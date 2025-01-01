商務即時通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
商務即時通訊軟體透過文字為主的訊息應用程式充當公司的內部通訊工具。該軟體支援一對一直接訊息傳遞以及群組和團隊訊息傳遞。即時訊息傳遞的快速性消除了針對簡單問題或疑慮來回發送電子郵件的需要，提供了一個專門的空間來快速與同事聯繫，而無需訴諸個人電話短信等非正式方法。 各種規模和類型的公司都使用商業即時訊息解決方案，或與其他產品一起使用，或透過整合來使用。這些工具通常嵌入其他軟體中，例如員工內部網路或參與平台。儘管如此，仍有許多獨立的商業即時通訊解決方案可供使用，提供與各種其他類別的廣泛整合功能。
提議新的應用程式
Zoom
zoom.us
Zoom是一款視頻會議應用程式，支持最多100名參與者進行視頻通話，並提供屏幕共享和會議錄製等功能。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個結合聊天、視頻會議、文件儲存及應用整合的協作平台，適用於團隊合作和溝通。
Slack
slack.com
Slack是一個商業通訊平台，提供持續的聊天室、私人群組和直接消息，支持團隊協作與多種應用集成。
Otter
otter.ai
Otter是一款智能筆記應用，提供語音轉錄、發言者識別和關鍵詞支持，便於記錄與分享會議和對話內容。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
monday.com
monday.com
monday.com是一個項目管理工具，幫助組織管理任務、項目及團隊合作，並提高工作效率和協作。
Intercom
intercom.com
Intercom是一個客戶消息平台，提供自動化客戶支持、潛在客戶生成及營銷工具，以改善客戶互動和提升服務效率。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Zoho Cliq
zoho.com
Zoho Cliq是一款團隊溝通軟體，提供即時消息、語音視頻通話、文件共享等功能，支持遠程工作與團隊協作。
Verizon
verizon.com
Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp是一個項目管理平台，集中團隊的通信、任務和文件共享，簡化項目協作和工作流程。
Workplace
workplace.com
工作場所是一個由Facebook開發的溝通工具，促進公司內部的協作與交流，可用於群組、即時消息和視頻會議。
Element
element.io
Element是一款基於Matrix協議的安全通信平台，提供聊天、視頻通話和數據控制，適合個人及商業用途。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala是一款用於大型團體溝通和工作管理的移動應用，支持任務分配、數據收集及遠程協作。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase是一個AI驅動的客戶協作平台，提供項目管理、資訊管理及內容創建功能，旨在提升專業服務的工作流程和客戶體驗。
Spike
spikenow.com
Spike是一個綜合通信平台，將電子郵件、聊天、視頻會議及合作文件整合在一個界面中，簡化溝通與協作。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是一個綜合平台，提供CRM、項目管理、團隊協作、網站建設等工具，幫助企業提高內外部效率。
Chatwork
chatwork.com
Chatwork是一款專為商務團隊設計的群聊應用，提供安全的消息傳送、視訊聊天、任務管理和檔案分享功能。
WorkJam
workjam.com
WorkJam是一個統一的數字工作解決方案，旨在連接無桌面員工，簡化通信、任務管理和培訓，提升效率與生產力。
Webex
webex.com
Webex 網絡研討會是一個可擴展的平台，支持不同規模的網絡研討會並提供多語言翻譯、互動功能和分組會議。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral 客戶聯繫中心是一個多渠道客戶互動解決方案，提供語音及 30 多種數位渠道，具備自助服務和智能虛擬代理功能。
Lark
larksuite.com
Lark是一個綜合協作平台，整合即時消息、文檔、任務管理等功能，方便團隊在桌面和移動設備上高效工作。
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat是Facebook開發的企業通信平台，旨在促進團隊交流、協作和生產力，支持小組及私人聊天功能。
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個項目管理平台，幫助企業計劃、追蹤和管理各種項目，提供任務管理和協作工具。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper是一款密碼管理應用，安全存儲和管理密碼及敏感信息，支持多因素驗證及文件加密，並可在多平台使用。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款針對無桌工人的溝通與工作流程自動化工具，提供實時交流、文件共享及員工參與功能，促進工作效率。
