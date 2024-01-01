商業智慧軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 福克蘭群島

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
推出分析軟體已成為企業數位化發展的關鍵焦點，主要重點是部署商業智慧 (BI) 工具。這些 BI 解決方案在提供對公司資料環境的洞察方面發揮著至關重要的作用。透過實現業務數據的可視化和理解，它們使員工能夠做出明智的決策，從而為公司帶來積極的成果。鑑於當今企業可以獲得大量數據，整合某種形式的 BI 軟體對於增強對此類數據的理解和可操作性幾乎是必不可少的。
提議新的應用程式
Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，允許用戶創建社交媒體圖形、簡報、海報、文件和其他視覺內容。該平台免費使用，並提供付費訂閱（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以獲取附加功能。用戶還可以支付要列印和運輸的實體產品的費用。的估值籌集了6000 萬美元。這幾乎是 2019 年最後估值的兩倍。
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio（原 Google Data Studio）是 Google 於 2016 年 3 月 15 日推出的線上工具，用於將資料轉換為可自訂的資訊報告和儀表板，作為企業 Google Analytics 360 套件的一部分。 透過互動式儀表板和精美的報告釋放數據的力量，激發更明智的業務決策。
Kittl
kittl.com
Kittl AI 是一款設計工具，它使用深度學習模型來理解用戶的文本，並在幾秒鐘內將其轉換為具有視覺吸引力的圖像或剪貼畫。 該工具非常適合設計創作，無論是引人注目的商品設計還是社交媒體貼文。無論技能水平如何，用戶都可以使用 Kittl AI 的文本到圖像和文本到剪貼畫功能輕鬆學習新的設計技術，只需單擊幾下即可根據文本描述生成令人驚嘆的圖像、插圖或照片。 產生的內容將被儲存並可從「上傳」部分存取。 Kittl AI 只需單擊即可刪除剪貼畫的背景，並且該工具提供圖像和剪貼畫樣式預設，以幫助用戶找到所需的樣式。 Kittl AI 上的人工智慧生成圖像是使用深度學習模型製作的，使用戶能夠更快地創...
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來...
Tableau
tableau.com
Tableau 是一個分析平台，它改變了我們使用資料解決問題的方式，使人們和組織能夠充分利用資料。 Tableau 是最廣泛、最深入的端對端資料和分析平台。透過完全整合的資料管理和治理、視覺化分析和資料講故事以及協作，確保負責任地使用資料並推動取得更好的業務成果 — 所有這些均由 Tableau 中內建的 Salesforce 行業領先的 Einstein 提供每個人都可以使用，無論他們在資料視覺化工具方面的專業知識如何。 Tableau Pulse 可供 Tableau Cloud 使用者使用，並利用 Tableau AI 的強大功能以更個人化、情境化和智慧的方式交付資料。了解更多信息，請訪...
Litmaps
litmaps.com
Litmaps 是一種研究發現工具，它結合了互動式引文地圖、現代搜尋工具和有針對性的更新，以幫助研究人員和研發團隊理解龐大的科學語料庫。它可以透過學術論文、專利、預印本和電子印刷品等各種內容來視覺化您的研究主題。
Looker
looker.com
Looker 正在為現代公司重塑商業智慧。 Looker 的工作方式與網路的工作方式相同：基於瀏覽器，其獨特的建模語言可讓任何員工利用最佳資料分析師的工作成果。 Looker 100% 在資料庫內運行，利用最新、最快的分析資料庫，即時取得真實結果。
Flourish
flourish.studio
美觀、簡單的數據視覺化與說故事
Zoho Analytics
zoho.com
商業智慧和分析軟體。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和數據分析軟體，可讓您直觀地分析數據、創建令人驚嘆的數據視覺化並在幾分鐘內發現隱藏的見解。
Grow
grow.com
Grow 是一個無程式碼全端商業智慧 (BI) 平台，讓組織中的每個人都能做出資料驅動的決策。透過將 ETL、資料倉儲和視覺化結合在一個易於使用的平台中，任何組織都可以連接和探索其資料以獲取見解。我們的無限用戶授權模式讓每個人都能獲得所需的答案，而無需排隊等待分析師。現在，每個人都可以即時做出重大決策，以加速自己的成長。
Rose AI
rose.ai
Rose 是一款由人工智慧驅動的工具，可簡化資料研究流程，為尋找、清理、視覺化和轉換資料提供高效率的解決方案。 Rose 著重易用性，採用尖端的開源 LLM（語言模型）和自然語言處理技術來解析基於人類語言提示的資訊。 這使得用戶能夠無縫定位相關資料來源，確保與全球頂級資料供應商的順利整合。該平台的優勢在於其有效參與和視覺化數據的能力。 Rose 將 SF（舊金山）技術的創造性與 NY（紐約）金融的可靠性相結合，提供了一個完全可審計的框架，允許用戶將其輸出背後的邏輯追溯到原始數據輸入。 此功能增強了透明度和問責制。 Rose 還可以實現無摩擦的資料共享，使用戶能夠輕鬆地與內部團隊或第三方...
