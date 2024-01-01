商務即時通訊軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 聖巴瑟米

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
商務即時通訊軟體透過文字為主的訊息應用程式充當公司的內部通訊工具。該軟體支援一對一直接訊息傳遞以及群組和團隊訊息傳遞。即時訊息傳遞的快速性消除了針對簡單問題或疑慮來回發送電子郵件的需要，提供了一個專門的空間來快速與同事聯繫，而無需訴諸個人電話短信等非正式方法。 各種規模和類型的公司都使用商業即時訊息解決方案，或與其他產品一起使用，或透過整合來使用。這些工具通常嵌入其他軟體中，例如員工內部網路或參與平台。儘管如此，仍有許多獨立的商業即時通訊解決方案可供使用，提供與各種其他類別的廣泛整合功能。
提議新的應用程式
Zoom Web
zoom.us
Zoom是Zoom Video Communications開發的可視電話軟體程式。免費版本提供視訊聊天服務，最多允許 100 台設備同時進行，免費帳戶的會議時間限制為 40 分鐘，會議人數為 3 人或更多。用戶可以選擇透過訂閱其中一項計畫進行升級，最高允許同時支援 1,000 人，且沒有時間限制。在 COVID-19 大流行期間，Zoom 和類似產品的使用量大幅增加遠距工作、遠距教育和線上社交關係。
Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams 是一個通訊和協作平台，集工作場所聊天、視訊會議、文件儲存和應用程式整合於一體。該服務與 Office 365 訂閱辦公室生產力套件集成，並具有可與非 Microsoft 產品集成的擴展功能。 Microsoft Teams 是Slack 等服務的競爭對手，是Microsoft Skype for Business 的演進和升級路徑。微軟在紐約的活動中宣布了Teams，並於2017 年3 月14 日在全球推出了該服務。它是在內部會議期間創建的黑客馬拉鬆在公司總部舉行，目前由微軟公司副總裁布萊恩·麥克唐納 (Brian MacDonald) 領導。
Slack
slack.com
Slack是美國軟體公司Slack Technologies開發的專有商業通訊平台。 Slack 提供了許多 IRC 風格的功能，包括主題為組織的持久聊天室（頻道）、私人群組和直接訊息。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一個對話關係平台 (CRP)，可協助企業透過基於信使的個人化體驗建立更好的客戶關係。 Intercom 總部位於舊金山，在芝加哥、都柏林、雪梨和倫敦設有辦公室。 截至2017年2月，Intercom每月活躍用戶數為10萬。截至 2020 年 7 月，Intercom 擁有 30,000 多名付費客戶，包括 Facebook、亞馬遜和 Lyft。
Zoho Cliq
zoho.com
簡化團隊溝通以推動工作向前發展。 Zoho Cliq 透過有組織的對話、易於找到的資訊以及連接到您喜愛的工具來簡化您的團隊溝通。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一種通訊工具，可連接公司中的每個人，即使他們是遠端工作。使用群組、聊天和即時視訊廣播等熟悉的功能讓人們交談和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Element
element.io
Element 是一款安全的群組視訊通訊應用程序，具有高級群聊隱私設定、團隊溝通和生產力功能，同時使用 Matrix 開放網路在家工作。與強大的端對端加密進行協作。群組即時通訊 Riot.im 現已更名為 Element
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。自 2004 年中期以來，該公司的重點已從網頁設計轉向網頁應用程式開發。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web 應用程式框架Ruby on Rails 最初是為37signals 內部使用而創建的，後來於2004 年公開發布。2014 年2 月，該公司採取了新策略，完全專注於其旗艦產品，該...
