公室前門開始或結束。您所在的地方就是您的業務！並且您可以隨時隨地存取 Cube。您可以透過筆記型電腦上的簡單網頁瀏覽器或使用本機應用程式在 iPhone、iPad 或 Android 上存取 Cube。
Domo
domo.com
Domo 讓數據為每個人服務，從而擴大他們對業務的影響。我們的雲端原生資料體驗平台超越了傳統的商業智慧和分析，透過使用者友善的儀表板和應用程式使資料可見且可操作。在人工智慧、數據科學以及與現有雲端和遺留系統連接的安全數據基礎的支持下，Domo 幫助企業在創紀錄的時間內大規模優化關鍵業務流程，激發大膽的好奇心，從而推動指數級的業務成果。
GoodData
gooddata.com
GoodData 是領先的雲端資料和分析平台，為全球組織帶來人工智慧驅動的資料驅動的決策。憑藉一個充分利用自動化和人工智慧潛力的平台，GoodData 使客戶能夠在工作時透過即時、自助數據洞察向每個最終用戶提供數據分析。超過 14 萬家全球頂尖企業和 320 萬用戶依靠 GoodData 來推動有意義的變革並透過資料實現更多目標。
Holistics
holistics.io
整體性允許每個人回答自己的數據問題，而無需打擾技術團隊。對於業務和資料團隊來說，不再有「請求隊列受挫」的情況。
Keen
keen.io
Keen.io 是完整的事件資料管理解決方案。我們的平台可以處理您的事件資料管理的各個方面，從收集到應用。在一個地方傳輸、儲存、查詢和呈現您的數據，並在競爭中獲得競爭優勢。 Keen 讓您可以透過基於事件的數據真實了解產品的使用情況和互動情況。我們讓您可以輕鬆深入了解所需的產品數據，讓您能夠識別和解決產品問題、增強用戶體驗並更快地推出產品。
Metabase
metabase.com
在公司內部分享資料和分析的最快、最簡單的方法。您可以在 5 分鐘內安裝一個開源商業智慧伺服器，連接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它來建立圖表、儀表板和夜間電子郵件報告。
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE 是一款綜合智慧平台，將生成式 AI 的強大功能與 BI 的精確性融為一體。它是一個雲端原生的開放架構平台，建立在可擴展的、適合未來的語義層之上，旨在註入人工智慧驅動的 Intelligence Everywhere™。 MicroStrategy ONE 讓世界各地的公司能夠向其組織內部和外部的數以萬計的人無縫地提供現代資料分析解決方案。它融入了領先的 GenAI 技術，可以在任何設備上實現智能，從而加快任何用戶從數據到採取行動的時間。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是第一個採用現代資料團隊工作方式的 BI 平台，使資料領導者能夠透過真正的自助服務推動更有效率、更具影響力的分析並提高資料成熟度。作為統一的智慧層，Mode 最大限度地提高了現代數據堆疊的投資回報率，並將數據轉化為所有行業和階段的領先企業的競爭優勢。
Observable
observablehq.com
Observable 是一種端到端解決方案，可協助開發人員建立和部署富有表現力的高效能資料應用程式、儀表板和報表。與傳統 BI 工具不同，Observable 允許開發人員使用程式碼建立儀表板，這樣他們就可以開發自訂報告並發現更深入、更細緻的見解。建構者可以在即時協作筆記本中迭代和探索資料。在 Observable 上安全地部署和託管資料應用程式很容易。我們負責 SSO、工作區管理、審核日誌等，因此開發人員可以專注於建立其團隊所見過的最佳資料應用程式。更好的儀表板、數據應用程式和報告是使用程式碼建立的。最好的都是用 Observable 創建的。
Sisense
sisense.com