Visme
visme.co
Visme 是一個一體化平台，使來自領先公司的非設計專業人士能夠在更短的時間內改變他們創建、共享和發布引人入勝的簡報、文件、視覺化報告、數據視覺化和其他視覺化格式的方式。來自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用戶以及其他 1500 萬用戶利用 Visme 作為內容創建工具來講述和展示他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨工作或作為團隊進行協作。在線上發布、嵌入到您的網站或下載以供離線使用。使用者可以協作，在資料夾中組織專案數據，並向相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme 還配備了多種用於發布和顯示的自動化功...
Infogram
infogram.com
Infogram 是一個易於使用的資訊圖表和圖表製作工具。創建和分享精美的資訊圖表、線上報告和互動式地圖。在這裡製作你自己的。
Scribble Maps
scribblemaps.com
輕鬆建立、分析和共享地圖。與朋友分享、在網站上嵌入地圖以及建立圖像或 PDF。
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture 是一個行動優先的操作平台，為您提供安全工作、滿足更高標準並每天改進所需的知識、工具和流程，從而提供更好的工作方式。最初是一個數位清單應用程序，現已發展成為一個用於進行檢查、提出和解決問題、管理資產以及隨時隨地培訓團隊的平台。安全文化也幫助團隊做的不僅僅是在治理、風險和合規性方面打勾，它還可以幫助制定環境、健康和安全標準，並提高卓越營運的標準。透過觸手可及的即時數據擷取和可操作的見解，您將始終知道什麼有效，什麼無效，這樣您就可以專注於真正重要的事情 - 每天都變得更好。透過安全文化釋放工作團隊的潛力，推動您的業務向前發展。
ArcGIS Online
arcgis.com
ArcGIS Online - 基於雲端的軟體，用於建立和分享互動式網路地圖。 繪製地圖並與您的位置資料交互 使用 Esri 的基於 Web 的地圖軟體 ArcGIS Online 建立互動式 Web 地圖。當您與資料互動、放大和在地圖上搜尋時，請獲得新的視角和增強的細節。使用智慧、數據驅動的地圖樣式和直覺的分析工具來獲取位置情報。透過協作建構和使用地圖，在整個組織內有效地工作。與特定的人或全世界分享您的見解。
Metabase
metabase.com
在公司內部分享資料和分析的最快、最簡單的方法。您可以在 5 分鐘內安裝一個開源商業智慧伺服器，連接到 MySQL、PostgreSQL、MongoDB 等！任何人都可以使用它來建立圖表、儀表板和夜間電子郵件報告。
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics 是唯一專為行銷代理商設計的報告平台。這個易於使用的平台可以節省您的時間，改善報告流程，並透過富有洞察力的報告和即時、可自訂的行銷儀表板來展示您的全面行銷影響力，給您的客戶留下深刻的印象。在單一、無縫的儀表板中連接和監控每個客戶的行銷管道。 AgencyAnalytics 與 80 多個平台集成，可追蹤和報告 SEO、PPC、呼叫追蹤、社交媒體、電子郵件行銷、電子商務、本地等，所有這些都為您的代理商提供完全白標。 AgencyAnalytics 還包括一整套 SEO 工具，旨在簡化和自動化您的代理商。每天追蹤排名、監控反向連結、執行技術 SEO 審核，並利用全套內...
