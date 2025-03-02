商務即時通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 吐瓦魯

找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
商務即時通訊軟體透過文字為主的訊息應用程式充當公司的內部通訊工具。該軟體支援一對一直接訊息傳遞以及群組和團隊訊息傳遞。即時訊息傳遞的快速性消除了針對簡單問題或疑慮來回發送電子郵件的需要，提供了一個專門的空間來快速與同事聯繫，而無需訴諸個人電話短信等非正式方法。 各種規模和類型的公司都使用商業即時訊息解決方案，或與其他產品一起使用，或透過整合來使用。這些工具通常嵌入其他軟體中，例如員工內部網路或參與平台。儘管如此，仍有許多獨立的商業即時通訊解決方案可供使用，提供與各種其他類別的廣泛整合功能。
提議新的應用程式
Zoom
zoom.us
Zoom是由Zoom Video Communications開發的錄像帶軟件程序。免費版本提供了一項視頻聊天服務，可一次允許多達100個設備，其中40分鐘的時間限制了三名或更多參與者會議的免費帳戶。用戶可以選擇通過訂閱其計劃之一來升級，其中最高可同時允許1,000人同時限制。遠程工作，遠程教育和在線社會關係。
Slack
slack.com
Slack是由美國軟件公司Slack Technologies開發的專有業務通信平台。 Slack提供了許多IRC風格的功能，包括按主題組織的持續性聊天室（頻道），私人團體和直接消息傳遞。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft團隊是一個通信與協作平台，結合了工作場所聊天，視頻會議，文件存儲和應用程序集成。該服務與Office 365訂閱辦公室生產力套件集成在一起，並具有可以與非Microsoft產品集成的擴展名。 Microsoft Teams是Slack等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business的發展和升級路徑。Microsoft在紐約舉行的一項活動中宣布了團隊，並於2017年3月14日在全球範圍內推出了該服務。它是在內部內部創建的。該公司總部的Hackathon，目前由Microsoft公司副總裁Brian MacDonald領導。
monday.com
monday.com
Sotone.com是一種項目管理工具，使組織能夠管理任務，項目和團隊工作。截至2020年，該公司為包括許多非技術組織在內的100,000個組織提供服務。 2019年7月，該公司以19億美元的估值籌集了1.5億美元。 Soning.com在類別應用程序，Mobile＆Voice中獲得了2020年韋伯生產力獎。
Rainbow
openrainbow.com
Rainbow 商業通訊解決方案是使用者友善的線上工具，旨在支援協作、時間管理、安全和隱私需求。
Assembly
joinassembly.com
集會是一個現代的AI驅動參與平台，可以簡化整個組織的認可，獎勵，內部溝通和協作。這個單一便利的樞紐提供了全面且通用的參與解決方案，包括公告，AI工作場所助理，比賽，調查等。大會提供了廣泛的獎勵目錄，例如禮品卡，定制贓物，文化獎勵和慈善捐贈，促進了員工感到有價值，讚賞和聯繫的工作場所文化。強大的分析使管理人員能夠深入了解公司情緒，從而確保員工感到被聽到和理解的環境。以有意義的方式認識您的團隊與認可的認可，以鼓勵團隊每天的擁抱。通過巨大的獎勵目錄，包括禮品卡，定制贓物，文化獎勵和慈善捐贈，增強認可。自動化的里程碑和周年紀念日的自動化紀念日和周年紀念日的生日或週年紀念日以自動的自定義大喊。與Microsoft團隊的無縫集成和Slack無縫地與您已經工作的地方無縫互動，並具有安全的集成和實時數據更新。輸入數據一次以立即跨平台同步。增強員工參與度利用CEO和執行更新，各種員工調查，每週檢查和滿意調查來改善參與度。簡化內部通信利用AMA模板，新聞供稿，幫助模板，小組提要，破冰船，想法管理，內部Wiki和會議工具，以增強通信工作流程。提高團隊生產力每日回顧，議程，會議筆記，產品反饋，獲勝列表以及輕巧的銷售CRM，以提高生產率。簡化人力資源和招聘實施調查，以了解員工福利，退出訪談，ENPS分數，內部推薦，面試問題和新租用反饋，以及承包商的時間跟踪和其他HR模板。
