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商業智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式

推出分析軟體已成為企業數位化發展的關鍵焦點，主要重點是部署商業智慧 (BI) 工具。這些 BI 解決方案在提供對公司資料環境的洞察方面發揮著至關重要的作用。透過實現業務數據的可視化和理解，它們使員工能夠做出明智的決策，從而為公司帶來積極的成果。鑑於當今企業可以獲得大量數據，整合某種形式的 BI 軟體對於增強對此類數據的理解和可操作性幾乎是必不可少的。

提議新的應用程式


Canva

Canva

canva.com

Canva是一個圖形設計平台，使用戶能夠創建社交媒體圖形、簡報、海報和其他視覺內容，並提供範本和拖放編輯功能。

Kittl

Kittl

kittl.com

Kittl 是一款使用 AI 技術的設計工具，能根據用戶文本快速生成圖像和插圖，適合各種創意項目。

Looker Studio

Looker Studio

cloud.google.com

Looker Studio是一個數據可視化工具，幫助用戶創建自定義報告和儀表板，支持多種數據來源並可共享和自動更新報告。

Genially

Genially

genial.ly

Genially 是一個在線平台，用於創建互動式演示文稿、信息圖表和測驗，具有友好的界面和豐富的設計模板。

Litmaps

Litmaps

litmaps.com

Litmaps是一個研究發現工具，通過互動引文地圖及搜索工具，幫助研究人員理解學術文獻的關聯與趨勢。

Tableau

Tableau

tableau.com

Tableau是一款數據可視化和分析工具，幫助用戶將數據轉化為可行的見解，支持數據準備和交互式儀表板的創建。

Zoho Analytics

Zoho Analytics

zoho.com

Zoho Analytics是一款自助式商業智能和數據分析軟體，可視覺化分析數據並生成報告，支持多數據源連接。

Looker

Looker

looker.com

Looker是一個商業智能工具，利用LookML建模語言，使企業能夠方便地執行數據分析，嵌入於工作流中。

Rose AI

Rose AI

rose.ai

Rose是一款AI驅動的工具，用於簡化數據研究過程，包括查找、清理、可視化和轉換數據。

Visme

Visme

visme.co

Visme是一個綜合設計平台，使用戶能夠創建和分享引人入勝的視覺內容，包括演示文稿、信息圖表和報告等。

AgencyAnalytics

AgencyAnalytics

agencyanalytics.com

AgencyAnalytics是一個專為行銷代理商設計的報告平台，整合多個行銷渠道，提供自訂儀表板和報告，自動化數據管理。

Flourish

Flourish

flourish.studio

Flourish是一個數據可視化平台，提供交互式和可訪問的圖表功能，支持屏幕閱讀器和鍵盤導航，便於不同用戶使用。

Grow

Grow

grow.com

Grow是一個無需編碼的商業智慧平台，幫助組織透過數據驅動決策，整合ETL、資料倉儲及視覺化，讓每個人都能即時獲取洞察。

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

安全文化是一個數字平台，提供工具以進行檢查、安全審核和風險評估，幫助提高工作場所的安全性與效率。

ArcGIS Online

ArcGIS Online

arcgis.com

ArcGIS Online是一個雲端軟體，用於創建和分享互動式網絡地圖，並進行空間數據分析和可視化。

Metabase

Metabase

metabase.com

Metabase是一款開源商業智能平台，用於數據分析和視覺化，支援多種數據庫，並提供易用的儀表板與報告功能。

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply是一款防欺詐及地理位置合規的應用，專為遊戲、金融、媒體等行業提供準確的地理位置驗證解決方案。

IP GeoLocation

IP GeoLocation

ipgeolocation.io

IP Geolocation應用程式提供準確的IP查找服務，允許用戶根據地理位置模擬網站和應用體驗，並協助防止欺詐。

Infogram

Infogram

infogram.com

Infogram是一個簡易的資訊圖表製作工具，讓用戶創建和分享美麗的資訊圖、在線報告和互動地圖。

Scribble Maps

Scribble Maps

scribblemaps.com

Scribble Maps是一個在線地圖創建和協作工具，允許用戶自定義及共享互動地圖，支持多種映射功能和團隊合作。

Grist

Grist

getgrist.com

Grist是一款將電子表格、數據庫和應用程式構建工具合併的應用，允許用戶以關聯數據庫組織信息並創建儀表板。

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics 幫助用戶進行數據分析，支持不同角色從簡單到複雜的分析，促進數據驅動的決策和洞察的分享。