Domo
domo.com
Domo 讓數據為每個人服務，從而擴大他們對業務的影響。我們的雲端原生資料體驗平台超越了傳統的商業智慧和分析，透過使用者友善的儀表板和應用程式使資料可見且可操作。在人工智慧、數據科學以及與現有雲端和遺留系統連接的安全數據基礎的支持下，Domo 幫助企業在創紀錄的時間內大規模優化關鍵業務流程，激發大膽的好奇心，從而推動指數級的業務成果。
Mapbox
mapbox.com
Mapbox 是超過 400 萬開發者首選的即時定位平台。 Mapbox 提供精確的位置資料和靈活的開發工具，使任何企業都可以為其應用程式添加地理空間功能，並透過位置智慧增強營運。客戶涵蓋汽車、物流、商業智慧、零售、旅遊、數據視覺化、消費者應用程式、天氣、物聯網、地理空間分析等。憑藉領先的網路和行動地圖渲染技術，Mapbox 因提供深受開發人員、公司和商業領袖信賴的高效能、可自訂、可靠且可擴展的位置服務而聞名。 Mapbox 服務包括全球地圖資料、即時交通、地理編碼和地址搜尋以及導航路線和方向。透過 API、程式碼庫、SDK 和綜合開發人員文件使用 Mapbox 進行建置。 Mapbox 專為...
Venngage
venngage.com
Venngage 是一個資訊設計平台，提供一系列 B2B 特定模板，以便於在組織內部和外部輕鬆交流複雜訊息，無需設計師。 Venngage 的產品提供了引人入勝的視覺材料，可添加到您的學習和發展課程中，從而幫助您的組織了解重要的決策和流程。 Venngage 的產品有助於轉變資料洞察力，以創建引人入勝且強大的視覺內容/研究文檔，從而在 B2B 領域建立思想領導力。 Venngage 還提供有用的外部溝通模板，協助與潛在客戶和買家分享您公司的故事。如果您提供的解決方案很複雜，並且需要一種更簡單的方式來傳達您的業務價值主張，Venngage 的資訊圖表範本將確保他們了解您的產品。 Venngage...
Observable
observablehq.com
Observable 是一種端到端解決方案，可協助開發人員建立和部署富有表現力的高效能資料應用程式、儀表板和報表。與傳統 BI 工具不同，Observable 允許開發人員使用程式碼建立儀表板，這樣他們就可以開發自訂報告並發現更深入、更細緻的見解。建構者可以在即時協作筆記本中迭代和探索資料。在 Observable 上安全地部署和託管資料應用程式很容易。我們負責 SSO、工作區管理、審核日誌等，因此開發人員可以專注於建立其團隊所見過的最佳資料應用程式。更好的儀表板、數據應用程式和報告是使用程式碼建立的。最好的都是用 Observable 創建的。
Whatagraph
whatagraph.com
行銷人員擁有多個行銷來源、數百個正在運行的行銷活動以及需要管理和報告的客戶或利害關係人。連接所有數據、處理數據、發現見解並展示投資回報率是一項艱鉅的任務。 Whatagraph 是一款直覺的一體式行銷數據平台，可輕鬆消除行銷人員日常中與數據相關的手動工作和麻煩。您可以用一個平台取代多個緩慢且複雜的工具。與市場上的其他產品不同，Whatagraph 易於使用、可靠，並且使團隊中的任何人都可以快速輕鬆地處理數據（管理、混合和可視化跨渠道數據）：將所有營銷數據連接到一個單個集線器，無需第三方工具和連接器。透過無程式碼轉換來管理和組織非結構化、分散的跨渠道資料。對於行銷團隊中的任何人來說，無需分析技能...
