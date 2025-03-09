商務即時通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 梵蒂岡

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
商務即時通訊軟體透過文字為主的訊息應用程式充當公司的內部通訊工具。該軟體支援一對一直接訊息傳遞以及群組和團隊訊息傳遞。即時訊息傳遞的快速性消除了針對簡單問題或疑慮來回發送電子郵件的需要，提供了一個專門的空間來快速與同事聯繫，而無需訴諸個人電話短信等非正式方法。 各種規模和類型的公司都使用商業即時訊息解決方案，或與其他產品一起使用，或透過整合來使用。這些工具通常嵌入其他軟體中，例如員工內部網路或參與平台。儘管如此，仍有許多獨立的商業即時通訊解決方案可供使用，提供與各種其他類別的廣泛整合功能。
提議新的應用程式
Zoom
zoom.us
Zoom是一款視頻會議應用程式，支持最多100名參與者進行視頻通話，並提供屏幕共享和會議錄製等功能。
Slack
slack.com
Slack是一個商業通訊平台，提供持續的聊天室、私人群組和直接消息，支持團隊協作與多種應用集成。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個結合聊天、視頻會議、文件儲存及應用整合的協作平台，適用於團隊合作和溝通。
monday.com
monday.com
monday.com是一個項目管理工具，幫助組織管理任務、項目及團隊合作，並提高工作效率和協作。
Rainbow
openrainbow.com
Rainbow 商業通訊解決方案是使用者友善的線上工具，旨在支援協作、時間管理、安全和隱私需求。
Assembly
joinassembly.com
集會是一個現代的AI驅動參與平台，可以簡化整個組織的認可，獎勵，內部溝通和協作。這個單一便利的樞紐提供了全面且通用的參與解決方案，包括公告，AI工作場所助理，比賽，調查等。大會提供了廣泛的獎勵目錄，例如禮品卡，定制贓物，文化獎勵和慈善捐贈，促進了員工感到有價值，讚賞和聯繫的工作場所文化。強大的分析使管理人員能夠深入了解公司情緒，從而確保員工感到被聽到和理解的環境。以有意義的方式認識您的團隊與認可的認可，以鼓勵團隊每天的擁抱。通過巨大的獎勵目錄，包括禮品卡，定制贓物，文化獎勵和慈善捐贈，增強認可。自動化的里程碑和周年紀念日的自動化紀念日和周年紀念日的生日或週年紀念日以自動的自定義大喊。與Microsoft團隊的無縫集成和Slack無縫地與您已經工作的地方無縫互動，並具有安全的集成和實時數據更新。輸入數據一次以立即跨平台同步。增強員工參與度利用CEO和執行更新，各種員工調查，每週檢查和滿意調查來改善參與度。簡化內部通信利用AMA模板，新聞供稿，幫助模板，小組提要，破冰船，想法管理，內部Wiki和會議工具，以增強通信工作流程。提高團隊生產力每日回顧，議程，會議筆記，產品反饋，獲勝列表以及輕巧的銷售CRM，以提高生產率。簡化人力資源和招聘實施調查，以了解員工福利，退出訪談，ENPS分數，內部推薦，面試問題和新租用反饋，以及承包商的時間跟踪和其他HR模板。
Atolia
atolia.com
從單一數位工作場所快速輕鬆地啟動成功的團隊合作。透過視訊通話和即時訊息輕鬆溝通。管理您的專案並更快地完成它們。與同事分享和同步您的行事曆。即時分享和共同編輯您的文件。所有這些都在一個平台上。即使它非常易於使用和實施（無需下載，無需複雜的設定），我們也有一個可愛的支援團隊隨時準備為您提供協助。最重要的是，Atolia 比訂閱 Slack + Asana + Dropbox + Zoom 便宜 10 倍（仍然是很棒的工具；））
Basecamp
basecamp.com
Basecamp是一個項目管理平台，集中團隊的通信、任務和文件共享，簡化項目協作和工作流程。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper是一款針對無桌工人的溝通與工作流程自動化工具，提供實時交流、文件共享及員工參與功能，促進工作效率。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是一個綜合平台，提供CRM、項目管理、團隊協作、網站建設等工具，幫助企業提高內外部效率。