Sisense 超越了傳統的商業智能，為組織提供了將分析融入客戶和員工應用程式和工作流程中的無處不在的能力。 Sisense 客戶透過 Sisense Fusion 超越儀表板，突破了分析採用的障礙。全球超過 2,000 家公司依靠 Sisense 進行創新、顛覆市場並推動世界有意義的變革。 Sisense 在客戶成功方面被評為第一大商業智慧公司，也連續五年被評為福布斯雲端 100 強、全球最佳雲端公司之一。請造訪我們的 www.sisense.com 並透過 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 與我們聯繫。
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Hex
hex.tech
Hex 是一個協作分析和資料科學平台。它結合了程式碼筆記本、資料應用程式和知識管理，使資料的使用和結果的共享變得容易。 Hex 將最好的筆記本、BI 和文件整合到一個無縫的協作 UI 中。一起或單獨使用 SQL、Python 和 R。透過在任何人都可以使用的響應式佈局中進行拖放操作，將作品作為互動式資料應用程式在內部或外部發布。利用完整的 UI 元件庫進行即時發布並獲得即時評論，以獲得強大的使用者體驗。透過允許任何人發現和使用數據，使用 Hex 建立組織知識。
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma 是一款屢獲殊榮的現代商業智慧 (BI) 和分析平台，專為雲端而建置。借助 Sigma，任何人都可以使用他們已知的電子表格函數和公式來探索雲規模的即時數據，直至最細微的細節。我們熟悉的類似電子表格的介面將 SQL 的全部功能交付給任何用戶，同時保持雲端資料倉儲中資料的新鮮和安全。數據優先的公司使用 Sigma 來幫助其員工、客戶和合作夥伴擺脫儀表板的限制，自行探索數據，從而做出更好、更快的決策。我們的軟體旨在利用雲端資料倉儲的效能來組合資料來源並立即分析數十億行資料 - 無需編碼。
Toucan
jointoucan.com
Toucan 是一個面向客戶的分析平台，使公司能夠推動數據故事敘述的參與。憑藉跨任何裝置的最佳可自訂最終用戶體驗，每年觀看超過 400 萬個巨嘴鳥故事。 Toucan 的無程式碼、基於雲端的平台透過快速、無縫的實施降低了開發成本並縮短了價值實現時間。使用者可以使用 Toucan 的 AnyConnect™（一套包含數百個連接器的套件）連接到任何資料（基於雲端或其他資料、串流或儲存）。使用 Toucan YouPrep™ 資料準備同樣簡單，這是一種視覺化資料準備功能，可讓業務人員使用資料執行通常需要資料專家才能完成的任務。視覺化採用“數據講故事”的形式，其中每個圖表都附有上下文（如定義）、協作和註釋，以便用戶了解數據的“原因”，而不僅僅是數據的“內容”。而且，為了讓入門變得更容易，Toucan 包含了入門儀表板的「應用程式庫」、用於幫助選擇和佈局圖表的 GuidedDesign™ 以及用於快速原型設計的範例資料集。最後，透過從暫存到生產的一鍵式部署、輕鬆嵌入Web 元件或iFrame 以及發佈到任何裝置（Web、智慧型手機、平板電腦或資訊亭/牆壁顯示器），只需一次操作即可輕鬆實現部署和管理。這一切都透過行、角色或用戶級安全性進行管理，並具有完整的審計追蹤和內建的用戶自動化和管理功能的幫助。
Bold Reports
boldreports.com
業務報告不必給 IT 團隊或預算帶來負擔。 Syncfusion 的 Bolds Reports 改變了組織呈現資料的方式以及利害關係人的體驗。借助 Bold Reports 的本地解決方案、嵌入式報告工具和報告檢視器 SDK，團隊可以實施具有高級功能和無限用戶的真正現代化的報告管理系統。使用報告設計器製作和編輯報告，該設計器利用 Syncfusion 的 UI 專業知識提供數十個報告項目、互動功能、吸引人的樣式和可自訂的格式選項。然後，使用報表伺服器發布和匯出報表、管理其存取權限並將其交付給 Web 上的使用者。當報告隨處可用時，相關利害關係人可以協作做出更好的業務決策。 Syncfusion 很自豪能夠為從個人開發者到財富 500 強公司的各種客戶提供服務。二十多年來，該公司打造了市場上最令人印象深刻的 UI 控制系列之一。在這項工作的過程中，它發現需要簡化企業創建、儲存和共享重要業務報告的方式，然後著手創建基於 Web 的報告管理解決方案。結果就是 Bold Reports，它可以處理細節，以便報告創建者可以專注於大局。為了確保每位客戶的成功，Syncfusion 的支援團隊隨時準備在每個階段提供協助。從入職到可能出現的任何實施挑戰，該公司致力於提供的不僅是工具，還有專業知識。注意：較早的評論可能會引用歷史產品名稱