Sisense
sisense.com
Sisense 超越了傳統的商業智能，為組織提供了將分析融入客戶和員工應用程式和工作流程中的無處不在的能力。 Sisense 客戶透過 Sisense Fusion 超越儀表板，突破了分析採用的障礙。全球超過 2,000 家公司依靠 Sisense 進行創新、顛覆市場並推動世界有意義的變革。 Sisense 在客戶成功方面被評為第一大商業智慧公司，也連續五年被評為福布斯雲端 100 強、全球最佳雲端公司之一。請造訪我們的 www.sisense.com 並透過 LinkedIn、Twitter 和 Facebook 與我們聯繫。
Grist
getgrist.com
Grist 結合了電子表格、資料庫和應用程式建構器的最佳功能。使用熟悉的電子表格介面，將您的資訊組織為關聯式資料庫，並在幾分鐘內建立拖放儀表板。確保資料結構良好並儲存在一處，充分利用資料。沒有重複，沒有電子表格爭論，沒有合併文件。即時協作，透過控制細至單元的權限的自訂存取規則來保護您的資料。讓每個人都可以使用相同的數據進行工作，而不會影響隱私或穩定性。註冊免費團隊帳戶或親自託管 Grist - 無論哪種方式，您的資料始終是您的。
Mode Analytics
mode.com
Mode 是第一個採用現代資料團隊工作方式的 BI 平台，使資料領導者能夠透過真正的自助服務推動更有效率、更具影響力的分析並提高資料成熟度。作為統一的智慧層，Mode 最大限度地提高了現代數據堆疊的投資回報率，並將數據轉化為所有行業和階段的領先企業的競爭優勢。
Hex
hex.tech
Hex 是一個協作分析和資料科學平台。它結合了程式碼筆記本、資料應用程式和知識管理，使資料的使用和結果的共享變得容易。 Hex 將最好的筆記本、BI 和文件整合到一個無縫的協作 UI 中。一起或單獨使用 SQL、Python 和 R。透過在任何人都可以使用的響應式佈局中進行拖放操作，將作品作為互動式資料應用程式在內部或外部發布。利用完整的 UI 元件庫進行即時發布並獲得即時評論，以獲得強大的使用者體驗。透過允許任何人發現和使用數據，使用 Hex 建立組織知識。
Databox
databox.com
Databox 是一個易於使用的商業分析平台，適合成長型企業。它可以讓您輕鬆集中數據，以便您可以在一個地方查看整個公司的健康狀況。然後，它可以幫助您使用數據做出更好的決策並提高公司的績效。我們採用了複雜企業工具中常見的所有強大分析功能，並使成長中的企業可以使用它們。無需程式碼即可建立漂亮的自訂儀表板，因此您始終了解自己的表現。建立自動化報告以與您的團隊或客戶分享更新、儀表板和上下文。為每個團隊設定目標，並自動追蹤他們的進度。使用基準來了解您與類似公司的比較情況，並找到改進的機會。使用預測來預測未來績效並立即制定更好的計劃。並透過自訂電子郵件和 Slack 更新自動監控公司的績效。
Nearmap
nearmap.com
探索比衛星影像和 3D 資料品質更好的高解析度鳥瞰圖，以及為政府和企業提供的自動化見解。
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard 是一款用於建立和共享即時業務儀表板的輕鬆工具。 Geckoboard 旨在幫助團隊領導為其團隊和整個組織提供即時數據，它直接與 80 多種不同的工具和服務集成，幫助您提取數據並在幾分鐘內向其他人展示專業外觀的儀表板。無需編碼或培訓。透過簡單的拖放式介面直接在瀏覽器中建立儀表板，並從無生氣的報告和電子表格中提取重要的數字、指標和 KPI。 Geckoboard 讓您的關鍵數據對每個人都更具吸引力，其視覺化效果讓任何人都能一目了然，並且會自動更新以始終保持最新狀態。使用狀態指示器突出顯示某些指標中值得注意的變化，這些指示器會引起人們對錶現高於或低於預期的數字的注意，並通過單擊...
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩...
Elastic Cloud
elastic.co
雲端的企業搜尋、可觀察性和安全性。無論您是在 Amazon Web Services、Microsoft Azure 還是 Google Cloud 上執行，都可以快速輕鬆地找到資訊、取得見解並保護您的技術投資。
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可建立社交媒體和數位行銷報告和儀表板。 查看來自 Instagram、Facebook、元廣告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指標頻道全部在一個螢幕上。 不要在手動任務上浪費時間，透過數位行銷提高生產力和成果。立即嘗試，看看 Reportei 將如何優化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai 為您提供任何地點背後的故事。 Placer.ai 的客流量數據可讓您衡量訪問量、查看趨勢、對競爭對手進行基準測試、發現新受眾並找到並贏得理想的租戶或房產。零售商、商業房地產專業人士、消費品公司、投資者和市政當局依靠 Placer.ai 做出明智的決策和獲勝的建議。 Key features include: - Visitation measurement & trends - True Trade Area - Customer insights & demographics - Customer journeys - Competitive benchmarking -...