Microsoft Kaizala
microsoft.com
Microsoft Kaizala 是一款行動應用程式和服務，專為大型團體通訊和工作管理而設計。 Kaizala 可以輕鬆連接和協調整個價值鏈的工作，包括現場員工、供應商、合作夥伴和客戶，無論他們身在何處。借助 Kaizala，您可以有效地分配和追蹤任務或收集個人或大型團體的資料 - 即使他們不在您的組織內。
FuseBase
nimbusweb.me
將來自多個來源的資訊混亂轉變為井然有序的工作場所。讓您或您的團隊能夠透過更少的迭代和更少的會議更快地完成工作。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美國無線網路營運商，之前作為 Verizon Communications 的一個獨立部門以 Verizon Wireless 的名義運作。
Workplace Chat
workplace.com
Workplace Chat 是隨時隨地與任何人聯繫的有趣、直覺且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
Blink
joinblink.com
Blink 是一款針對第一線和關鍵員工的員工應用程序，將內部網路、企業社交網路和安全信使整合在一個精簡的軟體包中。
Rocket.Chat
rocket.chat
透過通訊中心進行領導，可以完全控制您的資料。多合一平台：團隊協作、全通路參與、DevOps 和 ChatOps。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一個免費的（針對小型企業）社交企業平台。這是一個統一的工作空間，可以處理日常操作和任務的許多方面。在幾分鐘內創建您自己的社交內部網路！
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美國上市公司，為企業提供基於雲端的通訊和協作解決方案。RingCentral 執行長Vlad Shmunis 和技術長Vlad Vendrow 於1999 年創立了該公司。RingCentral 的投資者包括Doug Leone、紅杉資本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它於2013年完成首次公開募股。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
Chatwork
chatwork.com
Chatwork 是一款商業群聊應用程式。安全訊息傳遞、視訊聊天、任務管理和文件共享。即時溝通並提高團隊的生產力。
WorkJam
workjam.com
對齊前線。事實證明，最完整的前線數位化工作場所可以為您的組織帶來突破性成果。
Mattermost
mattermost.com
Mattermost 是一種開源、可自架的線上聊天服務，具有檔案共享、搜尋和整合功能。它被設計為組織和公司的內部聊天工具，主要將自己定位為 Slack 和 Microsoft Teams 的開源替代品。
Nifty
nifty.pm
管理項目，而不是工具。停止在聊天、任務、文件、日曆和會議工具之間切換 - 將您的團隊和客戶聚集在一個簡單但強大的應用程式中。
Keeper
keepersecurity.com
Keeper 是頂級的個人和企業密碼管理器，可防止與密碼相關的資料外洩和網路威脅。立即免費試用！
Teamwork
teamwork.com
透過 Teamwork 的專案管理軟體、幫助台、聊天、文件管理軟體和 CRM，創建一支能夠協同工作的高效團隊。
Front
front.com
Front 是客戶溝通平台，可將電子郵件、應用程式和團隊成員無縫組合到一個視圖中。別再忙了。開始產生影響。
Beekeeper
beekeeper.io
第一線員工的必備平台 適合行動員工的行動平台。更好地溝通。協調得更快。完成更多工作。
Missive
missiveapp.com
高效團隊的電子郵件、群組聊天和任務。一款適用於所有內部和外部通訊的應用程式。工作管理處於最佳狀態。免費嘗試！
IRCCloud
irccloud.com
IRCCloud 是一款現代 IRC 用戶端，讓您保持聯繫，沒有任何負擔。無論您身在何處，都可以使用我們的網路和行動應用程式保持同步和通知。
Gitter
gitter.im
Gitter 是一個開源即時訊息和聊天室系統，面向 GitLab 和 GitHub 儲存庫的開發人員和使用者。 Gitter 作為軟體即服務提供，提供免費選項，提供所有基本功能和創建單一私人聊天室的能力，並為個人和組織提供付費訂閱選項，使他們能夠創建任意數量的私人聊天室。 可以為 GitHub 上的各個 git 儲存庫建立單獨的聊天室。聊天室隱私遵循關聯 GitHub 儲存庫的隱私設定：因此，私有（即僅限會員）GitHub 儲存庫的聊天室對於有權存取該儲存庫的人員也是私有的。然後可以將連結到聊天室的圖形徽章放置在 git 儲存庫的 README 檔案中，以引起專案的所有使用者和開發人員的注意...
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前稱為 Webex Events）是一個可擴展的網路研討會平台，可以為每個人（從小型會議到大量全球觀眾）創造引人入勝且有影響力的體驗。讓網路研討會具有包容性、吸引力和互動性： • 透過主持的問答、即時投票、聊天、表情符號反應和手勢識別來鼓勵積極參與• 讓與會者用自己喜歡的語言聆聽，並在會議中提供現場口譯員• 更深入地探討主題或鼓勵聯繫舉辦分組會議大規模舉辦專業和客製化的網路研討會• 管理觀眾在活動之前、期間和之後看到的舞台和內容• 透過定製品牌選項和主題策劃與會者註冊體驗• 先前與共同小組成員排練整個演示上線 • 可容納多達 100,000 名與會者 • 透過 ...