Blink
joinblink.com
Blink是一個為員工提供溝通和互動的平台，整合多種工具以提升組織內部的協作和效率。
Chanty
chanty.com
Chanty是一個雲端協作平台，結合通信、任務管理及自動化，幫助團隊更有效地協作、任務管理及文件共享。
Chatwork
chatwork.com
Chatwork是一款專為商務團隊設計的群聊應用，提供安全的消息傳送、視訊聊天、任務管理和檔案分享功能。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
Clinked
clinked.com
Clinked 是一個基於雲端的客戶端入口網站和協作工具。它使團隊、專案組和業務客戶能夠在安全的雲端環境中有效地協作處理文件和文件。 我們提供 3 個主要入口網站選項： 1. 簡單（現成的易於自訂的門戶）。 2. 客製化（根據您的特定要求在 Clinked 基礎架構上建立的自訂入口網站）。 3.虛擬資料室。 所有門戶都提供廣泛的功能，以下列出了其中一些功能。 提升您的商業形象 * Clinked 客戶入口網站可以客製化和白標。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本機行動應用程式適用於 Android 和 iOS。 協作與溝通 * 透過即時活動串流和專案進度管理更新客戶。 * 將任務指派給各個團隊成員或與多個使用者分擔工作量。 * 進行有效的討論，使用@提及、即時 1-2-1 和群聊以及微博進行交流。 * 全文搜尋。 安全的客戶門戶 * 傳輸中採用 256 位元 SSL，靜態時採用 AES 加密。 * 雙重認證可安全存取您的解決方案。 * 帳戶管理員可以在稽核追蹤中查看所有使用者活動。 第一個 FTP 替代方案 * 拖放檔案和資料夾以共享大檔案。 * 使用通用搜尋欄尋找並調出檔案和資料夾。 * 無需下載即可查看文件的即時預覽。 整合 * 與 Google Workspace 原生整合。 * 與 AdobeSign、DocuSign 和 JotForm 的本機整合。 * 透過 Zapier 使用 3,000 多個應用程式自動執行任務和操作。 * 公共API。 根據您的規格建立完全客製化的門戶 * 建立在強大的 Clinked ISO 認證基礎架構之上。 * 從大量現有功能中進行選擇。 * 新增您的業務所需的新的獨特功能。 * 自訂 UI 以適合您的用例和工作流程。 * 簡單的設計流程。 * 交貨快速。
Crugo
crugo.com
Crugo是一個通訊與組織平台，提供群組聊天、檔案分享、待辦事項列表和日曆管理等功能，簡化協作流程。
Diligent Administrator
diligent.com
勤奮的管理員應用程序幫助治理專業人員和公共服務組織有效管理會議和策略，增進透明度和協作。
Diligent Director
diligent.com
勤奮的董事是一個治理平台，提供議程建設、批准流程和政策管理等工具，支持會議組織和決策過程。
Element
element.io
Element是一款基於Matrix協議的安全通信平台，提供聊天、視頻通話和數據控制，適合個人及商業用途。
Fleep
fleep.io
Fleep是一個通信應用，支持團隊聊天、項目溝通和一對一對話，方便用戶進行實時交流和任務管理。
Flock
flock.com
Flock是一個團隊通信和協作應用，提供消息傳遞、語音視頻會議、屏幕共享及任務管理工具，支持多種平台和第三方應用整合。
Front
front.com
Front是一個客戶服務平台，集中管理多渠道溝通，提供團隊協作工具和AI自動化，提升客戶滿意度和工作效率。
Gitter
gitter.im
Gitter是一個開源即時通訊系統，適用於GitLab和GitHub開發者，用戶可創建公共或私聊房間進行討論和協作。
Gmelius
gmelius.com
Gmelius是一個協作平台，整合於Gmail，提供共享收件箱、看板和工作流程自動化，支持團隊在熟悉工具中協作。