ClicData
clicdata.com
ClicData 是領先的端到端資料分析平台，旨在幫助決策者和分析師實現真正的績效並基於可靠、最新和統一的資料揭示見解。透過我們易於使用且功能強大的雲端平台，幾天內即可從 ClicData 中獲取價值，該平台簡化了資料連接、資料管理、資料視覺化以及與您的團隊或客戶的共享。從數據整合和管理到數據分析、視覺化和共享，我們為您提供所需的一切，幫助您輕鬆理解數據、監控績效並專注於自訂、完全互動式儀表板中的關鍵指標。在數據驅動決策是成功關鍵的世界中，我們的使命是支持所有產業的組織透過自動化數據分析和報告，化繁為簡，了解其績效。 ClicData 受到 25 個以上國家/地區多個行業（零售和電子商務、醫療保健、媒體和廣告、酒店、製造、公共部門等）1,000 多個領先組織的信任和使用。
ConverSight
conversight.ai
ConverSight 是一個情境決策智慧平台，基於其專利的增強對話式人工智慧和分析技術建構。 ConverSight 的人工智慧助理 Athena 透過連接客戶資料並使用機器學習技術產生見解和建議來提供業務見解。借助 ConverSight，企業能夠在其響應計劃方法中實施人工智慧，從而實現更高的準確性、更強有力的決策和更順暢的反應時間，從而最終降低成本並大幅改善供應鏈的功能。 ConverSight 充當供應鏈控制塔，幫助企業優化營運、最大程度地減少中斷並即時解決關鍵問題。 ConverSight 的 AI 業務助理 Athena 為企業提供更大的資料可見性和洞察力，以主動改善其供應鏈並做出其他準確、明智的決策
Bold BI
boldbi.com
透過內建分析將您的客戶變成成功案例。 Syncfusion 的 Bold BI 可讓您將進階 BI 和分析嵌入到您的應用程式中。它是一個完整的商業智慧解決方案，允許任何人創建美觀、先進的儀表板。它配備了完整的數據整合平台，可以應對最嚴峻的數據準備挑戰。從原始資料來源到完全互動式儀表板，Bold BI 在創紀錄的時間內彌合了資料和可操作見解之間的差距。該平台提供與 130 多種最常見資料來源的集成，包括 Azure SQL 資料倉儲、Microsoft SQL Server 和 Oracle，以及透過 REST API 對任何資料來源的通用存取。 Bold BI 的其他功能包括： • 使用 JavaScript SDK 輕鬆嵌入分析。 • 從入門到成品的端到端支援。 • 現代資料架構－沒有專有的多維資料集。 • 針對所有主要框架進行調整的強大SDK。 • 隨處部署。 • OAuth2 和OpenID 的單一登入體驗。 • 可擴展、無意外的許可。 • 拖放式設計功能。 • 在儀表板上進行即時協作。 • 與Office 365 和Active Directory 整合。 Syncfusion 很自豪能夠為從個人開發者到財富 500 強公司的各種客戶提供服務。二十多年來，該公司打造了市場上最令人印象深刻的 UI 控制系列之一。將其資料視覺化專業知識引入簡化但全面的 Bold BI 解決方案是滿足開發人員社群需求的下一步。為了確保每個客戶的成功，Syncfusion 的支援團隊隨時準備在每個階段提供協助。從入職到可能出現的任何實施挑戰，該公司致力於提供的不僅是工具，還有專業知識。注意：較早的評論可能會引用歷史產品名稱
panintelligence
panintelligence.com