Venngage

Venngage

venngage.com

Venngage是一個用於創建視覺內容的工具，提供多種模板，幫助用戶輕鬆設計信息圖表和報告，適合商業溝通和數據可視化。

Mapbox

Mapbox

mapbox.com

Mapbox是一個提供實時地理數據和開發工具的平台，幫助企業在應用中整合地理空間功能和位置智能。

Observable

Observable

observablehq.com

Observable 是一個幫助開發者創建和部署數據應用、儀表板和報告的解決方案，支持即時加載和協作的互動筆記本。

NVivo

NVivo

qsrinternational.com

NVivo是一款定性數據分析軟件，旨在幫助研究人員組織、分析非結構化數據並獲取見解，支持多種數據格式。

Nearmap

Nearmap

nearmap.com

近圖應用提供高分辨率空中圖像和3D數據，幫助用戶進行城市規劃和基礎設施管理，並分析土地利用變化。

Hex

Hex

hex.tech

Hex是一個協作分析和數據科學的平台，結合代碼筆記、數據應用和知識管理，便於使用數據和共享結果。

TravelTime

TravelTime

traveltime.com

TravelTime是一個API，可以在毫秒內計算各種交通工具到數千個地點的旅行時間，應用於企業搜索和位置智能。

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

彈性雲是一個集中日誌、度量和監控分析的平台，提供雲環境的可觀察性、性能監控及安全性管理。

SalesRabbit

SalesRabbit

salesrabbit.com

SalesRabbit 是一款銷售管理工具，幫助行銷團隊管理潛在客戶、跟蹤互動並優化銷售策略。

Cluvio

Cluvio

cluvio.com

Cluvio是一個雲端商業智能平台，允許用戶透過SQL查詢數據庫並視覺化結果，創建共享的互動式儀表板。

Geckoboard

Geckoboard

geckoboard.com

Geckoboard是一個簡單的工具，用於創建和共享實時商業儀表板，幫助團隊追蹤和可視化關鍵數據。

ATLAS.ti

ATLAS.ti

atlasti.com

ATLAS.ti是一款定性數據分析軟件，幫助用戶組織、編碼和解釋非結構化數據，支持多種數據格式和平台。

Mapify IoT

Mapify IoT

mapify.ai

Mapify IoT是一個平台，用於管理和處理實時地理空間數據，支持物聯網應用的可視化和分析。

Mode Analytics

Mode Analytics

mode.com

Mode Analytics是一個數據探索平台，提供自助報告和SQL分析，以便企業進行靈活的數據分析和高級報告創建。

Domo

Domo

domo.com

Domo是一個雲端商業智能平台，提供數據可視化、分析及協作工具，幫助企業優化決策和業務流程。

Cyfe

Cyfe

cyfe.com

Cyfe是一款雲端商業儀表板應用，能整合多種數據源，實時顯示和分析業務關鍵指標，簡化團隊協作。

Whatagraph

Whatagraph

whatagraph.com

Whatagraph是一個整合營銷數據的平台，簡化數據管理、可視化和報告，讓行銷團隊輕鬆監控和分享績效。

Geo Targetly

Geo Targetly

geotargetly.com

Geo Targetly 是一款地理定位應用，根據訪客的 IP 位址，為他們提供地區相關的網站內容和廣告。

Reportz

Reportz

reportz.io

Reportz是一款報告工具，幫助數位行銷公司、自僱者自動化客戶報告流程，提供實時數據分析和自訂關鍵績效指標。

GeoPostcodes

GeoPostcodes

geopostcodes.com

GeoPostcodes應用提供全球247個國家的郵政編碼、地理邊界和街道數據，並支持位置基礎的搜索和分析。

ChartBlocks

ChartBlocks

chartblocks.io

ChartBlocks是一個在線圖表建構工具，允許用戶從各種數據來源創建和共享自定義圖表，無需編碼。

Chartbrew

Chartbrew

chartbrew.com

Chartbrew是一個開源網絡應用程序，可連接數據庫和API，製作圖表及實時報告儀表板。

IPinfo

IPinfo

ipinfo.io

IPINFO是一款提供IP地址地理定位和組織數據的工具，幫助企業改善安全、數據分析和營銷策略。

Reportei

Reportei

reportei.com

Reportei是一款報告與儀表板應用，能快速整合多個數位行銷平台的主要指標，簡化報告流程，提高工作效率。

PopSQL

PopSQL

popsql.com

PopSQL是一款現代化的SQL編輯器，支持團隊協作、數據可視化和查詢共享，適用於多種數據庫，提升數據分析效率。

Aiven

Aiven

aiven.io

Aiven是一個雲端數據平台，提供多種關聯和非關聯數據庫服務，並支持數據管理和可視化工具。

Vizzlo

Vizzlo

vizzlo.com

Vizzlo是一款多功能可視化工具，允許用戶輕鬆創建圖表、信息圖表和時間線，用於報告和演示。

DashThis

DashThis

dashthis.com

DashThis是一個無需代碼的數據集成和報告工具，能從30多個數據來源創建儀表板，專為營銷專業人員設計。

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Placer.ai 提供位置的流量數據分析，幫助用戶瞭解訪問趨勢、競爭對手表現及消費者行為，優化業務策略與房地產投資決策。

Vaizle

Vaizle

vaizle.com

Vaizle是一個營銷分析平台，幫助營銷經理和代理商可視化數據，提供社交媒體和廣告分析，從而支持數據驅動的決策。

Kyligence

Kyligence

kyligence.io

Kyligence是一個數據分析平台，改善商業智能和數據治理，幫助組織創建、管理指標和分析數據，以支持決策。

Screenful

Screenful

screenful.com

Screenful是一款項目管理工具，提供視覺化儀表板和自動化報告，幫助團隊追踪項目進展和關鍵指標，提升效率和可見性。

datapine

datapine

datapine.com

DataPine是一款商業智能軟體，幫助用戶整合、分析和可視化數據，並創建互動儀表板和報告。

Epsilon3

Epsilon3

epsilon3.io

Epsilon3是一款程序管理軟件，幫助用戶簡化複雜操作流程，減少錯誤，並提高效率，適用於航天及製造等行業。

Easyflow

Easyflow

easyflow.io

EasyFlow是一款用於自動化和簡化工作流程的工具，無需開發技能，支援連接應用程序與數據分析，提升效率。

Jet Admin

Jet Admin

jetadmin.io

Jet Admin是一個無代碼平台，幫助用戶創建內部工具和客戶門戶，支持數據管理和自定義應用。

GoodData

GoodData

gooddata.com

GoodData是一個雲端數據分析平台，幫助組織進行數據集成和自助服務分析，以實現數據驅動的決策。

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