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape 讓您的團隊在所有裝置上安全地進行通訊。它使用深度服務集成，因此您可以在一個地方存取所有公司數據，使其成為市場上最高效的業務聊天。
Happeo
happeo.com
Happeo是一個整合內部溝通和知識管理的Intranet平台，支援自訂頁面、快速溝通和人員搜索，提升組織的協作效率。
heycollab
heycollab.com
Heycollab是一款幫助團隊組織、管理任務和協作的工具，提供即時聊天、文件共享和工作流程管理。
Hibox
hibox.co
Hibox是一個任務管理工具，幫助團隊協作、管理項目和任務，並提供即時消息和視頻會議功能。適用於Android和iOS。
Hive
hive.com
Hive幫助團隊移動更快。 Hive最佳的一流項目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，它將為您構建它們。憑藉靈活的項目視圖和無盡的自定義，Hive可以根據您的條款提供項目管理，並保證成功。 憑藉任務分配，截止日期跟踪和實時溝通之類的功能，Hive可以幫助世界各地的成千上萬的團隊更有效地完成工作。使用移動應用程序輕鬆查看項目，評論任務，消息隊友並管理您的待辦事項列表。 關鍵功能： - 直接與持續與桌面應用程序同步 - 創建任務和項目 - 直接和小組聊天，以便於交流 - 允許文件直接從手機上傳的附件 - 能夠直接在動作卡上發表評論和對隊友進行標記 - 在項目中自定義您的工作經驗 Hive被成千上萬的快速移動團隊使用來幫助： - 項目管理 - 集成工具 - 資源 - 時間跟踪 - 校對和批准 - 注意 - 任務管理 - 報告和分析
Intercom
intercom.com
Intercom是一個客戶消息平台，提供自動化客戶支持、潛在客戶生成及營銷工具，以改善客戶互動和提升服務效率。
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud是一款現代IRC客戶端，支持多平台連接，提供鏈接嵌入、編輯消息及與Slack整合等功能，便於用戶管理在線社區交流。
Jandi
jandi.com
Jandi是一款針對工作場所的團隊通訊平台，提供即時消息、文件共享和任務管理功能，幫助團隊提高協作效率。
Jostle
jostle.us
Jostle是一個員工成功平台，增進內部溝通和員工參與，提供直觀的內容組織，促進透明和協作的工作環境。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper是一款密碼管理應用，安全存儲和管理密碼及敏感信息，支持多因素驗證及文件加密，並可在多平台使用。
Lark
larksuite.com
Lark是一個綜合協作平台，整合即時消息、文檔、任務管理等功能，方便團隊在桌面和移動設備上高效工作。
Leverice
leverice.com
Leverice是一個生產力消息平台，幫助團隊專注於重要事項，簡化工作流程，自動化業務過程。
Maqpie
maqpie.com
Maqpie 帶來了團隊聊天的力量，並提高了 SaaS 應用程式的用戶保留率。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost是一個開源的團隊協作平台，提供安全的溝通、任務管理和工作流程協調，適合各類型的組織使用。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala是一款用於大型團體溝通和工作管理的移動應用，支持任務分配、數據收集及遠程協作。
Missive
missiveapp.com
Missive是一款協作應用，整合團隊收件箱和聊天，方便團隊共享Email並自動化工作流程。支持各種工具整合。
Nifty
nifty.pm
Nifty是一款全方位的項目管理工具，整合聊天、任務、文件等功能，幫助團隊提升協作與生產力，簡化工作流程。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase是一個AI驅動的客戶協作平台，提供項目管理、資訊管理及內容創建功能，旨在提升專業服務的工作流程和客戶體驗。
Nucleus