靈活的 SaaS 嵌入式分析。降低複雜性、加速您的路線圖並確保您的SaaS 解決方案面向未來我們的分析軟體(pi) 嵌入到您現有的資料堆疊中，減少技術債務並為您的客戶提供更加身臨其境的數據體驗。 pi 已為您建立了低程式碼，並且為您的客戶提供了無程式碼。您可以將開發時間集中在核心產品上，以加速您的路線圖，並且您的客戶可以自助做出數據驅動的決策，而無需技術技能。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的軟體平台可管理複雜的操作程序，節省操作員時間並減少錯誤。 它支援專案從整合和測試到即時運營的整個生命週期。 * 多個程序/任務的互動式即時同步程序 * 嵌入式發布流程，包括批准、編輯、線上回饋和追蹤修訂之間的更改 * 運行過程的可查詢資料庫 * 手動和自動程序視圖和功能 * 整合遙測、命令與控制以及任務數據 * 詳細的分析、報告和儀表板
Kleene
kleene.ai
透過基於可靠的跨部門數據的人工智慧建議，讓您的企業決策者能夠做出更好、更快的決策。 Kleene 是唯一可以組織所有資料的端到端平台。透過 Kleene 的決策智慧平台，快速獲得競爭優勢和數據驅動的業務成長。
Datazip
datazip.io
了解 Datazip，這是一款專為注重時間的分析師和操作員設計的全面性無程式碼資料工程解決方案。透過整合分散的資料來源、利用 ETL、資料倉儲和轉換功能來簡化資料管理流程。透過 Datazip 的直覺式平台，只需 45 分鐘即可建立可靠、可擴展的資料基礎架構。體驗快速的資料連接、強大的查詢和流暢的匯出，以推動富有洞察力的決策。
AnswerDock
answerdock.com
AnswerDock 是一種由人工智慧驅動的分析解決方案，它使用自然語言處理為業務用戶的問題提供答案，使他們能夠做出更好、更快的數據驅動決策，而無需數據分析師。您可以透過註冊免費試用該產品。您將能夠上傳自己的資料並在免費版本中體驗AnswerDock的大部分功能。使用 AnswerDock，業務用戶可以透過輸入問題來建立自己的報告和儀表板，就像使用網路搜尋引擎一樣。例如，使用者可以根據本季銷售線索數量的成長情況輸入前 10 名銷售人員。 AnswerDock 執行分析並立即顯示最佳視覺化效果。 AnswerDock 運行強大的資料探勘演算法來回答以自然語言提出的問題，例如： • 是什麼推動了我的轉換率？ • 為什麼昨天銷售額增加了？ • 是什麼導致出貨狀態延遲？ • 瀏覽量如何影響營收？ AnswerDock 連接到各種來源，從Excel 檔案到關聯式資料庫（Mysql、SQL Server 等）再到第3 方API（例如Google Analytics）。有一個整合的視圖。來自任何業務部門的行業專業人士都可以使用 AnswerDock 輕鬆探索其公司的數據，使用直覺的搜尋介面，無需培訓。 AnswerDock為零售和電子商務、金融和保險、醫療保健、運輸和物流、通訊和媒體、製造等行業的專業人士提供支援。 AnswerDock 提供了一個具有大量功能的綜合資料平台： • 自然語言處理• 自動圖表選擇• 30 多種互動式圖表類型• 50 多種自訂選項• 資料探勘與見解發現• 分析解釋• 自訂關鍵字•自動資料索引• 共享與協作• 基於公式的列 • 資料集連接 • 管理控制台 • 計劃的資料載入 • 匯出為 CSV、PNG 或 PDF • 列、行和資料集權限 • 使用者管理 • 互動式儀表板
Kyligence
kyligence.io
歡迎來到下一代商業智能，您的業務指標不僅僅是數字，而是觸手可及的強大智能洞察。深入了解 Kyligence Zen，這是您的集中式指標中心，可將資料轉化為可操作的情報。 Kyligence Zen 植根於單一真實指標來源，為每個人提供專為現代企業量身定制的準確、全面、聰明的決策支援。
Vizzly
vizzly.co
Vizzly 提供了一個低程式碼解決方案，用於建立面向客戶的儀表板，提供與內部開發流程相同程度的靈活性，且所需的技術開銷最小。透過 Vizzly，您可以連接到任何 SQL 資料庫或 API，並將儀表板無縫嵌入為 React 或 Vue 元件。由於該產品透過程式碼可高度擴展，因此您將完全控制該產品和您創建的使用者體驗。
Lumenore
lumenore.com