ProofHub
proofhub.com
ProofHub 是一款專案規劃軟體，包含您的團隊更快完成工作所需的所有工具。無需按用戶付費。免費試用。沒有學習曲線。
Copilot
copilot.com
Copilot 是服務企業的現代化客戶門戶 透過客戶入口網站為客戶提供一站式體驗，簡化訊息、付款、文件共享、幫助中心、自訂應用程式存取等。
Threema Work
threema.ch
Threema Work 是一款安全且符合隱私要求的即時通訊工具，專為滿足公司和組織的需求而量身定制。
Hive
hive.com
適用於快速移動團隊的第一生產力平台。管理專案、追蹤任務並與各種規模的團隊合作。立即開始 14 天免費試用。
Speakap
speakap.com
您的集中式內部通訊中心，用於在最重要的時候連接、培訓和吸引分散的員工。
Twist
twist.com
Twist 讓團隊溝通不再混亂。 Slack 的替代方案，可以讓團隊合作井井有條、切題且易於找到（永遠）。來自 Todoist 的製造者 Doist。
Moxo
moxo.com
Moxo 互動工作空間被世界各地的領先企業用來簡化數以百萬計的 B2B 項目，從帳戶註冊到帳戶管理。
Zulip
zulip.com
Zulip 是一款開源聊天和協作軟體，由 Jessica McKellar 和 Tim Abbott 於 2012 年創建。
Flock
flock.com
Flock 是最好的團隊溝通應用程式和線上協作平台，具有團隊訊息、專案管理和其他可提高生產力和執行速度的出色功能。
Chanty
chanty.com
加入 Chanty – 您的一體化團隊協作工具，具有無限的訊息歷史記錄、強大的功能和應用程序，可讓您的團隊高效工作
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 使用者使用的內部網路，可促進工作中的溝通、協作和生產力。立即促進知識共享並讓您的團隊參與其中！
Pumble
pumble.com
免費團隊聊天應用程式。取代電子郵件並更有效地與同事協作。無限用戶和訊息歷史記錄，永久免費。
Trengo
trengo.com
在客戶最喜歡的頻道上取悅他們。 探索 Trengo，這是一個將所有訊息傳遞管道統一到一個視圖中的全通路通訊平台。讓客戶溝通變得輕鬆。
Stackfield
stackfield.com
業務團隊高度安全的協作。作為德國平台，Stackfields 的首要任務是用最好的措施保護歐洲企業的資料！
Troop Messenger
troopmessenger.com
我們的團隊聊天軟體在一個介面上整合了多種特性和功能，提供易用性和增強的使用者體驗。 Troop Messenger 是一種全新的方式，可將辦公室聊天和即時訊息提升到新的水平，保持里程碑式的發展。
Ryver
ryver.com
透過在一個應用程式中與整個團隊協作，完成更多工作並節省資金。群組聊天+任務管理器+語音視訊通話。今天開始免費！
Hibox
hibox.co
在單一應用程式中進行任務和專案管理、聊天和視訊通話，以幫助提高公司的生產力。
Jostle
jostle.us
Jostle基於雲端的簡單內部網路解決方案；提高員工敬業度和內部溝通的下一代內部網路。
Nucleus
nucleusapp.io
統一您的工作場所溝通。用於會議、訊息傳遞、任務、筆記和文件的單一平台。旨在提高注意力和生產力。
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Trillian
trillian.im
Trillian 是個人、企業和醫療保健的現代且安全的即時訊息工具 20 多年來，Trillian 一直致力於幫助人們保持聯繫。現今的 Trillian 為醫療保健專業人員和各種規模的企業帶來了安全（且符合 HIPAA 要求）的訊息傳遞。秉承我們的初衷，如果您只是在尋找免費的即時訊息，我們也可以提供協助！
Fleep
fleep.io
Fleep Messenger 支援組織內部和組織之間的溝通 - 無論是團隊聊天、專案溝通還是一對一對話。
Gmelius
gmelius.io
使用 Gmail 的團隊協作平台。 Gmelius 讓您的團隊能夠在電子郵件上進行協作、管理專案和管道、為您的客戶提供服務以及自動化工作流程，而無需離開 Gmail 和公司內日常使用的其他應用程式。
Pronto
pronto.io
每個註冊都很重要。 Pronto 的使命是透過在學生從入學到畢業等整個過程中建立聯繫和吸引學生，幫助院校招收和留住學生。 Pronto 連接整個校園，使學生能夠透過行動裝置前所未有地存取教師、同學和機構支援服務。 立即使用 Pronto 將您的校園轉變為社區。
Rainbow
openrainbow.com
Rainbow 商業通訊解決方案是使用者友善的線上工具，旨在支援協作、時間管理、安全和隱私需求。