Atolia
atolia.com
從單一數位工作場所快速輕鬆地啟動成功的團隊合作。透過視訊通話和即時訊息輕鬆溝通。管理您的專案並更快地完成它們。與同事分享和同步您的行事曆。即時分享和共同編輯您的文件。所有這些都在一個平台上。即使它非常易於使用和實施（無需下載，無需複雜的設定），我們也有一個可愛的支援團隊隨時準備為您提供協助。最重要的是，Atolia 比訂閱 Slack + Asana + Dropbox + Zoom 便宜 10 倍（仍然是很棒的工具；））
Basecamp
basecamp.com
BaseCamp是位於伊利諾伊州芝加哥的美國網絡軟件公司。該公司於1999年由Jason Fried，Carlos Segura和Ernest Kim共同創立了一家名為37Signals的網絡設計公司。2004年中期，該公司的重點已從網絡設計轉變為Web應用程序開發。它的第一個商業應用程序是Basecamp，其次是背包，篝火和Highrise。 Rails上的開源Web應用程序框架Ruby最初是在37Signals的內部使用中創建的，然後於2004年公開發布。2014年2月，該公司採用了一項新策略，完全專注於其旗艦產品，該軟件包還名為BaseCamp，Basecamp，Basecamp，basecamp，並將公司從37Signals重命名為Basecamp。傑森·弗里德（Jason Fried）和戴維·海因梅爾·漢森（David Heinemeier Hansson）以37Signals的名字出版了幾本書。
Beekeeper
beekeeper.io
養蜂人使前線業務及其工人擁有所需的數字解決方案，以盡最大努力。 Beekeeper的移動優先平台成立於2012年，是專為無國服務員工設計和建造的，儘管該員工佔全球勞動力的80％，但在工作場所技術方面一直在長期服務。借助Beekeeper的一線成功系統，公司可以自動化基於紙張的流程，從任何地方實時與員工進行交流，並提高前線團隊的參與，生產力和安全性。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24是可幫助公司和企業家內部和外部提高效率的軟件。我們的平台提供CRM，聯絡中心，網站建設者，在線商店，營銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的Intranet，任務和項目管理，實時文件共享和存儲，通信工具和組織。 HR Essentials和AI內置在Bitrix24結構中。 Bitrix24是Bitrix，Inc。的一項計劃，該計劃於2012年4月作為基於雲的服務啟動。現在，它可以在雲和本地中使用。 2024年，我們公司擁有超過1200萬個組織。 Bitrix24為從小型組織到財富500家公司的客戶而感到自豪。
Blink
joinblink.com
Blink是移動優先的員工體驗平台，它可以在一個超級應用中連接您的人員，系統和文化。它橋接了數字鴻溝，在麥當勞，諾基亞，多米諾骨牌，JD Sports，Ratp Dev和Stagecoach等行業領先的公司中，將員工溝通和訂婚之間的數字鴻溝，增壓員工溝通和參與度。
Chanty
chanty.com
Chanty是一個基於雲的協作平台，結合了溝通，項目管理和自動化，以幫助團隊更有效地共同努力。此工具允許您： *與您的團隊成員聊天； *使用組和1個音頻/視頻通話進行通信並共享您的屏幕； *共享即時消息，文件或您喜歡的任何其他內容； *直接在Chanty中創建，分配，設置截止日期並討論任務； *將消息傳遞與各種應用程序集成在一起，例如Google Drive，Dropbox，Trello，Github，Zapier，Jira，Asana等； *使用看板董事會跟踪團隊工作流程； *觀看YouTube視頻，GIF和社交媒體內容； *通過Teambook快速訪問所有聊天，任務和文件。 Chanty幫助團隊提高生產力和業務溝通。無限的消息歷史記錄，任務管理，文件共享和強大的通知組織並保存您的一天。在一個地方有效地進行協作和溝通。
Chatwork
chatwork.com
聊天工作是企業的組聊天應用程序。安全消息傳遞，視頻聊天，任務管理和文件共享。實時溝通並提高團隊的生產率。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個多合一的生產力平台。這是團隊聚集在一起計劃，組織和合作使用任務，文檔，聊天，目標，白板等工作的樞紐。只需單擊幾下即可輕鬆自定義，ClickUp可以讓各種類型和尺寸的團隊更有效地提供工作，從而提高生產力到新的高度。