Lumenore 借助人工智慧、自然語言查詢和預測分析的力量，幫助企業將資料轉化為可操作的商業智慧。透過嵌入強大的 BI 平台中的行業特定解決方案，Lumenore 將您的原始數據轉化為準確的見解。確保無縫數據集成，實現現代商業故事講述，並鼓勵高級洞察發現。使用 Lumenore 創建一個一體化資料世界，以便跨業務職能部門做出有效決策。
CARTO
carto.com
將交易數據貨幣化。 Mastercard Advisors 使用 CARTO 將數百萬日常信用卡交易轉化為零售、房地產和公共部門 B2B 客戶的基於位置的見解。
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
Loqate
loqate.com
Loqate 地址擷取和驗證是一種即時地址查找解決方案，可更快、更輕鬆地擷取和驗證線上表單和結帳的地址。一旦用戶開始輸入，解決方案就會提供自動完成的建議，並且我們的搜尋演算法會預測輸入的細微差別（例如位置），以便瞬間提供正確的地址。透過 Loqate，您可以開始優化使用者在網站上的體驗，並透過為使用者提供更快捷的地址輸入方式來降低購物車或表單放棄率。此外，Loqate 的地址擷取和驗證可避免資料品質不佳和錯過遞送的成本，從而提高效率。 Loqate 位址擷取和驗證具有以下功能： - 更好的資料 – 位址源自多個資料集，然後進行組合、交叉引用和清理，以產生最正確的位址版本。 - 模糊匹配－我們的自然語言處理人工智慧可以糾正任何拼字錯誤、字母互換或任何其他錯誤，而不會延遲回應時間。 - Unicode – 客戶現在可以用母語和字元集輸入位址。 - 位置偏差 – 自動偵測使用者的位置以協助搜尋並產生更快的結果，而無需輸入完整位址。 - 結果過濾 – 自訂傳回位址的參數，以便於分段，將結果限制在特定區域或排除任何給定區域之外的位址。我們幫助世界上的每個企業接觸到世界上的每個客戶 Loqate 是一個 GBG 解決方案。 GBG 是世界領先的身份資料智慧專家，使 70 多個國家的組織能夠理解近 45 億人的資料。透過整合數兆筆資料記錄，我們幫助客戶在取得和管理個人資料、風險管理、打擊詐欺和就業方面做出明智的決策。我們屢獲殊榮的全球解決方案透過可客製化的 SaaS、行動和本地平台提供。
Mapbox
mapbox.com
Mapbox 是超過 400 萬開發者首選的即時定位平台。 Mapbox 提供精確的位置資料和靈活的開發工具，使任何企業都可以為其應用程式添加地理空間功能，並透過位置智慧增強營運。客戶涵蓋汽車、物流、商業智慧、零售、旅遊、數據視覺化、消費者應用程式、天氣、物聯網、地理空間分析等。憑藉領先的網路和行動地圖渲染技術，Mapbox 因提供深受開發人員、公司和商業領袖信賴的高效能、可自訂、可靠且可擴展的位置服務而聞名。 Mapbox 服務包括全球地圖資料、即時交通、地理編碼和地址搜尋以及導航路線和方向。透過 API、程式碼庫、SDK 和綜合開發人員文件使用 Mapbox 進行建置。 Mapbox 專為各種規模的企業而設計，可以免費開始構建，定價基於每月使用情況，無需預先許可或合約。 Mapbox 是一個由 700 多人組成的全球團隊，在華盛頓特區、赫爾辛基和東京設有辦公室。 Mapbox 成立於 2010 年。
Nearmap
nearmap.com
探索比衛星影像和 3D 資料品質更好的高解析度鳥瞰圖，以及為政府和企業提供的自動化見解。
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai 為您提供任何地點背後的故事。 Placer.ai 的客流量數據可讓您衡量訪問量、查看趨勢、對競爭對手進行基準測試、發現新受眾並找到並贏得理想的租戶或房產。零售商、商業房地產專業人士、消費品公司、投資者和市政當局依靠 Placer.ai 做出明智的決策和獲勝的建議。 Key features include: - Visitation measurement & trends - True Trade Area - Customer insights & demographics - Customer journeys - Competitive benchmarking - Chain & industry analysis - Online analytics platform - Data feed, custom reports & API Sign up for a free account and Placer.人工智慧