Cluvio
cluvio.com
借助 Cluvio，您可以對資料庫執行 SQL 查詢，並將結果視覺化為漂亮的互動式儀表板，可以輕鬆與您的團隊共用。 Cluvio 支援所有主要 SQL 資料庫，如 Postgres、MySQL、Redshift、Athena、BigQuery、Snowflake、Presto、Microsoft SQL Server、Oracle、Google Cloud Platform 和 Exasol。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的軟體可協助現場銷售團隊更快、更聰明地運作。他們的解決方案利用數位工具解決了銷售組織的所有主要痛點。潛在客戶和區域管理、代表績效追蹤、數位合約、潛在客戶生成等功能。他們還提供多種附加服務，例如培訓圖書館、地理圍欄行銷平台和房主信息，以幫助您更聰明地銷售。最重要的是，他們親自與您和您的公司合作，以確保您獲得想要的結果。請造訪 salesrabbit.com 以了解更多資訊。
IPinfo
ipinfo.io
我們是值得信賴的 IP 位址資訊來源，每月為超過 1,000 家企業和 100,000 多名開發人員處理 400 億個 IP 地理定位 API 請求
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基於雲端的自助式商業智慧應用軟體公司，總部位於加州洛杉磯。該公司以創建業務儀表板應用程式而聞名，該應用程式旨在分析、轉換和報告來自不同整合商業智慧來源的數據。它是一款免費增值應用程序，用於在一個地方追蹤和監控所有業務指標。 Cyfe 為代理商和行銷人員提供儀表板來證明投資回報率、整合資料來源並視覺化趨勢。 Cyfe 由 Deven Patel 於 2012 年創立，並在熱門節目《矽谷》中亮相，現已擁有超過 30 萬用戶。 2020 年，Cyfe 加入了新推出的、以代理商為中心的行銷技術套件——Traject。 Traject 由來自 22 個城市和 11 個國家...
GoodData
gooddata.com
GoodData 是領先的雲端資料和分析平台，為全球組織帶來人工智慧驅動的資料驅動的決策。憑藉一個充分利用自動化和人工智慧潛力的平台，GoodData 使客戶能夠在工作時透過即時、自助數據洞察向每個最終用戶提供數據分析。超過 14 萬家全球頂尖企業和 320 萬用戶依靠 GoodData 來推動有意義的變革並透過資料實現更多目標。
IP GeoLocation
ipgeolocation.io
免費的IP 地理定位API 和準確的IP 查找資料庫免費的IP API 提供國家、城市、州、省、當地貨幣、緯度和經度、公司詳細資料、ISP 查找、語言、郵遞區號、國家呼叫代碼、使用者代理資訊、IP-透過 HTTPS 以 REST、JSON 和 XML 格式從任何 IPv4 和 IPv6 位址取得安全性資訊、時區、當前時間、日落和日出時間、月落和月出時間。
NVivo
qsrinternational.com
使用質性資料分析軟體釋放洞察力 使用領先的質性資料分析解決方案 NVivo 14 從質性和混合方法資料中發現更多資訊。借助NVivo 14，您可以對資料提出複雜的問題，以識別主題並得出結論，採用先進的資料管理和視覺化工具來發現更豐富的見解，並產生由嚴格證據支持的清晰表達、站得住腳的發現- 所有這些都在一個協作平台上進行。立即購買或申請免費試用 NVivo 14，立即深入研究您的研究。
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款行銷分析套件，旨在增強行銷經理和行銷代理商的能力。它可以幫助公司視覺化複雜的行銷分析數據並做出數據驅動的明智決策。該套件提供了一系列社交媒體和廣告分析功能，使行銷人員的日常生活變得更加輕鬆。以下是Vaizle 客戶如何使用該工具來提高生產力並擴大營銷運營規模以實現盈利： 1. 從營銷數據中快速獲取可行的見解2. 在單個實時儀表板中可視化來自多個渠道的營銷數據3. 透過使用數據連接器自動更新行銷來節省時間報告4. 為領導層和客戶創建白標行銷報告5. 透過保持制衡有效擴大行銷營運規模社交媒體分析和數據連接器： 1. 元數據：Facebook 和Instagram 2 . You...