nucleusapp.io
統一您的工作場所溝通。用於會議、訊息、任務、筆記和文件的單一平台。旨在提高注意力和生產力。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Otter
otter.ai
Otter是一款智能筆記應用，提供語音轉錄、發言者識別和關鍵詞支持，便於記錄與分享會議和對話內容。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub是一個雲端項目管理和團隊協作平台，提供任務管理、文件共享及實時通信等功能，適用於各種規模的團隊和企業。
Pumble
pumble.com
Pumble是一款免費的團隊聊天應用，支持無限制用戶數量，便於團隊協作與溝通，提供無限聊天記錄及視頻會議功能。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat是一個安全的團隊協作平台，支持即時消息、語音通話和視頻通話，並提供自我託管和高度可定制的功能。
Ryver
ryver.com
Ryver是一款團隊協作應用，結合即時聊天、任務管理及通話功能，方便整合溝通與任務追蹤。
Samepage
samepage.io
Samepage是一個雲端協作平台，集成團隊聊天、視頻會議、任務管理和文件共享，促進團隊溝通和項目管理。
Slenke
slenke.com
我們創建 Slenke 是為了消除團隊之間的障礙，以便您的團隊可以專注於完成工作。您可以用斯倫克做什麼？組織和管理專案 與您的團隊溝通 管理和分配任務 追蹤您的時間 使用 Slenke 經營您的整個業務
Speakap
speakap.com
Speakap是一個溝通平台，幫助企業與前線員工進行結構化對話，支持移動訪問，促進內部協作與信息共享。
Spike
spikenow.com
Spike是一個綜合通信平台，將電子郵件、聊天、視頻會議及合作文件整合在一個界面中，簡化溝通與協作。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield是一個德國的全合一協作工具，提供任務管理、視頻會議和團隊聊天，確保數據安全與隱私。
Swit
swit.io
Swit是一個團隊工作平台，整合任務管理、通訊和目標設定，支持與Google Workspace和Microsoft 365的整合。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit 是一個協作平台，提供即時通訊、文件共享和信息更新，促進團隊成員間的溝通和協作。
Team Engine
teamengine.io
選擇的雇主使用團隊引擎來招募，保留，參與和改善其現場勞動力。 團隊發動機是一個人力資源自動化套件，可幫助成長中的公司勝任頂尖人才，並在員工敬業度中實施最佳實踐。組織可以告別手動，脫節，耗時的流程，並向直觀，可自定義的軟件打招呼，這些軟件自動執行傑出人才策略的關鍵，時間敏感的組成部分。 目前，由數百家成長的公司使用，團隊引擎的文本優先溝通平台可以滿足其在現場分佈式勞動力的組織的獨特需求。這是因為現場工作人員在招聘過程和日常工作中都在尋找速度和簡單性。借助團隊引擎，組織可以克服其行業所獨有的參與挑戰，以勝任和僱用最好的人，然後以一致的溝通和反饋機會來推動保留和參與。 團隊引擎將幫助組織： *查找並僱用偉大的人：自動化招聘過程中的冗餘任務，以便在最重要的情況下增加價值。 *激勵和保留優質的員工：通過一對一結構化的新員工開始良好的開端，並有機會提供有關體驗的反饋。 *執行並不斷改進：在整個公司中建立聯繫，以完成工作，創造有效的流程並培養成長和發展的文化。 瞥見團隊引擎如何幫助： *與無桌員的員工和求職者發短信 *用於時間敏感的通信的自動消息傳遞（例如，面試提醒和開放式登記截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的內置招聘廣告 *為西班牙語者翻譯通信 *一個集中式樞紐，用於組織所有招聘活動和申請人詳細信息 *候選人採購的多樣化以獲得更大的覆蓋範圍
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個項目管理平台，幫助企業計劃、追蹤和管理各種項目，提供任務管理和協作工具。