Clinked
clinked.com
Clinked 是一個基於雲端的客戶端入口網站和協作工具。它使團隊、專案組和業務客戶能夠在安全的雲端環境中有效地協作處理文件和文件。 我們提供 3 個主要入口網站選項： 1. 簡單（現成的易於自訂的門戶）。 2. 客製化（根據您的特定要求在 Clinked 基礎架構上建立的自訂入口網站）。 3.虛擬資料室。 所有門戶都提供廣泛的功能，以下列出了其中一些功能。 提升您的商業形象 * Clinked 客戶入口網站可以客製化和白標。 * 使用您自己的 URL，例如https://clients.yourcompany.com。 * 品牌本機行動應用程式適用於 Android 和 iOS。 協作與溝通 * 透過即時活動串流和專案進度管理更新客戶。 * 將任務指派給各個團隊成員或與多個使用者分擔工作量。 * 進行有效的討論，使用@提及、即時 1-2-1 和群聊以及微博進行交流。 * 全文搜尋。 安全的客戶門戶 * 傳輸中採用 256 位元 SSL，靜態時採用 AES 加密。 * 雙重認證可安全存取您的解決方案。 * 帳戶管理員可以在稽核追蹤中查看所有使用者活動。 第一個 FTP 替代方案 * 拖放檔案和資料夾以共享大檔案。 * 使用通用搜尋欄尋找並調出檔案和資料夾。 * 無需下載即可查看文件的即時預覽。 整合 * 與 Google Workspace 原生整合。 * 與 AdobeSign、DocuSign 和 JotForm 的本機整合。 * 透過 Zapier 使用 3,000 多個應用程式自動執行任務和操作。 * 公共API。 根據您的規格建立完全客製化的門戶 * 建立在強大的 Clinked ISO 認證基礎架構之上。 * 從大量現有功能中進行選擇。 * 新增您的業務所需的新的獨特功能。 * 自訂 UI 以適合您的用例和工作流程。 * 簡單的設計流程。 * 交貨快速。
Crugo
crugo.com
Crugo 是一個平台，可以透過使用群組、即時聊天、共享文件、監控 RSS 來源、建立待辦事項清單甚至組織日曆來安全地通訊、共享和組織任何內容。
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是領先的治理、風險與合規 (GRC) SaaS 供應商，可加速組織和領導者的成功。
Element
element.io
Element 是一個基於 Matrix 的安全通訊平台：一種去中心化的端對端加密協定。將您的團隊聚集在一起，提高生產力和工作場所滿意度，同時保留對資料的完全所有權。 Element 是 Forrester Wave：安全通訊報告中的領導者。透過視訊通話和即時訊息輕鬆與您的合作夥伴、供應商或客戶協作：就像 21 世紀的電子郵件一樣。您甚至可以連接您的 Slack、MS Teams、WhatsApp 帳戶。另一方面，可以使用安全邊界和跨域網關甚至氣隙部署來關閉 Element 以實現高安全性環境。基於 Matrix 構建，由於分散的網路架構，網路不存在單點故障，使其非常適合任務關鍵型環境。請聯絡我們，了解您的企業如何從 Element 中受益。
Fleep
fleep.io
Fleep Messenger 支援組織內部和組織之間的溝通 - 無論是團隊聊天、專案溝通還是一對一對話。
Flock
flock.com
Flock 是一款適合現代團隊和企業的溝通和協作應用程式。 Flock 透過為團隊提供大量內建生產力工具（例如分享筆記、提醒、待辦事項、民意調查）來增強團隊能力。用戶可以透過音訊和視訊通話與遠端團隊交談。螢幕共享使團隊能夠更好地協作和共享資訊。 Flock 也與 Google Drive 深度整合。其他流行的第三方整合包括 - Google Calendar、Analytics、JIRA、Asana、Github、Twitter、Facebook 等等。 Flock 的 App Store 允許團隊將應用程式插入 Flock 中，並且無需在多個工具之間切換即可完成工作。 Flock 的功能（例如最近對話冒泡、簡單的鍵盤快捷鍵和最後訊息預覽）讓團隊可以輕鬆使用聊天，而不是單獨點擊聊天標籤。 Flock 的魔法搜尋會自動顯示重要的私人頻道和聯絡人，無需打字。 Flock 讓您在團隊、對話、應用程式等之間輕鬆切換。 Flock 應用程式與核心產品無縫融合，提供更整合的體驗。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。他們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。