TravelTime
traveltime.com
TravelTime 是一個 API，可以在幾毫秒內計算任何交通方式到數千個地點的旅行時間。它用於企業搜尋和位置智慧。
DashThis
dashthis.com
如果您正在尋找具有您所需功能的數位行銷報告工具，並且沒有複雜的「額外」內容，那麼 DashThis 非常適合您！我們與 30 多個資料來源集成，對於其他一切，我們有漂亮的 CSV 檔案管理器，可以幫助您添加您可能想要在儀表板中包含的任何其他資料。最重要的是，我們以令人驚嘆的客戶支援而聞名。您不會孤單地擁有一個工具和幾篇幫助中心文章（不過，如果您願意的話，那也沒關係！）。如果您需要的是我們團隊中的專職成員，確保您立即啟動並運行，並且隨時可以在您需要時回答問題，那麼這正是您所得到的！
Radar
radar.com
每個產品和服務的位置基礎設施。 最具創新性的公司使用 Radar 的位置 SDK 和 API 為全球數億設備提供基於位置的體驗。
Cube
cubeanywhere.com
管理業務所需的洞察力！透過即時專案成本、時間和費用，管理您的專案、任務和客戶變得輕而易舉。取得團隊成員、專案、客戶和公司層級的豐富互動式圖表。我們知道您的業務並非在辦公室前門開始或結束。您所在的地方就是您的業務！並且您可以隨時隨地存取 Cube。您可以透過筆記型電腦上的簡單網頁瀏覽器或使用本機應用程式在 iPhone、iPad 或 Android 上存取 Cube。
Geo Targetly
geotargetly.com
使用我們的地理定位工具對您的網站訪客進行地理定位。使用 IP 地理位置按國家、州和城市重新導向訪客或顯示內容。
Jet Admin
jetadmin.io
隆重介紹 JetAdmin：用於建立內部工具和客戶入口網站的無程式碼動力來源！使用 JetAdmin 開啟軟體開發的未來，JetAdmin 是您打造內部工具和吸引客戶入口網站的終極無程式碼建構器。告別傳統編碼的複雜性，採用更快、更有效的方式來創建強大的客製化解決方案，為您的業務提供支援。為什麼選擇 JetAdmin？無程式碼簡單性：使用 JetAdmin，您無需成為編碼精靈即可建立功能強大的應用程式。我們直覺的拖放介面和預先建置的元件使建立內部工具和客戶入口網站變得輕而易舉。通用存取：無縫開發可隨時隨地存取的基於網路的解決方案。無論是簡化內部流程還是增強客戶互動，JetAdmin 都提供無與倫...
Chartbrew
chartbrew.com
Chartbrew 是一個開源 Web 應用程序，可直接連接到資料庫和 API 並使用資料建立漂亮的圖表。它具有圖表生成器、可編輯儀表板、可嵌入圖表、查詢和請求編輯器以及團隊功能。 Chartbrew 可以免費自架，也可以作為 Chartbrew.com 上的主機服務。 Charbrew 整合（前往網站以取得最新清單）MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Firestore、Firebase 即時資料庫、自訂 REST API、Google Analytics GA4、Customer.io、Strapi、Supabase 等。 Chartbrew 的一些功能- 報告品牌和白標籤-...
PopSQL
popsql.com
PopSQL 是 DataGrip、DBeaver、Postico 等傳統 SQL 編輯器的演進。我們為希望節省時間、提高資料準確性、更快地入職新員工以及快速為業務提供見解的資料中心團隊提供美觀、現代的 SQL 編輯器。借助 PopSQL，使用者可以輕鬆了解其資料模型、編寫版本控制的 SQL、與現場協作、在圖表和儀表板中可視化資料、安排報告、共享結果以及組織搜尋和發現的基礎查詢。即使您的團隊已經在利用大型BI 工具（例如Tableau 或Looker）或SQL 編輯器的大雜燴，PopSQL 也可以在您的SQL 高級用戶、初級分析師，甚至是渴望數據洞察力的技術水平較低的利益相關者之間實現無縫協作...
