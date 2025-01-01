商業金融提供者 - 最受歡迎的應用程式

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
「商業金融提供者」是企業金融領域不可或缺的一部分，包括提供各種金融服務以支援企業營運的各種組織和個人。這些提供者提供貸款、財務援助、財務風險管理和各種其他形式的支援等產品和金融服務，以幫助企業增強資本和有效管理財務。
提議新的應用程式
Revolut
revolut.com
Revolut是一款綜合性財務應用，提供付款、支出管理、貨幣轉換、儲蓄及投資功能，並注重安全性和用戶數據保護。
Revolut Business
revolut.com
Revolut Business是一個全面的財務管理工具，支持多幣種帳戶和安全付款，幫助企業有效管理財務與支出。
Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
ANZ Australia
anz.com.au
ANZ Australia應用程序允許用戶數字管理帳戶、進行資金轉移和付款，並提供安全的交易跟踪和通知功能。
ANZ New Zealand
anz.co.nz
ANZ New Zealand應用程序提供安全的財務管理功能，包括帳戶監控、交易跟踪和支付服務，讓用戶可隨時隨地訪問其資金。
Carta
carta.com
Carta是一個股權管理平台，為初創企業和私人公司提供股票管理、估值和合規性工具，簡化籌款和所有權結構管理。
Paro.ai
paro.ai
Paro.ai是一個連結企業與財務自由專業人士的平台，提供專業財務服務並支持有效的合作與項目管理。
Wikifolio
wikifolio.com
Wikifolio是一個社會交易平台，用戶可分享和跟隨交易策略，輕鬆發現投資機會並學習市場趨勢。
Wolters Kluwer
wolterskluwer.com
沃爾特·克魯維爾應用程序提供醫療、法律和金融等行業的專業解決方案，幫助用戶提高生產力和效率。
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowd是一個投資平台，專注於提供初創企業和替代資產的投資機會，並提供資訊和社群互動。
Holvi
holvi.com
Holvi是一個專為自營業者設計的綜合金融平台，提供銀行、開票和會計功能，簡化財務管理。
Lendio
lendio.com
Lendio是一個免費的在線貸款市場，幫助小型企業獲得多種融資選擇，並提供個性化的申請支持。
Zeni
zeni.ai
Zeni是一個由AI驅動的財務平台，提供簿記、會計、稅務和CFO服務，幫助初創企業管理財務事務並獲取實時財務見解。
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube是一個股權眾籌平台，幫助初創企業與投資者連接，提供透明的投資機會和企業股票。
Checkflo
checkflo.com
Checkflo 是一款簡化支票處理、打印和郵寄的應用程序，幫助企業自動化財務流程並提高效率。
Fincent
fincent.com
Fincent是一個全面的財務管理平台，提供簿記、稅務報告、發票及付款追踪等功能，幫助企業簡化財務流程。
Fundbox
fundbox.com
Fundbox 提供小型企業快速、靈活的融資選項，最高可達 15 萬美元，幫助企業滿足現金流需求。
Minveo
minveo.de
Minveo 是一款數字財富管理應用，利用AI技術幫助用戶投資，並自動重新平衡投資組合以符合風險和目標。
Block Advisors
blockadvisors.com
Block Advisors應用程序提供稅務準備和計劃服務，幫助個人和企業有效管理稅務義務，確保準確性和合規性。
Pilot
pilot.com
Pilot 是美國最大的初創企業會計公司，提供記帳、CFO 和稅務服務，專注於為小型企業建立財務基礎。
Neo.Tax
neo.tax
Neo.Tax 是一款簡易的報稅軟體，專為早期創業公司設計，幫助用戶在10分鐘內申請研發稅優惠，並支付回款的10%。
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank應用程序提供全面的數字銀行服務，包括帳戶管理、交易跟蹤和付款功能，幫助用戶管理財務。
Moonfare
moonfare.com
Moonfare是一個私募股權投資平台，幫助零售及機構投資者以較低的最低額參與優質基金。
RateSetter
ratesetter.com
RateSetter 是提供個性化貸款報價的金融平台，用戶可透過該平台進行貸款申請，且不影響信用評分。
Moula
moula.com.au
Moula是一個貸款應用，幫助企業在24小時內獲得資金，通過結合理性與情感評估好生意。
Lendino
lendino.dk
Lendino 是一個借貸市場，私人及專業投資者能直接向信用良好的公司貸款，對雙方皆有利。
Hedonova
hedonova.io
Hedonova 是一個受 SEC 監管的替代投資基金，允許用戶透過一個基金投資於 12 種以上的替代資產，如葡萄酒、藝術、初創企業等。
Kiva
kiva.org
基瓦（Kiva）是一個點對點貸款平台，讓用戶支持全球小型企業，並跟踪貸款進展，促進金融包容性和社會影響。
Clara
clarafinds.com
