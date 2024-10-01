商務即時通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 中國香港特別行政區

Gitter

gitter.im

Gitter 是一個開源即時訊息和聊天室系統，面向 GitLab 和 GitHub 儲存庫的開發人員和使用者。 Gitter 作為軟體即服務提供，提供免費選項，提供所有基本功能和創建單一私人聊天室的能力，並為個人和組織提供付費訂閱選項，使他們能夠創建任意數量的私人聊天室。 可以為 GitHub 上的各個 git 儲存庫建立單獨的聊天室。聊天室隱私遵循關聯的 GitHub 儲存庫的隱私設定：因此，私有（即僅限會員）GitHub 儲存庫的聊天室對於有權存取該儲存庫的人員也是私有的。然後可以將連結到聊天室的圖形徽章放置在 git 儲存庫的 README 檔案中，以引起專案的所有使用者和開發人員的注...