Gitter
gitter.im
Gitter 是一個開源即時訊息和聊天室系統，面向 GitLab 和 GitHub 儲存庫的開發人員和使用者。 Gitter 作為軟體即服務提供，提供免費選項，提供所有基本功能和創建單一私人聊天室的能力，並為個人和組織提供付費訂閱選項，使他們能夠創建任意數量的私人聊天室。 可以為 GitHub 上的各個 git 儲存庫建立單獨的聊天室。聊天室隱私遵循關聯的 GitHub 儲存庫的隱私設定：因此，私有（即僅限會員）GitHub 儲存庫的聊天室對於有權存取該儲存庫的人員也是私有的。然後可以將連結到聊天室的圖形徽章放置在 git 儲存庫的 README 檔案中，以引起專案的所有使用者和開發人員的注意。使用者可以在聊天室中聊天，或透過 GitHub 登入 Gitter（不涉及與 Gitter 共享使用者的 GitHub 密碼）來存取他們有權存取的儲存庫的私人聊天室。 Gitter 與 Slack 類似。與 Slack 一樣，它會自動將所有訊息記錄在雲端。
Gmelius
gmelius.com
Gmelius是第一個將本地集成在Google Workspace（以前為G Suite）內的協作平台，並將其與Slack或Trello（例如Slack或Trello）使用的其他應用程序聯繫起來。 Gmelius允許團隊在他們已經知道和喜歡的工具中工作時進行協作。無需將數據遷移到其他第三方解決方案，也無需學習如何使用其他應用程序。 Gmelius使出色的團隊合作從用戶的Gmail收件箱中實現。 Gmelius從Gmail內部的強大共享收件箱，共享的Gmail標籤，Visual看板板和Smart Workflow Automations開始，提供了一個獨特的協作平台，與其他用戶的每日應用程序集成在一起。用戶可以將自己喜歡的工具與唯一的2向集成（包括Slack和Trello），公共API或通過Zapier連接。 *簡化電子郵件管理 *提高透明度和問責制 *自動化和優化工作量的分佈 *簡化工作流程並自動化任何咕unt聲 Gmelius提供了市場上領先的共享收件箱解決方案，這就是為什麼： 1。Gmelius與現有工具無縫集成。 Gmelius居住在用戶的Gmail收件箱中，讓它們在他們滿意的生態系統中工作。這節省了移民，管理和培訓的時間和金錢。 2。gmelius鱗片有需求。 它的獨特架構每天都支持大型和大型組織。其最大的客戶數量有8,000多個活動的共享收件箱和成千上萬的用戶。 3。Gmelius通過設計模型強制執行嚴格的隱私。 它的總部位於瑞士，歐洲，隱私一直被主動整合到該平台中。與其他服務不同，Gmelius從不存儲用戶電子郵件的內容。
Grape Messenger
chatgrape.com
Grape 讓您的團隊在所有裝置上安全地進行通訊。它使用深度服務集成，因此您可以在一個地方存取所有公司數據，使其成為市場上最高效的業務聊天。
Happeo
happeo.com
Happeo是下一代Intranet，可幫助團隊在一個統一的地方管理知識和內部溝通。 Happeo提供基於模板的頁面構建器，以及所有公司工具的集成和通用搜索，Happeo易於使用，適用於任何規模的公司。這就是為什麼像Doctolib，Gant和Marqeta這樣的市場領導者依靠Happeo來保持他們的團隊知情，保持一致和富有成效。隨著收養率的3倍平均水平，Happsters的使命是幫助組織以非凡的方式發展。
heycollab
heycollab.com
Heycollab 是一款幫助您保持井井有條、管理任務並透過授權團隊協同工作來幫助員工協作的工具。它是一款面向團隊和自由工作者的一體化生產力管理工具，將協作與廣泛的功能相結合，幫助您管理資源並保持專案的可見性。您可以即時聊天、分享文件、管理工作流程並讓您的團隊井井有條。借助 Heycollab，您可以輕鬆地將專案分解為任務、設定截止日期、追蹤團隊工作量以及與團隊成員共享文件和映像。從第一天到截止日期，使用一種工具來規劃和組織專案、溝通和協作。
Hibox
hibox.co
Hibox 是一款任務管理工具，它正在重新構想團隊合作的方式。 Hibox 可讓您建立專案、查看任務狀態、使用日曆檢視視覺化和規劃截止日期、建立子任務和重複任務、接收任務通知等等。 Hibox 將團隊訊息傳遞和視訊會議整合在同一個工具中，因此您可以與同事即時協作，而無需拿起電話或協調面對面會議。 Hibox 擁有適用於 Android 和 iOS 的行動應用程序，因此您可以從任何地方管理您的任務和專案。
