商務即時通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蘇丹

Team Engine

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為了贏得人才爭奪戰，您需要閃電般的招募流程和防故障系統，以便與候選人和員工保持一致的溝通。 Team Engine 可協助您吸引更多申請人、更快地聘用他們，至關重要的是，讓他們在整個任期內保持參與度。 Team Engine 透過自動執行手動（但對時間敏感）步驟來加速招募流程，以保持候選人繼續前進 - 即使您的團隊下班！透過我們的自動訊息傳遞平台，接觸候選人和員工喜歡參與的地方（在他們的文本中），讓每個人都了解情況。透過自動化招募和保留最佳實踐，您將確保為申請人和員工提供最佳體驗。 Team Engine 將協助您： 尋找並聘用優秀人才 — 自動執行招募流程中的冗餘任務，以便您可以在最重要的地方增加價值。激勵並留住優秀員工－透過結構化的一對一交流和提供體驗回饋的機會，讓新員工有一個良好的開始。執行和持續改進－在整個公司內建立聯繫以完成工作、創造高效的流程並培養成長和發展的文化。了解我們如何提供協助： • 與無辦公桌員工和求職者發短信• 用於時間敏感的通信的自動訊息傳遞（例如面試提醒和開放註冊截止日期） • Craigslist、Facebook 和Instagram 上的內置招聘廣告•翻譯為西班牙語的通信 -演講者 • 組織所有招聘活動和申請人詳細資訊的集中中心 • 候選人來源多樣化，以擴大影響範圍。