Reportz
reportz.io
Reportz 是一款基於儀表板的白標即時報告工具，適用於數位行銷公司、代理商和自由工作者，可以幫助自動化客戶報告流程。設定正確的 KPI，讓 Reportz 為您完成所有日常工作。吸引您的客戶並為他們提供他們所見過的最透明的客戶報告。無限的整合。無限用戶。免費電子郵件和帳號白標。儀表板內的 KPI 不受限制。
Glympse
corp.glympse.com
Glympse 是定位技術的先驅和領先的地理位置追蹤平台，具有內建的客戶通知和通訊功能。我們提供一流的基於位置的技術來捕獲、攝取和處理數據，以預測性地可視化人員、產品和資產在運動中的位置，並提供通知和更新。全球品牌都在使用 Glympse 預測可見度和位置智慧技術。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti 深受品牌和學者的青睞，讓任何人都可以分析數據並發現有價值的見解- 無論您從事哪個行業。解鎖透過直覺的研究工具和一流的技術，從定性和混合方法數據中得出可操作的結果： • 訪問本機Mac 和Win 應用程序，以及我們的Web 版本• 所有功能和工具都包含在一個完整的軟體包中• 節省時間和成本由AI 提供支持，自動發現見解• 體驗版本之間的無縫項目交換• 充分利用團隊的實時協作• 與任意數量的人共享多用戶許可證• 受益於我們的免費即時支援和專家培訓在此處了解更多資訊: www.atlasti.com
Aiven
aiven.io
作為滿足所有資料庫需求的中心樞紐，Aiven 提供關係型和非關係型資料庫服務以及視覺化套件和高吞吐量訊息代理程式。我們的服務產品包括 Kafka、PostgreSQL、MySQL、Opensearch、Elasticsearch、Cassandra、Redis、InfluxDB、M3 和 Grafana。所有 Aiven 服務均依實際使用情況按小時計費，無隱藏費用。立即開始 30 天試用！
MicroStrategy
microstrategy.com
MicroStrategy ONE 是一款綜合智慧平台，將生成式 AI 的強大功能與 BI 的精確性融為一體。它是一個雲端原生的開放架構平台，建立在可擴展的、適合未來的語義層之上，旨在註入人工智慧驅動的 Intelligence Everywhere™。 MicroStrategy ONE 讓世界各地的公司能夠向其組織內部和外部的數以萬計的人無縫地提供現代資料分析解決方案。它融入了領先的 GenAI 技術，可以在任何設備上實現智能，從而加快任何用戶從數據到採取行動的時間。
GeoPostcodes
geopostcodes.com
真正的全球本地資料集，包含 247 個國家的所有郵遞區號、地理邊界和街道資料。它每週更新一次，以保持最高的數據質量，包括中國、巴西、俄羅斯和英國等具有挑戰性的國家。 GeoPostcodes 的資料庫分為三個產品： - 郵遞區號資料庫：用於企業和產品整合的完整郵遞區號資料。 - 邊界資料庫：我們的邊緣匹配邊界以高精度和可視化解析度覆蓋郵政和行政區域。 - 街道資料庫：使用街道級資訊完成您的地理數據，以進行地址驗證、自動完成和最後一英里交付。該資料集還補充了高級功能，包括多語言支援、UNLOCODE 和 IATA 代碼、城市定義、行政區域、緯度和經度座標等。專門負責您的帳戶並致力於您的成功的...
datapine
datapine.com
datapine 是一款一體式商業智慧軟體，讓每個人都能以前所未有的方式探索、視覺化、監控和分享他們的資料！
Smappen
smappen.com
Smappen 是一種線上領土地圖工具，可為企業提供位置情報以進行有效的市場研究。可視化貿易區域、獲取人口洞察並分析競爭對手，以就最佳商業地點做出明智的決策。由於駕車時間區域，您還可以輕鬆管理物流並推動本地行銷策略。立即使用 Smappen 釋放位置智慧的力量並優化您的業務成功！