Hive
hive.com
Hive幫助團隊移動更快。 Hive最佳的一流項目管理平台包括您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，它將為您構建它們。憑藉靈活的項目視圖和無盡的自定義，Hive可以根據您的條款提供項目管理，並保證成功。 憑藉任務分配，截止日期跟踪和實時溝通之類的功能，Hive可以幫助世界各地的成千上萬的團隊更有效地完成工作。使用移動應用程序輕鬆查看項目，評論任務，消息隊友並管理您的待辦事項列表。 關鍵功能： - 直接與持續與桌面應用程序同步 - 創建任務和項目 - 直接和小組聊天，以便於交流 - 允許文件直接從手機上傳的附件 - 能夠直接在動作卡上發表評論和對隊友進行標記 - 在項目中自定義您的工作經驗 Hive被成千上萬的快速移動團隊使用來幫助： - 項目管理 - 集成工具 - 資源 - 時間跟踪 - 校對和批准 - 注意 - 任務管理 - 報告和分析
Intercom
intercom.com
Intercom是唯一一個完整的客戶服務解決方案，可在自動化和人類支持中提供無縫的客戶體驗，從而在降低成本的同時提高客戶滿意度。我們正在建立一個未來的未來，大多數客戶對話都可以成功解決，而無需人力支持，從而釋放了團隊進行更高價值的客戶對話。 包括Atlassian，Amazon和Lyft業務在內的25,000多個全球組織依靠對講機以任何規模提供無與倫比的用戶體驗。 Intercom的平台用於每月發送超過5億條消息，並可以與超過6億個每月活躍的最終用戶進行互動。 Intercom成立於2011年，並由領先的風險投資家，包括Kleiner Perkins，Bessemer Venture Partners和Social Capital，他的使命是使互聯網業務成為個人。
IRCCloud
irccloud.com
Irccloud是一個現代的IRC客戶，可以使您保持聯繫，但沒有行李。無論您身在何處，都可以同步並通知我們的網絡和移動應用程序。
Jandi
jandi.com
JANDI 是一個以團隊為導向的工作場所訊息傳遞平台，可協助團隊保持聯繫並更好地協同工作。團隊可以設定主題為基礎的群組聊天、分享和評論檔案、將訊息轉換為待辦事項清單、發起投票或開始視訊會議。 JANDI 在全球擁有超過 200 萬名註冊用戶，是領先的企業通訊應用程序，使團隊能夠有效地溝通和協作。
Jostle
jostle.us
Jostle 的員工成功平台是每個人在工作中聯繫、溝通和慶祝的地方。這是我們公司的核心，已幫助 1,000 多個組織的員工隨時隨地輕鬆融入並做出貢獻。憑藉著業界領先的參與率，我們將樂趣融入工作，將生活融入組織。
Keeper
keepersecurity.com
數以百萬計的人和成千上萬的企業取決於守護者的密碼安全和管理平台，以管理，安全和強制執行所有員工登錄，應用程序和網站的強大密碼。員工可以在所有移動操作系統，台式機和瀏覽器上本地訪問守門員。使用守護者，您的業務可以自動生成高強度密碼，在加密的數字保險庫中保護敏感文件，與團隊安全共享記錄，並與SSO，LDAP和2FA無縫集成。立即開始14天免費試用。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Leverice
leverice.com
Leverice 是一個生產力訊息平台，可讓您和您的團隊專注於重要的事情。大多數業務流程以某種形式的訊息傳遞開始和結束。利用專為訊息傳遞優先的 Leverice 平台建立的本機應用程式推動您的業務。我們的開放應用程式商店生態系統具有豐富的本機應用程序，可自動化和簡化您的工作流程，取代重量級且成本高昂的外部服務。從我們的應用程式商店中選擇，或編寫您自己的程式碼。探索 Leverice 獨有的創新，例如微主題、深度嵌套、智慧路由、精細參與和選擇性分心。 *獨特的執行緒架構和功能可以打破混亂。享受先進的聊天流管理和智慧路由，確保討論堅持其所屬的特定渠道和子渠道。 *僅需了解。在必要時做出反應，而不是每次有人向整個團隊詢問離題的事情時就做出反應。暫時休息一下
Maqpie
maqpie.com