Smappen
smappen.com
Smappen 是一種線上領土地圖工具，可為企業提供位置情報以進行有效的市場研究。可視化貿易區域、獲取人口洞察並分析競爭對手，以就最佳商業地點做出明智的決策。由於駕車時間區域，您還可以輕鬆管理物流並推動本地行銷策略。立即使用 Smappen 釋放位置智慧的力量並優化您的業務成功！
PiinPoint
piinpoint.com
PiinPoint 優化零售商房地產策略，以推動更快、更準確的決策。這個易於使用的集中式數據平台為國家特許經營商和連鎖店提供先進的預測分析，可存取領先業界的數據，從而增強 PiinPoints 市場規劃工具和預測模型。
Scribble Maps
scribblemaps.com
易於使用的線上 GIS 和網路地圖視覺化解決方案。註釋地圖、繪製區域、篩選資料、分析資料、最佳化路線等。非常適合需要管理和創建大量地圖的團隊。較低的學習曲線將地圖數位化帶到組織的各個層級。 Scribble Maps 成立於 2009 年，是根據用戶的直接回饋而建構的。我們的團隊入口網站允許團隊在地圖上進行協作和協同工作，並透過大量匯出選項，Scribble Maps 可以與現有工作流程集成，為您的整個組織帶來地理空間功能。
Combain
combain.com
透過 Combain，可以輕鬆定位室內和室外的連接設備。我們的 Cell ID 和 Wi-Fi 資料全球資料庫提供您裝置的緯度和經度。
Cloudscene
cloudscene.com
Cloudscene 是一個數據驅動的市場平台，它改變了企業購買和銷售網路服務的方式。透過簡化採購和銷售活動，Cloudscene 為具有前瞻性思維的組織提供了更強的聯繫、更輕鬆的追蹤和管理、授權和敏捷的團隊、時間和成本效率以及提高的生產力。我們的平台以無與倫比的市場情報為後盾，因為我們相信最佳的業務決策是建立在強大的數據基礎上的。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse 是領先的地理位置追蹤平台，配備內建的客戶通知和通訊功能。它與尋求預測可見性和位置智慧解決方案的各種規模的公司合作，幫助他們捕獲和處理資料元素，以視覺化和智慧觸發內部和外部事件。 Glympse 成立的前提是位置共享應該是暫時的，最終使用者始終可以控制該位置共享的時間限制和地理邊界。它花了十多年的時間提供位置共享體驗，在簡單、安全、有用、臨時和私密之間取得了和諧的平衡。它掌握了基於位置資料建立互動式體驗的細微差別。它很自豪能夠根據複雜的到達檢測和地理圍欄邏輯自動更新客戶所看到的內容，優化電池壽命，並透過流暢的 UX/UI 功能平衡所有這些。由於Glympse 的每個人都是技術極客，並且對創建尖端解決方案感到興奮，因此它採用了相同的方法來開發解決方案，使企業品牌能夠在人員、產品和服務運行時提供更流暢的客戶至上體驗。 Glympse 提供靈活的地理位置追蹤平台，具有企業級位置SDK、API、儀表板等，可為您建立自己的基於位置的產品或服務解決方案，用於現場服務、車隊和物流、產品交付和零售到貨通知，或使用其兩種預包裝產品之一：適用於企業客戶的 Glympse En Route 和適用於小型企業的 Glympse PRO。
GeoIQ
geoiq.ai
GeoIQ 是一個位置智慧平台，它以地圖上易於使用的圖層的形式講述每個位置的價值（人員、他們的行為、業務和潛力）。
IdealSpot
idealspot.com