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud是一款現代IRC客戶端，支持多平台連接，提供鏈接嵌入、編輯消息及與Slack整合等功能，便於用戶管理在線社區交流。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款提供客戶溝通、支付、檔案共享、合約及表單等多功能解決方案的應用程式，幫助企業提升客戶體驗。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost是一個開源的團隊協作平台，提供安全的溝通、任務管理和工作流程協調，適合各類型的組織使用。
Chatway
chatway.app
Chatway 是一個即時聊天解決方案，幫助企業通過網站與客戶互動，提供支持和潛在客戶生成，並支持多語言。
Blink
joinblink.com
Blink是一個為員工提供溝通和互動的平台，整合多種工具以提升組織內部的協作和效率。
Nifty
nifty.pm
Nifty是一款全方位的項目管理工具，整合聊天、任務、文件等功能，幫助團隊提升協作與生產力，簡化工作流程。
Threema Work
threema.ch
Threema Work是一款安全的商業通訊應用，符合GDPR，無需電話號碼或電子郵件，支持端到端加密和組織管理。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat是一個安全的團隊協作平台，支持即時消息、語音通話和視頻通話，並提供自我託管和高度可定制的功能。
Missive
missiveapp.com
Missive是一款協作應用，整合團隊收件箱和聊天，方便團隊共享Email並自動化工作流程。支持各種工具整合。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub是一個雲端項目管理和團隊協作平台，提供任務管理、文件共享及實時通信等功能，適用於各種規模的團隊和企業。
Gitter
gitter.im
Gitter是一個開源即時通訊系統，適用於GitLab和GitHub開發者，用戶可創建公共或私聊房間進行討論和協作。
Moxo
moxo.com
Moxo是一個客戶管理平台，簡化外部專案合作，促進客戶、供應商和夥伴之間的溝通與協作，提升工作流程效率。
Speakap
speakap.com
Speakap是一個溝通平台，幫助企業與前線員工進行結構化對話，支持移動訪問，促進內部協作與信息共享。
Pumble
pumble.com
Pumble是一款免費的團隊聊天應用，支持無限制用戶數量，便於團隊協作與溝通，提供無限聊天記錄及視頻會議功能。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield是一個德國的全合一協作工具，提供任務管理、視頻會議和團隊聊天，確保數據安全與隱私。
Hive
hive.com
Hive 是一款專為團隊設計的專案管理應用程式，提供任務分配、截止日期追蹤及即時溝通等功能，協助團隊更有效率地完成工作。
Happeo
happeo.com
Happeo是一個整合內部溝通和知識管理的Intranet平台，支援自訂頁面、快速溝通和人員搜索，提升組織的協作效率。
Front
front.com
Front是一個客戶服務平台，集中管理多渠道溝通，提供團隊協作工具和AI自動化，提升客戶滿意度和工作效率。
Zulip
zulip.com
Zulip是一個開源的團隊聊天應用程式，結合即時聊天與線程對話，適合組織高效的協作和討論。
Jostle
jostle.us
Jostle是一個員工成功平台，增進內部溝通和員工參與，提供直觀的內容組織，促進透明和協作的工作環境。
Twist
twist.com
Twist是一款團隊溝通應用，促進結構化和有組織的對話，支持異步通信，適合重視深度討論的團隊。
Flock
flock.com
Flock是一個團隊通信和協作應用，提供消息傳遞、語音視頻會議、屏幕共享及任務管理工具，支持多種平台和第三方應用整合。
Hibox
hibox.co
Hibox是一個任務管理工具，幫助團隊協作、管理項目和任務，並提供即時消息和視頻會議功能。適用於Android和iOS。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款 AI 驅動的視頻會議和會議工具，提供會議摘要、實時轉錄及管理功能，幫助團隊提高協作效率。
Trengo
trengo.com
Trengo 是一個客戶服務平台，簡化多渠道通信，支援團隊高效協作和自動化客戶互動管理。
Diligent Director
diligent.com
勤奮的董事是一個治理平台，提供議程建設、批准流程和政策管理等工具，支持會議組織和決策過程。
Prokeep
prokeep.com
Prokeep是一款專為批發分銷商設計的客戶體驗管理軟體，簡化企業與客戶之間的溝通，提高銷售和生產力。
Chanty
chanty.com
Chanty是一個雲端協作平台，結合通信、任務管理及自動化，幫助團隊更有效地協作、任務管理及文件共享。
Nucleus
nucleusapp.io
Nucleus 是一個集中辦公溝通的平台，提供會議、訊息、任務、筆記和文件管理，旨在提升專注力和生產力。
uShare.to
web.ushare.to
uShare.to是一款團隊溝通和客戶互動的應用，提供群聊、視頻會議、共享文件及任務管理等功能。
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape Messenger 是一款安全的團隊通訊應用，支援多設備使用，整合公司數據以提高商業聊天效率。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby是一款基於雲端的通訊平台，提供即時消息、客戶提醒及行動支付請求，以提升團隊合作與客戶服務。
Fleep
fleep.io
Fleep是一個通信應用，支持團隊聊天、項目溝通和一對一對話，方便用戶進行實時交流和任務管理。