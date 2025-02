商業智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 托克勞群島

Placer.ai

Placer.ai 為您提供任何地點背後的故事。 Placer.ai 的客流量數據可讓您衡量訪問量、查看趨勢、對競爭對手進行基準測試、發現新受眾並找到並贏得理想的租戶或房產。零售商、商業房地產專業人士、消費品公司、投資者和市政當局依靠 Placer.ai 做出明智的決策和獲勝的建議。 Key features include: - Visitation measurement & trends - True Trade Area - Customer insights & demographics - Customer journeys - Competitive benchmarking - Chain & industry analysis - Online analytics platform - Data feed, custom reports & API Sign up for a free account and Placer.人工智慧