Clara 協助個人和小型企業尋找與比較金融科技軟體及硬體，幫助用戶輕鬆找到最佳產品解決方案。
KPMG Spark
kpmgspark.com
畢馬威（KPMG Spark）是一個在線簿記平台，提供自動化帳務、稅務準備、發票、付款及費用追蹤等功能，並有專門的帳戶團隊支持。
inDinero
indinero.com
inDinero 是一款會計和財務軟體，提供小型企業會計、稅務及工資管理服務，幫助簡化財務流程和提高合規性。
Tipigo
tipigo.com
Tipigo 應用專業分析師的知識，結合大數據，打造定制股票投資組合，目標是超越市場表現。
StackSource
stacksource.com
StackSource 是一個科技驅動的商業房地產貸款平台，幫助開發或購買商業物業的投資者與銀行、保險公司及私人貸款機構連接融資選項。
Kriya
kriya.co
Kriya應用程式提供機密的發票折扣服務，適合需定期現金流的企業，並以所有未支付的發票作為擔保。
FundThrough
fundthrough.com
FundThrough是一個提供即時資金的在線平台，幫助企業通過未支付的發票獲取運營資金，以解決現金流問題。
Rehmann
rehmann.com
Rehmann應用程序提供全面的財務管理工具，幫助用戶組織和優化財務任務，包括財務計劃、審計和數據管理。
Crowe
crowe.com
Crowe應用程式提供會計、諮詢及科技服務，透過深入了解客戶行業及挑戰，協助客戶創造價值。
Seedrs
seedrs.com
Seedrs 是一個股票眾籌平台，幫助初創公司與潛在投資者聯繫，以籌集種子和天使投資。
Bench Accounting
bench.co
Bench Accounting 是一款會計應用程式，提供專業的會計服務，為小型企業整理帳目並提供每月及年終財務報表。
Vouch
vouch.us
Vouch是一款針對創業公司的保險應用程式，專為創始人設計，重新設計了商業保險的各個方面，旨在加速業務運作。
TaxHub
gettaxhub.com
TaxHub是一款稅務管理應用，幫助用戶簡化個人及企業稅務準備，實時追踪申報表，管理文檔與財務資料，確保遵守稅務規定。
TaxRobot
taxrobot.com
TaxRobot 是一款自動化研發稅收抵免計算的軟件，簡化索取流程，提供報告與審核支持，無附加費用。
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital是一個為小型企業提供快速、靈活融資的平台，幫助企業獲得營運資金，通常在24小時內完成。
Equitise
equitise.com
Equitise是澳大利亞的股權眾籌平台，幫助創業公司吸引資本，並簡化投資者與企業之間的互動流程。
Anaxago
anaxago.com
Anaxago是一個眾籌平台，連結投資者與創新公司，專注於房地產和初創企業的投資機會，促進經濟發展和創新。
Invesdor
invesdor.com
Invesdor是一個連接投資者和希望籌資的企業的平台，專注於促進創新和技術驅動的投資機會。
Ivory Consulting
ivorycc.com
Ivory Consulting 應用程式專注於為設備金融行業提供租賃和貸款軟體解決方案、軟體自訂及諮詢服務。
American Century Investments
americancentury.com
American Century Investments應用程序提供一個平台，幫助用戶管理投資，探索各種資產類別並整合可持續性因素。
1-800Accountant
1800accountant.com
1-800 Accountant是美國最大的虛擬會計公司，提供小型企業簿記、稅務、工資等服務，簡化財務管理。
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins＆Co應用程式提供安全的雲端財務文件管理和共享，幫助用戶高效協作和保護敏感信息。
Accountancy Cloud
theaccountancycloud.com
Accountancy Cloud 提供全面的財務管理功能，幫助高增長的初創企業進行會計、稅務和財務服務，並生成財務報告以支持決策。
Foundy
foundy.com
Foundy 是歐洲頂尖的一體化併購平台，幫助創始人和企業收購者在30天內完成收購。
Embroker
embroker.com
Embroker是一個數字平台，簡化商業保險的獲取和管理，提供全面的在線保險購買和文件管理功能。
ProjectionHub
projectionhub.com
投射Hub是一款幫助企業進行財務預測和計劃的工具，提供損益表、資產負債表及現金流量表的創建和分析功能。
TaxBasket
taxbasket.com
TaxBasket是一款線上稅務準備應用，幫助個人和企業管理稅務義務，跟蹤費用，生成報告，並確保納稅申報的準確性。
Collective
collective.com
Collective 是一個線上後台平台，專為獨立商業人士設計，提供公司設立、會計、記帳和稅務服務等功能。
TaxCredible
taxcredible.com
TaxCredible是一個SaaS平台，幫助會計師快速識別並提供州及聯邦商業稅收優惠，簡化稅收抵免流程，提高效率，服務客戶。
GOAT.tax
goat.tax
GOAT.tax是一個線上平台，幫助企業簡化研發稅收抵免的申請過程，並與工資單系統集成，確保獲得最大稅收優惠。
Clarus R+D
clarusrd.com
Clarus R+D應用程序自動化研發稅抵免申請過程，幫助各類企業更輕鬆地獲取稅收優惠和資金支持。