Maqpie 帶來了團隊聊天的力量，並提高了 SaaS 應用程式的用戶保留率。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一個開源平台，用於在整個軟體開發生命週期中進行安全協作。全球數十萬開發人員相信 Mattermost 能夠將團隊溝通、任務和專案管理以及工作流程編排整合到一個用於敏捷軟體開發的統一平台中，從而提高他們的生產力。 Mattermost 的開源平台成立於 2016 年，在來自開發者社群的 4,000 多名貢獻者的支持下，為全球超過 80 萬個工作區提供支援。該公司為800 多家客戶提供服務，包括歐洲議會、NASA、納斯達克、三星、SAP、美國空軍和Wealthfront，並獲得了包括Battery Ventures、Redpoint、S28 Capital 和YC Continuity 在內的世界級投資者的支持。要了解更多信息，請訪問 www.mattermost.com。
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款行動應用程式和服務，專為大型團體通訊和工作管理而設計。 Kaizala 可以輕鬆連接和協調整個價值鏈的工作，包括現場員工、供應商、合作夥伴和客戶，無論他們身在何處。借助 Kaizala，您可以有效地分配和追蹤任務或收集個人或大型團體的資料 - 即使他們不在您的組織內。
Missive
missiveapp.com
Missive 於 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名共同創辦人和 2 名員工組成。 Missive 是一款將團隊收件匣和聊天集中在一起的應用程式。它在構建時就考慮到了協作，以集中您團隊的溝通。 在其眾多功能中，Missive 提供了四個關鍵功能： - 團隊收件匣。 - 內部團隊聊天。 - 自動化工作流程的規則。 - 整合。
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一體化工作空間，可讓整個組織的人員、專案和職能保持一致。透過將聊天、任務、目標、文件和文件集中在一處，Nifty 可讓您專注於工作，而不是忙於處理各種工具。 Nifty 將專案管理的所有重要功能整合到一款軟體中，有助於縮短專案開發週期並提高團隊生產力。最終結果是里程碑驅動的進度自動化，使每個利害關係人保持一致，確保組織目標按計劃進行。 Nifty 的軟體可讓您透過看板、清單和時間軸視圖來管理任務。在 Nifty 上合作是很自然的，因為每個專案都有一個單獨的討論線程，鼓勵專案有一個專門的知識中心。 Nifty 旨在鼓勵跨部門協作，這是獨一無二的。憑藉內建日曆，Nifty 可以與 Google、Outlook 以及文件和文件共用整合。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前稱為 Nimbus）是一款由人工智慧驅動的一體化客戶協作工具，旨在幫助專業服務簡化工作流程並透過客戶入口網站提供出色的客戶體驗。該平台為專業服務提供數百種先進且直觀的功能，用於即時協作、專案和資訊管理，甚至內容創建。透過集中溝通、專案進度追蹤和知識管理的白標客戶門戶，以您的品牌提供服務並提供卓越的個人化客戶體驗。使用創新的拖放文檔產生器來製作具有任何文件格式的互動式超級文檔，並嵌入 2000 多個支援的整合。嘗試使用 FuseBase（以前稱為 Nimbus）團隊工作區中的看板、專案追蹤工具、即時編輯和更多功能來實現高效協作。使用先進的 FuseBase（以前稱為 Nimbus）AI 助理優化日常運營，自動執行內容創建和翻譯等任務，獲取洞察以做出數據驅動的決策，並騰出時間來擴展業務。
Nucleus
nucleusapp.io
統一您的工作場所溝通。用於會議、訊息、任務、筆記和文件的單一平台。旨在提高注意力和生產力。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Otter
otter.ai
Otter是一個聰明的筆記應用程序，可以使您能夠記住，搜索和分享您的語音對話。水獺會創建智能語音註釋，將音頻，轉錄，揚聲器標識，內聯照片和關鍵短語結合在一起。它可以幫助商人，記者和學生在會議，訪談，講座以及重要的對話中更加專注，協作和有效。