IdealSpot 在過去八年裡一直在匯總消費者和零售市場數據，以建立全球最全面、最新且地理最精細的美國零售市場地圖。在我們的數據基礎之上，我們在與全國數千個零售品牌合作的同時，也開發了消費者行為和零售網路分析方面的專業知識。我們為客戶提供多種洞察途徑：自助服務 SaaS、基於專案的諮詢、API 整合和企業資料共享。在 SaaS 方面，我們靈活的自助服務平台使研究人員能夠在他們正在研究的任何位置深入了解他們所需的見解和報告。對於已經達到數據成熟度的企業，我們在工業規模上豐富位置數據，並聘請高度專業的分析師，透過專有的統計方法為業務問題制定新穎的解決方案。
FlyPix AI
flypix.ai
FlyPix AI 是一個先進的物體偵測平台，旨在分析衛星和無人機影像。它使用戶能夠檢測、分割和定位這些影像中的物件和區域，以及追蹤變化和識別異常。它的用戶友好界面和無代碼方法使所有技術背景的用戶都能夠創建定制用例並從數據中獲取有價值的見解。
Geoblink
geoblink.com
Geoblink 是位置智慧平台，可協助零售、房地產和快速消費品產業的專業人士了解地點如何影響其業務績效。其先進的數據分析和預測統計使公司能夠進行深入的市場研究，以便他們能夠就其策略做出明智的決策。從這些分析中獲得的寶貴見解會立即顯示在以地圖為中心的介面上，該介面易於導航和理解。這種具有競爭力的商業智慧用於最大限度地提高商店網路的效率、執行準確的銷售預測、改進行銷組合併制定擴張計劃。
GeoPostcodes
geopostcodes.com
真正的全球本地資料集，包含 247 個國家的所有郵遞區號、地理邊界和街道資料。它每週更新一次，以保持最高的數據質量，包括中國、巴西、俄羅斯和英國等具有挑戰性的國家。 GeoPostcodes 的資料庫分為三個產品： - 郵遞區號資料庫：用於企業和產品整合的完整郵遞區號資料。 - 邊界資料庫：我們的邊緣匹配邊界以高精度和可視化解析度覆蓋郵政和行政區域。 - 街道資料庫：使用街道級資訊完成您的地理數據，以進行地址驗證、自動完成和最後一英里交付。該資料集還補充了高級功能，包括多語言支援、UNLOCODE 和 IATA 代碼、城市定義、行政區域、緯度和經度座標等。專門負責您的帳戶並致力於您的成功的客戶成功經理將確保無縫的資料整合流程並立即回答您的所有問題。 Gartner、IBM 和 UPS 等公司都依賴我們的國際郵遞區號資料庫。
Mappedin
mappedin.com
Mappedin 是室內 3D 地圖軟體的領先供應商。我們的平台提供強大的室內導航體驗，Mappedin CMS 作為基礎層。 CMS 是您的財產地圖的真實來源，它可以跨組織創建協作以即時維護準確的資料。 Mappedin 是一款功能強大的室內智慧地圖平台，可為您提供先進的地圖系統和直覺的尋路應用程式。我們的地圖編輯器是您的房產地圖的真實來源，它可以跨組織創建協作，以即時維護準確的地圖和位置資料。
Postcoder
postcoder.com
Postcoder 是一個 API，為您的客戶入職表單提供了一套完全整合的驗證功能。在現有表單中新增一項或多項功能，並觀察轉換率和資料品質的提升。 - 地址查找使用郵政編碼查找或自動完成功能來捕獲地址，速度提高5 倍，且零拼寫錯誤- 屋頂地理編碼獲取世界各地地址的坐標- 銀行驗證驗證銀行帳戶以進行直接借記和轉賬- 電子郵件和手機驗證捕獲有效的電子郵件地址和手機來自客戶和潛在客戶的號碼 - OTP 驗證 使用一次性密碼保護客戶帳戶 SMS 驗證 為何使用 Postcoder？ Postcoder 幫助英國和全球 9,000 多個組織在表單轉換和資料品質方面實現了可衡量的改進。在整合 Postcoder 後，許多人表示新員工數量增加，表單完成速度更快，潛在客戶品質也大幅提高。
Symaps.io
symaps.io
用於選址、選址規劃和擴張策略的位置智慧平台。 Symaps 幫助各行業（零售、奢侈品、餐廳、汽車充電站...）的客戶做出更好的位置相關決策。該平台結合並提取各種類型的位置數據（社會人口統計、客流量、競爭環境、私人數據）的價值，以識別最佳位置並對其進行評分。提供許多功能：視覺化網路覆蓋範圍、探索集水區域、比較位置、識別白色區域、根據一組預先定義的標準瞄準新的增長區域、查找相似位置、競爭基準…直觀的介面和輕鬆的圖層可視化地圖上的資料、資料的匯入和匯出。 Symaps 平台在全球經營，目前在 15 個國家/地區使用。