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 成立於 2012 年，是一個基於雲端的專案管理和團隊協作平台，供全球團隊使用。 ProofHub 是一款頂級的工作管理應用程序，旨在幫助團隊進行日常工作，全球有超過 85,000 個團隊使用，包括 Netflix、Google、NASA、Nike 和 Trip Advisor。 ProofHub 是一款極為簡單但功能強大的專案管理軟體，可提供任務和進度的綜合視圖。此專案管理軟體允許團隊在任何地方使用任何設備進行工作溝通。這款線上 SaaS 工具將豐富的功能集中在一個位置，旨在幫助企業快速規劃、協調、組織和交付各種規模的專案。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各行業各種規模的團隊和企業使用。 ProofHub 可以幫助企業建立工作流程，同時節省時間和資源，其功能包括任務管理到時間追蹤、自訂工作流程到線上打樣等等。 ProofHub 提供了大量的協作功能，例如聊天、討論、公告、第三方整合、文件傳輸等。 ProofHub 具有乾淨、簡單的佈局和較低的學習曲線，讓使用者有賓至如歸的感覺。除英語外，ProofHub 還提供德語、西班牙語、葡萄牙語、法語、俄語、義大利語、荷蘭語、中文（台灣）、土耳其語和波蘭語版本。 ProofHub 是一種經濟高效的解決方案，可供各行業的團隊和企業使用。 ProofHub 提供了高效能完成工作所需的所有功能，從建立專案到分配任務、追蹤進度、與團隊互動以及最終按時完成專案。
Pumble
pumble.com
Pumble 是一款免費的團隊聊天應用程序，可讓各種規模的團隊進行協作。與其他團隊聊天應用程式不同，Pumble 可供無限數量的免費用戶使用。 Pumble 是一款在瀏覽器中運行的線上網路應用程序，但為了方便起見，您都可以將其安裝在電腦或手機上。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center是一種具有語音和30多個數字頻道的全渠道客戶參與解決方案，用於自機器人的自助服務的高級AI選項，例如機器人，主動的外展工具以及了解客戶意圖的智能虛擬代理。它提供了300多個預建立（包括領先的CRM）以及完全集成的，AI驅動的勞動力參與管理和分析解決方案。 RingCentral接觸中心與RingCentral MVP解決方案緊密集成，為客戶提供了企業級語音基礎架構的好處，並綜合的統一通信能夠實現無縫的跨職能協作。
Rocket.Chat
rocket.chat
Rocket.Chat-針對為需要對其通信的組織建立的高度監管的組織的安全協作，它可以在同事，合作夥伴，客戶，社區，甚至平台之間進行協作，而無需妥協數據所有權，自定義或集成。在150多個國家和組織（例如德意志巴恩），美國海軍和瑞士信託信託基金會（Credit Suisse Trust Rocket）等組織中，數以千計的用戶每天都保持私密和安全。
Ryver
ryver.com
透過在一個應用程式中與整個團隊協作，完成更多工作並節省資金。群組聊天+任務管理器+語音視訊通話。從今天開始免費！
Samepage
samepage.io
Samepage 透過將團隊聊天、視訊會議、螢幕分享、任務管理、文件共享和即時團隊文件協作結合在一個基於雲端的協作中，促進溝通、專案管理、召開會議、線上協作等工作區。
Slenke
slenke.com
我們創建 Slenke 是為了消除團隊之間的障礙，以便您的團隊可以專注於完成工作。您可以用斯倫克做什麼？組織和管理專案 與您的團隊溝通 管理和分配任務 追蹤您的時間 使用 Slenke 經營您的整個業務
Speakap
speakap.com
Speakap提供了品牌的溝通平台，使公司能夠與前線工作人員進行結構化對話，以隨時隨地提供並告知其無桌子的工人。該解決方案都可以在移動設備和台式機上使用，它連接工作人員並授權員工提供最佳的客戶體驗。從消息傳遞和新聞項目到私人團體和活動，Speakap為企業提供了向其勞動力提供相關和及時內容的機會，並支持業務增長和員工保留。 Speakap成立於2011年，已與全球400多個組織（例如酒店，零售，製造業等）合作，並在紐約，倫敦，阿姆斯特丹，巴塞羅那，科隆和布魯塞爾設有地點。
Spike
spikenow.com
Spike通過將電子郵件，團隊聊天，協作文檔和會議匯總到一個提要中來解決團隊和個人的交流混亂。 Spike供個人使用：獲得Spike的會話電子郵件應用程序的更好的電子郵件體驗，該應用將您的電子郵件變成聊天。這就像擁有一個將您最重要的消息列為優先級的增壓消息平台，因此您可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受無雜波的電子郵件體驗。團隊的尖峰：團隊的溝通清晰度！ Spike為團隊提供了全面的生產力套件。它將團隊聊天，電子郵件，視頻會議，AI工具和協作文檔結合在一起。與內部團隊和外部利益相關者（包括同事，合作夥伴，客戶和供應商）毫不費力地進行交流和協作，無論他們是否使用Spike。 Spike是為有意義的團隊互動而設計的第一項業務電子郵件服務。通過使用自己的電子郵件域或從Spike購買自定義域，保持品牌一致性。享受安全，可靠和可存檔的電子郵件和消息傳遞，以確保溝通平穩。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield 是一款來自德國的一體化協作工具，具有團隊協作所需的所有功能：任務和專案管理、視訊會議、團隊聊天、文件協作工作等等。 Stackfield 不僅符合 DSGVO 標準，而且符合最高的隱私和資料安全標準。所有資料儲存在德國，無法在歐盟境外存取。此外，Stackfield 是唯一透過端對端加密保護所有專案管理和整個工作流程的供應商。因此，任何人都無法看到聊天訊息、任務或文件的內容，甚至 Stackfield 的員工也無法看到。超過 10,000 家公司使用一體化協作工具來管理他們的專案、更好地進行團隊溝通並實現他們的目標。
Swit
swit.io
Swit 是每個團隊的工作中心，它將協作要素整合到一個地方- 任務、聊天、目標、審批以及與Google Workspace 和Microsoft 365 的整合。 。將您的整個公司聚集在一個統一的平台上，該平台支援溝通、工作管理、任務追蹤、目標設定等等！ Swit 靈活且可擴展，可滿足任何規模的任何組織的需求。將電子郵件拖曳到頻道中或將其轉換為任務卡。將任務卡拖曳到頻道或 DM 中。將批准或 OKR 直接附加到任務卡。了解為什麼 Swit 受到從小型企業到企業客戶的各種規模的組織的喜愛。
Talkspirit
talkspirit.com
Talkspirit 是一個團隊合作的協作平台。透過一個簡單的概述提供全面的連接、通訊和協作功能。所有功能都位於您期望的位置，並涵蓋三個基本領域：1) 協作透過小組提供協作工作空間：組織專案、收集回饋、創建活動以及共享想法、知識和文件。 2) 溝通 透過工作聊天提供即時溝通：提出問題、集思廣益、形成決策、發起視訊聊天、快速發送文件，偶爾發送 GIFS 來緩解情緒。 3) 連結性 透過新聞源提供個人化的信息中心：每個同事都可以在新的相關資訊發生時立即了解該信息，並準備好採取行動。 talkspirit 與您的企業已使用的所有應用程式、工具和服務無縫協作。它提供了一系列易於設定和使用的本機整合 – 超過 500 個整合可用。所有內容都可以透過 Android 和 iOS 行動應用程式進行搜尋、安全且可用。有 8 種語言版本（法語、英語、德語、義大利語、葡萄牙語、西班牙語、荷蘭語和波蘭語）。
Team Engine
teamengine.io
選擇的雇主使用團隊引擎來招募，保留，參與和改善其現場勞動力。 團隊發動機是一個人力資源自動化套件，可幫助成長中的公司勝任頂尖人才，並在員工敬業度中實施最佳實踐。組織可以告別手動，脫節，耗時的流程，並向直觀，可自定義的軟件打招呼，這些軟件自動執行傑出人才策略的關鍵，時間敏感的組成部分。 目前，由數百家成長的公司使用，團隊引擎的文本優先溝通平台可以滿足其在現場分佈式勞動力的組織的獨特需求。這是因為現場工作人員在招聘過程和日常工作中都在尋找速度和簡單性。借助團隊引擎，組織可以克服其行業所獨有的參與挑戰，以勝任和僱用最好的人，然後以一致的溝通和反饋機會來推動保留和參與。 團隊引擎將幫助組織： *查找並僱用偉大的人：自動化招聘過程中的冗餘任務，以便在最重要的情況下增加價值。 *激勵和保留優質的員工：通過一對一結構化的新員工開始良好的開端，並有機會提供有關體驗的反饋。 *執行並不斷改進：在整個公司中建立聯繫，以完成工作，創造有效的流程並培養成長和發展的文化。 瞥見團隊引擎如何幫助： *與無桌員的員工和求職者發短信 *用於時間敏感的通信的自動消息傳遞（例如，面試提醒和開放式登記截止日期） * Craigslist，Facebook和Instagram上的內置招聘廣告 *為西班牙語者翻譯通信 *一個集中式樞紐，用於組織所有招聘活動和申請人詳細信息 *候選人採購的多樣化以獲得更大的覆蓋範圍
Teamwork
teamwork.com
團隊合作是一個世界領先的項目管理平台，旨在為組織自由計劃，跟踪，管理和交付各種複雜項目。 全球有20,000多家企業和6,000個機構信任。該團隊通過提供市場上最先進的產品管理平台來不斷與客戶合作。 無論您是公司所有者，團隊負責人，項目經理還是個人貢獻者，團隊合作都可以為您提供所有無縫管理日常活動的工具。該應用程序提供了與同事在項目上合作的功能，保持工作流程的整體視圖，管理任務，跟踪資源，日誌時間以及最重要的是，按時交付項目。